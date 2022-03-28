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«Новая газета» приостановила выпуск в интернете и на бумаге после второго предупреждения Роскомнадзора Статьи редакции

Из-за двух предупреждений регулятора за год у СМИ могут отозвать лицензию.

Роскомнадзор вынес редакции и учредителю «Новой газеты» второе письменное предупреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. Поводом стало якобы «упоминание НКО-иноагента без маркировки».

Регулятор не уточнил, о каком именно материале идёт речь.

Это уже второе предупреждение, которое Роскомнадзор вынес «Новой газете». Первое издание получило 22 марта: тогда это также было связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Издание отмечает, что два предупреждения регулятора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

Редакция решила приостановить выпуск газеты в интернете и на бумаге до окончания «специальной операции на территории Украины».

#новость #новаягазета

1764 просмотров
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43 комментария
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Maksim Khavanski

Ну всё, последнее независимое читабельное издание скоро умрёт. Инфополе выжгли полностью.

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Илья Рогаткин

Были ли они независимые СМИ или это все миф. Вот вопрос...

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Виктор Петров

Тут "повесточка".
Под "независимыми" некоторые понимают "независимые от Кремля".

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Илья Рогаткин

Ну обычно это трактуется в более широком смысле, а в реальности согласен с данным утверждением.

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Я не программист, но

вот вот, получали скорее всего деньги от пиндосов и евреев

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Александр Шустров

Щас в минусах перепись устроят)

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Я не программист, но

а я их потом в РКН сдам)

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Allestor Krei

Давно Чемезов и тот, и этот?

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Кигхриль Vselensky

Все не так однозначно… я сама дочь офицера…

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Александр Шустров

Ты очень наивный если веришь в существование независимых СМИ.

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Александр Шустров

Ребята, которые минусуют. Может вы ещё и в блогеров независимых верите? Людям жрать надо, зарплаты платить и это кто-то должен оплачивать. Альтруисты глупые люди, а статьи явно не глупцы пишут.

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Александр

Ребята, которые минусую просто без флага и Родины. Их дома, где можно играть на плехе, пить колу и жрать бургер. Никого не хотел обидеть, если че )

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Я не программист, но

не все как ты думают желудком! У многих есть приципы, как у Овсянниковой например!

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Илья Рогаткин

Ну ты насмешил, Овснниковой, типа ну ну а то что Франция представила ей гражданство просто так ?

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Я не программист, но

Гражданство? Где про это прочитать?

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Анна Семёнова

в гугле забанили? не гражданство, убежище, но это путь к ускоренному гражданству

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Анна Семёнова

Ты не программист, и это видно ;) Добавлю - и не шахматист! Дальше одного хода видеть не в состоянии, любая дешевая показуха обводит вокруг пальца :(
Овсянникова 10 лет (Десять, Карл!!!) пахала на режим и его рекламировала. За зарплату 150-200 тыр, + муж зарабатывал примерно вдвое. За политику ни с кем не говорила вообще никогда, даже в шутку, только лыбилась.
То есть, в отличие от людей, которые сами считают ввп лучшим президентом всех времен и народов, эта просто жопу грела на теплом месте.
Далее, она помахала плакатиком, получила 30 тыр штрафа (что при ее зарплате просто смешно) и получила ускоренное гражданство во Франции.
А теперь подумайте вот о чем. Чтобы попасть в прямой эфир, ей надо было миновать три поста проверки. Где охранники, зная ее как сугубо нейттральную (блядь - зачеркнуто), в нарушение инструкций пропустили. И за это были уволены, причем по статье и с волчьим билетом. Их семьи, жены и дети остались без средств к существованию. Из-за бляди овсяннниковой.
Если сомневаетесь. Просто подумайте, какие еще последствия имела ее "акция", кроме того, что она получила билет во Францию, оставив несколько семей без денег? Все зарыдали, прозрели, бросили оружие? ну да, какже...

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Михаил

Ребята которые минусуют читал понимают, что сми кем-то учреждены и от кого-то зависят, ребята просто не терпят глупый комментариев , как и я.

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Я не программист, но

нормально все у нас, я тебе советую пикабу читать, а на ютубе лебедева смотреть. там норм новости

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Alex Chalov

Новая Газета – ФСБшный сливной бачок, независимое издание, лол кек

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Антон piter

Ну и молодцы.

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Alik Ganiev

Зачистки продолжаются… кто следущий ?

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Отродясь не было

Это был последний.

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evilnw

путина даже жалко в каком-то смысле. Он избавился от всех оппонентов и раздражителей, но при этом за всё время он так и ничего не смог добиться, чтобы Россия могла хотя бы отдаленно напоминать Китай. Дошло до того, что даже соседи его перестали воспринимать всерьез(ситуация в Нагорном Карабахе).

