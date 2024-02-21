Деньги
Евгения Евсеева

Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» привлёк 1,1 млрд рублей на IPO Статьи редакции

Торги акциями компании начнутся 22 февраля 2024 года на Мосбирже.

  • Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по цене в 9,5 рубля за акцию. В рамках IPO в результате допэмиссии разместили 125 млн акций. Таким образом, общий объём IPO — 1,187 млрд рублей.
  • Доля акций в свободном обращении — 13,14%. По оценке компании, её капитализация без допэмиссии — 7,6 млрд рублей. С учётом размещения она составит 8,8 млрд рублей.
  • Привлечённые средства завод планирует направить на расширение производства и развитие логистики.
  • О планах выйти на биржу ликёро-водочный завод «Кристалл» сообщил в октябре 2023 года. Изначально провести IPO он собирался в декабре того же года, а затем перенёс его на февраль 2024-го.
  • Торги акциями компании начнутся 22 февраля 2024 года на Мосбирже под тикером KLVZ.
  • Завод «Кристалл» находится в городе Обнинске в Калужской области. В портфеле компании алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», предприятие также разливает водку «Хортица».
  • В 2022 году «Кристалл» начал выпускать российские аналоги ликёра Jägermeister — под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Позже он пожаловался в ФАС, что немецкая компания пытается запретить ему их продавать. В апреле 2023-го ФАС выдала Mast-Jägermeister предупреждение — та его исполнила. В декабре суд отклонил иск Jägermeister на 197 млн рублей к заводу.

#новости #кристалл

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8 комментариев
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 Александр П

Сегодня тоже ноль-пяшку IPO привлеку пожалуй

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Борис Горобец

поздравляю, коллега, мы с вами инвесторы 🤓

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Золотой крюк

Было бы странно если бы алкоголь в России не привлек такие средства😂

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Vyacheslav.O
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Борис Горобец

Каждый раз, покупая "пол литра" вы участвуете в IPO 😁😁😁

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Слегка Придурковатый

Один четыре восемь восемь -
Мы Alter Heiler пить не бросим.

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abubas//

Гоню ректификат сам, счастлив

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Роман Косачёв

IPO ликеро-водочного смешно звучит 😂

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5 комментариев
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