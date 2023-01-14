Как искать работу, квартиру и многое другое: гид по релокации в Лондон от айтишницы Статьи редакции
Издание Bubble поговорило с уроженкой Минска, которая закончила экономический университет, отработала по специальности, ушла в IT, переехала в Лондон и за два месяца нашла там работу.
Виктории 33 года. Сейчас она бизнес-аналитик и кофаундер стартапа Crystal Roof в Лондоне. В 2012 она закончила магистратуру в БГЭУ и два года отработала бухгалтером.
Что нужно для рабочей визы
Рабочую визу в Великобританию могут делать только компании, у которых есть специальная лицензия, рассказывает Виктория. Но после выхода Великобритании из ЕС работодателям стало проще ее получить, а квоты на количество таких виз в год отменили. Тем не менее, если у вашего работодателя нет такой лицензии, вам нужно будет самостоятельно оплачивать взносы и страховки.
Чтобы податься на рабочую визу, вам нужны паспорт и подтверждение, что ваш уровень английского не меньше В1. Подойдут сертификаты SELT или аттестаты о среднем образовании, но только если вы получили его в Англии. Если у вашего работодателя есть спонсорская лицензия, то нужны его имя, сертификат о спонсорстве, номер лицензии, ваша должность с кодом и годовой оклад. Если этого всего нет, то выписка из банка. Это минимальный пакет документов, но вас могут попросить предоставить, например, результаты теста на туберкулез, или, если оффер есть только у одного из супругов, свидетельство о браке. Подробнее об этом можно почитать на сайте правительства Великобритании.
Еще один тип визы, который позволяет жить и работать в Великобритании — это Global Talent. Чтобы получить ее, вам не нужен работодатель.
Виза Global Talent действует до пяти лет, с ней можно быть самозанятым, работать в компании или стать директором своей, но нельзя получать большинство госпособий. Если вы меняете работу, об этом не нужно сообщать британскому МДВ. Чтобы получить Global Talent, не нужно подтверждать знание английского, зато нужно подтвердить, что вы «лидер или потенциальный лидер» в своей сфере. На сайте правительства есть список техскиллов и опыта в IT, которые помогут получить такую визу: там геймдев, UX\UI-дизайн, ИИ и кибербезопасность.
Если вы не работаете в IT, но занимаетесь наукой, исследованиями, культурой или искусством, то тоже можете получить визу Global Talent. А вот если ваша деятельность связана со спортом, то этот тип визы вам не откроют.
Как искать работу: писать компаниям напрямую и указывать главные навыки в начале резюме
Виктория работает бизнес-аналитиком в компании-разработчике ПО для торговли itim шестой год.
Работу можно искать на Indeed, Reed, Monster Jobs и CWJobs. На них не вы откликаетесь на вакансии, а хайринг-агенты на ваше резюме. Не удивляйтесь, что поиском кандидатов занимаются не эйчары — в Лондоне штатные HR есть в основном в крупных компаниях.
Перед тем, как отправить или опубликовать резюме, проверьте, чтобы в самом начале было саммари ваших скиллов и опыта. Агенты читают описание и смотрят остальное резюме, если у вас есть нужные навыки. Если ваши навыки будут указаны только по местам работы, агент может их просто не заметить.
Шесть особенностей аренды жилья: где искать, какие нужны документы, почему нельзя выехать раньше срока и писать лендлорду в личку
Первую квартиру в Лондоне мужу Виктории предоставил Microsoft, вторую в том же районе он нашел через сайты аренды жилья. Самые популярные — Rightmove и Zoopla. Чтобы снять квартиру, нужно подтвердить, что вы в стране легально, и предоставить выписку по счету в британском банке. А чтобы снять хорошую квартиру, надо знать нюансы.
Первая особенность: в Лондоне много старых домов. Квартира, которую сняли Виктория с мужем, находилась в доме викторианской эпохи. В таких домах есть проблемы с шумоизоляцией внутри дома и холодно из-за одинарных окон, из-за них же хорошо слышен шум улицы.
Виктория добавляет, что в старых домах часто растет плесень и есть проблемы с канализацией. С этим надо разбираться самим.
Вторая особенность: минимальный срок аренды квартиры в Лондоне — полгода. Это прописанное в договоре время, раньше которого вы не можете отказаться от квартиры и вас не могут выселить.
Третья особенность (только для владельцев домашних животных): почти во всех объявлениях аренды есть пометка «No pets».
Четвертая особенность: большинство квартир сдаются через агентов. К этому тоже надо быть готовым. По словам Виктории, имеет смысл заниматься этим самостоятельно, если у вас не хватает документов или вам нужна квартира на срок менее шести месяцев. Без посредников можно снять комнату — ищите ее на Spare Room, иногда на этом сайте бывают и квартиры. Но если эти пункты вас не касаются, лучше пользоваться услугами агентств: они составят правильный договор и будут хранить ваш залог, так что лендлорд не сможет просто так оставить его себе.
Пятая особенность: чтобы снять квартиру официально, вам нужна справка из банка. Но банк не откроет вам счет, пока вы не назовете свой постоянный адрес. Получается замкнутый круг. Если у вас уже есть оффер — попросите работодателя подтвердить это еще раз.
Шестая особенность: вам не нужно общаться с лендлордом. После того, как агент заключил сделку, он становится посредником в вашей коммуникации с хозяином квартиры. А если вы покупаете недвижимость, ваш юрист будет общаться с юристом владельца.
Виктория добавляет, что в последний год снять квартиру в Лондоне стало сложнее.
Как открыть счет в банке и где нужно регистрироваться негражданам ЕС
Для легальной жизни в Лондоне вам нужен BRP — биометрический вид на жительство. Его можно получить в отделении почты, для этого нужен паспорт. Если вы подавали заявление на BRP из другой страны, надо сходить за ним в указанное отделение почты в течение десяти дней. А если из Великобритании, то вам пришлют его на ваш адрес.
