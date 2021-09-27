В сервисе уже есть 49 российских и зарубежных городов.

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«Короче» должен помочь туристам понять, где жить и куда сходить, а также подсказать контакты местных гидов и фотографов, рассказали vc.ru в Aviasales. Для этого в сервисе есть подборки:

«Районы» — области на карте, которые помогают понять, в какой части города лучше остановиться. Например, в Сочи есть «Деревни», «Мегаполис на минималках», «Санатории» и другие.

«Известное» — в подборке собраны популярные туристические достопримечательности, «Локальное» — места, куда часто ходят горожане, «Инстаместа» — места для фотосессий. Дополнительные подборки «Пляжи», «Парки и сады» и другие.

«Короче» добавили в приложениях и на сайте Aviasales. Если в городе есть сервис, он появится рядом с выдачей билетов Aviasales

Также в «Короче» есть советы о городе местных гидов и фотографов и ссылки на их Instagram для заказа экскурсии или фотосессии. В компании уточнили, что сами отбирали людей для проекта — тех, кто «действительно любит свой город» и готов делиться экспертизой.

Местных искали через Instagram, и не всегда это блогеры с многотысячной аудиторией. «Мы не хотим преподностить этот проект как площадку для продвижения гидов. Они нам за это ничего не платят, а больше сотрудничают как наши амбассодоры», — добавили в сервисе.

В будущем в Aviasales не исключают монетизацию сервиса, но отмечают, что пока это эксперимент. В планах компании — чтобы «Короче» покрыл почти весь мир, в том числе рассказывал про малые города и популярные направления, например, Алтай.

«Короче» Aviasales