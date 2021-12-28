Об электронной книге размером с поднос и ценой как у двух чехлов для айпада

Всем привет! В течение 2020 и 2021 годов я периодически разрождался на VC.ru постами про электронные книги – ридеры. Был у меня пост про цветные читалки, потом про большие читалки, затем снова про цветные. «О чем бы следующий пост написать?» – подумал я однажды декабрьским утром. Логика подсказывала, что надо писать про большие ридеры. Вот и…