Об основателе Adidas Адольфе Дасслере снимут художественный мини-сериал — Variety Статьи редакции
Он расскажет о жизни предпринимателя и том, как тот строил спортивную «империю».
- Компания No Fat Ego Productions продюсера Нильса Юля заключила партнёрское соглашение с фирмой AD Legacy, учреждённой внуками Адольфа Дасслера, о съёмках мини-сериала о Дасслере и его бизнесе. Возможное количество серий — 12.
- Проект расскажет, чем жил предприниматель из небогатой немецкой семьи, как развивал бренд Adidas и почему разладились его отношения с братом Рудольфом, основавшим спортивный бренд Puma. Согласно черновому синопсису, история будет показана глазами старшей дочери Дасслера — Инге, пишет Variety.
- Юль описывает дух будущей картины как «нестандартное пересечение» между сериалами «Наследники» и «Корона». По его словам, это не только «напряжённая и захватывающая семейная драма», но ещё и история о том, как «дальновидный человек бросил вызов условностям своего времени». Продюсер также считает важным заодно пролить свет и на памятные моменты из мира спорта.
- Представитель AD Legacy Хорст Бенте заявил, что Юль — «идеальный партнёр», поскольку у него есть опыт (он продюсировал «Молчание», «Ирландца» и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, а также «Феррари» Майкла Манна — vc.ru), «европейские корни» и чёткое понимание, как можно рассказать «многолетнюю историю семьи».
- На октябрь 2023 года проект находится на ранней стадии разработки. В «ближайшие месяцы» No Fat Ego Productions будет работать над сценарием — вместе с продюсерами из США, Великобритании и Германии, а также профильными историками и представителями Adidas.
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А когда закончатся ВСЕ основатели чего-то хотя бы сколько-нибудь известного, чем заниматься будут? Сериалы о рандомных профилях нельзяграмма?
Судя по общедоступным источникам, там история действительно интересная и заслуживает экранизации.
А когда закончатся основатели прошлого века, будут снимать про всех нынешних, по второму или третьему разу. Историю же Дурова пока никто снимать не планировал? Там тоже есть брат. Таинственный гений, якобы вытягивающий на себе чуть ли не всю технику. Главное, обставить это с драками и погонями. Дуров, косплеящий принца Персии. Мумия Моргенштерна в эпизоде с визитом в дубайский спортик...
Интересно будет посмотреть. Плюс недавний AIR про создание Джорданов мне очень понравился. А тут прям полноценная история создателя!
немцы в 2016 году сняли прекрасный фильм. посмотрите.
"Дуэль братьев. история адидаса и пумы."
давно пора, история семьи потрясает, два брата, которые вошли в историю и навсегда в ней останутся
не пора - немцы в 2016 году сняли прекрасный фильм. посмотрите.
"Дуэль братьев. история адидаса и пумы."
хорошая новость, посмотрю с удовольствием
В сериале же будет о сотрудничестве с нацистами и о том что на своих фабриках они использовали рабов?
В Опенгеймере они раскрыли тему Херасимы и Нагасаки? Вот и тут будет то же самое.
зачем снимать сериал про братьев Дасслеров, если немцы не так давно сняли прекрасный ильм?!!!!
пусть сделают про Hugo Boss. очень интересно будет. от истоков, до создания и развития Strellson, куда ушли потомки после продажи Hugo Boss Марцотто
Адольф здорового человека!
Первая серия: Родился,
Вторая серия: Кинул брата
Третья серия: Разбогател
Последняя серия: Просрал рынок