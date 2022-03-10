«Большая тройка» звукозаписывающих лейблов Universal Music, Warner Music и Sony Music приостановила работу в России Статьи редакции
Сотрудники продолжат получать зарплату.
10 марта Sony Music и Warner Music объявили о том, что приостанавливают деятельность в России на фоне «спецоперации» в Украине. Universal Music выступила с аналогичным заявлением 9 марта. Таким образом вся «большая тройка» звукозаписывающих лейблов временно прекратила работу в России.
Все три компании заявили, что российские сотрудники продолжат получать зарплату в период приостановки деятельности. При этом ограничения у лейблов разные.
- Universal Music, крупнейшая звукозаписывающая компания в мире, на долю которой приходится до 80% прав на музыкальные произведения, закрыла офисы в стране и приостановила все бизнес-операции.
- Warner Music приостановила инвестиции, разработку проектов, продвижение, маркетинговую деятельность и производство физических носителей.
- Sony Music приостановила деятельность в РФ, но ещё не определилась с тем, как будет решать деловые вопросы с артистами.
В объявлении об уходе компании не сообщили, будут ли они отзывать права на музыку в стриминговых сервисах.
По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, в 2020 году объём продаж на российском рынке цифровой музыки составил 199 миллионов долларов. Страна вошла в число 20 крупнейших рынков в мире.
В начале марта Spotify закрыл свой офис в России на неопределённый срок. После компания приостановила продажу Premium-подписки для жителей страны.
Возвращаемся в эру бесплатной музыки ВКонтакте?)
Вк говно. Полное.
Возвращаемся в "РЮМКА ВОДКИ НА СТОЛЕ"
не, БГ уже экстремизьм
Не совсем понятны санкции этих компаний. Приостановка их работ при этом они не увольняют сотрудников в чем их фишка? То есть просто сказать, что они уходят? При таких рода действиях они должны запретить использовать каталоги музыки и видео, а так же использование авторских произведений в эфирах тв и радио! Даже я знаю больше о санкциях чем эти дормоеды! Которые только сидели в офисах на всем готовом.
Скорее всего, они просто не знают как вести свою деятельность в Рашки на данный момент. Большому бизнесу нужна хоть какая-то предсказуемость. А тут курс рубля напоминает уже крипту, денег за рубеж им не перечислить толком (в головные офисы). Вот и делают такие формальные финты.
Крипта то вверх, то вниз скачет. А рубль как-то нет.
А всё говорят, что стабильности нет.
Врут. Все стабильно плохо. Прогноз стабильно негативный. Ни каких сюрпризов. Экономика в свободном падении. А время тикает...
Они должны заявить, мак например заявил, но у нас он работает, хотя я туда только в туалет заходил, 😂
так это и не санкции (как и большинство "приостановок") а лишь следствие того, что экономика рф сейчас адски непредсказуема. просто взяли паузу и выжидают, что будет дальше.
ПФ... что нам Universal Music, вы бы слышали Иркутский народный хор... или Духовой оркестр Курского военного училища...
Ну или на крайняк как я в караоке пою ... тоже очень даже ничего!
Они будут убирать свою музыку из Яндекса? остальное уже мало волнует, диски никто не продаёт, в цифре не купить. Останутся Торренты пиратские сервисы и Яндекс музыка.
Из яндекс музыки уберут 80% всей библиотеки. А слушать музыку на яблоках будет нереально
С чего вдруг? Кино же никто не убрал. Новых релизов просто не будет.
Да и насрать.... Лишь бы государство начало развивать заботу о гражданах своих... Пока этого нет
Как яблочник говорю, не велика грусть, яблоки теперь купят только сумасшедшие, остальные их за год два поменяют на другие.
Ибо пей не работает, сайты банков не работают, платный софт пока купить костылями можно, но и костылям скоро придет конец, ну и постоянный риск дистанционного окирпичивания + отсутсвие официального сервиса. Кактус становится совсем уж колючим, чтобы к нему даже приближаться.
А че там джейлбрейк?
аппаратных для современных процов нет, программный - это значит отказаться от обновлений. Да и постджейлбрейк инфраструктура давно загнулась.
Так что огромный головняк и точно не для рядового пользователя. К тому же проблем с пеями не решит
А мне во времена Айпад 1, Айпад 2 и Айпад мини 1 нравилась вся эта движуха.
А потом вышла какая-то убогая то ли 6, то ли 7 версия айос оо которой мой миник начал лагать как убожество, а откатится никак. Так и ушёл на полку :с
Вся их музыка сейчас доступна на сервисе, ожидаем, что будет доступна и дальше.
А новые релизы?
Чьи? Егорки Крида?
Привет от пользователей Tidal)))
Winamp, наконец то и диалап
согласен) я ещё полгода назад все свои любимые группы и альбомы выкачал и убрал на флешку)
Хм, а в чем санкции?
Скажем так, теперь вашей эстраде будет сложнее работать
Даже на концерт Софии Ратары теперь не сходить?
было, было, было-о-о-о и прошло-о-о-о. О-О-О.О-О-О. (с)
Через недельку отменят полностью.
По хрену, я их не слушаю😁
В том что слушать легально 80% музыки в РФ уже нельзя, но это не самое главное. Шоу-биз индустрия получит горы убытков и огромное количество людей лишится работы
Такие работы не лишаться
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАДУЖНОЙ СИМВОЛИКИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОВЫЙ СИМВОЛ - ЛЕОПАРДОВЫЙ ФЛАГ.
