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TJ

The Insider и пятерых журналистов включили в список СМИ-иноагентов Статьи редакции

Информация об этом появилась на сайте Минюста.

В реестр СМИ-иноагентов внесли юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге.

Помимо The Insider, в список СМИ-иноагентов включили пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта»:

  • Михаила Рубина;
  • Софью Гройсман;
  • Илью Рождественского;
  • Юлию Апухтину;
  • Алексея Постернака.

С 2017 года Министерство юстиции признало 28 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.

#новости #минюст

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13 13 комментариев
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mxvtn

–3

И правильно сделали.

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Gleb Tyutikov

mxvtn
0

Могу я поинтересоваться, какую опасность для общества, безопасности и конституционного строя представляла эта пятерка? На мой взгляд, попавшиеся на допинге спортсмены, перекочевавшие во властные структуры, и полковники с бюджетом африканского государства наличкой дома представляют куда большую опасность. Однако линия раздела на "наши" и  "враги" проходит по лояльности и готовности обслуживать интересы элиты.

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Steve Evets

Gleb
1

этого в методичке нет, щас, в тролль-чате надо уточнить

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mxvtn

Gleb
0
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Steve Evets

mxvtn
0

о, спасибо, это я еще не читал. Можно сразу ссылку, для удобства?

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Gleb Tyutikov

mxvtn
0

Я Вашего тончайшего юмора и сарказма не уловил. Я, конечно, понимаю, 15 р. сами на карточку не упадут, тут поработать надо. Извиняюсь, если Вы идейный.

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Gleb Tyutikov

mxvtn
0

Вы можете просто не читать как взрослый человее то, что у Вас вызывает скепсис. И патча "иноагент" не надо. 

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Dmitry Chornyy

0

Впрочем, все стабильно в Датском королевстве

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Steve Evets

0

Спасибо, Минюст, за тщательное ведение списка честных СМИ и журналистов.
Не останавливайся, пожалуйста!

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Aleksandr

0

А если первому каналу перевести деньги из-за границы, он станет иностранным агентом?

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Elven Kelevra

Aleksandr
0

Нет, репрессивные законы на своих не распространяются

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Elven Kelevra

0

Да как эти узурпаторы власти уже задолбали

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Антон Сметс

0

Спасибо, добавил в избранное нескольких честных людей.

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