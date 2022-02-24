Миграция
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Чехия и Латвия приостановили выдачу виз россиянам из-за начала военной операции России на Украине Статьи редакции

Чехия также закрыла консульства в Петербурге и Екатеринбурге.

Власти Чехии приостановили выдачу виз российским гражданам из-за начала военной операции России на Украине. Об этом сообщает издание Deník N со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу. По его словам, визу будут выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам.

Чехия также временно закрыла свои консульства в Петербурге и Екатеринбурге. Власти страны решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.

Латвия также перестаёт выдавать визы россиянам, заявил глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич. Исключение — для случаев, связанных с «особыми гуманитарными соображениями». Страна также отзывает посла из Москвы для консультаций.

#новость #днрилнр

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Илья Шишкунов

Просто надеюсь, что россиян с ВНЖ это не коснётся, не хочу обратно в РФ

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25
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Совет безопасности

Да и РФ обратно не хочет тебя.

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–22
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Илья Шишкунов

@Инспектор
Удаляй ботов

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12
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Совет безопасности

Это ты подружку свою зовёшь?

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–19
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Дмитрий Дружков

плюс! такое говно не надо тут

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Вячеслав Устинов

Наверняка не коснется. Но мы планировали в марте, но теперь непонятно - сможем ли уехать обратно из России домой(

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Илья Шишкунов

Из России фиг знает, главное, чтобы депорт не делали из ЕС, готов хоть лично в солдаты НАТО идти

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Egorius

Тоже думал на эту тему сегодня, paranoia kicked in.
Так же смущает перспектива закрытия европейских банковских счетов граждан рф, и как это отразится на гражданах рф живущих в европе по ВНЖ…

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1
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Вячеслав Устинов

Наверняка не коснется. Но планировали в РФ марте, но теперь непонятно - сможем ли уехать обратно из России домой( продублировался комментарий, инет тупит

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0
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Илья Шишкунов

Сервера Комитета загибаются, не, в РФ в ближайшие годы ни ногой

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0
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Max Payne

Надеюсь, не все страны ЕС так поступят и всё же простые граждане смогут получать визы и путешествовать по Евросоюзу. А лично я отдыхать на российских "курортах" принципиально не буду — ни сервиса, ни нормальной еды, ни чистоты-порядка, пускай поцреоты сами такое кушают.

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21
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Tanto Mare

Надеюсь так поступят все страны, которые не хотят нападения на себя чужой армии.

Возможно тогда наши граждане начнут задумываться за кого голосовать на выборах.

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3
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Злой Полушубок

На российских "выборах" можно голосовать за кого угодно, это ни на что не влияет.

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5
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Ульян Романов

Да никто и не голосует, ну че вы...

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Злой Полушубок

На российских "выборах" можно голосовать за кого угодно, это ни на что не влияет.

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Tlaloc Chavez

То есть ты голосовал за Солнцеликого, я правильно понял?
Я не голосовал за него, мои родные и друзья тоже, но раз ты так гордо обобщаешь, значит, знаешь о чём говоришь, правда?

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Max Payne

У нас 75% населения без загранпаспортов, из оставшихся 25% дай бог чтоб половина была в Шенгенской зоне. Тотальные ограничения на поездки по Европе не заставят задуматься граждан. А вот меньшинству, у кого есть деньги на отдых в ЕС, но нет денег на паспорт ЕС, будет тяжело.

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Александр Мишулин

А граждане при чем тут алло?

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13
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Счастливый браслет

А это пусть граждане спрашивают известно у кого

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19
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Никита

Тогда почему граждане сейчас массово не берут штурмом кремль? Миниакции только

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2
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Хлоргексидин

У них есть максим, у нас его нет

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Roman Bannov

Граждане пока заняты штурмом банкоматов.

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Никита

Удален

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Никита

Удален

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Dmitrii Luckyenko

Знаете, что больше всего поражает? Лицемерие поколения 35+, которое сейчас пишет осуждающие посты. Вы забыли Югославию? Ладно школота, которая ещё глупая, но вы то... Думаете не прилетит от НАТО? Югославы тоже так думали до 1999 года. В итоге напали, разделили, отжали то, к чему отношения никогда не имели.

Да, я тоже за мир, но если под угрозой жизнь моих детей в будущем, то я за любое принуждение к миру.

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–6
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Podkuiko Vladislav

Война это мир , свобода это рабство !!! Так держать , молодчинка, возьми шоколадную медальку из пятёрочки и вперёд на передовую

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5
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Podkuiko Vladislav

Война это мир , свобода это рабство !!! Так держать , молодчинка, возьми шоколадную медальку из пятёрочки и вперёд на передовую

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0
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Dmitrii Luckyenko

Знаете, что больше всего поражает? Лицемерие поколения 35+, которое сейчас пишет осуждающие посты. Вы забыли Югославию? Ладно школота, которая ещё глупая, но вы то... Думаете не прилетит от НАТО? Югославы тоже так думали до 1999 года. В итоге напали, разделили, отжали то, к чему отношения никогда не имели.

Да, я тоже за мир, но если под угрозой жизнь моих детей в будущем, то я за любое принуждение к миру.

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–6
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Дмитрий Дружков

Респект, бро!

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–3
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Philip Poteryahin

Поколение 35+ так не говорит бро!

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Дмитрий Дружков

говорит, бро

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Оптимальный Филипп

Нет, бро

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Labelig

Я не одобряю нападение на Югославию, тем болезненней мне наблюдать за нападением на Украину. Неприятно оказаться на неправильной стороне истории :(

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Dmitrii Luckyenko

А где ты был с осуждением?

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Podkuiko Vladislav

А если iq больше 50-ти и ты не хочешь войны и не поддерживаешь питуна и армию поцреотов, это уважительная гуманитарная причина ?

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Podkuiko Vladislav

А если iq больше 50-ти и ты не хочешь войны и не поддерживаешь питуна и армию поцреотов, это уважительная гуманитарная причина ?

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Дмитрий Дружков

ну через недельку все вернуть в зад. как это было в 08. Шлюхи, блять

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Labelig

Да хоть бы, что России делать с территорией Украины?

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Дмитрий Дружков

зачем!???? У Украины своя территория и на фиг она России нужна!? Главное, что бы прекратили утюжить Донбасс (сгоняй на Аллею Ангелов). Кстати, РФ войска сейчас там, вы чувствуете разницу? 8, блять, лет Украина воевала с Россией, восемь, блять, лет!!!!! И тут за 9 часов практически взяли это бандеровский рассадник в клещи.

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Интернет Магазинов

Это не коснется физических лиц говорили они

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Андрей Харьков

Логично

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Kinolog

Чехи - это новые прибалты.

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