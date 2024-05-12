dev.by поговорило с тремя айтишниками из Беларуси, которые живут в Индонезии уже несколько лет: про жизнь, работу, быт и развлечения.

Материал подготовлен dev.by вместе с Telegram-каналом «Бали Эксперт» Александра Соковых.

Дина, мануальная тестировщица, живёт на Бали два года

Дина — мануальная тестировщица в ИТ, а по образованию — учительница английского и французского языков. После университета два года отработала в деревенской школе. После уехала в Минск, там ещё три года проработала специалисткой по внешнеэкономической деятельности.

Потом я поняла, что мне это надоело. Развиваться особо некуда, в зарплате я достигла потолка. Начала думать, куда пойти, чтобы всегда можно было развиваться, поэтому начала смотреть в сторону ИТ. Слышала, что проще всего туда войти через тестирование. Начала искать курсы, узнала, что в EPAM есть бесплатные. Решила пойти туда. И так получилось, что после курсов меня взяли на проект. Теперь я уже работаю в другой компании, четыре года назад поменяла место и сейчас работаю с украинской командой.

Про переезд

После 24 февраля в компании поставили условие: либо релокация, либо увольнение. Сама компания ушла из Беларуси. Открыла офисы в Грузии и Черногории. Но переехала я только через год. За неделю до *** («спецоперации» — vc.ru) я родила ребёнка.

Я не хотела ехать ни в Грузию, ни в Черногорию, там не очень удобно жить с маленьким ребёнком. Думала, если куда-то и релоцироваться, то только в какое-нибудь райское место, где у меня не будет депрессии из-за переезда. Меня всегда тянуло в Азию. И вот я исполнила свою мечту.

Я приехала сюда по туристической визе. Сначала не делала себе долгосрочную, потому что не была уверена, что мне вообще зайдёт здесь жить. Но после двух месяцев поняла, что хочу остаться надолго и начала оформлять KITAS — визу, которая открывается на два года. Она стоит $1400 и даёт право жить и работать на Бали.

Компания покрыла $1000 расходов. Ну, в принципе, я и вложилась в эту тысячу долларов. У меня был перелёт Минск-Стамбул, там стыковка шесть часов, потом из Стамбула на Бали. Всего путь занял около 25 часов. С ребёнком, как ни странно, было несложно. Самолёт Turkish Airlines был очень комфортный, удобный, там у ребёнка была люлька, поэтому она спала отдельно. Я отдохнула в этом полёте.

За три месяца до отъезда я каждый день по часу читала что-то о Бали, узнавала что-то полезное, поэтому я выбрала район, в котором хочу жить, нашла жильё. Когда я приехала, у меня было две недели отпуска.

За эти две недели я решила все свои дела: купила права, нашла байк, оформила счёт в банке, определилась с жильём. У меня всё было спланировано.

Про жильё, быт и развлечения

[…] Я чувствую себя здесь безопасно, ни разу у меня такого не было, чтобы я чего-то боялась. Преступность достаточно развита в туристических районах, таких как Чангу. Там постоянные кражи, постоянно из рук вырывают телефоны, пока едешь на байке. Но я живу в таком районе, где спокойно.

Личный архив

Лучше всего жильё искать на Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России — vc.ru). Самые дешёвые варианты, которые я видела, — это guest houses за $230. Это был отдельный домик, в котором одна комната. Там кровать, шкаф, туалет, душ и, может быть, небольшая кухня — то есть просто конфорка.

У меня отдельная вилла со своей территорией, бассейном, зоной барбекю — всём, о чём я мечтала. Мне это обходится в $1300 в месяц. Плюс электричество отдельно — это где-то $100 (это если очень-очень экономить). Плюс я ещё вызываю службу по травле комаров, это тоже под $100 выходит. Тут очень распространена лихорадка денге. Люди, когда болеют, настолько плохо себя чувствуют, что не могут двигаться неделю. Поэтому я стараюсь максимально себя и своего ребёнка защитить от этого.

