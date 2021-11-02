На старте будет всего пять игр.

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В отдельных регионах тестировать игровой раздел на Netflix для смартфонов и планшетов начали ещё в августе, но теперь он будет доступен для всех подписчиков без дополнительной платы.

В нём будут лишь пять игр.

Stranger Things: 1984— приключенческий 2D-экшен с пиксельной графикой по мотивам сериала «Очень странные дела».

Stranger Things 3: The Game — продолжение игры-адаптации шоу, на этот раз с 12 играбельными персонажами и поддержкой кооператива.



Card Blast — карточная игра на составление выигрышных комбинаций.



Shooting Hoops — построенная на симуляции физики игра, где нужно подталкивать мяч в корзину, стреляя дротиками.



Teeter Up — казуальная игра, главная цель в которой — направить шар в лунку с помощью движущейся платформы.



Все игры доступны со всех профилей одного аккаунта, кроме детских. В некоторые из них можно играть и без подключения к интернету, если они уже загружены на устройство.

В Netflix отметили, что со временем планируют расширять раздел, добавляя в него игры для разной аудитории, «от новичков до геймеров со стажем».