День 792: в России хотят упростить въезд инвесторов и узких специалистов в ТОР и ОЭЗ Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 25 апреля: доллар — 92,50 рубля (на 78 копеек меньше, чем 24 апреля), евро — 98,91 рубля (на 65 копеек меньше).
ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют сервис «Знай своего криптоклиента», пишет РБК. Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами.
Кто и как адаптируется
Минэкономики подготовило законопроект о визовом режиме в России для квалифицированных иностранцев, внешних инвесторов в объекты российских ОЭЗ и ТОР и членов их семей — они смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях от 50 млн рублей, пишет «Ъ». Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестсоглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов Росссии — напрямую в МВД.
Контекст
Количество вакансий для студентов в первом квартале 2024 года увеличилось на 24% год к году, а для пенсионеров — на 14%, говорится в исследовании «Работа.ру» и «Подработка», которые приводит ТАСС. Наибольший прирост количества вакансий, доступных для пенсионеров, показала ИТ-сфера — в 2,8 раза, на втором месте — стажировки (+55,8%), третьем — культура и образование (+55,0%). Для студентов: маркетинг и реклама — в 2,3 раза, финансовые, страховые и ИТ-компании — в 2,1 раза, торговля — на 48%, сфера услуг — на 36,5%.
«Ъ» проанализировал показатели более 100 компаний с брокерской лицензией, опубликовавших финансовую отчётность за 2023 год. Согласно раскрытым данным, выручка компаний от профильной деятельности выросла год к году на 44% и превысила 74 млрд рублей. Компании получили чистую прибыль в размере 33,7 млрд рублей против 34,9 млрд убытка годом ранее.
Объём рынка контрактного производства электроники России в 2023 году вырос на 42% и достиг 35 млрд рублей, согласно исследованию Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники, с которым ознакомились «Ведомости». Средний уровень загрузки предприятий составил 79%.
Новости предыдущего дня, 24 апреля — здесь.
200к таджиков получило паспорта в 2022
"Наибольший прирост количества вакансий, доступных для пенсионеров, показала ИТ-сфера — в 2,8 раза"
Пенсы - настало ваше время. Не соглашайтесь на меньше, чем за 300 тыщ в секунду.
Это кстати еще раз показывает как "почти все вернулись".
Инвестора в нынешней геополитическое ситуации и с нашим потрясающим инвест-климатом ....
Ещё и на три года всего
Климат не резиновый, нечего тут.
Больше похоже на девиз криптослубы ФСБ.
Кто такие квалифицированные иностранцы?! И чем отличаются от неквалов?
Первые говорят только на своих языках, носят монокли и фраки? Что за звери такие?
С 1 марта 2024 меняется требование к заработной плате высококвалифицированных иностранных специалистов (ВКС): вместо 167 000 ₽ в месяц устанавливается значение в 750 000 ₽ (до налогообложения) в квартал (т. е. в среднем 250 000 ₽ в месяц или 3 000 000 ₽ в год).
Вот кто такой квалифицированный иностранец.
Наличием 50 млн. руб. они отличаются. В статье написано. Монопиздокль ваш нхОй никому не нужОн. Только бабки.
Да-да, производство «отечественной» электроники просто семимильными шагами идёт, куда ни посмотришь — только её и видно.
Максим Горшенин регулярно делает обзоры того, как производство микроэлектроники развивается. И оно и правда развивается гораздо быстрее, чем ещё пару лет назад - запускаются производства, начинаются отгрузки. До собственного производства ноутбуков на полностью отечественной элементной базе ещё годы (если не десятилетия), но быстро это не делается.
Это только у квалифицированных писателей комментариев на vc.ru ничего не развивается, ну да у них нет задачи разобраться, у них задача прилюдно распространять показное уныние :)
Угу, я вот с 2004 жду отечественный ноут (тогда у нас бум был всяких iRu, Роверов и проч?). И кроме ежедневного "открытия запуска и старта" пока результатов даже близко нет.ещё годы (если не десятилетия)
А можна, блин, поконкретнее??? У "солидных отечественных производителей" наверно бизнес-план должен быть, стратегия развития, планы выхода на рынки? Я уже второй десяток лет слышу про "непрекращающиеся трудности и долгие годы развития". При том, что субсидии и дотации улетают в трубу, на удивление, легко.
Горшенин каждую передачу рассказывает как наёбывают и говорит невиноват никто просто у нас несовершенная законодательная база ЛОЛ))) И правда развивается быстрее было +3% за 20 лет, теперь +1% за 2 года. Быстрее это действительно не делается, есть слово ПОЗДНО.
Микроэлектроника импортозамещаааайся, раааз! Два! В две шеренги строоойся!
"О чем вы говорите. Долой уныние. Долой уныние всем. И взрослым и детям. И и и и молодёжи."
Эти узкие специалисты уже пол России заняли
Расист!
От широкого специалиста слышу!