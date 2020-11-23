Исландия предложила иностранцам на удалёнке долгосрочные визы — их зарплата должна превышать $7000 в месяц Материал редакции
Так страна хочет нивелировать потери из-за оттока туристов.
Власти Исландии предложили иностранцам, работающим удаленно, долгосрочные визы, которые позволяют им и их семьям находиться в стране до шести месяцев.
Изменения в визовом законодательстве страны коснутся иностранцев, которым не нужна виза для поездки в Исландию. В том числе, речь идет о странах Шенгенской зоны, США и ОАЭ. До этого граждане этих стран могли находиться в Исландии не более 90 дней.
Чтобы получить разрешение на долгосрочную визу, работник должен подтвердить, что он работает на иностранную компанию, или самозанятость в стране, где он постоянно проживает. Также он должен зарабатывать 1 млн исландских крон ($7 360) в месяц или около $88 тысяч в год, пишет Bloomberg.
Бывший член парламента Аста Гудрун Хельгадоттир (Asta Gudrun Helgadottir) объяснила, что тем самым правительство Исландии стремится привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины, чтобы они тратили свои деньги в Исландии.
Хотя обладатели долгосрочной визы формально не туристы, есть надежда, что они смогут помочь стране сгладить последствия пандемии, пишет издание.
По сведениям Bloomberg, опрошенные местные жители считают, что изменение в визовом режиме поможет привлечь деньги без большого потока туристов и нагрузки на систему здравоохранения.
В 2018 году Исландию посетило около 2,3 млн туристов, а в 2020 году поток приезжающих в страну сократился на 79%, пишет Bloomberg.
Непонятно зачем зарабатывая свыше $7k в месяц ехать на постоянку в Исландию. Никаких льгот то и нет.
Сидите в своём Челябинске, но у вас есть виза в Исландию. Получаете при этом от 7000 долларов, платите с них 6%, так как ИП и работаете дистанционно ;)
Лучше по патенту)
А ведь хорошее решение проблемы миграции.
Делаешь нулевой налог для удаленщиков в твоей стране, которые приезжают из-за границы.
В итоге получаешь высококвалифицированную раб силу, приток населения, счастье для всех.
без уплаты налогов ты никому не интересен. это одна из задач государств - стричь с простолюдин как можно больше
Стратегический украинец
Да не плати ни копейки) Один хрен, живя в стране ты большую часть денег будешь оставлять тем кто налоги платит, на то и расчёт.
Живя в стране, человек создаёт спрос, платит за услуги и товары, в стоимость которых уже включены налоги.
какой спрос, какие товары, ты платишь подоходный и муниципальный налоги плюс VAT, а это уже в сумме свыше 65%
Я написал про гипотетическую ситуацию, когда человек не платит прямые налоги, и поэтому он якобы не интересен рекетирам от государства.
это сейчас так, когда богатые страны столкнутся с демографическими проблемами, то ценным будет даже тупо твое тельце
ты принесешь в страну свои качественные гены, возможно даже с готовыми детьми, ты будешь покупать товары — но у тебя будут и налоговые каникулы, ведь каждая богатая страна будет соревноваться за тебя, опять же, ведь ценным становится не только твой финансовый, но и биологический капитал.
Какой идиот с такой зп поедет мёрзнуть в дорогую для жизни страну?
замануха для лохов
Гхм, вы либо читать не умеете, либо не отличаете слова "Resident" и "Non-resident".
К слову, там черным по белому написано, что человек, которому выдается эта виза, должен быть резидентом (в том числе, налоговым) *другой* страны. Резидентам Исландии виза не нужна. На то они и резиденты 🤦🏻♂️
мы прекрасно отличаем резидентов ибо сами.
карту получил, более полугода в году живешь, значит резидент и платишь налоги по месту проживания.
читай второй параграф, он тоже сюда относится и тебя точно также будут стричь, даже если ты там временно
долгосрочная виза это такой же резидент
Какая есть связь между какой-либо временной визой и резиденством кроме срока пребывания?
Вон в оригинале новости прямо о налогах их министр финансов говорит - "We want to ensure that with regards to taxation, there is nothing to prevent the possibility of temporarily allowing individuals working for foreign companies to work from Iceland."
https://www.government.is/news/article/2020/10/27/-Foreign-experts-can-work-remotely-in-Iceland/
Медстраховку только дополнительно к подтверждению дохода попросят.
если виза на год с правом нахождения в стране весь этот год, то она равноценна резидентству. насчет всего что ниже года я не в курсе.
но есть еще один момент - центр жизненных интересов. где живешь большую часть года, там тебя и обдирают, независимо от виз
Налоговое резиденство Исландии наступает после 183 дней пребывания в период 12 мес, что указано на том же сайте в соседнем разделе. Исходя из того, что визу дадут на 6 месяцев - не вижу проблем.
как же всем деньги нужны. налоги, как я понимаю, тоже там платить?
свеше миллиона крон в месяц или выше 12 млн крон в год (11,350,000 если быть точнее) общая налоговая ставка (налог на доход+муниципальный) 46%. вот вам и ответ
А с чего бы платить налог в Исландии? Где работаешь, там налог и платишь. Суть программы в том, чтобы ты тратил заработанные в своей стране деньги в Исландии, вот и всё.
Мне кажется, что планка задрана. $7к — это очень хорошая зарплата. Те кто столько получает и могли бы стать ЦА предложения, скорее всего уже живут в одной из стран, желанных для большинства и менять её на Исландию не станут. А ЦА в странах, из которых охота свалить, всё таки таких бабок не имеет.
Сегодня в телеге видел новость что похожую программу планируют вводить Британские Виргинские острова. Целевая аудитория - все, кто работает удаленно.
Спрашивается, нахрена это целевой аудитории? Ехать поддерживать условные *беня, без каких-либо ощутимых преференций, еще и чтобы через пол года тебя выставили на мороз.
В Исландии и за 90 дней можно все объехать и, думается, надоест, а с такой зарплатой да спецам из Долины есть куда поехать поближе)
Летом надо было бы вводить - так хотя бы плюс отсутствия комаров был бы)
Все хотят чтобы к ним приезжали только богачи, при этом ничего не предоставляя взамен. Как девушка-дурнушка, мечтающая о богатом принце.
Тайланд: мы решили перепрофилироваться с лоукостов на богачей а-ля Мальдивы ничего не меняя.
Теперь ещё и эти...
Меня это раздражало ещё до карантинов и запретов на въезд: мы хотим чтобы к нам чаще приезжали, поэтому вводим дополнительные условия и требования к получателям виз.
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