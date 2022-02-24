Чехия и Латвия приостановили выдачу виз россиянам из-за начала военной операции России на Украине Статьи редакции
Чехия также закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.
Власти Чехии приостановили выдачу виз российским гражданам из-за начала военной операции России на Украине. Об этом сообщает издание Deník N со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу. По его словам, визу будут выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам.
Чехия также временно закрыла свои консульства в Петербурге и Екатеринбурге. Власти страны решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.
Латвия также перестаёт выдавать визы россиянам, заявил глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. Исключение — для случаев, связанных с «особыми гуманитарными соображениями». Страна также отзывает посла из Москвы для консультаций.
Просто надеюсь, что россиян с ВНЖ это не коснётся, не хочу обратно в РФ
Да и РФ обратно не хочет тебя.
@Инспектор
Удаляй ботов
Это ты подружку свою зовёшь?
плюс! такое говно не надо тут
Наверняка не коснется. Но мы планировали в марте, но теперь непонятно - сможем ли уехать обратно из России домой(
Из России фиг знает, главное, чтобы депорт не делали из ЕС, готов хоть лично в солдаты НАТО идти
Тоже думал на эту тему сегодня, paranoia kicked in.
Так же смущает перспектива закрытия европейских банковских счетов граждан рф, и как это отразится на гражданах рф живущих в европе по ВНЖ…
Наверняка не коснется. Но планировали в РФ марте, но теперь непонятно - сможем ли уехать обратно из России домой( продублировался комментарий, инет тупит
Сервера Комитета загибаются, не, в РФ в ближайшие годы ни ногой
Надеюсь, не все страны ЕС так поступят и всё же простые граждане смогут получать визы и путешествовать по Евросоюзу. А лично я отдыхать на российских "курортах" принципиально не буду — ни сервиса, ни нормальной еды, ни чистоты-порядка, пускай поцреоты сами такое кушают.
Надеюсь так поступят все страны, которые не хотят нападения на себя чужой армии.
Возможно тогда наши граждане начнут задумываться за кого голосовать на выборах.
На российских "выборах" можно голосовать за кого угодно, это ни на что не влияет.
Да никто и не голосует, ну че вы...
На российских "выборах" можно голосовать за кого угодно, это ни на что не влияет.
То есть ты голосовал за Солнцеликого, я правильно понял?
Я не голосовал за него, мои родные и друзья тоже, но раз ты так гордо обобщаешь, значит, знаешь о чём говоришь, правда?
У нас 75% населения без загранпаспортов, из оставшихся 25% дай бог чтоб половина была в Шенгенской зоне. Тотальные ограничения на поездки по Европе не заставят задуматься граждан. А вот меньшинству, у кого есть деньги на отдых в ЕС, но нет денег на паспорт ЕС, будет тяжело.
А граждане при чем тут алло?
Тогда почему граждане сейчас массово не берут штурмом кремль? Миниакции только
У них есть максим, у нас его нет
Граждане пока заняты штурмом банкоматов.
Знаете, что больше всего поражает? Лицемерие поколения 35+, которое сейчас пишет осуждающие посты. Вы забыли Югославию? Ладно школота, которая ещё глупая, но вы то... Думаете не прилетит от НАТО? Югославы тоже так думали до 1999 года. В итоге напали, разделили, отжали то, к чему отношения никогда не имели.
Да, я тоже за мир, но если под угрозой жизнь моих детей в будущем, то я за любое принуждение к миру.
Война это мир , свобода это рабство !!! Так держать , молодчинка, возьми шоколадную медальку из пятёрочки и вперёд на передовую
Война это мир , свобода это рабство !!! Так держать , молодчинка, возьми шоколадную медальку из пятёрочки и вперёд на передовую
Знаете, что больше всего поражает? Лицемерие поколения 35+, которое сейчас пишет осуждающие посты. Вы забыли Югославию? Ладно школота, которая ещё глупая, но вы то... Думаете не прилетит от НАТО? Югославы тоже так думали до 1999 года. В итоге напали, разделили, отжали то, к чему отношения никогда не имели.
Да, я тоже за мир, но если под угрозой жизнь моих детей в будущем, то я за любое принуждение к миру.
Респект, бро!
Поколение 35+ так не говорит бро!
говорит, бро
Я не одобряю нападение на Югославию, тем болезненней мне наблюдать за нападением на Украину. Неприятно оказаться на неправильной стороне истории :(
А где ты был с осуждением?
А если iq больше 50-ти и ты не хочешь войны и не поддерживаешь питуна и армию поцреотов, это уважительная гуманитарная причина ?
А если iq больше 50-ти и ты не хочешь войны и не поддерживаешь питуна и армию поцреотов, это уважительная гуманитарная причина ?
ну через недельку все вернуть в зад. как это было в 08. Шлюхи, блять
Да хоть бы, что России делать с территорией Украины?
зачем!???? У Украины своя территория и на фиг она России нужна!? Главное, что бы прекратили утюжить Донбасс (сгоняй на Аллею Ангелов). Кстати, РФ войска сейчас там, вы чувствуете разницу? 8, блять, лет Украина воевала с Россией, восемь, блять, лет!!!!! И тут за 9 часов практически взяли это бандеровский рассадник в клещи.
Это не коснется физических лиц говорили они
Логично
Чехи - это новые прибалты.
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