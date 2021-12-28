Роскомнадзор внёс Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов Статьи редакции
Об этом Роскомнадзор просили российские онлайн-кинотеатры.
- В реестре владельцем ресурса с адресом https://www.netflix.com/ указан «Развлекательный онлайн-сервис» — оператор Netflix в России, пишет «Интерфакс». Пока в реестре 26 аудиовизуальных сервисов.
- «Развлекательный онлайн-сервис» создали в июле 2020 года, её владелец — холдинг "Национальная медиа группа" (НМГ). В сентябре 2020 года НМГ заявила, что станет оператором Netflix в России.
- 19 мая ассоциация «Интернет-видео» попросила Роскомнадзор включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, чтобы условия работы для него были такими же, как и у российских сервисов.
- Включённые в реестр сервисы должны выполнять требования законодательства об информации и ставить возрастную маркировку контента.
- Видеосервис может попасть в реестр, если им владеет только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть не более 20% компании — большую долю должна согласовать правительственная комиссия.
- В январе 2021 года онлайн-кинотеатры России пожаловались на зарегулированность отрасли. Они заявили, что видеосервисы, которые попадают в реестр Роскомнадзора, должны соблюдать больше требований, чем мелкие сервисы и иностранные конкуренты.
то чувство когда начинает трясти когда просто видишь слово роскомнадзор
Вы слишком впечатлительный)
Не хватает объяснения к чему это приведёт?
Для чего об этом просили?
К блокировке. Как всегда.
Хотят от денежного потока отщипнуть.
не поделитесь контентом забаним
К выполнению законодательства?
"Включённые в реестр сервисы должны выполнять требования законодательства об информации и ставить возрастную маркировку контента."
Странно, что об этом попросила ассоциация «Интернет-видео», а не Валентина Терешкова
Это новость?
Такая же новость, как "Минпромторг внёс Пятёрочку в список продовольственных магазинов"
Интересно как будут исполнять требование о 20% иностранного капитала?
Привет! Меня зовут Вера Белова, старший спец по адаптации и развитию в СберЗдоровье.
Никакие документы при этом оформлять не нужно.
Команда Pragmatica расскажет о работе над проектом: как за два месяца прошли путь от концепции до работающего интернет-магазина и сделали для Skysmart не только сайт, но и контент к нему.
Меня зовут Ильшат Газизов, я инвестор — сооснователь глемпинга Best Glamp «Лесная Поляна» в Казани. О том, как мы открыли этот проект в пандемийный год, расскажу ниже.
После этого китайские пользователи раскритиковали компанию в соцсетях.
Как и с какой целью центральные банки влияют на экономические процессы, устанавливая значения базовых ставок.
Попробовали всё: публикации в Instagram, закупку рекламы в Facebook, SEO-оптимизацию, но конверсия не очень. Понять, в рекламе ли дело, и продвинуть продукт помогут туристические сервисы и агрегаторы: сами бесплатно разместят весь контент и помогут его «причесать», а комиссию возьмут только за фактическую сделку или покупку.
В декабре 2021 года «Выберу.ру» запустил на платформе финансового супермаркета новое направление — «Выберу образование» — большой раздел сайта, где собраны популярные онлайн-курсы для обучения digital-профессиям и гибким компетенциям в ведущих онлайн-школах страны.
Всем привет! В течение 2020 и 2021 годов я периодически разрождался на VC.ru постами про электронные книги – ридеры. Был у меня пост про цветные читалки, потом про большие читалки, затем снова про цветные. «О чем бы следующий пост написать?» – подумал я однажды декабрьским утром. Логика подсказывала, что надо писать про большие ридеры. Вот и…
Ровно год назад, 28 декабря 2020 года, курьеры «Прямиком» доставили первые заказы в Ханты-Мансийске. О том, как прошел этот год, рассказывает Игорь Шиянов, генеральный директор Master Delivery.