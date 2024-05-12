«Бесконечное чувство свободы»: почему переезжают на Бали Статьи редакции
dev.by поговорило с тремя айтишниками из Беларуси, которые живут в Индонезии уже несколько лет: про жизнь, работу, быт и развлечения.
Материал подготовлен dev.by вместе с Telegram-каналом «Бали Эксперт» Александра Соковых.
Дина, мануальная тестировщица, живёт на Бали два года
Дина — мануальная тестировщица в ИТ, а по образованию — учительница английского и французского языков. После университета два года отработала в деревенской школе. После уехала в Минск, там ещё три года проработала специалисткой по внешнеэкономической деятельности.
Про переезд
После 24 февраля в компании поставили условие: либо релокация, либо увольнение. Сама компания ушла из Беларуси. Открыла офисы в Грузии и Черногории. Но переехала я только через год. За неделю до *** («спецоперации» — vc.ru) я родила ребёнка.
Я не хотела ехать ни в Грузию, ни в Черногорию, там не очень удобно жить с маленьким ребёнком. Думала, если куда-то и релоцироваться, то только в какое-нибудь райское место, где у меня не будет депрессии из-за переезда. Меня всегда тянуло в Азию. И вот я исполнила свою мечту.
Я приехала сюда по туристической визе. Сначала не делала себе долгосрочную, потому что не была уверена, что мне вообще зайдёт здесь жить. Но после двух месяцев поняла, что хочу остаться надолго и начала оформлять KITAS — визу, которая открывается на два года. Она стоит $1400 и даёт право жить и работать на Бали.
Компания покрыла $1000 расходов. Ну, в принципе, я и вложилась в эту тысячу долларов. У меня был перелёт Минск-Стамбул, там стыковка шесть часов, потом из Стамбула на Бали. Всего путь занял около 25 часов. С ребёнком, как ни странно, было несложно. Самолёт Turkish Airlines был очень комфортный, удобный, там у ребёнка была люлька, поэтому она спала отдельно. Я отдохнула в этом полёте.
За три месяца до отъезда я каждый день по часу читала что-то о Бали, узнавала что-то полезное, поэтому я выбрала район, в котором хочу жить, нашла жильё. Когда я приехала, у меня было две недели отпуска.
Про жильё, быт и развлечения
[…] Я чувствую себя здесь безопасно, ни разу у меня такого не было, чтобы я чего-то боялась. Преступность достаточно развита в туристических районах, таких как Чангу. Там постоянные кражи, постоянно из рук вырывают телефоны, пока едешь на байке. Но я живу в таком районе, где спокойно.
Лучше всего жильё искать на Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России — vc.ru). Самые дешёвые варианты, которые я видела, — это guest houses за $230. Это был отдельный домик, в котором одна комната. Там кровать, шкаф, туалет, душ и, может быть, небольшая кухня — то есть просто конфорка.
У меня отдельная вилла со своей территорией, бассейном, зоной барбекю — всём, о чём я мечтала. Мне это обходится в $1300 в месяц. Плюс электричество отдельно — это где-то $100 (это если очень-очень экономить). Плюс я ещё вызываю службу по травле комаров, это тоже под $100 выходит. Тут очень распространена лихорадка денге. Люди, когда болеют, настолько плохо себя чувствуют, что не могут двигаться неделю. Поэтому я стараюсь максимально себя и своего ребёнка защитить от этого.
На Бали дороже, чем в Беларуси. Только некоторые овощи, например брокколи и авокадо, можно найти дешевле. На продукты уходит где-то $400 в месяц. Это для меня, плюс маленький ребёнок — ей уже два годика, она кушает почти так же, как я.
Ещё тут нет такого, что ты пошла в один супермаркет и купила всё, что тебе нужно. У меня есть любимый супермаркет, где много импортных продуктов, но там, допустим, нельзя купить фрукты хорошие. Там они есть, но они, как правило, значительно дороже, и не такие вкусные, как местные. Поэтому я езжу в один супермаркет за молочкой, мясом, в другой — чтобы закупить корзину фруктов. За курицей я еду в третий магазин.
