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Миграция
Евгения Евсеева
3045

Исландия предложила иностранцам на удалёнке долгосрочные визы — их зарплата должна превышать $7000 в месяц Материал редакции

Так страна хочет нивелировать потери из-за оттока туристов.

39 комментариев
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Власти Исландии предложили иностранцам, работающим удаленно, долгосрочные визы, которые позволяют им и их семьям находиться в стране до шести месяцев.

Изменения в визовом законодательстве страны коснутся иностранцев, которым не нужна виза для поездки в Исландию. В том числе, речь идет о странах Шенгенской зоны, США и ОАЭ. До этого граждане этих стран могли находиться в Исландии не более 90 дней.

Чтобы получить разрешение на долгосрочную визу, работник должен подтвердить, что он работает на иностранную компанию, или самозанятость в стране, где он постоянно проживает. Также он должен зарабатывать 1 млн исландских крон ($7 360) в месяц или около $88 тысяч в год, пишет Bloomberg.

Бывший член парламента Аста Гудрун Хельгадоттир (Asta Gudrun Helgadottir) объяснила, что тем самым правительство Исландии стремится привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины, чтобы они тратили свои деньги в Исландии.

Хотя обладатели долгосрочной визы формально не туристы, есть надежда, что они смогут помочь стране сгладить последствия пандемии, пишет издание.

По сведениям Bloomberg, опрошенные местные жители считают, что изменение в визовом режиме поможет привлечь деньги без большого потока туристов и нагрузки на систему здравоохранения.

В 2018 году Исландию посетило около 2,3 млн туристов, а в 2020 году поток приезжающих в страну сократился на 79%, пишет Bloomberg.

Визы и разрешения для удалёнщиков: куда по ним…
По ним можно долго жить в стране и в некоторых случаях не платить налоги. Пока программы…
vc.ru

#новость #виза

Евгения Евсеева
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39 комментариев
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Сергей Макаров

22

Непонятно зачем зарабатывая свыше $7k в месяц ехать на постоянку в Исландию. Никаких льгот то и нет.

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Sergei Timofeyev

Сергей
–1

Сидите в своём Челябинске, но у вас есть виза в Исландию. Получаете при этом от 7000 долларов, платите с них 6%, так как ИП и работаете дистанционно ;)

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Евгений Кузовкин

Sergei
0

Лучше по патенту)

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Sergei Timofeyev

Евгений
0

Это решаемо.

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Bobo Momo

4

А ведь хорошее решение проблемы миграции.

Делаешь нулевой налог для удаленщиков в твоей стране, которые приезжают из-за границы. 

В итоге получаешь высококвалифицированную раб силу, приток населения, счастье для всех.

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Shlomo Goldenberg

Bobo
–1

без уплаты налогов ты никому не интересен. это одна из задач государств - стричь с простолюдин как можно больше

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Стратегический украинец

Shlomo
12

Да не плати ни копейки) Один хрен, живя в стране ты большую часть денег будешь оставлять тем кто налоги платит, на то и расчёт.

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Evgeni Nabokov

Shlomo
4

Живя в стране, человек создаёт спрос, платит за услуги и товары, в стоимость которых уже включены налоги.

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Shlomo Goldenberg

Evgeni
0

какой спрос, какие товары, ты платишь подоходный и муниципальный налоги плюс VAT, а это уже в сумме свыше 65%

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Evgeni Nabokov

Shlomo
1

Я написал про гипотетическую ситуацию, когда человек не платит прямые налоги, и поэтому он якобы не интересен рекетирам от государства. 

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Bobo Momo

Shlomo
2

это сейчас так, когда богатые страны столкнутся с демографическими проблемами, то ценным будет даже тупо твое тельце

ты принесешь в страну свои качественные гены, возможно даже с готовыми детьми, ты будешь покупать товары — но у тебя будут и налоговые каникулы, ведь каждая богатая страна будет соревноваться за тебя, опять же, ведь ценным становится не только твой финансовый, но и биологический капитал.

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Кека Пека

Shlomo
0

ты ведь понимаешь что подоходный налог это не единственный нолог уплачиваемый в государстве7??

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Evgeni Nabokov

3

Какой идиот с такой зп поедет мёрзнуть в дорогую для жизни страну? 

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Животное

Evgeni
3

Идиот из другой холодной страны например)

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Shlomo Goldenberg

–4

замануха для лохов

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borodutch

Shlomo
4

Гхм, вы либо читать не умеете, либо не отличаете слова "Resident" и "Non-resident".