С BRP можно снять квартиру, записаться к врачу и открыть счет в банке.
Если вы не гражданин ЕС, то вам нужно дополнительно зарегистрироваться в полиции по месту жительства и вовремя сообщать о переезде, смене паспорта и BRP, чтобы не получить штраф.
Виктория рассказывает, что зарегистрировать компанию Crystal Roof было несложно, а вот разобраться с документами для найма — отдельная задача.
Что делать, если лондонцы говорят на непонятном английском, и как с ними подружиться
Виктория учила английский со школы и участвовала в олимпиадах. Позже она ходила на курсы по повышению квалификации в МГЛУ, где преподавали бизнес-английский.
До переезда в Лондон Виктория работала с американскими заказчиками, но этот опыт не помог адаптироваться: британский английский отличается от американского варианта, поэтому в первое время ей было сложно понимать коллег. Набрать словарный запас помогла работа.
Хотите подружиться с лондонцами — зовите их в паб.
Несмотря на то, что паб — это место для общения, лучше не уводить разговор в сторону политических проблем Восточной Европы, а поговорить, например, об отпуске, советует Виктория.
Как получить медицинскую помощь
У вас есть возможность получить медицинскую помощь в Лондоне бесплатно, даже если у вас проблемы с документами: нужно обратиться в Walk-in medical centre и подождать несколько часов в живой очереди. Туда же можно обратиться, если вам срочно нужна помощь. В городе их несколько, гуглите ближайший.
Если с документами все в порядке, вы можете лечиться в государственных клиниках: надо встать на учет по месту жительства к General Practitioner (GP) — это врач общей практики. Например, вас могут попросить показать счет за коммуналку с вашей фамилией и адресом. Если вы живете в квартире Airbnb и у вас ничего такого нет, а ждать в очереди в Walk-in medical centre не хочется, остается частная медицина. Но если ваша компания не предоставляет страховку, это будет довольно дорого.
Часто консультации проходят по телефону, а если ваша проблема не угрожает жизни, вам, вероятно, предложат понаблюдать пару дней и обратиться еще раз, предупреждает Виктория. Учитывайте, что большинство лекарств продается по рецепту. Самостоятельно можно купить аспирин, спрей для горла, капли для носа, что-то от простуды и аллергии. Ввозить лекарства, которые отпускаются без рецепта в СНГ, может быть запрещено.
На чем ездить по городу: такси, метро, автобусы и велосипеды
В Лондоне есть несколько видов общественного железнодорожного транспорта. Есть метро — самое старое в мире, docklands light rail — транспорт, похожий на надземное метро и соединенный с подземкой, и само надземное метро. Лондонское метро делится на шесть транспортных зон, первая соединяет центр города, остальные постепенно от него отдаляются. Стоимость проездного зависит от того, сколько зон он включает.
Если вы тоже планируете в основном передвигаться на метро, проверьте рейтинг самых надежных и ненадежных линий от Crystal Roof. Некоторые линии известны своими проблемами: на Metropolitan Line всегда что-то ломается и надо ложно ждать, а на Central Line летом температура сорок-пятьдесят градусов, говорит Виктория. Но не все так плохо: на новых станциях, например, оборудована безбарьерная среда.
Еще есть поезда — в основном междугородние, но на них можно передвигаться и внутри города.
В некоторых районах есть трамваи, почти везде ходят автобусы — это самый дешевый и самый долгий способ передвижения. Во-первых, Лондон большой, во-вторых, там пробки. Все еще долгий, но совсем не дешевый вид транспорта — такси. Есть привычные Uber и Bolt и легендарный Black cab.
Если любите велосипеды, в Лондоне специально для них построили отдельную дорогу Cycling Highway. В остальном большинство дорог в Лондоне слишком узкие для велосипедов, а Cycling Highway есть не везде.
Куда ходить за покупками
Если вы хотите приготовить блюдо национальной кухни, может быть сложно найти некоторые ингредиенты. Например, гречка и зефир продаются в Лондоне в магазинах товаров из Восточной Европы. В крупных супермаркетах вроде Sainsbury’s, Tesco, Asda и Waitrose можно заказать доставку онлайн.
10 приложений для жизни в Лондоне
- Google Карты — чтобы построить маршрут и узнать, где пробки.
- Несколько ресурсов, чтобы узнавать об ивентах и выбирать, куда пойти на выходных: Timeout, Secret London, Fever и Eventbrite. А следить за митапами можно в Meetup. В Лондоне вообще очень много развлечений и ивентов, здесь я впервые сходила на концерты любимых групп.
- Есть хорошее приложение приложение Treatwell, в нем можно бронировать бьюти-услуги.
- Посмотреть расписание поездов и забронировать билеты можно в Trainline.
- В Crystal Roof выбрать себе район для жизни. Мы сами им пользовались, когда искали квартиру.
- А в Deliveroo — заказать еду из кафе и ресторанов.
Bubble — журнал об образовании, карьере и жизни в цифровом мире, входит в dev.media вместе с dev.by и dev.ua. Статьи по теме:
План по переезду в Лондон:
1) выходишь замуж за айтишника
2) он получает оффер в Лондон
3) переезжаешь в Лондон
По этой схеме идет любой рассказ от девушки по теме релокации
Стоп-стоп. Ещё пункт, открыть свой стартап.
буду детям рассказать, что раньше мог на победе или wizz сгонять в Лондон на выходные за пару тысяч
А потом дети будут передавать эту легендарную историю потомкам.
Крутая статья) было интересно читать
Очередная статья ничем не примечательного человека, которому просто повезло выйти замуж.