На Бали дороже, чем в Беларуси. Только некоторые овощи, например брокколи и авокадо, можно найти дешевле. На продукты уходит где-то $400 в месяц. Это для меня, плюс маленький ребёнок — ей уже два годика, она кушает почти так же, как я.

Ещё тут нет такого, что ты пошла в один супермаркет и купила всё, что тебе нужно. У меня есть любимый супермаркет, где много импортных продуктов, но там, допустим, нельзя купить фрукты хорошие. Там они есть, но они, как правило, значительно дороже, и не такие вкусные, как местные. Поэтому я езжу в один супермаркет за молочкой, мясом, в другой — чтобы закупить корзину фруктов. За курицей я еду в третий магазин.

Я работаю с украинской командой, поэтому у меня рабочий день начинается после обеда и заканчивается в 21:00. А всю первую половину дня я провожу с ребёнком. Мы на пляжи ездим. Тут очень много красивых пляжей: и с чёрным песком, и с белым, жёлтым, серым — на любой вкус.

Пару раз в месяц я обязательно хожу на массаж, он стоит гораздо дешевле, чем у нас.

При этом он очень качественный. Я хожу в очень дорогой салон, за 90 минут я плачу $24. Нормально. Терпимо.

Больше всего я люблю сесть на байк и просто кататься по острову. Очень люблю эту природу. Она тут просто невероятная. Когда я смотрела на карту перед тем, как сюда приехать, думала, что Бали такой маленький и я его очень быстро объеду. Но на самом деле он огромный, и природа тут очень разнообразная. В моём районе одно, отъедешь куда-нибудь — там уже совсем другие пейзажи будут: горы, водопады, реки.

С общественным транспортом тут беда, тут нет такого понятия, как автобус, который ходит по городу по определённым маршрутам. Здесь распространены такси. Самый распространённый вариант — это мототакси. Это очень дёшево. От моего дома до аэропорта (это 15 км) на мототакси — $2, на машине — $8.

Я была очень приятно удивлена медициной на Бали. Я обращалась уже много раз по страховке Белгосстрах. Кстати, именно её советую делать, в чате часто обсуждают страховки, Белгосстрах пока лидирует. Они быстро отвечают, реагируют, качественно оказывают услуги. Ну, и покрывают всё. Я уже обращалась раз шесть или семь, всегда очень оперативно реагировали.

Очень приятно была удивлена стоматологией на Бали. Я просто перед отъездом залечила все-все зубы и вырвала зубы мудрости. Думала, ничего уже не может случиться. Но нет. Откололся кусочек переднего зуба. Пошла к стоматологу в этот же день. И я очень удивилась.

Во-первых, оборудование было круче, чем у нас в Минске. Перед тем, как наращивать зуб, они сделали мне две пломбы разных оттенков, они были очень похожи. Я сначала даже не поняла, что они разные. Приклеили мне на зуб и спросили, какой оттенок больше нравится. Всё было качественно, приятно, аккуратно.

Врачи очень хорошо говорят на английском. Для меня это показатель, что это хороший специалист, что он развивается, посещает мероприятия по повышению квалификации за границей.

Огромный плюс для меня — здесь обожают маленьких детей. Тут нет даже такого понятия, как чужие дети. Все дети — это просто дети, которых нужно любить, за которыми нужно ухаживать. Мы даже когда в кафе ходим с дочкой, если официантки свободны, они, даже не спрашивая меня, подходят, забирают ребёнка и уносят играть. Они настолько любят маленьких детей, особенно со светлыми волосиками.

Детских садов на Бали достаточно. Причём можно выбрать варианты на разные бюджеты. Я выбрала сад за $300 c графиком с 08:00 до 12:30 и английским как основным языком.

Про местных и сообщества

Я живу в таком районе, где живут либо пенсионеры, либо семьи с маленькими детьми. Всё очень тихо, спокойно, красиво, удобно. Длинная дорожка вдоль набережной, где можно на велосипеде покататься, ребёнка в коляске покатать.

