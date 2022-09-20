Топ-менеджер «дочки» Warner Music в России предлагал сотрудничество местному лейблу после приостановки работы компании Статьи редакции
Теперь Warner Music проводит расследование.
- В апреле 2022 года один из руководителей ADA Russia — российской дочерней компании Warner Music — отправил письмо о сотрудничестве местному лейблу, узнал The Guardian.
- «Наши показатели стриминга намного выше, мы также можем выпускать виниловые релизы и предлагаем расширенную аналитику. Все готово, и мы хотели бы продемонстрировать это на примерах. Мы хотели бы встретиться с вами и лично обсудить все возможности и наше потенциальное сотрудничество», — цитирует издание письмо.
- В Warner Music отметили, что хотя письму уже пять месяцев, его всё равно не следовало отправлять, а руководителю — договариваться о сделках в России. Сейчас компания начала расследование, а также напомнила всем сотрудникам российской «дочки» о приостановке работы в стране.
- Warner Music объявила, что приостанавливает свою деятельность в России в начале марта 2022 года. Такое же решение приняли и две других крупнейших звукозаписывающих компании — Universal Music и Sony Music.
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Инициативный хулиган просто. В апреле всё ещё не был до конца очевиден уровень 3,14здеца.
Энтузиазм, энергичность и инициативность - всё это отрицательные качества, если человек кретин.
При чем тут кретин, все топы в России такие - чуть что, налево и себе в карман. Чел просек что шухерные братки отвалились, и решил взять дело в свои руки
Разве это не кретин? Он не слышал об осторожности?)
Если честно, то его уровень я начал в конце февраля осознавать
"Сейчас компания начала расследование, а также напомнила всем сотрудникам российской «дочки» о приостановке работы в стране."-вот и всё,шалость не удалась
Ну как обычно, сейчас всё так и идёт.