«Новая газета» приостановила выпуск в интернете и на бумаге после второго предупреждения Роскомнадзора Статьи редакции
Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.
Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Поводом стало якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки».
Регулятор не уточнил, о каком именно материале идёт речь.
Это уже второе предупреждение, которое Роскомнадзор вынес «Новой газете». Первое издание получило 22 марта: тогда это также было связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Издание отмечает, что два предупреждения регулятора в год грозят отзывом лицензии СМИ.
Редакция решила приостановить выпуск газеты в интернете и на бумаге до окончания «специальной операции на территории Украины».
Ритейлеры часто пробивают «дефицитные» товары несколькими чеками из-за собственных ограничений, поэтому в «чёрный» список может попасть почти любой человек.
Всем привет, меня зовут Артем Сафаров, я — дизайнер из веб-студии Pyrobyte. У нас существует корпоративный аккаунт в Figma, которым пользуются все дизайнеры и другие члены команды. Отсюда вытекает проблема: в нем зачастую творится хаос. В этой статье я расскажу, как мы привели проекты в фигме в порядок, а также поделюсь некоторыми советами.
Основные тезисы из материала «Ведомостей» о ситуации в отрасли.
Прошло почти 3 месяца с начала 2022 года и мы готовы поделиться с вами списком обновлений, который мы успели сделать за это время. Спойлер: долгожданные интеграции, больше возможностей для работы со счётом, выпуск пластиковых карт и многое другое. Рассказываем, что и как.
По результатам исследования рынка краткосрочной аренды, проведенного исследовательской компанией Aquarelle Research, Авито Недвижимость заняла лидирующие позиции сразу по трем показателям: знание бренда, использование и лояльность пользователей.
Ну всё, последнее независимое читабельное издание скоро умрёт. Инфополе выжгли полностью.
Были ли они независимые СМИ или это все миф. Вот вопрос...
Тут "повесточка".
Под "независимыми" некоторые понимают "независимые от Кремля".
Ну обычно это трактуется в более широком смысле, а в реальности согласен с данным утверждением.
вот вот, получали скорее всего деньги от пиндосов и евреев
Щас в минусах перепись устроят)
а я их потом в РКН сдам)
Давно Чемезов и тот, и этот?
Все не так однозначно… я сама дочь офицера…
Ты очень наивный если веришь в существование независимых СМИ.
Ребята, которые минусуют. Может вы ещё и в блогеров независимых верите? Людям жрать надо, зарплаты платить и это кто-то должен оплачивать. Альтруисты глупые люди, а статьи явно не глупцы пишут.
Ребята, которые минусую просто без флага и Родины. Их дома, где можно играть на плехе, пить колу и жрать бургер. Никого не хотел обидеть, если че )
не все как ты думают желудком! У многих есть приципы, как у Овсянниковой например!
Ну ты насмешил, Овснниковой, типа ну ну а то что Франция представила ей гражданство просто так ?
Гражданство? Где про это прочитать?
в гугле забанили? не гражданство, убежище, но это путь к ускоренному гражданству
Ты не программист, и это видно ;) Добавлю - и не шахматист! Дальше одного хода видеть не в состоянии, любая дешевая показуха обводит вокруг пальца :(
Овсянникова 10 лет (Десять, Карл!!!) пахала на режим и его рекламировала. За зарплату 150-200 тыр, + муж зарабатывал примерно вдвое. За политику ни с кем не говорила вообще никогда, даже в шутку, только лыбилась.
То есть, в отличие от людей, которые сами считают ввп лучшим президентом всех времен и народов, эта просто жопу грела на теплом месте.
Далее, она помахала плакатиком, получила 30 тыр штрафа (что при ее зарплате просто смешно) и получила ускоренное гражданство во Франции.
А теперь подумайте вот о чем. Чтобы попасть в прямой эфир, ей надо было миновать три поста проверки. Где охранники, зная ее как сугубо нейттральную (блядь - зачеркнуто), в нарушение инструкций пропустили. И за это были уволены, причем по статье и с волчьим билетом. Их семьи, жены и дети остались без средств к существованию. Из-за бляди овсяннниковой.
Если сомневаетесь. Просто подумайте, какие еще последствия имела ее "акция", кроме того, что она получила билет во Францию, оставив несколько семей без денег? Все зарыдали, прозрели, бросили оружие? ну да, какже...
Ребята которые минусуют читал понимают, что сми кем-то учреждены и от кого-то зависят, ребята просто не терпят глупый комментариев , как и я.
