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Маша Цепелева

VK откроет концертную площадку на месте московского клуба Adrenaline Stadium Статьи редакции

Внутри будет магазин мерча и пространство для встреч с музыкантами, куда смогут попасть подписчики «VK Музыки».

  • VK Stadium откроется в декабре на Ленинградском проспекте в Москве на месте клуба Adrenaline Stadium, сообщила компания. Проект реализуют в партнёрстве с Sagrado Corp (управляет event-пространством Atmosphere, «Известия Hall», несколькими барами в центре Москвы, в том числе Gipsy и Lookin Rooms).
  • Площадка вмещает семь тысяч человек, там будут проходить концерты, музыкальные и другие мероприятия. VK Stadium планирует проводить около 100 событий в год.
  • На площадке обновили навигацию, расширили гардероб, изменили зоны баров, ресторанов и лаунджа на всех этажах. Установили большие экраны для трансляций.
  • Для подписчиков «VK Музыки» в клубе будут привилегии: fast-track c возможностью быстрого прохода на мероприятие, отдельный гардероб и зона Meet&Greet для неформального общения артистов со зрителями.
  • На первом этаже VK Stadium будет работать VK Shop с мерчем, выпущенным в сотрудничестве с музыкантами.
  • Компания не раскрывает инвестиции в проект. Источник РБК на концертном рынке оценил их в 60–70 млн рублей.
  • Собственные концертные площадки есть у МТС — «MTC Live Холл» в Москве, «MTC Live Арена» в Санкт-Петербурге и «MTC Live Холл» в Екатеринбурге. В июле 2021 года «Яндекс» открыл пространство «Плюс Дача» в Парке Горького с кинотеатром, которое работает летом и до конца сентября.
Фото VK
Зона Meet&Greet для встреч с артистами
Фотозона

#новость #vk

1469 просмотров
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18 комментариев
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 Олег Павлов

Когда Титаник тонул, тоже музыка играла)

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Serge Tikhonenko

"Пока музыка играет, мы будем танцевать" (с)Американский инвест банкир, лето 2008

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Василий Сафонов

магазин мерча от вк

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Ware Wow
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Alexander Klimanskiy

кстати, Газманов вписался бы органично в семью Шелби

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Коварный Кактус

Я не знаю почему, но все действия VK музыки напоминают действия какого ребёнка-инвалида. Он пытается, но ничего не выходит. И без слёз не взглянешь на его попытки...

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Виновный ключ

Вы не поняли. Всё получается.
Ну да, немного нафталиновое, типа сельских клубов. Раньше ж у нас не было развлечений, кроме ДК и 2 кинотеатров на город.
Вот мы к этому и почти вернулись, как многие хотели. Немного не в той конфигурации, да и медицины бесплатной уж нет, но как получилось. Легко, что ли, было возвращать всё взад после этого вашего бизнеса.
Дети тут ни при чем)

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Денис Пихаров

Надо будет купить билет в виде NFT? xDD

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Кто-то такой

А выступать там будет Егор Крид.

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Олег Павлов

Размечтался, максимум Егор Шип)

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Кто-то такой

Боже, зачем я загуглил...

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Роман Гущин

Пожалуй, не буду гуглить :)

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Кто-то такой

Нет уж, гуглите. Не мне же одному страдать теперь 🥲

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Олег Павлов

Прости)

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Антон Большаков

Они уже не знают как загнать людей в вк ))

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Виновный ключ

Дело времени. Люди ко всему привыкнут

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Александр Голубев

Конвейерный fuk-truk и точка!

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Serge Tikhonenko

Был в Адреналине на Die Antwoord. Эх, счастливое доковидное время

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