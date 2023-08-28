Медиа
Евгения Евсеева

Приложение онлайн-кинотеатра Okko вновь стало доступно в App Store Статьи редакции

Его удалили из магазина приложений в августе 2022 года.

  • Об этом онлайн-кинотеатр объявил в своём Telegram-канале. Сервис уже доступен для загрузки в App Store. Глава Okko Сергей Шишкин на презентации новых проектов видеосервиса сообщил, что приложение удалось вернуть благодаря «долгим и усердным переговорам с Apple».
  • Приложение пропало из магазина приложений в августе 2022 года. В каталоге Google Play оно есть.
  • До мая 2022 года Okko принадлежал «Сберу». В апреле банк попал под блокирующие санкции США, после чего вышел из состава акционеров части своих активов, в том числе и онлайн-кинотеатра. В июне их новый владелец — компания «Новые возможности» — попал под санкции Великобритании.
  • В ноябре новым владельцем Okko стал его гендиректор Сергей Шишкин.

#новость #okko #appstore

1.3K показов
895 открытий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Иван

Про Тиньков что нить слышно? А то не понятно, стоит ли 15-ый покупать.

Ответить
Развернуть ветку
Foma Kiniaev

Наверно, уже проще на Android перейти и не страдать

Ответить
Развернуть ветку
drapeg

Проще сменить банк. У Тинькоффа стали такие условия, что лучше бесплатную карту Райфа завести и не платить ни за обслуживание и ни за подписку, и иметь возможность открыть накопительный счёт.

Ответить
Развернуть ветку
Foma Kiniaev

Райффом пользуюсь 4-ый год и годик был премиум клиентом у них.
Недостаток - корявое приложение: пару раз сталкивался с тем, что нужно было срочно деньги перевести, а СБП у них не работал.
Сейчас порезали накопительные счета свыше 150к до 0.01%.
Появилась у них своя про-подписка с 6%, но там лимиты по суммам вообще смешные

Ответить
Развернуть ветку
Максим Соколовский

он вообще там не планирует процент повышать? в газпромбанке держу часть, там 9.3% здесь 5% с подпиской

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Ну вот жду март 2024, если сайд-лоадлинга не будет, то придется чесать репу

Ответить
Развернуть ветку
Foma Kiniaev

Скорее Apple по геопозиции или стране из учетки ограничит сайд-лоадинг

Ответить
Развернуть ветку
Борис Интеграторов

Пакет акций?))

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Если на насдаке, то да.

Ответить
Развернуть ветку
xbevice

Обещали курьера прислать и все настроить

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Chernev

Забей на этот недобанк и все, он уже давно на дне

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Тут Тинёк скорее имя нарицательное :)

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А они там, часом, ЛГБТ-дину свою не начнут распространять? А то удалить не удалят, поощряют клятые буржуины, а вот у нас сызнова оштрафуют.
Или за то и вернули, что распространять начали?! 😱

Ответить
Развернуть ветку
DeTeren

Верните приложения для чтения книг((

Ответить
Развернуть ветку
A I

Советую купить Kindle Paperwhite и пользоваться телегам-ботом для загрузки книг. Если желаешь читать с телефона или планшета, то есть приложение Киндл и для телефона. Полностью бесплатно.
Для аудиокниг тоже есть бесплатное решение.

Ответить
Развернуть ветку
dimaworldboy

Тинькофф следующий

Ответить
Развернуть ветку
Иван

А окко были под санкциями США?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
user0564335

сбер был. и есть

Ответить
Развернуть ветку
Иван

А окко уже вышло из под их контроля?

Ответить
Развернуть ветку
user0564335

де-факто вряд ли, де-юре - вполне возможно

Ответить
Развернуть ветку
P TM GLADIATOR

Погодите ка его вроде удалили никогда такого не было но вот опять.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Чё началось то??

Ответить
Развернуть ветку
Со всем уважением

И уже можно оплатить российскими банковскими картами?
Вот это реально прорыв, молодцы!

Ответить
Развернуть ветку
Golem

Почему они не удаляли МегаМаркет?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
22 комментария
Раскрывать всегда
null