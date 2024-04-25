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Источник: albes.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 апреля: доллар — 92,50 рубля (на 78 копеек меньше, чем 24 апреля), евро — 98,91 рубля (на 65 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на 07:00 мск 25 апреля: доллар — 92,22 рубля, евро — 99,04 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 24 апреля: доллар — 92,07 рубля, евро — 98,41 рубля.

ЦБ, Росфинмониторинг и пять крупных банков тестируют сервис «Знай своего криптоклиента», пишет РБК. Он позволит кредитным организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами.

Кто и как адаптируется

Минэкономики подготовило законопроект о визовом режиме в России для квалифицированных иностранцев, внешних инвесторов в объекты российских ОЭЗ и ТОР и членов их семей — они смогут получать деловые многократные визы максимум на три года при вложениях от 50 млн рублей, пишет «Ъ». Ходатайство о выдаче виз будут подавать сами резиденты ТОР и ОЭЗ, с которыми заключены инвестсоглашения, а также губернаторы заинтересованных субъектов Росссии — напрямую в МВД.

Контекст

Количество вакансий для студентов в первом квартале 2024 года увеличилось на 24% год к году, а для пенсионеров — на 14%, говорится в исследовании «Работа.ру» и «Подработка», которые приводит ТАСС. Наибольший прирост количества вакансий, доступных для пенсионеров, показала ИТ-сфера — в 2,8 раза, на втором месте — стажировки (+55,8%), третьем — культура и образование (+55,0%). Для студентов: маркетинг и реклама — в 2,3 раза, финансовые, страховые и ИТ-компании — в 2,1 раза, торговля — на 48%, сфера услуг — на 36,5%.

«Ъ» проанализировал показатели более 100 компаний с брокерской лицензией, опубликовавших финансовую отчётность за 2023 год. Согласно раскрытым данным, выручка компаний от профильной деятельности выросла год к году на 44% и превысила 74 млрд рублей. Компании получили чистую прибыль в размере 33,7 млрд рублей против 34,9 млрд убытка годом ранее.

Объём рынка контрактного производства электроники России в 2023 году вырос на 42% и достиг 35 млрд рублей, согласно исследованию Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники, с которым ознакомились «Ведомости». Средний уровень загрузки предприятий составил 79%.

Новости предыдущего дня, 24 апреля — здесь.