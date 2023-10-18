Медиа
Полина Лааксо

Об основателе Adidas Адольфе Дасслере снимут художественный мини-сериал — Variety Статьи редакции

Он расскажет о жизни предпринимателя и том, как тот строил спортивную «империю».

Адольф Дасслер в 1973 году. Источник: BBC
  • Компания No Fat Ego Productions продюсера Нильса Юля заключила партнёрское соглашение с фирмой AD Legacy, учреждённой внуками Адольфа Дасслера, о съёмках мини-сериала о Дасслере и его бизнесе. Возможное количество серий — 12.
  • Проект расскажет, чем жил предприниматель из небогатой немецкой семьи, как развивал бренд Adidas и почему разладились его отношения с братом Рудольфом, основавшим спортивный бренд Puma. Согласно черновому синопсису, история будет показана глазами старшей дочери Дасслера — Инге, пишет Variety.
  • Юль описывает дух будущей картины как «нестандартное пересечение» между сериалами «Наследники» и «Корона». По его словам, это не только «напряжённая и захватывающая семейная драма», но ещё и история о том, как «дальновидный человек бросил вызов условностям своего времени». Продюсер также считает важным заодно пролить свет и на памятные моменты из мира спорта.
  • Представитель AD Legacy Хорст Бенте заявил, что Юль — «идеальный партнёр», поскольку у него есть опыт (он продюсировал «Молчание», «Ирландца» и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, а также «Феррари» Майкла Манна — vc.ru), «европейские корни» и чёткое понимание, как можно рассказать «многолетнюю историю семьи».
  • На октябрь 2023 года проект находится на ранней стадии разработки. В «ближайшие месяцы» No Fat Ego Productions будет работать над сценарием — вместе с продюсерами из США, Великобритании и Германии, а также профильными историками и представителями Adidas.

#adidas #новость

140 показов
207 открытий
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

А когда закончатся ВСЕ основатели чего-то хотя бы сколько-нибудь известного, чем заниматься будут? Сериалы о рандомных профилях нельзяграмма?

Ответить
Развернуть ветку
AlSh

Судя по общедоступным источникам, там история действительно интересная и заслуживает экранизации.

А когда закончатся основатели прошлого века, будут снимать про всех нынешних, по второму или третьему разу. Историю же Дурова пока никто снимать не планировал? Там тоже есть брат. Таинственный гений, якобы вытягивающий на себе чуть ли не всю технику. Главное, обставить это с драками и погонями. Дуров, косплеящий принца Персии. Мумия Моргенштерна в эпизоде с визитом в дубайский спортик...

Ответить
Развернуть ветку
Алина Козловская

Интересно будет посмотреть. Плюс недавний AIR про создание Джорданов мне очень понравился. А тут прям полноценная история создателя!

Ответить
Развернуть ветку
Павел Синицин

немцы в 2016 году сняли прекрасный фильм. посмотрите.
"Дуэль братьев. история адидаса и пумы."

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Eliseev

давно пора, история семьи потрясает, два брата, которые вошли в историю и навсегда в ней останутся

Ответить
Развернуть ветку
Павел Синицин

не пора - немцы в 2016 году сняли прекрасный фильм. посмотрите.
"Дуэль братьев. история адидаса и пумы."

Ответить
Развернуть ветку
Илья Золотов

хорошая новость, посмотрю с удовольствием

Ответить
Развернуть ветку
00exe

В сериале же будет о сотрудничестве с нацистами и о том что на своих фабриках они использовали рабов?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Большаков

В Опенгеймере они раскрыли тему Херасимы и Нагасаки? Вот и тут будет то же самое.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Синицин

зачем снимать сериал про братьев Дасслеров, если немцы не так давно сняли прекрасный ильм?!!!!
пусть сделают про Hugo Boss. очень интересно будет. от истоков, до создания и развития Strellson, куда ушли потомки после продажи Hugo Boss Марцотто

Ответить
Развернуть ветку
Artemy

Адольф здорового человека!

Ответить
Развернуть ветку
Тоже хочу

Первая серия: Родился,
Вторая серия: Кинул брата
Третья серия: Разбогател
Последняя серия: Просрал рынок

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
9 комментариев
Раскрывать всегда
null