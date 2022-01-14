«Кинопоиск» проспонсирует съёмки нового фильма Гая Ричи и получит права на его прокат в России и СНГ Статьи редакции
Съемки планируют начать 24 января 2022 года.
- Кроме «Кинопоиска» в боевик Гая Ричи вложились кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) и Amazon Prime Video, объявил «Яндекс».
- У «Кинопоиска» есть права на дистрибуцию фильма в стриминговом сервисе, кинотеатрах и ТВ в России и СНГ. Amazon Prime Video покажет его в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке. MGM — выпустит сначала в США, а потом в других странах. Бюджет фильма — $50 млн.
- Фильмы Гая Ричи несколько лет подряд становились хитами в кинопрокате и лидерами по просмотру у подписчиков «Кинопоиска». Поэтому «Яндекс» решил присоединиться к проекту на ранней стадии производства.
- Права на фильм купили также независимые дистрибъюторы Kino, Joy N Cinema, Moviecloud и Phars, которые покажут его в Азии и на Ближнем Востоке.
- Главную роль исполнит Джейк Джилленхол. Он сыграет сержанта Джона Кинли, который хочет спасти своего напарника от афганских боевиков.
Бл... Вот и пришел конец Гаю Риччи... С одной стороны, с другой - с какого х...я наши спонсируют голливудские проекты? Свое киноговно спонсировать уже невмоготу? Так контролируйте кинопроизводство так, чтобы на выходе было НЕ говно. А то привыкли искать легкие пути добыть бабла...
Эм, почему вдруг конец? Они предоставляют деньги на производство и получают права, вот и всё, ничего нового. Во-вторых кинопоиск принадлежит не государству, а Яндексу, поэтому они не должны развивать российское кино, они хотят и должны зарабатывать деньги, чем и занимаются
Потому, что если наши вкладываются во что-то, то как правило это что-то погибает. Ничего личного, просто бизнес
Да пусть хоть говно, главное что мы наравне с Amazon и MGM вкладываемся в фильм Гая Ричи. Да, и я вприниципе сомневаюсь что Ричи говно снимет.
кто "вы"? ))
Типа, ура-патриотический пафос взыграл? На уровне африканского царька, вложившегося в SpaceX?
Можно такой пример из сферы кино?
Да пожалуйста. Фильмы Бекмамбетова, например. Либо любые фильмы отечественного кинопроизводства за последние лет 20, с редким исключением.
Во-первых их на 95% спонсируют гос фонды и компании. Во-вторых это отечественный, а не международный рынок
Бек - международный.
Прям помню как Ёлки и Ночной дозор шли в США, этот умопомрачительный успех
Вот именно.
Со стороны YA более чем логично вложиться в фильм Ричи. В СНГ его фильмы всегда нарасхват.
чьи - ваши? )) интернетные критиканы?
Зачем спонсировать своё, если опять получится "Чернобыль" Козловского или "Союз спасения" Кравчука?
Мало того, что качество кинокартины оставляет желать лучшего, так и кинопоиску от права на прокат такого фильма ничего не перепадёт.
С точки зрения бизнеса они делают всё правильно. Да и с точки зрения здравого смысла тоже.
Задача бизнеса заработать денег, а не кинематограф России поднимать.
Есть определенные рамки, в том числе моральные, в том числе патриотические, в которых бизнесу лучше бы работать, иначе можно скатиться до уровня совершенно беспринципных негодяев-от-бизнеса.
Нет таких рамок и патриотизм здесь не причём, какие-то совковые размышления.
Да-да, для кого-то патриотизм это в принципе совковое понятие.
Снимать на деньги налогоплательщиков это не патриотизм.
Развивать отечественное кино это патриотизм. На чьи деньги это делать - большой вопрос.
силюсь в ваших комментариях хоть толику патриотизма углядеть - никак не получается ))
Возможно потому, что вы разучились в патриотизм.
ну укажите сами, дайте цитату ))
я вижу только, как вы исходитесь ненавистью и ханжеской "печалью". может, что-то важное пропустила?
Мораль — это общепринятые негласные нормы в обществе, которые претендуют определить, что такое "хорошо" и что такое "плохо". А это невозможно без многих факторов.
И да, вложиться в хорошее кино, хорошего режиссера и ещё заработать на этом денег — это точно не нарушение каких-то моральных рамок.
Тем не менее, по факту спонсируем Голливуд, вместо того, чтобы развивать Мосфильм. Всё это печально.
В очередной раз удивляюсь мамкиным бизнесменам, которые указывают работающему бизнесу как и что он должен делать и как должен распоряжаться собственными средствами.
