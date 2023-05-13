Владельцем американского Forbes стал Остин Рассел — глава компании-разработчика лидаров для беспилотных машин Luminar Статьи редакции
По итогам сделки издание оценили в $800 млн.
- Основатель и глава компании Luminar Technologies Остин Расселл стал владельцем контрольного пакета в Forbes Global Media — издателе журнала. Об этом сообщили The Wall Street Journal и Reuters.
- Рассел согласился купить долю в 82%, в том числе часть, которая принадлежит семье Форбс. Сумму сделки не раскрывают, но по её итогам Forbes оценили почти в $800 млн.
- Гонконгская компания Integrated Whale Media Investments, которая владела 95% акций Forbes с 2014 года (тогда компанию оценивали в $475 млн), останется миноритарным акционером.
- Рассел заявил, что он не собирается участвовать в редакционной политике издания или влиять на освещение новостей. Также он собирается обновить совет директоров и привлечь в него экспертов в области СМИ, технологий и искусственного интеллекта.
- В августе 2021 года Forbes Media объявила о слиянии с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу. Оценка объединённой компании должна была составить около $630 млн. Но от этих планов компания отказалась.
- В феврале 2022 года криптобиржа Binance вложила в Forbes Media $200 млн. Полученную долю и оценку компании тогда не раскрывали.
- Остин Рассел основал Luminar в 2012 году в возрасте 17 лет. Компания разрабатывает лидары для беспилотных автомобилей. В 2020 году она вышла на биржу через слияние с компанией-«пустышкой». На май 2023-го капитализация Luminar составляет $2,09 млрд.
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