Деньги
Артур Томилко

Samsung Pay перестанет поддерживать карты «Мир» с 3 апреля 2024 года Статьи редакции

Накопительные, дисконтные и клубные карты продолжат работать.

  • С 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay станет недоступно, говорится на сайте Samsung. Будут ли работать карты других платёжных систем, выпущенные в России, — не уточняется.
  • Добавление и использование накопительных, дисконтных и клубных карт в приложение будет работать в обычном режиме, отметили в компании.
  • Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard 11 марта 2024 года. После этого сервисы перестали работать и с картами «Мир».
Фото Reuters

#новости #samsung

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102 комментария
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 Психиатрическая неотложка

Да что ж это такое!
Опять бедную, ни в чем не виноватую, защищающую себя Россиюшку обидели!

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Маджид Гаджиев

А вас, я так понимаю, Россиюшка сильно обидела. :)

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Ксения Евсюкова

Не ее, а пользователям самсунг не так удобно будет

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Станислав Одинцов

Добро пожаловать в клуб

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reazzon

Какой клуб? Вместо самсунг пей ставишь другое приложение платежей и вперед.

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Маджид Гаджиев

Участники клуба на запретах собаку съели.

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7 комментариев
Mikhail Medvedev

Так на любой Самсунг ставится мир пей и пользуйся дальше.

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htuNLiit

Нативное родное приложение всегда лучше сырого стороннего

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1 комментарий
Fred Han

Одно дело свайп вверх, а другое куда-то там заходить в приложение..

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4 комментария
htuNLiit

Пиздец...

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noname

В чём?

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Иван Беляев

А зачем нужны эти «пэи», есть же современная технология - стикер на заднюю крышку телефона

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Фоксик

Современная технология это шкурки куницы и бобра

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flash

в конце концов есть же пластиковая карта

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2 комментария
Куртуазный маньерист

Все переходим на рустор, а эпловоды пусть ходят с картами или стикерами

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Запопу Кусь

Спасибо американцам что запирают деньги в РФ 💁‍♀️
Пожалуйста продолжайти 😌

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Egor Chusov

Если бы это было благо, то правительство РФ запретило бы переводы за границу само

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4 комментария
Labeling
Спасибо американцам что запирают деньги в РФ 💁‍♀️

А еще раньше они заперли деньги в Северной Корее.

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3 комментария
Станислав Шакиров

QR наше все

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Филипп Новиков
QR наше все

Тогда кэшбек - наше ничего :D

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7 комментариев
Dima Tsurkan

Сейчас в 95% QR это СБП через который не начисляется кешбек

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7 комментариев
Алибек Гулямов

Владельцы афонов такие 🌝

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Юрий Б.

Так там Apple Pay никто не отключал

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1 комментарий
Максим Исаев

На самсунге за 5 минут ставишь приложение Мир и привязываешь карту, все. В остальном работает все точно также. А владельцы айфонов могут приклеить еще один стикер себе на лоб

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1 комментарий
Abnatop Sky
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Маджид Гаджиев

Когда раболепское усердие
гораздо выше бизнес-интересов.

Самсунг я твой телефон на свалку отнесу.

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Бро

Только не это - вы их разорите и вызовите мировой экономический кризис.

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Лысый

А про раболепие нам рассказывает россиянчик у которого несменяемый диктатор четверть века у власти.

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Oleg Vladimirovich

Так подождите, на андроиде уже давным давно есть "пэи" от банков, которые вне самсунг пея работают без проблем. Сам пользуюсь пеем от красного банка.

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htuNLiit

В пэе от банка - только карты этого банка, а в Сосунг Пэе - почти всех банков.

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1 комментарий
Таир Бакиев

какого из красных?

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2 комментария
Andrey Vasilev

Уже все крупные банки свои Pay внедрили с бенефитами + есть мир пэй.

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htuNLiit

Спасибо капитан

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Revenant

Какая жаль. Это ж придется с собой неподъемный кусок пластика носить. Как быть, что делать...

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Максим Исаев

Херней не занимайтесь, кусок пластика это для яблочников. За пять минут ставите мир, привязываете карту и не замечаете разницу

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Таир Бакиев

А установить МИР pay слишком сложно да?

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9 комментариев
xsignes

Срочно нужна десамсунгонизация

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Маджид Гаджиев

северосамсунгонизация

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Egor Chusov

Недавно из гугловского магазина приложений МирПэй и Сбпэй удалили, сейчас недоступны

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Таир Бакиев

Как жаль, что для андроида нет сторонних сторов

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1 комментарий
Таир Бакиев

Было бы печально, если бы samsung Pay работал на часах с картами МИР, но он не работает. Так что не велика потеря, ибо на смартфонах альтернатив дофига. Терминалов же без NFC сейчас и не найти нигде в России, да и сами самсунги эту фишку в новых смартах выпилили.

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Sergey Popik

Ошибка в тексте

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Sergey Popik

Убогое сбп наше все

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SSL St

Расскажи, что есть круче спб? Убогие и долгие переводы как в США и Европе?)

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1 комментарий
Иванов Андрей

Такие себе новости, не удивлюсь если в апреле сразу залетит подобная новость с Визой и МастерКард

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Василий Буров

А кто, что и зачем туда платил? Что это за сервис вообще?

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Fred Han

Придётся заводить карту на стороне

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Александр Хрусталев

"Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard 11 марта 2024 года."

Вы на пару лет ошиблись))

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Mike Amir

надо бы Киму звякнуть...

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неформат
Apple Pay и Google Pay стали недоступны для российских карт Visa и Mastercard 11 марта 2024 года. После этого сервисы перестали работать и с картами «Мир».

что я только что прочитал 🫣

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Слегка Придурковатый

Mir Pay тоже исчезло из Google Play, кек.

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99 комментариев
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