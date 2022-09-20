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Грузовой звук

Топ-менеджер «дочки» Warner Music в России предлагал сотрудничество местному лейблу после приостановки работы компании Статьи редакции

Теперь Warner Music проводит расследование.

  • В апреле 2022 года один из руководителей ADA Russia — российской дочерней компании Warner Music — отправил письмо о сотрудничестве местному лейблу, узнал The Guardian.
  • «Наши показатели стриминга намного выше, мы также можем выпускать виниловые релизы и предлагаем расширенную аналитику. Все готово, и мы хотели бы продемонстрировать это на примерах. Мы хотели бы встретиться с вами и лично обсудить все возможности и наше потенциальное сотрудничество», — цитирует издание письмо.
  • В Warner Music отметили, что хотя письму уже пять месяцев, его всё равно не следовало отправлять, а руководителю — договариваться о сделках в России. Сейчас компания начала расследование, а также напомнила всем сотрудникам российской «дочки» о приостановке работы в стране.
  • Warner Music объявила, что приостанавливает свою деятельность в России в начале марта 2022 года. Такое же решение приняли и две других крупнейших звукозаписывающих компании — Universal Music и Sony Music.

#новость #warnermusic

1485 просмотров
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7 комментариев
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 Вадим Д.

Инициативный хулиган просто. В апреле всё ещё не был до конца очевиден уровень 3,14здеца.

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Огромный браслет

Энтузиазм, энергичность и инициативность - всё это отрицательные качества, если человек кретин.

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дискотека 80-х

При чем тут кретин, все топы в России такие - чуть что, налево и себе в карман. Чел просек что шухерные братки отвалились, и решил взять дело в свои руки

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Евгений Широков

Разве это не кретин? Он не слышал об осторожности?)

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Anton Barinov

Если честно, то его уровень я начал в конце февраля осознавать

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Andrey Norin

"Сейчас компания начала расследование, а также напомнила всем сотрудникам российской «дочки» о приостановке работы в стране."-вот и всё,шалость не удалась

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ChillTalk

Ну как обычно, сейчас всё так и идёт.

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