нормально все у нас, я тебе советую пикабу читать, а на ютубе лебедева смотреть. там норм новости
Новая Газета – ФСБшный сливной бачок, независимое издание, лол кек
Ну и молодцы.
Зачистки продолжаются… кто следущий ?
Это был последний.
путина даже жалко в каком-то смысле. Он избавился от всех оппонентов и раздражителей, но при этом за всё время он так и ничего не смог добиться, чтобы Россия могла хотя бы отдаленно напоминать Китай. Дошло до того, что даже соседи его перестали воспринимать всерьез(ситуация в Нагорном Карабахе).
Все эти Новые Газеты, Эхо Москвы, Дождь и прочие существовали сугубо волею Путина. Сейчас просто время военное, поэтому на паузу клоунов поставили. Но, уверен, когда всё стихнет, включат обратно. Лучшего инструмента для высмеивания "западничества", чем этот паноптикум, придумать сложно...
жалко у пчелки!
Za PОZZИЮ!!
Я в России живу, а что за сказочная страна такая - "РоZZия"?
Давно пора было!
Через них запад во главе с США производил финансирование оппозиции, которая диктовала и навязывала интересы НАТО.
Кому вообще интересно читать ангажированных марионеток?
Мне приятнее читать и слушать непредвзятое мнение.
Навального на нары, Новую газету в бан!
Ещё бы требуху оппозиционную успокоить, но наши ребята уже зашевелились.
Работайте, братья!
читай что хочешь кто тебе не дает
"Мне приятнее читать и слушать непредвзятое мнение"
Например, раша тудэй) те еще непредвзятыши
очень правильное решение
Ах что ж ты, фраер, сдал назад)
нужно давить либерах и пятую колонну!
Za РоZZию!
POZZNЯ
POZZNЯ
POZZNЯ
Мы патриоты!!! Za ПраVду!
Самое большое заблуждение ватников и 15рублевых, что за ними не придут, т.к. они как бы "свои". :) Потом начинается "Товарищ ..., произошла чудовищная ошибка"
Представьте ситуацию, как кто-то в РКН и подотчетных ему органах реально вычитывает материалы «Новой газеты» (и аналогичных ино-СМИ) и проверяет каждую упомянутую компанию или физ. лицо по базе ино-агентов 🤦♂️ «Бинго, они не поставили сноску/галочку этой компании, выписываем предупреждение» 🤦♂️
Автор почемв то не опубоиковал письмо до конца, смелым покаоказался только Варламов, вот молное письмо "«Новая газета» вынуждена прекратить выход. Пришло в почту от Дмитрия Муратова и «Новой газеты»:
Дорогие соучастники!
Мы с вами продержались 34 дня в условиях «специальной операции», в условиях военной цензуры. Мы так вместе с вами решили, отвечая на вопрос: «закрываться или продолжать».
96% нас с вами проголосовало – продолжать. Не могла «Новая» покинуть аудиторию.
И мы работали. В местах проведения боевых действий, в приграничных районах. Мы оценивали потери и разрушения. Пытались понять – как наш народ допустил сразу две войны: в Украине захватническую, а в России, у нас дома, почти гражданскую. Раскол прошел по народу и по семьям. Мы искали ответы на вопросы: почему у нас воспитание всегда только военно-патриотическое и никто не слышал о «мирно-патриотическом». Как получилось, что сажают за плакаты «Нет войне!»? Почему преследуют, я бы сформулировал, «за разжигание мира»?
Мы вместе пережили самые трагичные дни в нашей истории.
Бесследно это пройти не могло.
Мы получили предупреждение так называемого «Роскомнадзора». А сегодня – второе. Что это значит?
Это значит, мы вынуждены приостановить выпуск газеты и не обновлять сайт и наши социальные сети до окончания боевых действий на территории Украины.
Другого выхода нет.
Для нас, и, знаю, для вас – это страшное и тяжелое решение. Но надо сохранить нас друг для друга.
Ваша поддержка важна как никогда. Без вас – не выживем.
Спасибо, и до встречи!
Ваша редакция и Муратов.
P.S. А Нобелевскую медаль мы скоро продадим на аукционе, много предложений, и поможем украинским беженцам и больным украинским детям."
То есть по Новая Газета вполне себе в России хотела развязать именно гражданскую войну.
Зачем так сложно? Можно взять прошлогодний выпуск и найти тек кто стали в этом году иноагентами.
Жаль
в отсутствии независимых сми - обратной связи не будет вообще. последние надежды умирают.
Страшно за будущее поколение, что им останется делать не совсем понятно.
Они решили заместо осторожного высказывания о конфликте, вообще закрыться на время?