Миграция
Грузовой звук

Посольства России возобновили выдачу 10-летних биометрических загранпаспортов за границей Статьи редакции

«Технические сложности», из-за которых выдачу приостановили, устранили. Но что это были за проблемы — неизвестно.

  • С 20 сентября все дипломатические представительства и консульства возобновляют приём заявлений на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем сроком на 10 лет, говорится на сайте МИД России.
  • Согласно объявлению, «технические сложности», из-за которых выдача паспортов была невозможна, «преодолены». Что это были за проблемы, в МИД не уточняют. Также в ведомстве заверили, что приняли меры, чтобы выдача документов и в дальнейшем была стабильной.
  • Приём заявлений временно приостанавливали с 26 августа — причины не назывались, на сайтах некоторых посольств было указано, что изменения связаны с «техническими причинами».
  • Это означало, что россияне, которые находятся за границей, не могли подать заявление на биометрический паспорт или получить его: для этого им пришлось бы выезжать из страны. Посольства предлагали подаваться на 5-летний загранпаспорт — но его нельзя оформить в дополнение к уже выданному документу на 10 лет, только взамен него.

#новость #загранпаспорт

1358 просмотров
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26 комментариев
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 Айрат Галиуллин

Ну на да, на фоне рассмотрения введения понятия «мобилизация» в УК, очень актуальное возобновление :)

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Вася Пражкин

Ну вот видите, не все так плохо, есть шанс успеть уехать.

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Таир Бакиев

в период мобилизации тоже можно уехать. Всего в одну страну, но можно же!

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Бублик
Всего в одну страну

Смотря как считать

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Andrey Dmitriev

Это же МИД, это для тех кто уже уехал

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Игорь

Тут не принято читать каждое слово, каждый второй почему то в этой новости видит только Россия, проблемы, чипы. А то, что это в посольствах за границей слишком сложно для осознания.

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Вася Пражкин

Ну Вы же как-то осознали? Теперь может осознаете, что проблемы с выдачей были и для тех, кто в России живет.

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Игорь

Как то так получилось, что именно в период всех этих трудностей я спокойно получил свеженький биометрический паспорт, старый закончился. Так что извините, но я не верю в это. Возможно где то случилась проблема, однако факт, что не массовая.

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Вася Пражкин

Так там не только для МИДа, а и внутри тоже не выдавали биометрические.

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Айрат Галиуллин

Да мне и тут хорошо, пока кто-то бежит, кто-то зарабатывает, но возможен и реверс :)

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High Stakes

"Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Все будет здесь хорошо, все будет надежно, и вы сможете спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать."

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Айрат Галиуллин

Ты с думы свалился?

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High Stakes

Цитаты великих

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Опытный глобус

Цифры "Ъ" подвез: 70% россиян без загранпаспортов, шенгенские визы имеют — 2%. 77% жителей России не выезжали за границу за последние пять лет. 23% жителей России, которые имеют загранпаспорта, за пять лет выезжали в Турцию (8%), Германию (3%), Италию (2%), Абхазию (2%).

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Бублик

Так в Абхазию же не нужен загран

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Ivan Boldyrev

И процентов 90% — за последние два с половиной года.

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Soulis

Не нужен нам берег турецкий (с)

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Копил и Верил

Этот сбой называется - халатность чиновников

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Вадим Д.

Наковыряли-таки?

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Andrew

Из вакцины

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15 сантиметров в обхвате

Тоже чипы поди выдирали как и в банках, в этом и проблема была

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Айрат Галиуллин

Тут скорее наоборот, учились вставлять чипы 😃

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Таир Бакиев

не было в банках проблем с чипами, за исключением увеличения их себестоимости, что сделало выгодным повторное использование невостребованных карт

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Евгений Кузнецов

Аллилуйя

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Nick Shilov

Ну всё, я погнал.

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Юрий Б.

Возобновили... и кто-то уже записался и получил?

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