Сооснователь СДЭК нашёл покупателя на свою долю в компании — «Ведомости» Статьи редакции
Её выкупит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости», утверждает источник газеты.
- Сооснователь и гендиректор СДЭК Леонид Гольдорт нашёл покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-Глобал» — основном юрлице компании, пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из франчайзи логистического оператора и близкого к компании источника.
- По данным «Контур.Фокуса», с конца 2020 года доля Гольдорта в этом юрлице составляет 55,44%. Близкий к компании собеседник утверждает, что долю выкупит фонд под управлением УК «Современные фонды недвижимости».
- Представитель УК подтвердил газете, что один из её фондов планирует приобрести мажоритарную долю в капитале СДЭК: переговоры на продвинутой стадии. В СДЭК сообщили, что переговоры о продаже «с большой долей уверенности» завершат в ближайшее время. Компания не разглашает покупателя и размер сделки до её заключения.
- По словам источников издания, Гольдорт объявил франчайзи о продаже своей доли во время общего звонка 24 апреля 2024 года. Договор ещё не подписан, поэтому сооснователь СДЭК не раскрыл детали сделки, но одно из ключевых условий — покупатель не должен быть под санкциями, добавил один из собеседников.
- Второе условие, по данным газеты, — Гольдорт в бизнесе не останется. Операционным управлением инвестор заниматься не будет: потенциальный покупатель хочет сохранить бренд, преемственность, менеджмент, франшизную модель и корпоративную культуру, говорит источник.
- «Современные фонды недвижимости» делает стратегическую ставку на логистическую и складскую недвижимость, сообщил представитель УК. В портфель компании входят «крупные и качественные объекты в крупнейших городах России». Опрошенные газетой эксперты отметили, что у СФН есть «компетенции в менеджменте и доступ к финансам, что поможет вдохнуть новую жизнь» в СДЭК.
- Леонид Гольдорт и Вячеслав Пиксаев (по данным «Контур.Фокуса», у него около 37% в «СДЭК-Глобал») создали СДЭК в 2000 году. Компания работает по франшизе. На конец первого полугодия 2023-го у СДЭК было свыше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране, из которых 3800 — в России, пишут «Ведомости».
- О том, что Гольдорт начал искать покупателя на свою долю в компании в связи с эмиграцией в Израиль, источники газеты рассказали в ноябре 2023 года.
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Все таки продать решил,ну и правильно,сейчас не до Глобал, маркетплейс умер практически не начавшись,пвз перехватили другие люди,курьерка с доставкой писем отмирает потихоньку,так как эдо пришло на смену.
Евреи... Повсюду одни евреи (Аркадий Северный)
"пвз перехватили другие люди"
не понял,это как?
WB все украл,у нее денег больше на всю эту шляпу просто)
а в этом смысле..
вчера отправил б\у автозапчасть в другой город сдэком
(очень дорогие тарифы у них, но москвичам так удобнее)
а ВБ же так не отправишь
Ведь договор ещё не подписан, детали не раскрываются, так что ещё многое что может поменяться, в том числе и ключевые условия.
Надеюсь СДЕКу не поплохеет после этого