Личный архив

Есть на Бали беларусское комьюнити. У нас есть чат в Telegram. Вот, кстати, недавно беларусы открыли кафе «Драники» в двух районах — Чангу и Убуде. Мы уже съездили, очень понравилось.

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Местные жители очень добродушные. Они верующие, поэтому боятся, что их карма «засорится». У меня есть местные друзья — это няня со своей семьёй. Она недавно вышла замуж, приглашала нас на свою свадьбу. Но это было ужасно. Я была не готова морально увидеть их традиции. Семья няни очень бедная, и муж её тоже очень бедный. Она живёт в деревне. И они пригласили нас прямо туда, в глубинку. На меня смотрели, как на обезьянку, они не привыкли видеть туристов. Самое неприятное было, что они у меня вырвали силой ребёнка. Все местные, когда увидели белого ребёнка, захотели сфотографироваться. Они просто силой у меня её вырывали.

Ребёнок кричал, пытался за меня удержаться, а я не могла её в ответ тянуть, потому что ей больно было. Они все по очереди её вот так вырывали, чтобы сфоткаться с орущим ребёнком. Английского они не понимали, да и им было всё равно.

Из еды на свадьбе была корзина с угощениями. Я сначала подумала, что это корзина для мусора, потому что там все фрукты и овощи были плохие. Бананы зелёные, недозревшие, их нельзя ещё кушать, огурцы морщинистые. А потом ко мне подходит невеста и говорит: ну, угощайся. Я нашла там зелёные мандарины, они были вкусные. Почистила мандарин, держу в руке кожуру, потом спрашиваю людей, где мусорка, куда это выкинуть? Долго держала эту кожуру, потом подошла невеста, и я спросила, куда выкинуть, а она такая: так на пол, что за странный вопрос. Я потом смотрю: ну да, все всё выкидывают на пол. А там человек 50 на свадьбе.

Ещё у балийцев есть такие бамбуковые столбы penjors с украшениями. И вот на свадьбе этот столб был увешен жареными петухами. Причем петухи были целые, неразделанные, с головой и лапами.

Когда мы приехали на свадьбу, мы видели, что люди просто набрасывались на этот столб, чтобы ухватить петуха.

Для меня это было дико, я стояла и не знала, куда деться. Я потом узнала, что жених когда-то в шутку сказал друзьям, что если он когда-нибудь женится, то обвесит столб курицей.

Про любимое и нелюбимое на острове

Плюсы:

Природа и климат. Тут два сезона: летний — холодный и сухой, и зимний — душный и влажный. Сейчас тут сезон дождей, поэтому для путешествий не очень хорошо.

Тут два сезона: летний — холодный и сухой, и зимний — душный и влажный. Сейчас тут сезон дождей, поэтому для путешествий не очень хорошо. Местные жители. Очень любят детей, очень открытые, добродушные. И они искренне счастливы. Вот они очень бедные, но счастливые. В то же время они желают счастья тебе. Всегда рады помочь, если они видят, что у тебя какие-то проблемы.



Очень любят детей, очень открытые, добродушные. И они искренне счастливы. Вот они очень бедные, но счастливые. В то же время они желают счастья тебе. Всегда рады помочь, если они видят, что у тебя какие-то проблемы. Бесконечное чувство свободы. В Беларуси такого вообще не было. Здесь мне очень нравится, что ты просто садишься на байк — и всё, и ты свободна. Тебе нечего бояться, некого бояться, делаешь то, что хочешь, живешь так, как хочешь.



В Беларуси такого вообще не было. Здесь мне очень нравится, что ты просто садишься на байк — и всё, и ты свободна. Тебе нечего бояться, некого бояться, делаешь то, что хочешь, живешь так, как хочешь. Доступность товаров. Нравятся цены на детские товары. У меня вся гостиная усыпана детскими игрушками, потому что здесь они очень дешёвые. Подгузники, обувь — всё дёшево. Ещё тут низкие цены на авиабилеты. Мне удалось слетать на Мальдивы за $100.