а бисексуалам под каким выступать?
ТИГРОВЫЙ
белый или оранжевый? оранжевый он какой-то революционный, мы за мир или за революцию?
Мы за телепортацию во времени, в то место где дорога разделяется на два пути.
тут можно с голоду сдохнуть, по методу буриданова осла...
Не думаю, ностальгия в мировых трендах, а один из путей уже пройден.
Это что?
Вернуться как миленькие, никуда не денутся
Получать халявное бабло за размножение байтов, зачем?
Капитализм так устроен
Ну наконец-то попса сдохнет.
Кто-то платил за прослушивание музыки в интернете? O_O
Я нет, но кто то из выше отписавшихся видно платил. Молодёжь😂
Хм, а вчём санкции заключаеюся?
В том, что по радио, музыкальных библиотеках останется только Киркоров, Лаэртский и Эдуард Суровый. Даже часть классических произведений уберут, обработанных этими компаниями. Музыка к фильмам тоже пострадает.
Тем, кто с инета качает нахаляву - да, никаких санкций.
Точек зрения много. Человек спросил, ему ответил. А там как будет неизвестно
Легитимность это другое
Я думал киркорова и ему подобных уберут первыми....
Это секретное оружие против нато
Спасибо, понятно, плакать не буду.
Последнее время появилось дофига самиздата. Хоть может услышим новые имена.
радио жалко и прочее, что завязано на музыке, если свалят, грустненько стало даже
про рутрэкер не слышали чо ли? его вернули взад)))
я имею ввиду радио, где работают люди, где рекламодатели, если они начнут крутить музыку без лицензии, это просто закрытие радио, что не очень
а зачем закрываться, если анальных кар за это никаких? просто вместе кокаколы релкамы, будет больше рекламы росбанкрота - бабушка!! в ваше время росбанкрота не было...я когда в первый раз услышал испытал когнитивный дисонанс, ну или oxyeл по простому говоря
ты когда крутишь музыку без лицензии, тебя закидывают исками так что ты даже дышать не сможешь, ибо из суда не выйдешь даже, а там штрафы и гг
кто закидывает)) и как этот кто-то взыскиваться будет в текущих реалиях великого поха на недруждественные авторские права обозначенные россией)) вы последние 2-3 дня новостные ленты не смотрели?
они могут подождать полгода, год и накидать потом, радио это бизнес, тут надо думать не на день два, а на год желательно, а вы рассуждаете как наше правительство и их меры, вижу проблему, клепаю решение, на неделю, а что будет через год никого не волнует, новости закончатся, а людям жить, работать и прочее
лучше три, пока исковая давность не выйдет))
ну так как их основная работа это защищать права и продавать музыку, так что или они заставят тебя закрыться или вытащат все деньги, они не первый год работают и не для вида, как некоторые )))
пока отдельное государство, посредством органов исполнительной власти не даёт команду фас, а счас фас в отношение недружественных друзей отменили - правообладатель может только сокрушаться...сокрушаться об упущенной, невеликой в масштабах развитых стран, но прибыли. в текущий момент времени правительство нашего глобуса АП недружественных демократий предало остракизму...к чему вся эта демагогия??
Закидают исками в россуде? Что-то мне подсказывает, что подобный наезд на условную НМГ в текущих условиях быстро пресекут законодатели
Зачем без лицензии, пусть крутят других музыкантов.
Владимирский централ …
ветер северный..
Этапом из Твери…
вагончик тронется - перрон останется
еду в магадан
мой друг уехал в магадан, снимите шляпу
А есть что-то типа kino.pub только для музыки? Торренты конечно топ и там много годноты, но не очень удобно
а чо за кинопаб
kino.pub так и пишется сайт. у них вроде как самая полная библиотека фильмов, сериалов, документалок.
зайцев?
Spaces.
Тяну оттуда себе в оффлайн редкие композиции, которые раньше лежали в вк в 320.
Ну слава Богу дождались!)
Эх, что-то все приостанавливают работу в России. Интересно, а если работающий пенсионер Иван Петрович уволится с работы временно, т е. тоже приостановит работу в России, то это будет считаться наложенными им санкциями?
если толька маша К перестанет ему давать за дензнаки
Ну тут важно только, затронет ли это Яндекс Музыку.
Есть такие люди, которым похеру на платный контент, они его бесплатно получат
Даже есть музыканты, которые выпускают бесплатную музыку.
Тоьько я по старому року торчу, новые редко интересуют...
Мы работаем с нашими музыкальными партнёрами и разбираем ситуацию. Ожидаем, что весь каталог этих правообладателей будет доступен и дальше.
Вообще, в чём проблема, зашел в ютуб и послушал чего хотел, закрыли ютуб, зашел через vpn. Здесь точно не санкция, а фикция.
Это вообще не проблема, ну будет народ с флэхи на флэху перекидывать, то что скачал с торента или тора.... Вообще так себе санкции...
Ура,сперва игры с торрентов, теперь бесплатная музыка ВКонтакте!
Мы возвращаемся в 2009! Даёшь доллар по 28 рублей.
Такие компании нужно передавать тем, «кто работать хочет», считает он.
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