Так страна хочет нивелировать потери из-за оттока туристов.

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Власти Исландии предложили иностранцам, работающим удаленно, долгосрочные визы, которые позволяют им и их семьям находиться в стране до шести месяцев.

Изменения в визовом законодательстве страны коснутся иностранцев, которым не нужна виза для поездки в Исландию. В том числе, речь идет о странах Шенгенской зоны, США и ОАЭ. До этого граждане этих стран могли находиться в Исландии не более 90 дней.

Чтобы получить разрешение на долгосрочную визу, работник должен подтвердить, что он работает на иностранную компанию, или самозанятость в стране, где он постоянно проживает. Также он должен зарабатывать 1 млн исландских крон ($7 360) в месяц или около $88 тысяч в год, пишет Bloomberg.

Бывший член парламента Аста Гудрун Хельгадоттир (Asta Gudrun Helgadottir) объяснила, что тем самым правительство Исландии стремится привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины, чтобы они тратили свои деньги в Исландии.

Хотя обладатели долгосрочной визы формально не туристы, есть надежда, что они смогут помочь стране сгладить последствия пандемии, пишет издание.

По сведениям Bloomberg, опрошенные местные жители считают, что изменение в визовом режиме поможет привлечь деньги без большого потока туристов и нагрузки на систему здравоохранения.