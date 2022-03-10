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Медиа
DTF

«Большая тройка» звукозаписывающих лейблов Universal Music, Warner Music и Sony Music приостановила работу в России Статьи редакции

Сотрудники продолжат получать зарплату.

96 96 комментариев
3491 просмотров

10 марта Sony Music и Warner Music объявили о том, что приостанавливают деятельность в России на фоне «спецоперации» в Украине. Universal Music выступила с аналогичным заявлением 9 марта. Таким образом вся «большая тройка» звукозаписывающих лейблов временно прекратила работу в России.

Все три компании заявили, что российские сотрудники продолжат получать зарплату в период приостановки деятельности. При этом ограничения у лейблов разные.

  • Universal Music, крупнейшая звукозаписывающая компания в мире, на долю которой приходится до 80% прав на музыкальные произведения, закрыла офисы в стране и приостановила все бизнес-операции.
  • Warner Music приостановила инвестиции, разработку проектов, продвижение, маркетинговую деятельность и производство физических носителей.
  • Sony Music приостановила деятельность в РФ, но ещё не определилась с тем, как будет решать деловые вопросы с артистами.

В объявлении об уходе компании не сообщили, будут ли они отзывать права на музыку в стриминговых сервисах.

По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, в 2020 году объём продаж на российском рынке цифровой музыки составил 199 миллионов долларов. Страна вошла в число 20 крупнейших рынков в мире.

В начале марта Spotify закрыл свой офис в России на неопределённый срок. После компания приостановила продажу Premium-подписки для жителей страны.

#новости

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Александр Хрусталев

Возвращаемся в эру бесплатной музыки ВКонтакте?)

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15
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Ульрих фон Лихтенштейн

Вк говно. Полное.

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5
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Идрисио

Возвращаемся в "РЮМКА ВОДКИ НА СТОЛЕ"

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–1
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Вечный фитиль

Ну-ка мечи стаканы на стол и прочую посуду!

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2
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Идрисио

не, БГ уже экстремизьм

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3
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Alex Sakharov

Не совсем понятны санкции этих компаний. Приостановка их работ при этом они не увольняют сотрудников в чем их фишка? То есть просто сказать, что они уходят? При таких рода действиях они должны запретить использовать каталоги музыки и видео, а так же использование авторских произведений в эфирах тв и радио! Даже я знаю больше о санкциях чем эти дормоеды! Которые только сидели в офисах на всем готовом.

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3
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k3rch

Скорее всего, они просто не знают как вести свою деятельность в Рашки на данный момент. Большому бизнесу нужна хоть какая-то предсказуемость. А тут курс рубля напоминает уже крипту, денег за рубеж им не перечислить толком (в головные офисы). Вот и делают такие формальные финты.

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11
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Пересмешник

Крипта то вверх, то вниз скачет. А рубль как-то нет.

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6
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Екатерина Колосова

А всё говорят, что стабильности нет.

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3
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Пересмешник

Врут. Все стабильно плохо. Прогноз стабильно негативный. Ни каких сюрпризов. Экономика в свободном падении. А время тикает...

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0
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Tok Allen

Они должны заявить, мак например заявил, но у нас он работает, хотя я туда только в туалет заходил, 😂

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0
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Pavel Zakharov

так это и не санкции (как и большинство "приостановок") а лишь следствие того, что экономика рф сейчас адски непредсказуема. просто взяли паузу и выжидают, что будет дальше.

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Артур Тимо

ПФ... что нам Universal Music, вы бы слышали Иркутский народный хор... или Духовой оркестр Курского военного училища...
Ну или на крайняк как я в караоке пою ... тоже очень даже ничего!

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5
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lakoros

Они будут убирать свою музыку из Яндекса? остальное уже мало волнует, диски никто не продаёт, в цифре не купить. Останутся Торренты пиратские сервисы и Яндекс музыка.

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4
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Andrew Sirchenko

Из яндекс музыки уберут 80% всей библиотеки. А слушать музыку на яблоках будет нереально

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2
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Александр Хрусталев

С чего вдруг? Кино же никто не убрал. Новых релизов просто не будет.

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0
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Tok Allen

Да и насрать.... Лишь бы государство начало развивать заботу о гражданах своих... Пока этого нет

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Таир Бакиев

Как яблочник говорю, не велика грусть, яблоки теперь купят только сумасшедшие, остальные их за год два поменяют на другие.
Ибо пей не работает, сайты банков не работают, платный софт пока купить костылями можно, но и костылям скоро придет конец, ну и постоянный риск дистанционного окирпичивания + отсутсвие официального сервиса. Кактус становится совсем уж колючим, чтобы к нему даже приближаться.

