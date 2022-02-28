Миграция
Таня Боброва

Как улететь из России или вернуться в страну — одной картинкой

27 февраля все 27 стран Евросоюза запретили полёты российских самолётов в своём воздушном пространстве, так же сделали и некоторые другие государства. Россия ввела ответные ограничения.

«Авиасейлс» собирает в своём Telegram-канале варианты, как сейчас можно попасть в Россию или выехать из страны.

#днрилнр

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Сергей

Лучше расскажите, как свалить из РФ навсегда на ПМЖ в цивилизованную страну. Желание жить в России дальше сократилось с 50% до 0%, пускай это и Родина...

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Дмитрий Кондратьев

«Сегодня родина там где твоя задница в тепле, и ты об этом лучше меня знаешь!»

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Защитный шар

Справа явно лишнее)

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Никита Диденко

казахстан забыли, через него и улететь можно, и прилететь

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Как дизайн интерфейса помогает турсервису продавать впечатления

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Обновлено: 27.02.2022 в 21:20

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Источник: kremlin.ru
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NTA
Spark Workflow

В рамках разработки приложения разработчик должен иметь представление, что происходит от старта, до окончания работы Spark приложения. Данная информация необходима для понимания, где искать ошибки, каким образом ориентироваться в логах и оптимизировать приложение.

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