Посольства России возобновили выдачу 10-летних биометрических загранпаспортов за границей Статьи редакции
«Технические сложности», из-за которых выдачу приостановили, устранили. Но что это были за проблемы — неизвестно.
- С 20 сентября все дипломатические представительства и консульства возобновляют приём заявлений на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем сроком на 10 лет, говорится на сайте МИД России.
- Согласно объявлению, «технические сложности», из-за которых выдача паспортов была невозможна, «преодолены». Что это были за проблемы, в МИД не уточняют. Также в ведомстве заверили, что приняли меры, чтобы выдача документов и в дальнейшем была стабильной.
- Приём заявлений временно приостанавливали с 26 августа — причины не назывались, на сайтах некоторых посольств было указано, что изменения связаны с «техническими причинами».
- Это означало, что россияне, которые находятся за границей, не могли подать заявление на биометрический паспорт или получить его: для этого им пришлось бы выезжать из страны. Посольства предлагали подаваться на 5-летний загранпаспорт — но его нельзя оформить в дополнение к уже выданному документу на 10 лет, только взамен него.
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Ну на да, на фоне рассмотрения введения понятия «мобилизация» в УК, очень актуальное возобновление :)
Ну вот видите, не все так плохо, есть шанс успеть уехать.
в период мобилизации тоже можно уехать. Всего в одну страну, но можно же!
Смотря как считать
Это же МИД, это для тех кто уже уехал
Тут не принято читать каждое слово, каждый второй почему то в этой новости видит только Россия, проблемы, чипы. А то, что это в посольствах за границей слишком сложно для осознания.
Ну Вы же как-то осознали? Теперь может осознаете, что проблемы с выдачей были и для тех, кто в России живет.
Как то так получилось, что именно в период всех этих трудностей я спокойно получил свеженький биометрический паспорт, старый закончился. Так что извините, но я не верю в это. Возможно где то случилась проблема, однако факт, что не массовая.
Так там не только для МИДа, а и внутри тоже не выдавали биометрические.
Да мне и тут хорошо, пока кто-то бежит, кто-то зарабатывает, но возможен и реверс :)
"Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Все будет здесь хорошо, все будет надежно, и вы сможете спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать."
Ты с думы свалился?
Цитаты великих
Цифры "Ъ" подвез: 70% россиян без загранпаспортов, шенгенские визы имеют — 2%. 77% жителей России не выезжали за границу за последние пять лет. 23% жителей России, которые имеют загранпаспорта, за пять лет выезжали в Турцию (8%), Германию (3%), Италию (2%), Абхазию (2%).
Так в Абхазию же не нужен загран
И процентов 90% — за последние два с половиной года.
Не нужен нам берег турецкий (с)
Этот сбой называется - халатность чиновников
Наковыряли-таки?
Из вакцины
Тоже чипы поди выдирали как и в банках, в этом и проблема была
Тут скорее наоборот, учились вставлять чипы 😃
не было в банках проблем с чипами, за исключением увеличения их себестоимости, что сделало выгодным повторное использование невостребованных карт
Аллилуйя
Ну всё, я погнал.
Возобновили... и кто-то уже записался и получил?