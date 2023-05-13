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Евгения Евсеева

Владельцем американского Forbes стал Остин Рассел — глава компании-разработчика лидаров для беспилотных машин Luminar Статьи редакции

По итогам сделки издание оценили в $800 млн.

  • Основатель и глава компании Luminar Technologies Остин Расселл стал владельцем контрольного пакета в Forbes Global Media — издателе журнала. Об этом сообщили The Wall Street Journal и Reuters.
  • Рассел согласился купить долю в 82%, в том числе часть, которая принадлежит семье Форбс. Сумму сделки не раскрывают, но по её итогам Forbes оценили почти в $800 млн.
  • Гонконгская компания Integrated Whale Media Investments, которая владела 95% акций Forbes с 2014 года (тогда компанию оценивали в $475 млн), останется миноритарным акционером.
  • Рассел заявил, что он не собирается участвовать в редакционной политике издания или влиять на освещение новостей. Также он собирается обновить совет директоров и привлечь в него экспертов в области СМИ, технологий и искусственного интеллекта.
  • В августе 2021 года Forbes Media объявила о слиянии с Magnum Opus Acquisition — компанией-«пустышкой», созданной для выхода других на биржу. Оценка объединённой компании должна была составить около $630 млн. Но от этих планов компания отказалась.
  • В феврале 2022 года криптобиржа Binance вложила в Forbes Media $200 млн. Полученную долю и оценку компании тогда не раскрывали.
  • Остин Рассел основал Luminar в 2012 году в возрасте 17 лет. Компания разрабатывает лидары для беспилотных автомобилей. В 2020 году она вышла на биржу через слияние с компанией-«пустышкой». На май 2023-го капитализация Luminar составляет $2,09 млрд.
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Artyom Slobodchikov
«Молодой гений в центре лихорадки вокруг самоуправляемых автомобилей» Статьи редакции

Bloomberg о 22-летнем изобретателе и основателе компании Luminar, которая обещает перевернуть рынок лидаров для автономных машин.

Остин Рассел

#новость #forbes #luminar

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Ware Wow

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Santiago

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S1m0ne

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