Я работаю с украинской командой, поэтому у меня рабочий день начинается после обеда и заканчивается в 21:00. А всю первую половину дня я провожу с ребёнком. Мы на пляжи ездим. Тут очень много красивых пляжей: и с чёрным песком, и с белым, жёлтым, серым — на любой вкус.
При этом он очень качественный. Я хожу в очень дорогой салон, за 90 минут я плачу $24. Нормально. Терпимо.
Больше всего я люблю сесть на байк и просто кататься по острову. Очень люблю эту природу. Она тут просто невероятная. Когда я смотрела на карту перед тем, как сюда приехать, думала, что Бали такой маленький и я его очень быстро объеду. Но на самом деле он огромный, и природа тут очень разнообразная. В моём районе одно, отъедешь куда-нибудь — там уже совсем другие пейзажи будут: горы, водопады, реки.
С общественным транспортом тут беда, тут нет такого понятия, как автобус, который ходит по городу по определённым маршрутам. Здесь распространены такси. Самый распространённый вариант — это мототакси. Это очень дёшево. От моего дома до аэропорта (это 15 км) на мототакси — $2, на машине — $8.
Я была очень приятно удивлена медициной на Бали. Я обращалась уже много раз по страховке Белгосстрах. Кстати, именно её советую делать, в чате часто обсуждают страховки, Белгосстрах пока лидирует. Они быстро отвечают, реагируют, качественно оказывают услуги. Ну, и покрывают всё. Я уже обращалась раз шесть или семь, всегда очень оперативно реагировали.
Очень приятно была удивлена стоматологией на Бали. Я просто перед отъездом залечила все-все зубы и вырвала зубы мудрости. Думала, ничего уже не может случиться. Но нет. Откололся кусочек переднего зуба. Пошла к стоматологу в этот же день. И я очень удивилась.
Во-первых, оборудование было круче, чем у нас в Минске. Перед тем, как наращивать зуб, они сделали мне две пломбы разных оттенков, они были очень похожи. Я сначала даже не поняла, что они разные. Приклеили мне на зуб и спросили, какой оттенок больше нравится. Всё было качественно, приятно, аккуратно.
Огромный плюс для меня — здесь обожают маленьких детей. Тут нет даже такого понятия, как чужие дети. Все дети — это просто дети, которых нужно любить, за которыми нужно ухаживать. Мы даже когда в кафе ходим с дочкой, если официантки свободны, они, даже не спрашивая меня, подходят, забирают ребёнка и уносят играть. Они настолько любят маленьких детей, особенно со светлыми волосиками.
Детских садов на Бали достаточно. Причём можно выбрать варианты на разные бюджеты. Я выбрала сад за $300 c графиком с 08:00 до 12:30 и английским как основным языком.
Про местных и сообщества
Я живу в таком районе, где живут либо пенсионеры, либо семьи с маленькими детьми. Всё очень тихо, спокойно, красиво, удобно. Длинная дорожка вдоль набережной, где можно на велосипеде покататься, ребёнка в коляске покатать.
Есть на Бали беларусское комьюнити. У нас есть чат в Telegram. Вот, кстати, недавно беларусы открыли кафе «Драники» в двух районах — Чангу и Убуде. Мы уже съездили, очень понравилось.
Местные жители очень добродушные. Они верующие, поэтому боятся, что их карма «засорится». У меня есть местные друзья — это няня со своей семьёй. Она недавно вышла замуж, приглашала нас на свою свадьбу. Но это было ужасно. Я была не готова морально увидеть их традиции. Семья няни очень бедная, и муж её тоже очень бедный. Она живёт в деревне. И они пригласили нас прямо туда, в глубинку. На меня смотрели, как на обезьянку, они не привыкли видеть туристов. Самое неприятное было, что они у меня вырвали силой ребёнка. Все местные, когда увидели белого ребёнка, захотели сфотографироваться. Они просто силой у меня её вырывали.