Если ваши чувства так сильно задеты, можете отказаться от всех сервисов Яндекса.
В очередной раз удивляюсь мамкиным бизнесменам, считающим, что отвлеченная оценка деятельности бизнеса является прямым вмешательством в деятельность бизнеса.
Я правильно понял что вы сейчас провели отвлеченную оценку деятельности бизнеса? 🤣
АналитеГ в вас проснулся, не останавливайтесь на достигнутом.
Спасибо, будем развиваться. Чего и вам советуем ;)
Вы путаете бизнес с гос.конторой. Бизнес - это как раз про легкие пути поднять бабла. А про "своё" - это для минкульт или как там его.
Голливудские фильмы финансируют все, кому не лень. От арабов и турок до китайцев. На качество конечного продукта это, как правило, не влияет.
Они спонсируют, просто чтобы получить экз на прокат
Что ты несёшь ?
Ношу бремени отечественного кино.
Кино не говно, просто зритель должен узнать себя.
Зритель никому ничего не должен, начнем с этого.
он и узнает, оттого и реакция.
вот это огонь! отличная новость
В главных ролях кака бычна.
Джилленхол ни разу ещё в его фильмах не снимался. Хотя напрягает, что в последнее время он начал строчить фильмы как из пулемета. К Джентельменам претензий нет, но Гнев…второсортщина
Это потому, что нужен был другой ГГ, а не Стетхэм.
За Джилленхола пизды сейчас получишь. Бери свои слова обратно
Саша Петров зе бест! )))
Не зря я инвестировал в кинопоиск купив подписку сразу на год за 600р.
Не зря я инвестировал в кинопоиск купив подписку сразу на год за 600р.
увидишь Гая Ричи, снисходительно кивни и протянув ему руку скажи "Я ваш спонсор".
...Я тебе деньги на что давал?!
Это где вы такую цену нашли?
Я покупаю второй год за 3200 (Кинопоиск + Амедиатека).
199 руб. подписка Плюса с Кинопоиском
http://joxi.ru/8235MgDT9xPNjr
А подписки плюса без кинопоиска не существует.
И что на скрине? 200 рублей за что? месяц год?
Месяц конечно. :)
200 рублей на месяц это 2400 на год.
Всё равно не понял откуда 600 рублей взялись
Может акция какая для новых юзеров.
У меня мульти (до 4х) за 2000 в год.
Нет, старую подписку просто сложили с новой подпиской на год.
Покупал не так давно в эльдорадо. Не знаю, что за акция была. Но год купил за 600р, таким способом можно было несколько лет оплатить.
Снммет очередной Алладин и другой проходняк... Ему не впервой.
Алладин был не плох, но вкусы у всех разные конечно же
Не... Гай Ричи , это серия фильмов: Карты деньги два ствола, Большой куш, Рок-н-рольщик, Джентельмены,Револьвер и пр.
А не попса типа Алладин а или агентов Анкл
Как будто карты-деньги-два-ствола не попса )))
Эх, Гай Ричи, Гай Ричи
Насколько ты раньше крут был.... карты, деньги, два ствола, а также большой куш (или спи$дили :) )
А потом пошла попса галимая. Джентельмены, гнев, тьфу, бл.
Быть может, вложение русских хоть как-то вернёт то прекрасное время.
з.ы. ненавижу, бл, цыган ;)
Как спонсирование проекта изменит сценарий? Или по вашему, если Тинькофф проспонсируют фильм то гг будет наш Олег?
Комментатор тот долбоеб, не парься
Тинькофф проспонсируют фильм то гг будет наш Олег?
скорей в начале фильма у гг маржин колл случится по вине приложения и ему за сутки надо будет вернуть деньги влиятельным людям)
Переход из АУЕ в романтизацию.
Дубляж Пучкова проспонсируют?
Стетхем будет?
Патриотично.
Супер! Новый фильм в прокат еще не вышел, как анонсируют еще одну картину))
Пёсики
Сильная новость, молодцы) Ричи топ
Ну почему проходняк. Гай Ричи может переосмыслить вселенную Гайдая и выдать что-либо с Трусом, Балбесом и Бывалым в своей стилистики. Или снять переосмысление Приключений итальянце/французов/ирландцев в России.
Могли бы Квентина позвать. Снял бы переосмысленных Бешеных псов где-нибудь в Забайкалье, или Омерзительную восьмёрку на зимнике от Туртаса в Тюменской области в том месте, где отшельники живут в бревенчатых домах.
Идей масса).
Ну это топ. Хоть что-то ах**нное от наших деятелей)
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