Медиа
Маша Цепелева

Российский Forbes начал искать 450 млн рублей инвестиций для перезапуска под брендом The Billions — RTVI Статьи редакции

В издании утверждают, что запуск под новым брендом — не основной сценарий развития для Forbes.

  • О поиске финансирования для Forbes Russia рассказал источник RTVI, близкий к одному из инвесторов, получивших предложение. У издания есть копия презентации для инвесторов. В ней сказано, что деньги нужны для рефинансирования займов и перезапуска издания под новым брендом с рабочим названием The Billions.
  • В презентации указано, что изданию необходимо 240 млн рублей до конца 2022 года, из которых 105 млн рублей — для рефинансирования внешних займов. В 2023 году нужно ещё 160 млн рублей, 50 млн рублей — в 2024 году. Выход The Billions на операционную прибыльность и частичный возврат денег запланированы на 2026 год.
  • Чтобы сохранить аудиторию, издатель планирует настроить редирект с forbes.ru и переименовать страницы и каналы издания в соцсетях, указано в презентации. В проект The Billions войдёт деловое СМИ, проекты F-Congress и F-Education, бизнес-сообщество F-Club и собственное рекламное агентство F-Agency. Издание также планирует возобновить выпуск печатной версии журнала, приостановленный в июне, и продажу рекламы на сайте.

The Billions — прежде всего про людей. Издание поддерживает частный бизнес во всех его проявлениях, от стартапов вчерашних выпускников вузов до экспансии российских миллиардеров на зарубежные рынки. The Billions не пишет о политике как таковой, мы не можем обойти политические новости вовсе, но рассматриваем их исключительно с точки зрения их влияния и последствий для экономики и бизнеса.

из презентации Forbes для инвесторов, цитата по RTVI
  • «Сценарий перехода под новый бренд рассматривался как один возможных вариантов развития в случае усложнения ситуации с держателем лицензии. Все вопросы урегулированы, поэтому этот сценарий как основной нами не рассматривается»», — утверждает представитель Forbes Дмитрий Озман.
  • Forbes в России выпускается с 2004 года по лицензии американской компании Forbes Media LLC. Согласно презентации, аудитория российской версии — 7 млн посетителей сайта в месяц и 3 млн подписчиков в соцсетях. По данным «Контур. Фокуса», выручка издателя «АС Рус Медиа» в 2021 году составила 872 млн рублей, чистая прибыль — 17,7 млн рублей. При этом у компании около 250 млн рублей долгосрочных займов и около 380 млн рублей краткосрочных обязательств.
  • В августе Forbes выкупил домен billions.ru. Так команда издания могла перестраховаться на случай отзыва лицензии американским правообладателем. Лицензия у Forbes осталась только благодаря «жёсткому компромиссу с американскими партнёрами» и полному отказу от рекламы, рассказывали источники RTVI.

#новость #forbes

1713 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
 Rabbit Rabbin

Мы с инициативной командой, готовы перезапустить этот ваш Форбес за 440 млн. рублей. Из них 40 млн уйдет на принудительное закрытие нынешнего издания через суд. А 150 млн на кэшбек.

Не торопитесь. Подумайте.

Ответить
Развернуть ветку
Ann Feldman

Чувствуется рука настоящего патриота своей страны. Поздравляем, вы наконец адаптированы к жизни в данной местности.

Ответить
Развернуть ветку
Зачем-то взял и

А вот это уже похоже на бизнес-план

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Романов

The Billions ищут миллионы )

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А находят – единицы (-:

Ответить
Развернуть ветку
Стивенесигал

Биллионс и точка, тогда а то опять калька получается

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Zhukau

В чем логика переименовывать Колу, Форбс итд? Вроде же как уходили все по моральным причинам и что бы лояльность не потерять аудитории мировой. А теперь возвращаться под другими марками? Люди же не тупые, ну камон.

Ответить
Развернуть ветку
Джон уик

Чтобы и дальше работать в рф, без осуждения в европе(сша).

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Zhukau

Так в том то и дело, что люди не тупые и понимают зачем это делается. Ладно бы это как то тихо происходило. А не так, когда все издания пишут, что кола теперь делает не кока колу а (!) добрый колу 😂

Ответить
Развернуть ветку
Джон уик

Главное имя уже не светится.
Вот Икея со своими тц Мега
не торопится расставаться, так как это чисто локальный бренд и всем на него пох.

Ответить
Развернуть ветку
Alexandr Kosterin

Интересная математика получается)
Выручка 900 лямов, но чистая прибыль 17)
При этом долгов на 600)))

Мне одному кажется ,что попахивает хорошим распилом)))

Дайте нам ещё 450 Лямов и через 4 года начнём что то отдавать)) но это не точно)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

450 млн за «Миллиарды»? Отличный курс, выгодная сделка 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Артемьев

Интересно получается

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Длинное название - не пойдëт!

Ответить
Развернуть ветку
Копил и Верил

Пусть насобирают у менеджеров, которые там свои проплаченные статьи пишут

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Лучше бы совсем закрылись.

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Чем лучше?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Петров

Само RT кто бы перезапустил

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Russia и Точка

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Готов купить за 450 рублей!

Ответить
Развернуть ветку
Артём Кречетов

ого,за 1 $ компании покупались,а вы целый 450 р предлагаете

Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Ради светлого будущего этого издания готов переплатить! :)

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Раньше в Форбс.Россия читали про успешных миллиардеров, теперь в нем будут статьи о страданиях этих же миллиардеров и об их страстных попытках переобуться на лету.

Ответить
Развернуть ветку
Kesha Pazzy

Рейтинг яхт предлагаю оставить.
Теперь рейтинг будет следующий: у кого какую яхту арестовали, а у кого конфисковали.

Ответить
Развернуть ветку
Важный фрегат с полки

Они серьезно?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey V

Хорошая инвестиция… Надо брать…

Ответить
Развернуть ветку
Lukas Dexter

Сюр какой то. Кому этот журнал нужен сейчас?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

Журнал то может и не нужен...

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

У Бобби Аксельрода попросить надо

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
null