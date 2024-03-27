Samsung Pay перестанет поддерживать карты «Мир» с 3 апреля 2024 года Статьи редакции
Накопительные, дисконтные и клубные карты продолжат работать.
- С 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay станет недоступно, говорится на сайте Samsung. Будут ли работать карты других платёжных систем, выпущенные в России, — не уточняется.
- Добавление и использование накопительных, дисконтных и клубных карт в приложение будет работать в обычном режиме, отметили в компании.
- Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard 11 марта 2024 года. После этого сервисы перестали работать и с картами «Мир».
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Да что ж это такое!
Опять бедную, ни в чем не виноватую, защищающую себя Россиюшку обидели!
А вас, я так понимаю, Россиюшка сильно обидела. :)
Не ее, а пользователям самсунг не так удобно будет
Добро пожаловать в клуб
Какой клуб? Вместо самсунг пей ставишь другое приложение платежей и вперед.
Участники клуба на запретах собаку съели.
Так на любой Самсунг ставится мир пей и пользуйся дальше.
Нативное родное приложение всегда лучше сырого стороннего
Одно дело свайп вверх, а другое куда-то там заходить в приложение..
Пиздец...
В чём?
А зачем нужны эти «пэи», есть же современная технология - стикер на заднюю крышку телефона
Современная технология это шкурки куницы и бобра
в конце концов есть же пластиковая карта
Все переходим на рустор, а эпловоды пусть ходят с картами или стикерами
Спасибо американцам что запирают деньги в РФ 💁♀️
Пожалуйста продолжайти 😌
Если бы это было благо, то правительство РФ запретило бы переводы за границу само
А еще раньше они заперли деньги в Северной Корее.
QR наше все
Тогда кэшбек - наше ничего :D
Сейчас в 95% QR это СБП через который не начисляется кешбек
Владельцы афонов такие 🌝
Так там Apple Pay никто не отключал
На самсунге за 5 минут ставишь приложение Мир и привязываешь карту, все. В остальном работает все точно также. А владельцы айфонов могут приклеить еще один стикер себе на лоб
Когда раболепское усердие
гораздо выше бизнес-интересов.
Самсунг я твой телефон на свалку отнесу.
Только не это - вы их разорите и вызовите мировой экономический кризис.
А про раболепие нам рассказывает россиянчик у которого несменяемый диктатор четверть века у власти.
Так подождите, на андроиде уже давным давно есть "пэи" от банков, которые вне самсунг пея работают без проблем. Сам пользуюсь пеем от красного банка.
В пэе от банка - только карты этого банка, а в Сосунг Пэе - почти всех банков.
какого из красных?
Уже все крупные банки свои Pay внедрили с бенефитами + есть мир пэй.
Спасибо капитан
Какая жаль. Это ж придется с собой неподъемный кусок пластика носить. Как быть, что делать...
Херней не занимайтесь, кусок пластика это для яблочников. За пять минут ставите мир, привязываете карту и не замечаете разницу
А установить МИР pay слишком сложно да?
Срочно нужна десамсунгонизация
северосамсунгонизация
Недавно из гугловского магазина приложений МирПэй и Сбпэй удалили, сейчас недоступны
Как жаль, что для андроида нет сторонних сторов
Было бы печально, если бы samsung Pay работал на часах с картами МИР, но он не работает. Так что не велика потеря, ибо на смартфонах альтернатив дофига. Терминалов же без NFC сейчас и не найти нигде в России, да и сами самсунги эту фишку в новых смартах выпилили.
Ошибка в тексте
Убогое сбп наше все
Расскажи, что есть круче спб? Убогие и долгие переводы как в США и Европе?)
Такие себе новости, не удивлюсь если в апреле сразу залетит подобная новость с Визой и МастерКард
А кто, что и зачем туда платил? Что это за сервис вообще?
Придётся заводить карту на стороне
"Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard 11 марта 2024 года."
Вы на пару лет ошиблись))
надо бы Киму звякнуть...
что я только что прочитал 🫣
Mir Pay тоже исчезло из Google Play, кек.