Как улететь из России или вернуться в страну — одной картинкой

27 февраля все 27 стран Евросоюза запретили полёты российских самолётов в своём воздушном пространстве, так же сделали и некоторые другие государства. Россия ввела ответные ограничения.
«Авиасейлс» собирает в своём Telegram-канале варианты, как сейчас можно попасть в Россию или выехать из страны.
Лучше расскажите, как свалить из РФ навсегда на ПМЖ в цивилизованную страну. Желание жить в России дальше сократилось с 50% до 0%, пускай это и Родина...
«Сегодня родина там где твоя задница в тепле, и ты об этом лучше меня знаешь!»
казахстан забыли, через него и улететь можно, и прилететь
Собираем новости и события пятого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.
В начале февраля ЦБ повышал её до 9,5% годовых.
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи начнутся в 10:00 мск.
На рынке Forex утром 28 февраля курс евро на пике превышал 130 рублей, курс доллара — 110 рублей.
Несколько лет назад жена открыла счет в Альфа-банк, и пополняла каждый месяц. Перед отпуском решили снять немножко налички, т.к. карточки работают уже не везде, а платить за еду и жилье придется. Приехали в отделение банка в Екатеринбурге на ул. Сони Морозовой, там огромная очередь серьёзных людей с чемоданами для денег, все друг на друга орут,…