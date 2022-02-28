Как улететь из России или вернуться в страну — одной картинкой

Альфабанк ввёл обязательную комиссию за снятие наличных

Несколько лет назад жена открыла счет в Альфа-банк, и пополняла каждый месяц. Перед отпуском решили снять немножко налички, т.к. карточки работают уже не везде, а платить за еду и жилье придется. Приехали в отделение банка в Екатеринбурге на ул. Сони Морозовой, там огромная очередь серьёзных людей с чемоданами для денег, все друг на друга орут,…