3 ноября Netflix запустит раздел с видеоиграми в приложениях для Android по всему миру Статьи редакции
На старте будет всего пять игр.
В отдельных регионах тестировать игровой раздел на Netflix для смартфонов и планшетов начали ещё в августе, но теперь он будет доступен для всех подписчиков без дополнительной платы.
В нём будут лишь пять игр.
- Stranger Things: 1984— приключенческий 2D-экшен с пиксельной графикой по мотивам сериала «Очень странные дела».
- Stranger Things 3: The Game — продолжение игры-адаптации шоу, на этот раз с 12 играбельными персонажами и поддержкой кооператива.
- Card Blast — карточная игра на составление выигрышных комбинаций.
- Shooting Hoops — построенная на симуляции физики игра, где нужно подталкивать мяч в корзину, стреляя дротиками.
- Teeter Up — казуальная игра, главная цель в которой — направить шар в лунку с помощью движущейся платформы.
Все игры доступны со всех профилей одного аккаунта, кроме детских. В некоторые из них можно играть и без подключения к интернету, если они уже загружены на устройство.
В Netflix отметили, что со временем планируют расширять раздел, добавляя в него игры для разной аудитории, «от новичков до геймеров со стажем».
Компания-владелец стримингового сервиса уже какое-то время планировала выход на рынок видеоигр, а в конце сентября заключила первую крупную сделку в этой отрасли. Netflix принадлежит студия Night School, известная по Oxenfree и Afterparty, которую в 2014-м основали выходцы из Telltale Games и Disney Interactive.
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