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Лиана Липанова
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Руководители «Первого канала», ВГТРК и других телеканалов будут согласовывать контроль онлайн-кинотеатров иностранцами Материал редакции

Ранее Роскомнадзор призвал поскорее ввести ограничения для иностранных онлайн-кинотеатров из-за запуска Apple TV+.

  • Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии, которая будет согласовывать владение онлайн-кинотеатрами с более чем 20% долей иностранного капитала. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
  • Комиссию возглавил вице-премьер Константин Чуйченко, зампредом назначен глава Минкомсвязи Константин Носков. В состав также вошли глава Роскомнадзора Александр Жаров, замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко и другие.
  • В сентябре 2019 года Роскомнадзор призвал поскорее ввести ограничения для иностранных онлайн-кинотеатров из-за запуска Apple TV+ — иностранный сервис дешевле российских, что является угрозой для отечественных компаний, заявлял Жаров.
  • С 2017 года в России запрещается иностранцам владеть более 20% российских онлайн-кинотеатров с аудиторией больше 100 тысяч зрителей в месяц. Однако к лету 2019 закон всё ещё не работал — в частности, в документе не определена методика подсчёта аудитории.
Главы ТВ-каналов вошли в комиссию по…
Председателем комиссии стал вице-премьер Константин Чуйченко, в состав комиссии также вошли глава…
tass.ru

#новость #роскомнадзор

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3 комментария
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Артём А.

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Ну теперь ясно стало, кому заносить если что.

П.с. Сам закон, имхо, полезный для национального бизнеса

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Pavel Voronkov

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Протекционизм в действии.

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Kolo himself

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Буду скидывать эту новость всем, кто спросит почему Apple пожалела денег на русский дубляж в TV+.

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