Минусы:

Легализация. Сколько бы ты здесь ни прожил, ты всегда будешь туристом. И причём, чем дольше ты здесь живешь, тем больше тебе не рады. Государству лучше принимать туристов, которые приезжают сюда на месяц, тратят огромные деньги и уезжают. Гражданство здесь получить в принципе невозможно. Мужчинам вообще невозможно, а женщинам — только если она выйдет замуж за местного и родит детей.

Сколько бы ты здесь ни прожил, ты всегда будешь туристом. И причём, чем дольше ты здесь живешь, тем больше тебе не рады. Государству лучше принимать туристов, которые приезжают сюда на месяц, тратят огромные деньги и уезжают. Гражданство здесь получить в принципе невозможно. Мужчинам вообще невозможно, а женщинам — только если она выйдет замуж за местного и родит детей. Качество. Здесь можно купить всё, но с качеством продуктов и в принципе товаров есть вопросы. Нельзя купить всё в одном месте, для меня это проблема. Например, чтобы купить хорошую сковородку, нужно ехать в специальный магазин, потому что в супермаркете ты найдёшь только дешёвые одноразовые сковородки.



Здесь можно купить всё, но с качеством продуктов и в принципе товаров есть вопросы. Нельзя купить всё в одном месте, для меня это проблема. Например, чтобы купить хорошую сковородку, нужно ехать в специальный магазин, потому что в супермаркете ты найдёшь только дешёвые одноразовые сковородки. Собаки. Здесь есть бешенство. И здесь очень много бродячих собак. Часто бывает такое, что ты просто едешь на байке по улице — а тут по обеим сторонам улиц высокие заборы, потому что виллы огорожены, — ты едешь по этой улице, видишь кучу собак, и тебе просто некуда деваться. И ты не знаешь, обычные это собаки или бешеные. Они часто бросаются на людей.



Здесь есть бешенство. И здесь очень много бродячих собак. Часто бывает такое, что ты просто едешь на байке по улице — а тут по обеим сторонам улиц высокие заборы, потому что виллы огорожены, — ты едешь по этой улице, видишь кучу собак, и тебе просто некуда деваться. И ты не знаешь, обычные это собаки или бешеные. Они часто бросаются на людей. Много наглых туристов. Они просто портят немножко впечатление. Едешь утром на море, например, а там русские пьяные туристы, которые ведут себя вызывающе и из-за которых потом стереотипы о русских возникают.



Илья, технический консультант, живёт на Бали три года

Илья вот уже несколько лет занимается техническим консалтингом ИТ-компаний и стартапов. Начинал карьеру в ИТ как рядовой инженер, потом вырос до позиции технического директора, а после ушёл в вольное плавание.

Я независимый технический консультант, помогаю в построении и развитии цифровых продуктов. Последние два года работаю со стартап-акселераторами и венчурными фондами в их акселерационных программах. Кроме технической экспертизы, у меня есть экспертиза в создании и развитии цифровых продуктов.

Про переезд

В первый раз я приехал на Бали году в 2016. И мне здесь безумно понравилось. Приехал в путешествие после свадьбы. И сразу же на второй день пребывания влюбился в остров и в сёрфинг. После этой поездки я часто возвращался и по полгода жил на Бали, потом ехал опять в Беларусь. И так продолжалось несколько лет. В 2021 году, как только остров открыли после карантина, я перебрался сюда насовсем. Теперь это мой дом. Живу здесь уже три года.

Окончательный переезд мне дался несложно. Я знал, куда еду. Было всё понятно: как организован быт, какая стоимость аренды, жизни, какие нужно делать документы. Я сделал себе визу KITAS, её можно обновлять каждые два года. А после двух-трёх обновлений можно сделать визу на ещё более долгий срок. Есть несколько вариантов, как сделать KITAS: через открытие компании, через инвестирование, через устройство на работу в компании.

В прошлом месяце Индонезия анонсировала digital nomad визу для специалистов, которые могут и хотят работать удалённо.

Следующая точка на планете, где мне хотелось бы остановиться, — это Кремниевая долина. Мне, как просто инженеру и как стартап-предпринимателю, очень интересно залететь в этот улей и посмотреть, что может получиться.

