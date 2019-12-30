Руководители «Первого канала», ВГТРК и других телеканалов будут согласовывать контроль онлайн-кинотеатров иностранцами
Материал редакции
Ранее Роскомнадзор призвал поскорее ввести ограничения для иностранных онлайн-кинотеатров из-за запуска Apple TV+.
Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии, которая будет согласовывать владение онлайн-кинотеатрами с более чем 20% долей иностранного капитала. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
Комиссию возглавил вице-премьер Константин Чуйченко, зампредом назначен глава Минкомсвязи Константин Носков. В состав также вошли глава Роскомнадзора Александр Жаров, замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко и другие.
В сентябре 2019 года Роскомнадзор призвал поскорее ввести ограничения для иностранных онлайн-кинотеатров из-за запуска Apple TV+ — иностранный сервис дешевле российских, что является угрозой для отечественных компаний, заявлял Жаров.
С 2017 года в России запрещается иностранцам владеть более 20% российских онлайн-кинотеатров с аудиторией больше 100 тысяч зрителей в месяц. Однако к лету 2019 закон всё ещё не работал — в частности, в документе не определена методика подсчёта аудитории.
Артём А.
Ну теперь ясно стало, кому заносить если что.
П.с. Сам закон, имхо, полезный для национального бизнеса
Pavel Voronkov
Протекционизм в действии.
Kolo himself
Буду скидывать эту новость всем, кто спросит почему Apple пожалела денег на русский дубляж в TV+.