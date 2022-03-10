Сотрудники продолжат получать зарплату.

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10 марта Sony Music и Warner Music объявили о том, что приостанавливают деятельность в России на фоне «спецоперации» в Украине. Universal Music выступила с аналогичным заявлением 9 марта. Таким образом вся «большая тройка» звукозаписывающих лейблов временно прекратила работу в России.

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Все три компании заявили, что российские сотрудники продолжат получать зарплату в период приостановки деятельности. При этом ограничения у лейблов разные.

Universal Music, крупнейшая звукозаписывающая компания в мире, на долю которой приходится до 80% прав на музыкальные произведения, закрыла офисы в стране и приостановила все бизнес-операции.

Warner Music приостановила инвестиции, разработку проектов, продвижение, маркетинговую деятельность и производство физических носителей.

Sony Music приостановила деятельность в РФ, но ещё не определилась с тем, как будет решать деловые вопросы с артистами.

В объявлении об уходе компании не сообщили, будут ли они отзывать права на музыку в стриминговых сервисах.

По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, в 2020 году объём продаж на российском рынке цифровой музыки составил 199 миллионов долларов. Страна вошла в число 20 крупнейших рынков в мире.