The Billions — прежде всего про людей. Издание поддерживает частный бизнес во всех его проявлениях, от стартапов вчерашних выпускников вузов до экспансии российских миллиардеров на зарубежные рынки. The Billions не пишет о политике как таковой, мы не можем обойти политические новости вовсе, но рассматриваем их исключительно с точки зрения их влияния и последствий для экономики и бизнеса.