Про жильё, быт и развлечения

Недвижимости на Бали много. После ковида здесь наблюдается бум в постройке нового жилья. Рынок большой, можно найти разные опции под любой запрос: от $200 за комнату до $10 000 за виллу. Если хочется жить в отдельном домике либо вилле, цены начинаются от $1500. Бали достаточно большой остров, можно выбрать шумное, весёлое место с барами, ресторанами и кафе, можно выбрать более спокойное — с джунглями и океаном.

Личный архив

Я снимаю небольшой таунхаус. У меня есть садик, веранда, большая кухня, отдельная спальня, второй этаж с компьютером и моим рабочим местом. Живу в деревне, у меня рядом школа, район спокойный, но находится недалеко от баров и ресторанов. За жильё плачу $800 в месяц. Плюс электричество $45-50, и интернет — примерно $30 в месяц.

Что касается развлечений, Бали — одно из лучших мест в мире для занятия сёрфингом. Волны здесь разной сложности и для разного уровня катания. Очень много людей приезжает кататься. Сёрферская тусовка здесь большая, можно встретить звёзд мирового сёрфинга. Здесь также проходят этапы мировых чемпионатов по серфингу WSL.

Я обычно говорю, что Бали — это такое место, куда приезжает много интересных людей. А интересные люди привозят с собой интересные развлечения. Поэтому здесь есть всё. Торговые центры с брендами, кинотеатры, лазертаги, тиры, зоопарки, водные парки. Хочется спокойствия — можно поехать в джунгли, хочется прохлады — можно поехать на север острова в горы. Есть много разных водопадов красивых, от которых дух захватывает.

Поэтому каждые выходные можно придумывать себе новое развлечение.

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Когда я только приехал, было чувство, что нужно каждые выходные куда-то ездить.

Я ездил. А потом потом понял, что всё-таки нужно наслаждаться, а не пытаться всё успеть, и стал ездить реже, но проводить больше времени в красивых местах. Кстати, очень много невероятно красивых мест не только на Бали, но и вокруг. Есть небольшие острова, куда можно долететь за $100 и отлично отдохнуть.

Что мне ещё нравится, это то, что из Индонезии можно из одной точки достаточно дёшево улететь в другую и увидеть много невероятных мест. Я много путешествовал, летал на Яву и другие острова, плавал по островам Флорес. Это был очень запоминающийся опыт.

Если говорить про про бюджет. В месяц со всеми развлечениями у меня уходит около $1500. Но я живу с девушкой, и мы шерим оплату аренды.

Про местных и сообщества

Одно из качеств Бали, которое мне нравится, — это то, что здесь большая концентрация разных интересных людей, в том числе из бизнес-мира: стартаперы, технологические предприниматели, инвесторы.

Здесь есть бизнес-комьюнити разные. Я состою в одном из них, оно называется Heg.ai — это сообщество предпринимателей, стартаперов, в основном русскоязычных, в нём около восьмиста человек по всему миру.

Через это сообщество я нашёл очень много друзей, единомышленников, клиентов. Оно даёт очень сильную интеллектуальную подпитку с профессиональной и персональной точек зрения. Здесь много коворкингов. Есть очень классные, которые организуют ивенты, где люди встречаются, обмениваются опытом.

Что касается местных, у меня есть друзья на острове Ява. Мы с ними вместе путешествуем по разным точкам Индонезии. Они гиды, и они показывают просто невероятные места, о которых я сам даже и не узнал бы.

Мне очень импонирует культура балийцев. Они очень верят в карму и верят в то, что нужно быть добрыми и отзывчивыми, поэтому они очень открытые люди. Могут просто подойти и познакомиться с тобой, узнать, откуда ты, и это искренне.

Про любимое и нелюбимое на острове

Плюсы:

Благоприятная среда для work-life balance. Атмосфера здесь помогает больше отдыхать. Мне это нравится как трудоголику. И это помогает справляться с выгоранием. Само место даёт много инструментов, чтобы отдыхать психологически и физически. У меня получилось выстроить рутину своего дня так, что мне удаётся эффективно работать и отдыхать.