Из еды на свадьбе была корзина с угощениями. Я сначала подумала, что это корзина для мусора, потому что там все фрукты и овощи были плохие. Бананы зелёные, недозревшие, их нельзя ещё кушать, огурцы морщинистые. А потом ко мне подходит невеста и говорит: ну, угощайся. Я нашла там зелёные мандарины, они были вкусные. Почистила мандарин, держу в руке кожуру, потом спрашиваю людей, где мусорка, куда это выкинуть? Долго держала эту кожуру, потом подошла невеста, и я спросила, куда выкинуть, а она такая: так на пол, что за странный вопрос. Я потом смотрю: ну да, все всё выкидывают на пол. А там человек 50 на свадьбе.
Ещё у балийцев есть такие бамбуковые столбы penjors с украшениями. И вот на свадьбе этот столб был увешен жареными петухами. Причем петухи были целые, неразделанные, с головой и лапами.
Для меня это было дико, я стояла и не знала, куда деться. Я потом узнала, что жених когда-то в шутку сказал друзьям, что если он когда-нибудь женится, то обвесит столб курицей.
Про любимое и нелюбимое на острове
Плюсы:
- Природа и климат. Тут два сезона: летний — холодный и сухой, и зимний — душный и влажный. Сейчас тут сезон дождей, поэтому для путешествий не очень хорошо.
- Местные жители. Очень любят детей, очень открытые, добродушные. И они искренне счастливы. Вот они очень бедные, но счастливые. В то же время они желают счастья тебе. Всегда рады помочь, если они видят, что у тебя какие-то проблемы.
- Бесконечное чувство свободы. В Беларуси такого вообще не было. Здесь мне очень нравится, что ты просто садишься на байк — и всё, и ты свободна. Тебе нечего бояться, некого бояться, делаешь то, что хочешь, живешь так, как хочешь.
- Доступность товаров. Нравятся цены на детские товары. У меня вся гостиная усыпана детскими игрушками, потому что здесь они очень дешёвые. Подгузники, обувь — всё дёшево. Ещё тут низкие цены на авиабилеты. Мне удалось слетать на Мальдивы за $100.
Минусы:
- Легализация. Сколько бы ты здесь ни прожил, ты всегда будешь туристом. И причём, чем дольше ты здесь живешь, тем больше тебе не рады. Государству лучше принимать туристов, которые приезжают сюда на месяц, тратят огромные деньги и уезжают. Гражданство здесь получить в принципе невозможно. Мужчинам вообще невозможно, а женщинам — только если она выйдет замуж за местного и родит детей.
- Качество. Здесь можно купить всё, но с качеством продуктов и в принципе товаров есть вопросы. Нельзя купить всё в одном месте, для меня это проблема. Например, чтобы купить хорошую сковородку, нужно ехать в специальный магазин, потому что в супермаркете ты найдёшь только дешёвые одноразовые сковородки.
- Собаки. Здесь есть бешенство. И здесь очень много бродячих собак. Часто бывает такое, что ты просто едешь на байке по улице — а тут по обеим сторонам улиц высокие заборы, потому что виллы огорожены, — ты едешь по этой улице, видишь кучу собак, и тебе просто некуда деваться. И ты не знаешь, обычные это собаки или бешеные. Они часто бросаются на людей.
- Много наглых туристов. Они просто портят немножко впечатление. Едешь утром на море, например, а там русские пьяные туристы, которые ведут себя вызывающе и из-за которых потом стереотипы о русских возникают.
Илья, технический консультант, живёт на Бали три года
Илья вот уже несколько лет занимается техническим консалтингом ИТ-компаний и стартапов. Начинал карьеру в ИТ как рядовой инженер, потом вырос до позиции технического директора, а после ушёл в вольное плавание.
Про переезд
В первый раз я приехал на Бали году в 2016. И мне здесь безумно понравилось. Приехал в путешествие после свадьбы. И сразу же на второй день пребывания влюбился в остров и в сёрфинг. После этой поездки я часто возвращался и по полгода жил на Бали, потом ехал опять в Беларусь. И так продолжалось несколько лет. В 2021 году, как только остров открыли после карантина, я перебрался сюда насовсем. Теперь это мой дом. Живу здесь уже три года.
