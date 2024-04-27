В Госдуму внесли проект о «высылке» мигрантов и сокращении максимального срока пребывания в России до 90 дней за год Статьи редакции
Похожий законопроект о сокращении сроков нахождения в стране разработало МВД.
- Законопроект внесли представители всех пяти думских фракций. Он сокращает максимальный срок безвивозового пребывания иностранцев в России с 180 до 90 дней в течение года.
- Также документ вводит «режим высылки» нелегальных мигрантов — он будет применяться в отношении иностранцев, которые находятся в стране без «законных оснований». Причиной могут стать истечение срока временного пребывания в стране или миграционных документов, аннулирование разрешения на временное проживание или вида на жительство, а также нарушение закона.
- Режим будет включать частичное ограничение прав иностранца: запрет на регистрацию юрлица или ИП, покупку недвижимости, машины и «других видов техники», управление транспортным средством, получение водительских прав, открытие счёта в банке; запрет на денежные переводы, смену места жительства без разрешения органа внутренних дел, выезд за пределы региона и муниципального образования.
- В месяц будет разрешено тратить 30 тысяч рублей на товары, а также деньги на уплату штрафов и покупку документов для выезда из страны. Выдавать кредиты и микрозаймы иностранцам, в отношение которых действует «режим высылки», также запрещено. Законопроект предусматривает и «иные ограничения».
- Мигранты, подпадающие под этот режим, будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц. Если сведения из реестра исключают, режим отменяется. Среди предлагаемых мер контроля — возможность полиции проникать в помещения, где находится иностранец, «в том числе с преодолением сопротивления». Также у мигрантов смогут проверять любые документы, в том числе содержащие банковскую или налоговую тайну, и применять к ним «технические средства, включая отслеживание геолокации».
- В начале апреля 2024 года меры по ужесточению контроля за мигрантами предложило МВД: сократить максимальный срок временного пребывания в стране до 90 дней в год, завести реестры работодателей, которые смогут нанимать иностранцев, и работников, которых можно будет нанимать. Ведомство также планировало ввести для иностранцев единое удостоверение личности.
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Хоть где то норм zакон
Тем временем Alex Parker Returns: 😉😇
Будем посмотреть.
Не видно где ужесточение наказний в сторону должностных лиц способствующих обходу этих законодательных норм. Если бы боялись брать взятки за сокрытие нелегалов в любой форме, или выдачу им документов в обход действующего порядка, то и ужесточать ничего бы не пришлось. Без этого хоть что можно принимать, вырастут только суммы взяток.
Суммы взяток: STONKS ☄️