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Богдан Музыченко

«Кинопоиск» проспонсирует съёмки нового фильма Гая Ричи и получит права на его прокат в России и СНГ Статьи редакции

Съемки планируют начать 24 января 2022 года.

  • Кроме «Кинопоиска» в боевик Гая Ричи вложились кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и Amazon Prime Video, объявил «Яндекс».
  • У «Кинопоиска» есть права на дистрибуцию фильма в стриминговом сервисе, кинотеатрах и ТВ в России и СНГ. Amazon Prime Video покажет его в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке. MGM — выпустит сначала в США, а потом в других странах. Бюджет фильма — $50 млн.
  • Фильмы Гая Ричи несколько лет подряд становились хитами в кинопрокате и лидерами по просмотру у подписчиков «Кинопоиска». Поэтому «Яндекс» решил присоединиться к проекту на ранней стадии производства.
  • Права на фильм купили также независимые дистрибъюторы Kino, Joy N Cinema, Moviecloud и Phars, которые покажут его в Азии и на Ближнем Востоке.
  • Главную роль исполнит Джейк Джилленхол. Он сыграет сержанта Джона Кинли, который хочет спасти своего напарника от афганских боевиков.

#новость #кинопоиск #яндекс #фильмы

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Ivan Off

Бл... Вот и пришел конец Гаю Риччи... С одной стороны, с другой - с какого х...я наши спонсируют голливудские проекты? Свое киноговно спонсировать уже невмоготу? Так контролируйте кинопроизводство так, чтобы на выходе было НЕ говно. А то привыкли искать легкие пути добыть бабла...

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–37
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Пётр Корниенко

Эм, почему вдруг конец? Они предоставляют деньги на производство и получают права, вот и всё, ничего нового. Во-вторых кинопоиск принадлежит не государству, а Яндексу, поэтому они не должны развивать российское кино, они хотят и должны зарабатывать деньги, чем и занимаются

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28
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Ivan Off

Потому, что если наши вкладываются во что-то, то как правило это что-то погибает. Ничего личного, просто бизнес

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–18
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Maga Bekov

Да пусть хоть говно, главное что мы наравне с Amazon и MGM вкладываемся в фильм Гая Ричи. Да, и я вприниципе сомневаюсь что Ричи говно снимет.

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5
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common sense preacher

кто "вы"? ))

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1
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Ivan Off

Типа, ура-патриотический пафос взыграл? На уровне африканского царька, вложившегося в SpaceX?

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–13
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Пётр Корниенко

Можно такой пример из сферы кино?

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1
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Ivan Off

Да пожалуйста. Фильмы Бекмамбетова, например. Либо любые фильмы отечественного кинопроизводства за последние лет 20, с редким исключением.

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–4
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Пётр Корниенко

Во-первых их на 95% спонсируют гос фонды и компании. Во-вторых это отечественный, а не международный рынок

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1
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Ivan Off

Бек - международный.

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–2
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Пётр Корниенко

Прям помню как Ёлки и Ночной дозор шли в США, этот умопомрачительный успех

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2
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Ivan Off

Вот именно.

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–2
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evilnw

Со стороны YA более чем логично вложиться в фильм Ричи. В СНГ его фильмы всегда нарасхват.

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0
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common sense preacher

чьи - ваши? )) интернетные критиканы?

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–1
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Nikolay Ganin

Зачем спонсировать своё, если опять получится "Чернобыль" Козловского или "Союз спасения" Кравчука?
Мало того, что качество кинокартины оставляет желать лучшего, так и кинопоиску от права на прокат такого фильма ничего не перепадёт.
С точки зрения бизнеса они делают всё правильно. Да и с точки зрения здравого смысла тоже.
Задача бизнеса заработать денег, а не кинематограф России поднимать.

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4
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Ivan Off

Есть определенные рамки, в том числе моральные, в том числе патриотические, в которых бизнесу лучше бы работать, иначе можно скатиться до уровня совершенно беспринципных негодяев-от-бизнеса.

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–9
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igor igorevich

Нет таких рамок и патриотизм здесь не причём, какие-то совковые размышления.

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2
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Ivan Off

Да-да, для кого-то патриотизм это в принципе совковое понятие.

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–1
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igor igorevich

Снимать на деньги налогоплательщиков это не патриотизм.

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0
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Ivan Off

Развивать отечественное кино это патриотизм. На чьи деньги это делать - большой вопрос.

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common sense preacher

силюсь в ваших комментариях хоть толику патриотизма углядеть - никак не получается ))

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Ivan Off

Возможно потому, что вы разучились в патриотизм.

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common sense preacher

ну укажите сами, дайте цитату ))
я вижу только, как вы исходитесь ненавистью и ханжеской "печалью". может, что-то важное пропустила?

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Nikolay Ganin

Мораль — это общепринятые негласные нормы в обществе, которые претендуют определить, что такое "хорошо" и что такое "плохо". А это невозможно без многих факторов.
И да, вложиться в хорошее кино, хорошего режиссера и ещё заработать на этом денег — это точно не нарушение каких-то моральных рамок.

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1
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Ivan Off

Тем не менее, по факту спонсируем Голливуд, вместо того, чтобы развивать Мосфильм. Всё это печально.

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–4
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Александр Кабешов

В очередной раз удивляюсь мамкиным бизнесменам, которые указывают работающему бизнесу как и что он должен делать и как должен распоряжаться собственными средствами.

Если ваши чувства так сильно задеты, можете отказаться от всех сервисов Яндекса.

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3
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Ivan Off

В очередной раз удивляюсь мамкиным бизнесменам, считающим, что отвлеченная оценка деятельности бизнеса является прямым вмешательством в деятельность бизнеса.

