Российский Forbes начал искать 450 млн рублей инвестиций для перезапуска под брендом The Billions — RTVI Статьи редакции
В издании утверждают, что запуск под новым брендом — не основной сценарий развития для Forbes.
- О поиске финансирования для Forbes Russia рассказал источник RTVI, близкий к одному из инвесторов, получивших предложение. У издания есть копия презентации для инвесторов. В ней сказано, что деньги нужны для рефинансирования займов и перезапуска издания под новым брендом с рабочим названием The Billions.
- В презентации указано, что изданию необходимо 240 млн рублей до конца 2022 года, из которых 105 млн рублей — для рефинансирования внешних займов. В 2023 году нужно ещё 160 млн рублей, 50 млн рублей — в 2024 году. Выход The Billions на операционную прибыльность и частичный возврат денег запланированы на 2026 год.
- Чтобы сохранить аудиторию, издатель планирует настроить редирект с forbes.ru и переименовать страницы и каналы издания в соцсетях, указано в презентации. В проект The Billions войдёт деловое СМИ, проекты F-Congress и F-Education, бизнес-сообщество F-Club и собственное рекламное агентство F-Agency. Издание также планирует возобновить выпуск печатной версии журнала, приостановленный в июне, и продажу рекламы на сайте.
- «Сценарий перехода под новый бренд рассматривался как один возможных вариантов развития в случае усложнения ситуации с держателем лицензии. Все вопросы урегулированы, поэтому этот сценарий как основной нами не рассматривается»», — утверждает представитель Forbes Дмитрий Озман.
- Forbes в России выпускается с 2004 года по лицензии американской компании Forbes Media LLC. Согласно презентации, аудитория российской версии — 7 млн посетителей сайта в месяц и 3 млн подписчиков в соцсетях. По данным «Контур. Фокуса», выручка издателя «АС Рус Медиа» в 2021 году составила 872 млн рублей, чистая прибыль — 17,7 млн рублей. При этом у компании около 250 млн рублей долгосрочных займов и около 380 млн рублей краткосрочных обязательств.
- В августе Forbes выкупил домен billions.ru. Так команда издания могла перестраховаться на случай отзыва лицензии американским правообладателем. Лицензия у Forbes осталась только благодаря «жёсткому компромиссу с американскими партнёрами» и полному отказу от рекламы, рассказывали источники RTVI.
1713 просмотров
Мы с инициативной командой, готовы перезапустить этот ваш Форбес за 440 млн. рублей. Из них 40 млн уйдет на принудительное закрытие нынешнего издания через суд. А 150 млн на кэшбек.
Не торопитесь. Подумайте.
Чувствуется рука настоящего патриота своей страны. Поздравляем, вы наконец адаптированы к жизни в данной местности.
А вот это уже похоже на бизнес-план
The Billions ищут миллионы )
А находят – единицы (-:
Биллионс и точка, тогда а то опять калька получается
В чем логика переименовывать Колу, Форбс итд? Вроде же как уходили все по моральным причинам и что бы лояльность не потерять аудитории мировой. А теперь возвращаться под другими марками? Люди же не тупые, ну камон.
Чтобы и дальше работать в рф, без осуждения в европе(сша).
Так в том то и дело, что люди не тупые и понимают зачем это делается. Ладно бы это как то тихо происходило. А не так, когда все издания пишут, что кола теперь делает не кока колу а (!) добрый колу 😂
Главное имя уже не светится.
Вот Икея со своими тц Мега
не торопится расставаться, так как это чисто локальный бренд и всем на него пох.
Интересная математика получается)
Выручка 900 лямов, но чистая прибыль 17)
При этом долгов на 600)))
Мне одному кажется ,что попахивает хорошим распилом)))
Дайте нам ещё 450 Лямов и через 4 года начнём что то отдавать)) но это не точно)
450 млн за «Миллиарды»? Отличный курс, выгодная сделка 👍🏻
Интересно получается
Длинное название - не пойдëт!
Пусть насобирают у менеджеров, которые там свои проплаченные статьи пишут
Лучше бы совсем закрылись.
Чем лучше?
Само RT кто бы перезапустил
Russia и Точка
Готов купить за 450 рублей!
ого,за 1 $ компании покупались,а вы целый 450 р предлагаете
Ради светлого будущего этого издания готов переплатить! :)
Раньше в Форбс.Россия читали про успешных миллиардеров, теперь в нем будут статьи о страданиях этих же миллиардеров и об их страстных попытках переобуться на лету.
Рейтинг яхт предлагаю оставить.
Теперь рейтинг будет следующий: у кого какую яхту арестовали, а у кого конфисковали.
Они серьезно?
Хорошая инвестиция… Надо брать…
Сюр какой то. Кому этот журнал нужен сейчас?
Журнал то может и не нужен...
.
У Бобби Аксельрода попросить надо