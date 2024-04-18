Деньги
Таня Боброва

WeWork продала свои активы в России сети «гибких» офисов Space 1 Статьи редакции

О том, что сеть коворкингов договорилась о продаже российского бизнеса инвесткомпании O1 Properties, в начале 2024-го говорили источники «Ведомостей».

  • С 16 апреля 2024 года владелец ООО «Виворк Рус», российского юрлица американской сети коворкингов WeWork, — ООО «Спейс 1» (работает под брендом Space 1), следует из данных «Контур.Фокуса». Внимание на это обратило Forbes.
  • О сделке со Space 1 сеть коворкингов также сообщила резидентам, писало RB.ru со ссылкой на письмо. В нём говорилось, что все соглашения и договоры, заключённые с «Виворк Рус», продолжают действовать до истечения их срока в полном объёме.
  • О том, что WeWork договорилась о продаже своего бизнеса в России инвесткомпании O1 Properties, которая развивает Space 1, в январе 2024 года говорили источники «Ведомостей». По данным газеты, в сделку войдут четыре площадки в Москве общей площадью 18 тысяч м². Число рабочих мест в них составляет около 3000.
  • В O1 Properties заявили Forbes, что пока воздерживаются от комментариев. В WeWork на момент публикации материала не ответили на запрос издания.
Источник: WeWork
  • Созданная в 2010 году WeWork развивает сеть коворкингов по всему миру. В 2019-м пост главы компании покинул её основатель Адам Ньюман после претензий со стороны инвесторов. Тогда же компания вышла на российский рынок.
  • WeWork стала публичной в 2021-м, но уже в 2023-м подала заявление на защиту от банкротства в США. В марте 2024 года источники говорили, что Ньюман предложил $500-600 млн, чтобы выкупить WeWork.

#новости #wework

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12 комментариев
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 Aleh Prntv

• По данным газеты, американская сеть WeWork продолжит свою работу под новым брендом «Сиди и работай!»

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Casey Dat

Хорошо что не - РАБОТАЙ И ТОЧКА.)

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Yury Kotov

Виворк в разных частях мира самые лучшие воспоминания ☺️

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Евгений Филин

НЕ КОМФОРТНО вообще в этих коворкингах, будто в больнице

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Ale K

Я до сих пор не понимаю популярность этих коворкингов

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Запопу Кусь

Ну это называется методом контролируемого внешнего принуждения. 💁‍♀️

Его суть в том, что дома вместо работы вы будете валяться на кровати до 6 вечера и втыкать в соцсети по 16 часов в день. А в коворкинге вам будет это делать неудобно и вы начнёте работать. 💁‍♀️

А еще есть методы избегания соблазнов и замещения (это например блокировка аддиктивного контента и облегчение доступа к полезному контенту, например предварительное скачивание аудиокнижек на английском). 💁‍♀️

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Miste19

Ну это как люди которым нравится работать в кофейнях. Сумасшедшие, в этом балагане невозможно работать. Или те кто восхищается открытым концептом, хотя в закрытых кубиклах в США времен 50ых по факту комфортнее в тишине работать.

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Miste19

А нам он и ***** не нужон, wework ваш

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Я сказал свое имя машине

А потом wework возьмёт в аренду их обратно))

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Kiss1nger

ПрипАлзут к лету? (с)

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Балкон.Ру
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Недопил

Был пару раз в нескольких локациях в Москве. Локал бесплатное пиво.. средненькое. В целом норм

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9 комментариев
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