Минусы:

Не хватает снега. Я очень люблю сноуборд. Иногда хочется прохлады. Наверное, потому что я вырос в стране, где была постоянная смена сезонов. Здесь кажется, что ты как будто бы в дне сурка, потому что каждый день примерно одинаковый.

Лия, lead promo artist в геймдеве, живёт на Бали два года

В ИТ Лия пришла в 2019 году. Первой компанией была Gismart. До этого — два года в креативном агентстве, после — украинский геймдев, здесь работает до сих пор.

У нас в штате примерно 80 человек. Компания занимается разработкой гипер- и гибридказуальных игр. Я пришла туда на позицию promo artist, но вскоре меня сделали лидом. Я руковожу командой из трёх человек, моя задача организовывать процессы в команде, работать с документацией, плюс работа руками, если завал.

Про переезд

Впервые я побывала на Бали в 2021 году. Приехала сюда с парнем на зимовку, хотя сначала собирались во Вьетнам, но там закрыли границы из-за карантина. Из вариантов зимовок осталось Бали. Не сказать, что это было место мечты, скорее, наоборот — из-за заезженности, мнимой дороговизны, комментариев в чатах про воровство и насекомых — ожидания у меня были самые худшие. Но через два месяца я плакала и не хотела уезжать. Тогда мы с парнем решили вернуться через время и попробовать пожить тут. Но вернулись только через полтора года, когда после 24 февраля компания предложила релоцироваться.

Думала и про Грузию, и про Варшаву, и про Кипр, и про что-то там ещё думала. А потом такая: ну хотела же я на Бали, может быть, вот этот момент. Да, страшно было, потому что все кучками едут куда-то, а я одна — на Бали.

Компания помогла с переездом: выплатила компенсацию в размере одной зарплаты. Но остальные вопросы решала сама. Ощущение было, как будто я прыгаю с обрыва. Я собрала два чемодана, рюкзак, технику, сделала доверенность и поехала в Варшаву. Там провела месяц — и оттуда на Бали. Думала, еду на год, максимум — на два. Приезжала сюда с парнем, но он уехал через год. Я решила остаться.

Про жильё, быт и развлечения

Я снимаю апартаменты в guest house. У меня есть небольшая кухня, туалет с душем, отдельно наверху кровать — в принципе всё. Это стоит $700. Плюс электричество — за него я плачу около $25. Это немного. В некоторых местах стоят другие счётчики, и люди платят по $80.

Ещё есть такая проблема: ты приедешь, заселишься — а на следующий месяц уже кто-то другой забронировал это жильё на Airbnb, и тебе скажут «ребят, извините, но вам надо выезжать». Но мне пока что везло с этим жильём и арендодателем.

Жильё лучше искать в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России — vc.ru), Telegram-чатах или на Airbnb. Некоторые арендодатели предлагают долгосрочный договор аренды, но просят оплату вперёд за год, полгода, три месяца.

Вариантов развлечений здесь в избытке. Я езжу на мотоцикле, купила скейт. Хожу на концерты, мероприятия. Но в каждой части острова можно найти что-то по душе.

Мой средний чек в ресторане — $12, но это тоже зависит от места. В месяц у меня на это может уйти примерно $300. Но когда я хожу в тренажёрку, я готовлю и не хожу в рестораны и кафешки.

На Бали хороший выбор вегетарианских и веганских продуктов: тофу, темпе, много овощей и фруктов. При этом они стоят недорого. Крупы подороже будут. Особенно гречка. Сметана очень дорогая, и сложно найти хорошую. Огурцы и помидоры в магазинах немного безвкусные.

Ещё мне не хватает сушёной рыбы и солёных семчек. Тут семечки то с кофе, то с молоком, то ещё с чем-то, но только не с солью.

Про любимое и нелюбимое на острове

Плюсы:

Широкий выбор вегетарианских продуктов , овощей и фруктов.

