Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов Статьи редакции
В сервисе уже есть 49 российских и зарубежных городов.
«Короче» должен помочь туристам понять, где жить и куда сходить, а также подсказать контакты местных гидов и фотографов, рассказали vc.ru в Aviasales. Для этого в сервисе есть подборки:
- «Районы» — области на карте, которые помогают понять, в какой части города лучше остановиться. Например, в Сочи есть «Деревни», «Мегаполис на минималках», «Санатории» и другие.
- «Известное» — в подборке собраны популярные туристические достопримечательности, «Локальное» — места, куда часто ходят горожане, «Инстаместа» — места для фотосессий. Дополнительные подборки «Пляжи», «Парки и сады» и другие.
Также в «Короче» есть советы о городе местных гидов и фотографов и ссылки на их Instagram для заказа экскурсии или фотосессии. В компании уточнили, что сами отбирали людей для проекта — тех, кто «действительно любит свой город» и готов делиться экспертизой.
Местных искали через Instagram, и не всегда это блогеры с многотысячной аудиторией. «Мы не хотим преподностить этот проект как площадку для продвижения гидов. Они нам за это ничего не платят, а больше сотрудничают как наши амбассодоры», — добавили в сервисе.
В будущем в Aviasales не исключают монетизацию сервиса, но отмечают, что пока это эксперимент. В планах компании — чтобы «Короче» покрыл почти весь мир, в том числе рассказывал про малые города и популярные направления, например, Алтай.
- В августе 2021 года Aviasales привлёк $43 млн от «Эльбрус Капитал» и iTech Capital. Компания планировала потратить средства на запуск новых продуктов и маркетинг, а также развитие направлений, способных генерировать небилетную выручку.
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