Окончательный переезд мне дался несложно. Я знал, куда еду. Было всё понятно: как организован быт, какая стоимость аренды, жизни, какие нужно делать документы. Я сделал себе визу KITAS, её можно обновлять каждые два года. А после двух-трёх обновлений можно сделать визу на ещё более долгий срок. Есть несколько вариантов, как сделать KITAS: через открытие компании, через инвестирование, через устройство на работу в компании.
Следующая точка на планете, где мне хотелось бы остановиться, — это Кремниевая долина. Мне, как просто инженеру и как стартап-предпринимателю, очень интересно залететь в этот улей и посмотреть, что может получиться.
Про жильё, быт и развлечения
Недвижимости на Бали много. После ковида здесь наблюдается бум в постройке нового жилья. Рынок большой, можно найти разные опции под любой запрос: от $200 за комнату до $10 000 за виллу. Если хочется жить в отдельном домике либо вилле, цены начинаются от $1500. Бали достаточно большой остров, можно выбрать шумное, весёлое место с барами, ресторанами и кафе, можно выбрать более спокойное — с джунглями и океаном.
Я снимаю небольшой таунхаус. У меня есть садик, веранда, большая кухня, отдельная спальня, второй этаж с компьютером и моим рабочим местом. Живу в деревне, у меня рядом школа, район спокойный, но находится недалеко от баров и ресторанов. За жильё плачу $800 в месяц. Плюс электричество $45-50, и интернет — примерно $30 в месяц.
Что касается развлечений, Бали — одно из лучших мест в мире для занятия сёрфингом. Волны здесь разной сложности и для разного уровня катания. Очень много людей приезжает кататься. Сёрферская тусовка здесь большая, можно встретить звёзд мирового сёрфинга. Здесь также проходят этапы мировых чемпионатов по серфингу WSL.
Я обычно говорю, что Бали — это такое место, куда приезжает много интересных людей. А интересные люди привозят с собой интересные развлечения. Поэтому здесь есть всё. Торговые центры с брендами, кинотеатры, лазертаги, тиры, зоопарки, водные парки. Хочется спокойствия — можно поехать в джунгли, хочется прохлады — можно поехать на север острова в горы. Есть много разных водопадов красивых, от которых дух захватывает.
Поэтому каждые выходные можно придумывать себе новое развлечение.
Когда я только приехал, было чувство, что нужно каждые выходные куда-то ездить.
Я ездил. А потом потом понял, что всё-таки нужно наслаждаться, а не пытаться всё успеть, и стал ездить реже, но проводить больше времени в красивых местах. Кстати, очень много невероятно красивых мест не только на Бали, но и вокруг. Есть небольшие острова, куда можно долететь за $100 и отлично отдохнуть.
Что мне ещё нравится, это то, что из Индонезии можно из одной точки достаточно дёшево улететь в другую и увидеть много невероятных мест. Я много путешествовал, летал на Яву и другие острова, плавал по островам Флорес. Это был очень запоминающийся опыт.
Если говорить про про бюджет. В месяц со всеми развлечениями у меня уходит около $1500. Но я живу с девушкой, и мы шерим оплату аренды.
Про местных и сообщества
Одно из качеств Бали, которое мне нравится, — это то, что здесь большая концентрация разных интересных людей, в том числе из бизнес-мира: стартаперы, технологические предприниматели, инвесторы.
Через это сообщество я нашёл очень много друзей, единомышленников, клиентов. Оно даёт очень сильную интеллектуальную подпитку с профессиональной и персональной точек зрения. Здесь много коворкингов. Есть очень классные, которые организуют ивенты, где люди встречаются, обмениваются опытом.
Что касается местных, у меня есть друзья на острове Ява. Мы с ними вместе путешествуем по разным точкам Индонезии. Они гиды, и они показывают просто невероятные места, о которых я сам даже и не узнал бы.
Мне очень импонирует культура балийцев. Они очень верят в карму и верят в то, что нужно быть добрыми и отзывчивыми, поэтому они очень открытые люди. Могут просто подойти и познакомиться с тобой, узнать, откуда ты, и это искренне.
Про любимое и нелюбимое на острове
Плюсы:
- Благоприятная среда для work-life balance. Атмосфера здесь помогает больше отдыхать. Мне это нравится как трудоголику. И это помогает справляться с выгоранием. Само место даёт много инструментов, чтобы отдыхать психологически и физически. У меня получилось выстроить рутину своего дня так, что мне удаётся эффективно работать и отдыхать.