, овощей и фруктов. Безопасность. Я наслышана про воровство, какие-то нападения, но здесь я себя намного безопаснее, чем, например, в Минске чувствую.



Я наслышана про воровство, какие-то нападения, но здесь я себя намного безопаснее, чем, например, в Минске чувствую. Красивые и интересные люди. Смотришь на них и хочешь быть лучше. Здесь ещё есть такая штука, что никто не посмотрит, в чём ты, как ты одет, сколько у тебя пирсинга, какой ты там необычный — всё абсолютно нормально. Ты можешь в грязных шортах выйти и в шлёпках — и всем по барабану, но в то же время тебе самой хочется даже в магазин уже нарядиться. Много красивых людей вокруг, и они мотивируют заниматься собой и своим здоровьем.



Смотришь на них и хочешь быть лучше. Здесь ещё есть такая штука, что никто не посмотрит, в чём ты, как ты одет, сколько у тебя пирсинга, какой ты там необычный — всё абсолютно нормально. Ты можешь в грязных шортах выйти и в шлёпках — и всем по барабану, но в то же время тебе самой хочется даже в магазин уже нарядиться. Много красивых людей вокруг, и они мотивируют заниматься собой и своим здоровьем. Разнообразный круг общения. Местные очень добрые и улыбчивые. Но друзей у меня среди балийцев нет. У меня соседи — француз, австралиец и новозеландец — с ними мы прям кореша. Я офигеть как круто подтянула английский за это время. Здесь есть одно ИТ-комьюнити, оно небольшое, находится в Убуде. Но мне не удалось пока до них доехать. Что касается именно ИТ-мероприятий — их по пальцам посчитать. Здесь много ивентов для блогеров, инфлюенсеров, по крипте, для предпринимателей. Есть бизнес-завтраки, где все делятся своим опытом.



Местные очень добрые и улыбчивые. Но друзей у меня среди балийцев нет. У меня соседи — француз, австралиец и новозеландец — с ними мы прям кореша. Я офигеть как круто подтянула английский за это время. Здесь есть одно ИТ-комьюнити, оно небольшое, находится в Убуде. Но мне не удалось пока до них доехать. Что касается именно ИТ-мероприятий — их по пальцам посчитать. Здесь много ивентов для блогеров, инфлюенсеров, по крипте, для предпринимателей. Есть бизнес-завтраки, где все делятся своим опытом. Много возможностей для путешествий. Вокруг Бали много красивых островов. Когда надоедает шум Бали, мы уезжаем на Гили. Да и в целом, захотела — Вьетнам, захотела — Таиланд. Здесь есть куда полетать и что посмотреть. Даже внутри острова. Захотела чуть похолоднее — поехала на север. Там и кофта и шапка могут понадобиться.



Вокруг Бали много красивых островов. Когда надоедает шум Бали, мы уезжаем на Гили. Да и в целом, захотела — Вьетнам, захотела — Таиланд. Здесь есть куда полетать и что посмотреть. Даже внутри острова. Захотела чуть похолоднее — поехала на север. Там и кофта и шапка могут понадобиться. Недорогая мебель для дома. В Минске я жила на съёмных квартирах, и я не могла себе позволить купить что-то в дом, потому что думала: я же всё равно тут ненадолго, зачем? А здесь я поняла, что надоело мне всё время ждать, когда я куда-то перееду и что-то случится, — надо покупать. Здесь, в принципе, относительно недорогая симпатичная мебель.



Минусы:

Текучка. Многие приезжают, знакомишься — они уезжают. Вроде как только познакомился, подружился… Но есть какой-то круг, который остаётся надолго, очень много классных ребят. При этом сложно построить отношения. Тут всё про situationship, повеселиться и всё. Это грустно.

Многие приезжают, знакомишься — они уезжают. Вроде как только познакомился, подружился… Но есть какой-то круг, который остаётся надолго, очень много классных ребят. При этом сложно построить отношения. Тут всё про situationship, повеселиться и всё. Это грустно. Мало мест для прогулок. Мало мест, где можно просто пройтись. Нет тротуаров. Только океан.



