Медиа
Богдан Музыченко

Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов Статьи редакции

Об этом Роскомнадзор просили российские онлайн-кинотеатры.

  • В реестре владельцем ресурса с адресом https://www.netflix.com/ указан «Развлекательный онлайн-сервис» — оператор Netflix в России, пишет «Интерфакс». Пока в реестре 26 аудиовизуальных сервисов.
  • «Развлекательный онлайн-сервис» создали в июле 2020 года, её владелец — холдинг "Национальная медиа группа" (НМГ). В сентябре 2020 года НМГ заявила, что станет оператором Netflix в России.
  • 19 мая ассоциация «Интернет-видео» попросила Роскомнадзор включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, чтобы условия работы для него были такими же, как и у российских сервисов.
  • Включённые в реестр сервисы должны выполнять требования законодательства об информации и ставить возрастную маркировку контента.
  • Видеосервис может попасть в реестр, если им владеет только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть не более 20% компании — большую долю должна согласовать правительственная комиссия.
  • В январе 2021 года онлайн-кинотеатры России пожаловались на зарегулированность отрасли. Они заявили, что видеосервисы, которые попадают в реестр Роскомнадзора, должны соблюдать больше требований, чем мелкие сервисы и иностранные конкуренты.

#новость #netflix #ркн

794 просмотров
Статья дополняется
10
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Georgiy Kapustin

то чувство когда начинает трясти когда просто видишь слово роскомнадзор

Ответить
3
Развернуть ветку
Мой Финансовый консультант

Вы слишком впечатлительный)

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Stardust

Не хватает объяснения к чему это приведёт?
Для чего об этом просили?

Ответить
1
Развернуть ветку
Gleb Tyutikov

К блокировке. Как всегда.

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Хотят от денежного потока отщипнуть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Файзулин

не поделитесь контентом забаним

Ответить
0
Развернуть ветку
Sasha Belousov

К выполнению законодательства?

"Включённые в реестр сервисы должны выполнять требования законодательства об информации и ставить возрастную маркировку контента."

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Степанофф

Странно, что об этом попросила ассоциация «Интернет-видео», а не Валентина Терешкова

Ответить
0
Развернуть ветку
Мой Финансовый консультант

Это новость?
Такая же новость, как "Минпромторг внёс Пятёрочку в список продовольственных магазинов"

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел

Интересно как будут исполнять требование о 20% иностранного капитала?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
СберЗдоровье
Как мы в 2021 построили процессы адаптации в СберЗдоровье с нуля

Привет! Меня зовут Вера Белова, старший спец по адаптации и развитию в СберЗдоровье.

2
8
Финансы
Богдан Музыченко
«Тинькофф Инвестиции» запустили сервис, который позволяет дарить ценные бумаги другим людям Статьи редакции

Никакие документы при этом оформлять не нужно.

138
46
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Евгений Яровой
Расширяли гайды Skysmart и искали детей моделей — как мы делали магазин мерча. История в мемах

Команда Pragmatica расскажет о работе над проектом: как за два месяца прошли путь от концепции до работающего интернет-магазина и сделали для Skysmart не только сайт, но и контент к нему.

0
Офлайн
Ильшат Газизов
Премиум в лесу: как построить бизнес на загородном отдыхе

Меня зовут Ильшат Газизов, я инвестор — сооснователь глемпинга Best Glamp «Лесная Поляна» в Казани. О том, как мы открыли этот проект в пандемийный год, расскажу ниже.

Best Glamp "Лесная Поляна", дом формата A-frame (декабрь 2021г.)
89
59
Будущее
Валерия Козлова
Власти Китая подали жалобу в ООН на Starlink — их космической станции пришлось дважды за год уклоняться от спутников Статьи редакции

После этого китайские пользователи раскритиковали компанию в соцсетях.

121
17
Апрель Капитал
Механизм управления базовыми ставками

Как и с какой целью центральные банки влияют на экономические процессы, устанавливая значения базовых ставок.

0
1
Russpass
Что делать кафе, музею и отелю, если привлечь туристов своими силами не получается

Попробовали всё: публикации в Instagram, закупку рекламы в Facebook, SEO-оптимизацию, но конверсия не очень. Понять, в рекламе ли дело, и продвинуть продукт помогут туристические сервисы и агрегаторы: сами бесплатно разместят весь контент и помогут его «причесать», а комиссию возьмут только за фактическую сделку или покупку.

0
1
DD Planet
Финансовый супермаркет «Выберу.ру» первым в финтех-отрасли запустил новый раздел «Образование»

В декабре 2021 года «Выберу.ру» запустил на платформе финансового супермаркета новое направление — «Выберу образование» — большой раздел сайта, где собраны популярные онлайн-курсы для обучения digital-профессиям и гибким компетенциям в ведущих онлайн-школах страны.

0
1
Трибуна
Артем Жаров
Пчелошеринг — майнинг мёда

Как мы сделали онлайн-сервис из пасеки.

Весь мёд быстро разошелся на подарки друзьям Из инстаграма Игоря
101
96
Техника
Buster Kasey
Об электронной книге размером с поднос и ценой как у двух чехлов для айпада

Всем привет! В течение 2020 и 2021 годов я периодически разрождался на VC.ru постами про электронные книги – ридеры. Был у меня пост про цветные читалки, потом про большие читалки, затем снова про цветные. «О чем бы следующий пост написать?» – подумал я однажды декабрьским утром. Логика подсказывала, что надо писать про большие ридеры. Вот и…

PocketBook X и PocketBook 970 (фото из интернетов)
20
24
Master Delivery
С 0 до 2 млн доставок: подводим итоги первого года работы стартапа «Прямиком»

Ровно год назад, 28 декабря 2020 года, курьеры «Прямиком» доставили первые заказы в Ханты-Мансийске. О том, как прошел этот год, рассказывает Игорь Шиянов, генеральный директор Master Delivery.

0
5
Больше статей
null