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–1
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Askar Samanchiev

А че там джейлбрейк?

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Таир Бакиев

аппаратных для современных процов нет, программный - это значит отказаться от обновлений. Да и постджейлбрейк инфраструктура давно загнулась.
Так что огромный головняк и точно не для рядового пользователя. К тому же проблем с пеями не решит

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Askar Samanchiev

А мне во времена Айпад 1, Айпад 2 и Айпад мини 1 нравилась вся эта движуха.

А потом вышла какая-то убогая то ли 6, то ли 7 версия айос оо которой мой миник начал лагать как убожество, а откатится никак. Так и ушёл на полку :с

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0
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Яндекс Музыка

Вся их музыка сейчас доступна на сервисе, ожидаем, что будет доступна и дальше.

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2
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Maxim Petrukhin

А новые релизы?

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Знатный Тролль

Чьи? Егорки Крида?

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Иван Силаев

Привет от пользователей Tidal)))

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Энергичный фитиль

Привет от пользователей WinAmp-а ))))(

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Tok Allen

Winamp, наконец то и диалап

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3
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Энергичный фитиль

Ну с диалапом проблема всю хлорку сняли и да смысл когда уже повсеместно Ethernet протянули.

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Сергей Таргетюк

согласен) я ещё полгода назад все свои любимые группы и альбомы выкачал и убрал на флешку)

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Энергичный фитиль

Дык не к чему это. Никуда уже торренты не денуться.

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2
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Tok Allen

Хм, а в чем санкции?

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2
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Breitson

Скажем так, теперь вашей эстраде будет сложнее работать

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Василий Степанофф

Даже на концерт Софии Ратары теперь не сходить?

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6
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Энергичный фитиль

Канешн пандемию никто не отменял.

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1
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Василий Степанофф

было, было, было-о-о-о и прошло-о-о-о. О-О-О.О-О-О. (с)

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4
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Таир Бакиев

Через недельку отменят полностью.

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0
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Энергичный фитиль

Джве тысячи больных в день.... куда отменят и кого?

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0
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Tok Allen

По хрену, я их не слушаю😁

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1
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Andrew Sirchenko

В том что слушать легально 80% музыки в РФ уже нельзя, но это не самое главное. Шоу-биз индустрия получит горы убытков и огромное количество людей лишится работы

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Dennis Gooddeni

Такие работы не лишаться

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2
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Non Existence

ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАДУЖНОЙ СИМВОЛИКИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОВЫЙ СИМВОЛ - ЛЕОПАРДОВЫЙ ФЛАГ.

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1
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russnake

а бисексуалам под каким выступать?

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0
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Non Existence

ТИГРОВЫЙ

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russnake

белый или оранжевый? оранжевый он какой-то революционный, мы за мир или за революцию?

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Non Existence

Мы за телепортацию во времени, в то место где дорога разделяется на два пути.

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russnake

тут можно с голоду сдохнуть, по методу буриданова осла...

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Non Existence

Не думаю, ностальгия в мировых трендах, а один из путей уже пройден.

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Tok Allen

Это что?

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iMHO Tech

Вернуться как миленькие, никуда не денутся

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2
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Alex Moren

Получать халявное бабло за размножение байтов, зачем?

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iMHO Tech

Капитализм так устроен

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Non Existence

Ну наконец-то попса сдохнет.

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2
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Alex Chalov

Кто-то платил за прослушивание музыки в интернете? O_O

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Tok Allen

Я нет, но кто то из выше отписавшихся видно платил. Молодёжь😂

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Tok Allen

Хм, а вчём санкции заключаеюся?

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Alexey

В том, что по радио, музыкальных библиотеках останется только Киркоров, Лаэртский и Эдуард Суровый. Даже часть классических произведений уберут, обработанных этими компаниями. Музыка к фильмам тоже пострадает.
Тем, кто с инета качает нахаляву - да, никаких санкций.

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Мутный браслет

Санкции - это и есть пиратство. Никто убирать ничего не будет, сами себе разрушили легитимность. Да и если посмотреть топы на радио и сервисах - там в основном засилие кальянного репа и прочих нелето уже сейчас. Не думаю, что они пользуются популярностью на западе.

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Alexey

Точек зрения много. Человек спросил, ему ответил. А там как будет неизвестно

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Tok Allen

Легитимность это другое

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Мутный браслет

Так власть следит за исками, которые подают правообладатели. Как может правообладатель подать иск власти, если он с этой властью не заключил договор? Вы можете крутить по радио музыку африканского племени уже сейчас и вам за это ничего не будет.

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Tok Allen

Я думал киркорова и ему подобных уберут первыми....