Мало мест, где можно просто пройтись. Нет тротуаров. Только океан. Стирка вещей. Стиральная машина здесь — это роскошь. И я пока не нашла для себя прачечную, которая мне отстирывала бы вещи. Очень скучаю по запаху чистых вещей, именно по кондиционеру, по этому всему. Про белые вещи можно забыть.



Стиральная машина здесь — это роскошь. И я пока не нашла для себя прачечную, которая мне отстирывала бы вещи. Очень скучаю по запаху чистых вещей, именно по кондиционеру, по этому всему. Про белые вещи можно забыть. Насекомые. Раньше муравьи и пауки меня вгоняли в ужас. Сейчас всё нормально. Есть и поужасней насекомое — томкат. Он может проползти по тебе и выделить яд, который оставляет ожоги, похожие на огромный герпес.



Раньше муравьи и пауки меня вгоняли в ужас. Сейчас всё нормально. Есть и поужасней насекомое — томкат. Он может проползти по тебе и выделить яд, который оставляет ожоги, похожие на огромный герпес. Неразвитая бьюти-индустрия. Маникюры, стрижки — сложно найти хороших специалистов. У меня кудрявые волосы, их не могу вообще постричь нигде, поэтому сделала себе дреды.



Маникюры, стрижки — сложно найти хороших специалистов. У меня кудрявые волосы, их не могу вообще постричь нигде, поэтому сделала себе дреды. Дорогое жильё по соотношению цена-качество.



по соотношению цена-качество. Пробки.

Сложно перевозить животных. Это очень дорого и нелегально. Здесь есть бешенство. А ещё случаются кражи собак для жертвоприношений. Я как-то разговаривала с местным приятелем, он мне рассказал, что здесь есть традиция: когда земля пустая и кто-то хочет на ней что-то построить, нужно принести в жертву собаку, чтобы эта собака взяла на себя все грехи и в следующей жизни переродилась в человека. Для церемонии нужны именно рыжие собаки.



Это очень дорого и нелегально. Здесь есть бешенство. А ещё случаются кражи собак для жертвоприношений. Я как-то разговаривала с местным приятелем, он мне рассказал, что здесь есть традиция: когда земля пустая и кто-то хочет на ней что-то построить, нужно принести в жертву собаку, чтобы эта собака взяла на себя все грехи и в следующей жизни переродилась в человека. Для церемонии нужны именно рыжие собаки. Тяжело отстаивать права. Сложно быть правой здесь, потому что всё-таки ты не местная. Если случится какая-то авария, в которой виноват не ты, то сложно будет доказать вину местного, потому что полиция чаще на их стороне. И коррупция очень развита. А ещё экспатам нельзя говорить плохо об индонезийцах, потому что за это могут либо депортировать, либо посадить. Что такое плохо говорить — не уточняется.



Сложно быть правой здесь, потому что всё-таки ты не местная. Если случится какая-то авария, в которой виноват не ты, то сложно будет доказать вину местного, потому что полиция чаще на их стороне. И коррупция очень развита. А ещё экспатам нельзя говорить плохо об индонезийцах, потому что за это могут либо депортировать, либо посадить. Что такое плохо говорить — не уточняется. Много туристов . Туристы бывают разные. Бывают очень безответственные. Пьяными садятся за руль.



. Туристы бывают разные. Бывают очень безответственные. Пьяными садятся за руль. Дорого летать в Европу. Да, вот такой минус. Билеты очень дорогие, поэтому я пока здесь путешествую.



Да, вот такой минус. Билеты очень дорогие, поэтому я пока здесь путешествую. Природные особенности. Я один раз чуть не утонула во время прилива. Если бы я знала, что начнётся прилив, я бы не полезла плавать на рифах. А ещё тут есть землетрясения, которые достаточно часто ощущаются. Но и очень здесь, конечно, палящее солнце. Местные в перчатках и куртках ходят, потому что высокий риск развития рака кожи.



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