Минусы:
- Не хватает снега. Я очень люблю сноуборд. Иногда хочется прохлады. Наверное, потому что я вырос в стране, где была постоянная смена сезонов. Здесь кажется, что ты как будто бы в дне сурка, потому что каждый день примерно одинаковый.
Лия, lead promo artist в геймдеве, живёт на Бали два года
В ИТ Лия пришла в 2019 году. Первой компанией была Gismart. До этого — два года в креативном агентстве, после — украинский геймдев, здесь работает до сих пор.
Про переезд
Впервые я побывала на Бали в 2021 году. Приехала сюда с парнем на зимовку, хотя сначала собирались во Вьетнам, но там закрыли границы из-за карантина. Из вариантов зимовок осталось Бали. Не сказать, что это было место мечты, скорее, наоборот — из-за заезженности, мнимой дороговизны, комментариев в чатах про воровство и насекомых — ожидания у меня были самые худшие. Но через два месяца я плакала и не хотела уезжать. Тогда мы с парнем решили вернуться через время и попробовать пожить тут. Но вернулись только через полтора года, когда после 24 февраля компания предложила релоцироваться.
Думала и про Грузию, и про Варшаву, и про Кипр, и про что-то там ещё думала. А потом такая: ну хотела же я на Бали, может быть, вот этот момент. Да, страшно было, потому что все кучками едут куда-то, а я одна — на Бали.
Компания помогла с переездом: выплатила компенсацию в размере одной зарплаты. Но остальные вопросы решала сама. Ощущение было, как будто я прыгаю с обрыва. Я собрала два чемодана, рюкзак, технику, сделала доверенность и поехала в Варшаву. Там провела месяц — и оттуда на Бали. Думала, еду на год, максимум — на два. Приезжала сюда с парнем, но он уехал через год. Я решила остаться.
Про жильё, быт и развлечения
Я снимаю апартаменты в guest house. У меня есть небольшая кухня, туалет с душем, отдельно наверху кровать — в принципе всё. Это стоит $700. Плюс электричество — за него я плачу около $25. Это немного. В некоторых местах стоят другие счётчики, и люди платят по $80.
Ещё есть такая проблема: ты приедешь, заселишься — а на следующий месяц уже кто-то другой забронировал это жильё на Airbnb, и тебе скажут «ребят, извините, но вам надо выезжать». Но мне пока что везло с этим жильём и арендодателем.
Жильё лучше искать в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России — vc.ru), Telegram-чатах или на Airbnb. Некоторые арендодатели предлагают долгосрочный договор аренды, но просят оплату вперёд за год, полгода, три месяца.
Вариантов развлечений здесь в избытке. Я езжу на мотоцикле, купила скейт. Хожу на концерты, мероприятия. Но в каждой части острова можно найти что-то по душе.
Мой средний чек в ресторане — $12, но это тоже зависит от места. В месяц у меня на это может уйти примерно $300. Но когда я хожу в тренажёрку, я готовлю и не хожу в рестораны и кафешки.
На Бали хороший выбор вегетарианских и веганских продуктов: тофу, темпе, много овощей и фруктов. При этом они стоят недорого. Крупы подороже будут. Особенно гречка. Сметана очень дорогая, и сложно найти хорошую. Огурцы и помидоры в магазинах немного безвкусные.
Про любимое и нелюбимое на острове
Плюсы:
- Широкий выбор вегетарианских продуктов, овощей и фруктов.
- Безопасность. Я наслышана про воровство, какие-то нападения, но здесь я себя намного безопаснее, чем, например, в Минске чувствую.
- Красивые и интересные люди. Смотришь на них и хочешь быть лучше. Здесь ещё есть такая штука, что никто не посмотрит, в чём ты, как ты одет, сколько у тебя пирсинга, какой ты там необычный — всё абсолютно нормально. Ты можешь в грязных шортах выйти и в шлёпках — и всем по барабану, но в то же время тебе самой хочется даже в магазин уже нарядиться. Много красивых людей вокруг, и они мотивируют заниматься собой и своим здоровьем.