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Alexey

Это секретное оружие против нато

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Tok Allen

Спасибо, понятно, плакать не буду.

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Non Existence

Последнее время появилось дофига самиздата. Хоть может услышим новые имена.

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Николай

радио жалко и прочее, что завязано на музыке, если свалят, грустненько стало даже

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russnake

про рутрэкер не слышали чо ли? его вернули взад)))

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Николай

я имею ввиду радио, где работают люди, где рекламодатели, если они начнут крутить музыку без лицензии, это просто закрытие радио, что не очень

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russnake

а зачем закрываться, если анальных кар за это никаких? просто вместе кокаколы релкамы, будет больше рекламы росбанкрота - бабушка!! в ваше время росбанкрота не было...я когда в первый раз услышал испытал когнитивный дисонанс, ну или oxyeл по простому говоря

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Николай

ты когда крутишь музыку без лицензии, тебя закидывают исками так что ты даже дышать не сможешь, ибо из суда не выйдешь даже, а там штрафы и гг

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russnake

кто закидывает)) и как этот кто-то взыскиваться будет в текущих реалиях великого поха на недруждественные авторские права обозначенные россией)) вы последние 2-3 дня новостные ленты не смотрели?

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Николай

они могут подождать полгода, год и накидать потом, радио это бизнес, тут надо думать не на день два, а на год желательно, а вы рассуждаете как наше правительство и их меры, вижу проблему, клепаю решение, на неделю, а что будет через год никого не волнует, новости закончатся, а людям жить, работать и прочее

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russnake

лучше три, пока исковая давность не выйдет))

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Николай

ну так как их основная работа это защищать права и продавать музыку, так что или они заставят тебя закрыться или вытащат все деньги, они не первый год работают и не для вида, как некоторые )))

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russnake

пока отдельное государство, посредством органов исполнительной власти не даёт команду фас, а счас фас в отношение недружественных друзей отменили - правообладатель может только сокрушаться...сокрушаться об упущенной, невеликой в масштабах развитых стран, но прибыли. в текущий момент времени правительство нашего глобуса АП недружественных демократий предало остракизму...к чему вся эта демагогия??

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Таир Бакиев

Закидают исками в россуде? Что-то мне подсказывает, что подобный наезд на условную НМГ в текущих условиях быстро пресекут законодатели

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Non Existence

Зачем без лицензии, пусть крутят других музыкантов.

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Сергей А.

Владимирский централ …
ветер северный..
Этапом из Твери…

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russnake

вагончик тронется - перрон останется

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Сергей Таргетюк

еду в магадан

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russnake

мой друг уехал в магадан, снимите шляпу

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Никита

А есть что-то типа kino.pub только для музыки? Торренты конечно топ и там много годноты, но не очень удобно

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Сергей Таргетюк

а чо за кинопаб

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Никита

kino.pub так и пишется сайт. у них вроде как самая полная библиотека фильмов, сериалов, документалок.

Кинопаб
Фильмы / сериалы / подкасты на Apple TV, Android, Kodi/XBMC, Dune или Plex
kino.pub
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Таир Бакиев

зайцев?

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Askar Samanchiev

Spaces.
Тяну оттуда себе в оффлайн редкие композиции, которые раньше лежали в вк в 320.

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Владислав Бобрицкий

Ну слава Богу дождались!)

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Андрей Мельник

Эх, что-то все приостанавливают работу в России. Интересно, а если работающий пенсионер Иван Петрович уволится с работы временно, т е. тоже приостановит работу в России, то это будет считаться наложенными им санкциями?

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russnake

если толька маша К перестанет ему давать за дензнаки

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Максим Мюллер

Ну тут важно только, затронет ли это Яндекс Музыку.

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Tok Allen

Есть такие люди, которым похеру на платный контент, они его бесплатно получат

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Non Existence

Даже есть музыканты, которые выпускают бесплатную музыку.

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Tok Allen

Тоьько я по старому року торчу, новые редко интересуют...

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Яндекс Музыка

Мы работаем с нашими музыкальными партнёрами и разбираем ситуацию. Ожидаем, что весь каталог этих правообладателей будет доступен и дальше.

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Tok Allen

Вообще, в чём проблема, зашел в ютуб и послушал чего хотел, закрыли ютуб, зашел через vpn. Здесь точно не санкция, а фикция.

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Tok Allen

Это вообще не проблема, ну будет народ с флэхи на флэху перекидывать, то что скачал с торента или тора.... Вообще так себе санкции...

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Askar Samanchiev

Ура,сперва игры с торрентов, теперь бесплатная музыка ВКонтакте!

Мы возвращаемся в 2009! Даёшь доллар по 28 рублей.

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