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–2
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Александр Кабешов

Я правильно понял что вы сейчас провели отвлеченную оценку деятельности бизнеса? 🤣

АналитеГ в вас проснулся, не останавливайтесь на достигнутом.

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1
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Ivan Off

Спасибо, будем развиваться. Чего и вам советуем ;)

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Alex Shokhin

Вы путаете бизнес с гос.конторой. Бизнес - это как раз про легкие пути поднять бабла. А про "своё" - это для минкульт или как там его.

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4
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Maxim Petrukhin

Голливудские фильмы финансируют все, кому не лень. От арабов и турок до китайцев. На качество конечного продукта это, как правило, не влияет.

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1
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Dmitrii K

Они спонсируют, просто чтобы получить экз на прокат

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Илья Устинов

Что ты несёшь ?

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Ivan Off

Ношу бремени отечественного кино.

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–2
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Andrey Lc

Кино не говно, просто зритель должен узнать себя.

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–1
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Ivan Off

Зритель никому ничего не должен, начнем с этого.

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0
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common sense preacher

он и узнает, оттого и реакция.

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–1
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Dmitry Ryzhov

вот это огонь! отличная новость

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8
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Сергей Джомолунгма

В главных ролях кака бычна.

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0
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Dmitrii K

Джилленхол ни разу ещё в его фильмах не снимался. Хотя напрягает, что в последнее время он начал строчить фильмы как из пулемета. К Джентельменам претензий нет, но Гнев…второсортщина

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7
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Stas Sokolov

Это потому, что нужен был другой ГГ, а не Стетхэм.

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1
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Сеня Смаков

За Джилленхола пизды сейчас получишь. Бери свои слова обратно

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Ivan Off

Саша Петров зе бест! )))

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Виктор Якунин

Не зря я инвестировал в кинопоиск купив подписку сразу на год за 600р.

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2
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Nik N

Не зря я инвестировал в кинопоиск купив подписку сразу на год за 600р.
 увидишь Гая Ричи, снисходительно кивни и протянув ему руку скажи "Я ваш спонсор".

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1
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lakoros

...Я тебе деньги на что давал?!

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Nikolay Ganin

Это где вы такую цену нашли?
Я покупаю второй год за 3200 (Кинопоиск + Амедиатека).

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Stas Sokolov

199 руб. подписка Плюса с Кинопоиском
http://joxi.ru/8235MgDT9xPNjr

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0
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lakoros

А подписки плюса без кинопоиска не существует.
И что на скрине? 200 рублей за что? месяц год?

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Stas Sokolov

Месяц конечно. :)

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Nikolay Ganin

200 рублей на месяц это 2400 на год.
Всё равно не понял откуда 600 рублей взялись

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Stas Sokolov

Может акция какая для новых юзеров.

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0
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lakoros

У меня мульти (до 4х) за 2000 в год.

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Виктор Якунин

Нет, старую подписку просто сложили с новой подпиской на год.

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Виктор Якунин

Покупал не так давно в эльдорадо. Не знаю, что за акция была. Но год купил за 600р, таким способом можно было несколько лет оплатить.

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Иван Лавренко

Снммет очередной Алладин и другой проходняк... Ему не впервой.

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Nik N

Алладин был не плох, но вкусы у всех разные конечно же

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Иван Лавренко

Не... Гай Ричи , это серия фильмов: Карты деньги два ствола, Большой куш, Рок-н-рольщик, Джентельмены,Револьвер и пр.
А не попса типа Алладин а или агентов Анкл

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Ivan Off

Как будто карты-деньги-два-ствола не попса )))

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Александр _

Эх, Гай Ричи, Гай Ричи
Насколько ты раньше крут был.... карты, деньги, два ствола, а также большой куш (или спи$дили :) )
А потом пошла попса галимая. Джентельмены, гнев, тьфу, бл.

Быть может, вложение русских хоть как-то вернёт то прекрасное время.

з.ы. ненавижу, бл, цыган ;)

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–5
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Aziz Aibekuulu

Как спонсирование проекта изменит сценарий? Или по вашему, если Тинькофф проспонсируют фильм то гг будет наш Олег?

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1
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Денис Крепак

Комментатор тот долбоеб, не парься

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Nik N

Тинькофф проспонсируют фильм то гг будет наш Олег?
 скорей в начале фильма у гг маржин колл случится по вине приложения и ему за сутки надо будет вернуть деньги влиятельным людям)

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0
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Олег Калинин

Переход из АУЕ в романтизацию.

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Олег Калинин

Дубляж Пучкова проспонсируют?

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Семен Переделкин

Стетхем будет?

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Ivan Off

Патриотично.

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Роман Копытин

Супер! Новый фильм в прокат еще не вышел, как анонсируют еще одну картину))

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Глеб Лубенников

Пёсики

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Глеб Лубенников

Сильная новость, молодцы) Ричи топ

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Gleb Tyutikov

Ну почему проходняк. Гай Ричи может переосмыслить вселенную Гайдая и выдать что-либо с Трусом, Балбесом и Бывалым в своей стилистики. Или снять переосмысление Приключений итальянце/французов/ирландцев в России.
Могли бы Квентина позвать. Снял бы переосмысленных Бешеных псов где-нибудь в Забайкалье, или Омерзительную восьмёрку на зимнике от Туртаса в Тюменской области в том месте, где отшельники живут в бревенчатых домах.
Идей масса).

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–1
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Волоцкой Дмитрий

Ну это топ. Хоть что-то ах**нное от наших деятелей)

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