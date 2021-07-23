The Insider и пятерых журналистов включили в список СМИ-иноагентов Статьи редакции
Информация об этом появилась на сайте Минюста.
В реестр СМИ-иноагентов внесли юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге.
Помимо The Insider, в список СМИ-иноагентов включили пятерых журналистов «Открытых медиа» и «Проекта»:
- Михаила Рубина;
- Софью Гройсман;
- Илью Рождественского;
- Юлию Апухтину;
- Алексея Постернака.
С 2017 года Министерство юстиции признало 28 изданий и журналистов СМИ-иностранными агентами. После получения нового статуса многие из этих медиа потеряли доходы, некоторые закрылись.
И правильно сделали.
Могу я поинтересоваться, какую опасность для общества, безопасности и конституционного строя представляла эта пятерка? На мой взгляд, попавшиеся на допинге спортсмены, перекочевавшие во властные структуры, и полковники с бюджетом африканского государства наличкой дома представляют куда большую опасность. Однако линия раздела на "наши" и "враги" проходит по лояльности и готовности обслуживать интересы элиты.
Я Вашего тончайшего юмора и сарказма не уловил. Я, конечно, понимаю, 15 р. сами на карточку не упадут, тут поработать надо. Извиняюсь, если Вы идейный.
Вы можете просто не читать как взрослый человее то, что у Вас вызывает скепсис. И патча "иноагент" не надо.
Спасибо, Минюст, за тщательное ведение списка честных СМИ и журналистов.
Не останавливайся, пожалуйста!
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