- Разнообразный круг общения. Местные очень добрые и улыбчивые. Но друзей у меня среди балийцев нет. У меня соседи — француз, австралиец и новозеландец — с ними мы прям кореша. Я офигеть как круто подтянула английский за это время. Здесь есть одно ИТ-комьюнити, оно небольшое, находится в Убуде. Но мне не удалось пока до них доехать. Что касается именно ИТ-мероприятий — их по пальцам посчитать. Здесь много ивентов для блогеров, инфлюенсеров, по крипте, для предпринимателей. Есть бизнес-завтраки, где все делятся своим опытом.
- Много возможностей для путешествий. Вокруг Бали много красивых островов. Когда надоедает шум Бали, мы уезжаем на Гили. Да и в целом, захотела — Вьетнам, захотела — Таиланд. Здесь есть куда полетать и что посмотреть. Даже внутри острова. Захотела чуть похолоднее — поехала на север. Там и кофта и шапка могут понадобиться.
- Недорогая мебель для дома. В Минске я жила на съёмных квартирах, и я не могла себе позволить купить что-то в дом, потому что думала: я же всё равно тут ненадолго, зачем? А здесь я поняла, что надоело мне всё время ждать, когда я куда-то перееду и что-то случится, — надо покупать. Здесь, в принципе, относительно недорогая симпатичная мебель.
Минусы:
- Текучка. Многие приезжают, знакомишься — они уезжают. Вроде как только познакомился, подружился… Но есть какой-то круг, который остаётся надолго, очень много классных ребят. При этом сложно построить отношения. Тут всё про situationship, повеселиться и всё. Это грустно.
- Мало мест для прогулок. Мало мест, где можно просто пройтись. Нет тротуаров. Только океан.
- Стирка вещей. Стиральная машина здесь — это роскошь. И я пока не нашла для себя прачечную, которая мне отстирывала бы вещи. Очень скучаю по запаху чистых вещей, именно по кондиционеру, по этому всему. Про белые вещи можно забыть.
- Насекомые. Раньше муравьи и пауки меня вгоняли в ужас. Сейчас всё нормально. Есть и поужасней насекомое — томкат. Он может проползти по тебе и выделить яд, который оставляет ожоги, похожие на огромный герпес.
- Неразвитая бьюти-индустрия. Маникюры, стрижки — сложно найти хороших специалистов. У меня кудрявые волосы, их не могу вообще постричь нигде, поэтому сделала себе дреды.
- Дорогое жильё по соотношению цена-качество.
- Пробки.
- Сложно перевозить животных. Это очень дорого и нелегально. Здесь есть бешенство. А ещё случаются кражи собак для жертвоприношений. Я как-то разговаривала с местным приятелем, он мне рассказал, что здесь есть традиция: когда земля пустая и кто-то хочет на ней что-то построить, нужно принести в жертву собаку, чтобы эта собака взяла на себя все грехи и в следующей жизни переродилась в человека. Для церемонии нужны именно рыжие собаки.
- Тяжело отстаивать права. Сложно быть правой здесь, потому что всё-таки ты не местная. Если случится какая-то авария, в которой виноват не ты, то сложно будет доказать вину местного, потому что полиция чаще на их стороне. И коррупция очень развита. А ещё экспатам нельзя говорить плохо об индонезийцах, потому что за это могут либо депортировать, либо посадить. Что такое плохо говорить — не уточняется.
- Много туристов. Туристы бывают разные. Бывают очень безответственные. Пьяными садятся за руль.
- Дорого летать в Европу. Да, вот такой минус. Билеты очень дорогие, поэтому я пока здесь путешествую.
- Природные особенности. Я один раз чуть не утонула во время прилива. Если бы я знала, что начнётся прилив, я бы не полезла плавать на рифах. А ещё тут есть землетрясения, которые достаточно часто ощущаются. Но и очень здесь, конечно, палящее солнце. Местные в перчатках и куртках ходят, потому что высокий риск развития рака кожи.
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к стати думал думал и все же передумал, климат таки не мой