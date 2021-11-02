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Медиа
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3 ноября Netflix запустит раздел с видеоиграми в приложениях для Android по всему миру Статьи редакции

На старте будет всего пять игр.

8 8 комментариев
833 просмотров

В отдельных регионах тестировать игровой раздел на Netflix для смартфонов и планшетов начали ещё в августе, но теперь он будет доступен для всех подписчиков без дополнительной платы.

В нём будут лишь пять игр.

  • Stranger Things: 1984— приключенческий 2D-экшен с пиксельной графикой по мотивам сериала «Очень странные дела».
  • Stranger Things 3: The Game — продолжение игры-адаптации шоу, на этот раз с 12 играбельными персонажами и поддержкой кооператива.
  • Card Blast — карточная игра на составление выигрышных комбинаций.
  • Shooting Hoops — построенная на симуляции физики игра, где нужно подталкивать мяч в корзину, стреляя дротиками.
  • Teeter Up — казуальная игра, главная цель в которой — направить шар в лунку с помощью движущейся платформы.

Все игры доступны со всех профилей одного аккаунта, кроме детских. В некоторые из них можно играть и без подключения к интернету, если они уже загружены на устройство.

В Netflix отметили, что со временем планируют расширять раздел, добавляя в него игры для разной аудитории, «от новичков до геймеров со стажем».

Компания-владелец стримингового сервиса уже какое-то время планировала выход на рынок видеоигр, а в конце сентября заключила первую крупную сделку в этой отрасли. Netflix принадлежит студия Night School, известная по Oxenfree и Afterparty, которую в 2014-м основали выходцы из Telltale Games и Disney Interactive.

#новости #netflix

8 8 комментариев
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Марсель

Выкусите владельцы айфонов !!!)))))

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1
Mikhail

Выкусываем! А что выкусывать?

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3
Полина Лааксо

простите ради Бога за низкосортную юмореску, но...

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8
Evil Pechenka

🤘

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0
Alex Shokhin

Возможно мы на пороге большого передела сферы игр. А может во что-то серьезное и не перерастёт. Но интересно)

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1
Grigvik Fake

Началось. Игроделы жгите

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0
ruras dalgard

Посмотрим как они на иос-версии это попробуют запустить. Дурова уже развернули несколько лет назад с такой идеей добавить игры в Телеграм. Пришлось потом выпиливать.

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0

Комментарий удален

Спиридон Гаврилов

Т.е. dota и ведьмак выйдут на дроидах, а на яблоках не выйдут?

Epic win

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