К слову, там черным по белому написано, что человек, которому выдается эта виза, должен быть резидентом (в том числе, налоговым) *другой* страны. Резидентам Исландии виза не нужна. На то они и резиденты 🤦🏻‍♂️

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Shlomo Goldenberg

borodutch
1

мы прекрасно отличаем резидентов ибо сами.
карту получил, более полугода в году живешь, значит резидент и платишь налоги по месту проживания.
читай второй параграф, он тоже сюда относится и тебя точно также будут стричь, даже если ты там временно

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Shlomo Goldenberg

borodutch
1

долгосрочная виза это такой же резидент

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Aleksandr Ostrenko

Shlomo
0

Какая есть связь между какой-либо временной визой и резиденством кроме срока пребывания?

Вон в оригинале новости прямо о налогах их министр финансов говорит - "We want to ensure that with regards to taxation, there is nothing to prevent the possibility of temporarily allowing individuals working for foreign companies to work from Iceland."
https://www.government.is/news/article/2020/10/27/-Foreign-experts-can-work-remotely-in-Iceland/

Медстраховку только дополнительно к подтверждению дохода попросят.

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Shlomo Goldenberg

Aleksandr
0

если виза на год с правом нахождения в стране весь этот год, то она равноценна резидентству. насчет всего что ниже года я не в курсе.
но есть еще один момент - центр жизненных интересов. где живешь большую часть года, там тебя и обдирают, независимо от виз

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Aleksandr

Shlomo
0

Речь в статье о визе до 6 месяцев. Причём тут что-то эфемерное "на год"?

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Shlomo

Aleksan…
0

до 6 это не долгосрочные, это обычная сраная короткая виза. тем более что исландия в шенгене, значит это обычная шенгенка какая-то. о чем кипеш тогда вообще весь?

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Aleksandr

Shlomo
0

О том, что по обычному шенгену разрешено находиться до 90 дней в течение полугода, а не до 6 месяцев.

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Shlomo

Aleksan…
0

не вижу тогда принципиальной разницы? 90 дней или 180. тем более что исландия совсем не курорт и хз что там делать

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Aleksandr

Shlomo
0

Принципиальная разница ровно в два раза.

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Shlomo

Aleksan…
0

90 дней или полгода. а потом все равно уебывай домой к себе. не вижу особой разницы. тогда вообще смысл этого предложения не понятен

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Aleksandr

Shlomo
0

Если кто-то не видит смысла в чём-то, то это ещё совсем не значит, что его там нет и для всех остальных людей.

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Aleksandr Ostrenko

Shlomo
0

Налоговое резиденство Исландии наступает после 183 дней пребывания в период 12 мес, что указано на том же сайте в соседнем разделе. Исходя из того, что визу дадут на 6 месяцев - не вижу проблем.

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Shlomo Goldenberg

–4

как же всем деньги нужны. налоги, как я понимаю, тоже там платить?

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Shlomo Goldenberg

Shlomo
–3

свеше миллиона крон в месяц или выше 12 млн крон в год (11,350,000 если быть точнее) общая налоговая ставка (налог на доход+муниципальный) 46%. вот вам и ответ

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Дмитрий Солодовников

Shlomo
4

Почему-то не удивился, когда на никнейм посмотрел

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Dima emcev

Shlomo
2

А с чего бы платить налог в Исландии? Где работаешь, там налог и платишь. Суть программы в том, чтобы ты тратил заработанные в своей стране деньги в Исландии, вот и всё.

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Shlomo Goldenberg

Dima
–4

с того. см ниже, сейчас поставлю скриншот

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Дмитрий Курочкин

1

как говорится, в этой новости прекрасно всё

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Стратегический украинец

1

Мне кажется, что планка задрана. $7к — это очень хорошая зарплата. Те кто столько получает и могли бы стать ЦА предложения, скорее всего уже живут в одной из стран, желанных для большинства и менять её на Исландию не станут. А ЦА в странах, из которых охота свалить, всё таки таких бабок не имеет.

Ответить

p shu

1

Сегодня в телеге видел новость что похожую программу планируют вводить Британские Виргинские острова. Целевая аудитория - все, кто работает удаленно. 

Спрашивается, нахрена это целевой аудитории? Ехать поддерживать условные *беня, без каких-либо ощутимых преференций, еще и чтобы через пол года тебя выставили на мороз.

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Владимир Шляпошников

0

Нет чтобы зп от 100$ и гражданство, а не долгосрочная виза

Ответить

ilia

0

В Исландии и за 90 дней можно все объехать и, думается, надоест, а с такой зарплатой да спецам из Долины есть куда поехать поближе)

Летом надо было бы вводить - так хотя бы плюс отсутствия комаров был бы)

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Иван Яковлев

0

Все хотят чтобы к ним приезжали только богачи, при этом ничего не предоставляя взамен. Как девушка-дурнушка, мечтающая о богатом принце.

Тайланд: мы решили перепрофилироваться с лоукостов на богачей а-ля Мальдивы ничего не меняя.

Теперь ещё и эти...

Меня это раздражало ещё до карантинов и запретов на въезд: мы хотим чтобы к нам чаще приезжали, поэтому вводим дополнительные условия и требования к получателям виз.

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