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Антон piter

Все эти Новые Газеты, Эхо Москвы, Дождь и прочие существовали сугубо волею Путина. Сейчас просто время военное, поэтому на паузу клоунов поставили. Но, уверен, когда всё стихнет, включат обратно. Лучшего инструмента для высмеивания "западничества", чем этот паноптикум, придумать сложно...

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Я не программист, но

жалко у пчелки!
Za PОZZИЮ!!

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Олег Михайлов

Я в России живу, а что за сказочная страна такая - "РоZZия"?

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Иван Иванов
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Боевой кот Карим

Давно пора было!
Через них запад во главе с США производил финансирование оппозиции, которая диктовала и навязывала интересы НАТО.
Кому вообще интересно читать ангажированных марионеток?
Мне приятнее читать и слушать непредвзятое мнение.
Навального на нары, Новую газету в бан!
Ещё бы требуху оппозиционную успокоить, но наши ребята уже зашевелились.
Работайте, братья!

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sse

читай что хочешь кто тебе не дает

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Gameficator

"Мне приятнее читать и слушать непредвзятое мнение"
Например, раша тудэй) те еще непредвзятыши

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Максим Кольцов

очень правильное решение

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Ivan Habl

Ах что ж ты, фраер, сдал назад)

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Я не программист, но

нужно давить либерах и пятую колонну!
Za РоZZию!

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Я не программист, но

POZZNЯ
POZZNЯ
POZZNЯ

Мы патриоты!!! Za ПраVду!

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evilnw

Самое большое заблуждение ватников и 15рублевых, что за ними не придут, т.к. они как бы "свои". :) Потом начинается "Товарищ ..., произошла чудовищная ошибка"

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k3rch

Представьте ситуацию, как кто-то в РКН и подотчетных ему органах реально вычитывает материалы «Новой газеты» (и аналогичных ино-СМИ) и проверяет каждую упомянутую компанию или физ. лицо по базе ино-агентов 🤦‍♂️ «Бинго, они не поставили сноску/галочку этой компании, выписываем предупреждение» 🤦‍♂️

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Алексей Малахов

Автор почемв то не опубоиковал письмо до конца, смелым покаоказался только Варламов, вот молное письмо "«Новая газета» вынуждена прекратить выход. Пришло в почту от Дмитрия Муратова и «Новой газеты»:

Дорогие соучастники!

Мы с вами продержались 34 дня в условиях «специальной операции», в условиях военной цензуры. Мы так вместе с вами решили, отвечая на вопрос: «закрываться или продолжать».
96% нас с вами проголосовало – продолжать. Не могла «Новая» покинуть аудиторию.
И мы работали. В местах проведения боевых действий, в приграничных районах. Мы оценивали потери и разрушения. Пытались понять – как наш народ допустил сразу две войны: в Украине захватническую, а в России, у нас дома, почти гражданскую. Раскол прошел по народу и по семьям. Мы искали ответы на вопросы: почему у нас воспитание всегда только военно-патриотическое и никто не слышал о «мирно-патриотическом». Как получилось, что сажают за плакаты «Нет войне!»? Почему преследуют, я бы сформулировал, «за разжигание мира»?

Мы вместе пережили самые трагичные дни в нашей истории.

Бесследно это пройти не могло.

Мы получили предупреждение так называемого «Роскомнадзора». А сегодня – второе. Что это значит?

Это значит, мы вынуждены приостановить выпуск газеты и не обновлять сайт и наши социальные сети до окончания боевых действий на территории Украины.

Другого выхода нет.

Для нас, и, знаю, для вас – это страшное и тяжелое решение. Но надо сохранить нас друг для друга.

Ваша поддержка важна как никогда. Без вас – не выживем.

Спасибо, и до встречи!

Ваша редакция и Муратов.

P.S. А Нобелевскую медаль мы скоро продадим на аукционе, много предложений, и поможем украинским беженцам и больным украинским детям."

То есть по Новая Газета вполне себе в России хотела развязать именно гражданскую войну.

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Элмарз Чербижев

Зачем так сложно? Можно взять прошлогодний выпуск и найти тек кто стали в этом году иноагентами.

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Богдан Одарченко

Жаль

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Sylvan Urus

в отсутствии независимых сми - обратной связи не будет вообще. последние надежды умирают.

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ROME

Страшно за будущее поколение, что им останется делать не совсем понятно.

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lakoros

Они решили заместо осторожного высказывания о конфликте, вообще закрыться на время?

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