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Медиа
Таня Боброва

Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов Статьи редакции

В сервисе уже есть 49 российских и зарубежных городов.

18 18 комментариев
2759 просмотров

«Короче» должен помочь туристам понять, где жить и куда сходить, а также подсказать контакты местных гидов и фотографов, рассказали vc.ru в Aviasales. Для этого в сервисе есть подборки:

  • «Районы» — области на карте, которые помогают понять, в какой части города лучше остановиться. Например, в Сочи есть «Деревни», «Мегаполис на минималках», «Санатории» и другие.
  • «Известное» — в подборке собраны популярные туристические достопримечательности, «Локальное» — места, куда часто ходят горожане, «Инстаместа» — места для фотосессий. Дополнительные подборки «Пляжи», «Парки и сады» и другие.
«Короче» добавили в приложениях и на сайте Aviasales. Если в городе есть сервис, он появится рядом с выдачей билетов Aviasales

Также в «Короче» есть советы о городе местных гидов и фотографов и ссылки на их Instagram для заказа экскурсии или фотосессии. В компании уточнили, что сами отбирали людей для проекта — тех, кто «действительно любит свой город» и готов делиться экспертизой.

Местных искали через Instagram, и не всегда это блогеры с многотысячной аудиторией. «Мы не хотим преподностить этот проект как площадку для продвижения гидов. Они нам за это ничего не платят, а больше сотрудничают как наши амбассодоры», — добавили в сервисе.

В будущем в Aviasales не исключают монетизацию сервиса, но отмечают, что пока это эксперимент. В планах компании — чтобы «Короче» покрыл почти весь мир, в том числе рассказывал про малые города и популярные направления, например, Алтай.

«Короче» Aviasales
  • В августе 2021 года Aviasales привлёк $43 млн от «Эльбрус Капитал» и iTech Capital. Компания планировала потратить средства на запуск новых продуктов и маркетинг, а также развитие направлений, способных генерировать небилетную выручку.

#новость #aviasales

18 18 комментариев
50
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18 комментариев
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Mordor Mordor

Разметка города похожа на NomadList.. жаль, что даже с дизайном не стали париться. Скопировали как есть) ред.

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12
Natasha Garezina

Я думала они сами придумали) думаю, ого ребята молодцы.

А тут 💁🏻‍♀

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1
Олег Калинин

Поделись ссылкой, пожалуйста.

Ответить
0
Mordor Mordor

https://nomadlist.com/neighborhoods/berlin

Best Neighborhoods in Berlin
Crowdsourced neighborhood map of Berlin to see where to live, navigate the tourist traps, discover…
nomadlist.com
Ответить
1
Олег Калинин

Спасиб!

Ответить
1
Юрий Белоножкин

Ссылку бы

Ответить
4
Nikita Podgornyi

В App Store вроде нет пока

Ответить
0
Артем Бондарев

В приложение Aviasales не пробовали зайти случайно?

Ответить
–2
_nevo

Без пассивной агрессии не пробовали, случайно? 

Ответить
6
Вертикальный цветок

Маркетолог ты так себе конечно..

Ответить
5
Артем Бондарев

Какой юзер, такой и маркетолог

Ответить
–3
Андрей Суржиков

напомнило..)

Ответить
3
Евгений Кислов

Осталось найти деняг на билеты, отели, гидов и фотографов, и погнали. ред.

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2
Alex Alex Germany

и как всегда потому будут за деньги продавать "топовые" места 😂 и цена этой информации будет 0

Ответить
–2
Ivan Baidin

Спасибо за идею!
Вам сделаем персональную скидку ;)

Ответить
2
Джон Картошкин

Короче??? Ну ладно

Ответить
0
Чит Чат

"Короче" - потому что на русскую аудиторию только рассчитан?

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0
Johnny Vorony

Как мы шутили в детстве: у кого короче - тот сидит дома и отращивает!
Думаю, с аудиторией Авиасейлс проект может и зайти, вот только полностью копировать другой проект - так себе.

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0
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Aviasales запустил «Короче» — карты с обзорами городов и контактами местных гидов и фотографов Статьи редакции

В сервисе уже есть 49 российских и зарубежных городов.

«Короче» добавили в приложениях и на сайте Aviasales. Если в городе есть сервис, он появится рядом с выдачей билетов Aviasales
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