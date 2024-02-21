Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» привлёк 1,1 млрд рублей на IPO Статьи редакции
Торги акциями компании начнутся 22 февраля 2024 года на Мосбирже.
- Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по цене в 9,5 рубля за акцию. В рамках IPO в результате допэмиссии разместили 125 млн акций. Таким образом, общий объём IPO — 1,187 млрд рублей.
- Доля акций в свободном обращении — 13,14%. По оценке компании, её капитализация без допэмиссии — 7,6 млрд рублей. С учётом размещения она составит 8,8 млрд рублей.
- Привлечённые средства завод планирует направить на расширение производства и развитие логистики.
- О планах выйти на биржу ликёро-водочный завод «Кристалл» сообщил в октябре 2023 года. Изначально провести IPO он собирался в декабре того же года, а затем перенёс его на февраль 2024-го.
- Торги акциями компании начнутся 22 февраля 2024 года на Мосбирже под тикером KLVZ.
- Завод «Кристалл» находится в городе Обнинске в Калужской области. В портфеле компании алкогольные бренды «Соловушка», Bionica, «Воронецкая» и «Чарочка», предприятие также разливает водку «Хортица».
- В 2022 году «Кристалл» начал выпускать российские аналоги ликёра Jägermeister — под брендами Alter Heiler и Konig Heiler. Позже он пожаловался в ФАС, что немецкая компания пытается запретить ему их продавать. В апреле 2023-го ФАС выдала Mast-Jägermeister предупреждение — та его исполнила. В декабре суд отклонил иск Jägermeister на 197 млн рублей к заводу.
144 показа
398 открытий
Сегодня тоже ноль-пяшку IPO привлеку пожалуй
поздравляю, коллега, мы с вами инвесторы 🤓
Было бы странно если бы алкоголь в России не привлек такие средства😂
Каждый раз, покупая "пол литра" вы участвуете в IPO 😁😁😁
Один четыре восемь восемь -
Мы Alter Heiler пить не бросим.
Гоню ректификат сам, счастлив
IPO ликеро-водочного смешно звучит 😂