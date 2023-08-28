Приложение онлайн-кинотеатра Okko вновь стало доступно в App Store Статьи редакции
Его удалили из магазина приложений в августе 2022 года.
- Об этом онлайн-кинотеатр объявил в своём Telegram-канале. Сервис уже доступен для загрузки в App Store. Глава Okko Сергей Шишкин на презентации новых проектов видеосервиса сообщил, что приложение удалось вернуть благодаря «долгим и усердным переговорам с Apple».
- Приложение пропало из магазина приложений в августе 2022 года. В каталоге Google Play оно есть.
- До мая 2022 года Okko принадлежал «Сберу». В апреле банк попал под блокирующие санкции США, после чего вышел из состава акционеров части своих активов, в том числе и онлайн-кинотеатра. В июне их новый владелец — компания «Новые возможности» — попал под санкции Великобритании.
- В ноябре новым владельцем Okko стал его гендиректор Сергей Шишкин.
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Про Тиньков что нить слышно? А то не понятно, стоит ли 15-ый покупать.
Наверно, уже проще на Android перейти и не страдать
Проще сменить банк. У Тинькоффа стали такие условия, что лучше бесплатную карту Райфа завести и не платить ни за обслуживание и ни за подписку, и иметь возможность открыть накопительный счёт.
Райффом пользуюсь 4-ый год и годик был премиум клиентом у них.
Недостаток - корявое приложение: пару раз сталкивался с тем, что нужно было срочно деньги перевести, а СБП у них не работал.
Сейчас порезали накопительные счета свыше 150к до 0.01%.
Появилась у них своя про-подписка с 6%, но там лимиты по суммам вообще смешные
он вообще там не планирует процент повышать? в газпромбанке держу часть, там 9.3% здесь 5% с подпиской
Ну вот жду март 2024, если сайд-лоадлинга не будет, то придется чесать репу
Скорее Apple по геопозиции или стране из учетки ограничит сайд-лоадинг
Пакет акций?))
Если на насдаке, то да.
Обещали курьера прислать и все настроить
Забей на этот недобанк и все, он уже давно на дне
Тут Тинёк скорее имя нарицательное :)
А они там, часом, ЛГБТ-дину свою не начнут распространять? А то удалить не удалят, поощряют клятые буржуины, а вот у нас сызнова оштрафуют.
Или за то и вернули, что распространять начали?! 😱
Верните приложения для чтения книг((
Советую купить Kindle Paperwhite и пользоваться телегам-ботом для загрузки книг. Если желаешь читать с телефона или планшета, то есть приложение Киндл и для телефона. Полностью бесплатно.
Для аудиокниг тоже есть бесплатное решение.
Тинькофф следующий
А окко были под санкциями США?
Комментарий удален модератором
сбер был. и есть
А окко уже вышло из под их контроля?
де-факто вряд ли, де-юре - вполне возможно
Погодите ка его вроде удалили никогда такого не было но вот опять.
Чё началось то??
И уже можно оплатить российскими банковскими картами?
Вот это реально прорыв, молодцы!
Почему они не удаляли МегаМаркет?