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Деньги
Таня Боброва

День 792: в России хотят упростить въезд инвесторов и узких специалистов в ТОР и ОЭЗ Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: albes.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 апреля: доллар — 92,50 рубля (на 78 копеек меньше, чем 24 апреля), евро — 98,91 рубля (на 65 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:00 мск 25 апреля: доллар — 92,22 рубля, евро — 99,04 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 24 апреля: доллар — 92,07 рубля, евро — 98,41 рубля.

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют сервис «Знай своего криптоклиента», пишет РБК. Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами.

Кто и как адаптируется

Минэкономики подготовило законопроект о визовом режиме в России для квалифицированных иностранцев, внешних инвесторов в объекты российских ОЭЗ и ТОР и членов их семей — они смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях от 50 млн рублей, пишет «Ъ». Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестсоглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов Росссии — напрямую в МВД.

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Контекст

Количество вакансий для студентов в первом квартале 2024 года увеличилось на 24% год к году, а для пенсионеров — на 14%, говорится в исследовании «Работа.ру» и «Подработка», которые приводит ТАСС. Наибольший прирост количества вакансий, доступных для пенсионеров, показала ИТ-сфера — в 2,8 раза, на втором месте — стажировки (+55,8%), третьем — культура и образование (+55,0%). Для студентов: маркетинг и реклама — в 2,3 раза, финансовые, страховые и ИТ-компании — в 2,1 раза, торговля — на 48%, сфера услуг — на 36,5%.

«Ъ» проанализировал показатели более 100 компаний с брокерской лицензией, опубликовавших финансовую отчётность за 2023 год. Согласно раскрытым данным, выручка компаний от профильной деятельности выросла год к году на 44% и превысила 74 млрд рублей. Компании получили чистую прибыль в размере 33,7 млрд рублей против 34,9 млрд убытка годом ранее.

Объём рынка контрактного производства электроники России в 2023 году вырос на 42% и достиг 35 млрд рублей, согласно исследованию Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники, с которым ознакомились «Ведомости». Средний уровень загрузки предприятий составил 79%.

Новости предыдущего дня, 24 апреля — здесь.

#новости

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 Какер Тарлсон
Минэкономики подготовило законопроект о визовом режиме в России для квалифицированных иностранцев
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Андрей
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Андрей

200к таджиков получило паспорта в 2022

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Слегка Придурковатый

"Наибольший прирост количества вакансий, доступных для пенсионеров, показала ИТ-сфера — в 2,8 раза"

Пенсы - настало ваше время. Не соглашайтесь на меньше, чем за 300 тыщ в секунду.

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Kiss1nger

Это кстати еще раз показывает как "почти все вернулись".

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Kiss1nger

Инвестора в нынешней геополитическое ситуации и с нашим потрясающим инвест-климатом ....

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Кирилл Таран

Ещё и на три года всего

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Буквоед

Климат не резиновый, нечего тут.

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Вадим Д.
«Знай своего криптоклиента»

Больше похоже на девиз криптослубы ФСБ.

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Вадим Д.
Минэкономики подготовило законопроект о визовом режиме в России для квалифицированных иностранцев

Кто такие квалифицированные иностранцы?! И чем отличаются от неквалов?
Первые говорят только на своих языках, носят монокли и фраки? Что за звери такие?

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Иван

С 1 марта 2024 меняется требование к заработной плате высококвалифицированных иностранных специалистов (ВКС): вместо 167 000 ₽ в месяц устанавливается значение в 750 000 ₽ (до налогообложения) в квартал (т. е. в среднем 250 000 ₽ в месяц или 3 000 000 ₽ в год).
Вот кто такой квалифицированный иностранец.

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Абьюзы Оптом

Наличием 50 млн. руб. они отличаются. В статье написано. Монопиздокль ваш нхОй никому не нужОн. Только бабки.

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Вадим Д.

Да-да, производство «отечественной» электроники просто семимильными шагами идёт, куда ни посмотришь — только её и видно.

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Горделивый Сербский Патриот

Максим Горшенин регулярно делает обзоры того, как производство микроэлектроники развивается. И оно и правда развивается гораздо быстрее, чем ещё пару лет назад - запускаются производства, начинаются отгрузки. До собственного производства ноутбуков на полностью отечественной элементной базе ещё годы (если не десятилетия), но быстро это не делается.

Это только у квалифицированных писателей комментариев на vc.ru ничего не развивается, ну да у них нет задачи разобраться, у них задача прилюдно распространять показное уныние :)

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Александр Привалов
быстро это не делается

Угу, я вот с 2004 жду отечественный ноут (тогда у нас бум был всяких iRu, Роверов и проч?). И кроме ежедневного "открытия запуска и старта" пока результатов даже близко нет.

ещё годы (если не десятилетия)

А можна, блин, поконкретнее??? У "солидных отечественных производителей" наверно бизнес-план должен быть, стратегия развития, планы выхода на рынки? Я уже второй десяток лет слышу про "непрекращающиеся трудности и долгие годы развития". При том, что субсидии и дотации улетают в трубу, на удивление, легко.

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Ivan Petrov

Горшенин каждую передачу рассказывает как наёбывают и говорит невиноват никто просто у нас несовершенная законодательная база ЛОЛ))) И правда развивается быстрее было +3% за 20 лет, теперь +1% за 2 года. Быстрее это действительно не делается, есть слово ПОЗДНО.

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Davidov Alexander

Микроэлектроника импортозамещаааайся, раааз! Два! В две шеренги строоойся!

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Олег Глушков

"О чем вы говорите. Долой уныние. Долой уныние всем. И взрослым и детям. И и и и молодёжи."

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Роман Коц
Количество вакансий для студентов в первом квартале 2024 года увеличилось на 24% год к году, а для пенсионеров — на 14%, говорится в исследовании «Работа.ру» и «Подработка»- ну правильно, начинай пахать смолоду и до глубокой старости
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A V

Эти узкие специалисты уже пол России заняли

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Владимир Егоров

Расист!

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Буквоед

От широкого специалиста слышу!

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19 комментариев
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