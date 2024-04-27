День 794: в России создадут аналог экзамена CFA, Минэк ожидает роста курса доллара до 98 рублей к концу 2024 года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 27 апреля: доллар — 92,01 рубля (на 12 копеек меньше, чем 26 апреля), евро — 98,78 рубля (на 7 копеек больше).
Кто и как адаптируется
В России появится аналог экзамена CFA (Chartered Financial Analyst, выдаётся CFA Institute) на получение международного сертификата для финансистов – называться отечественный документ будет «сертификат финансового аналитика», пишут «Ведомости». Программа российского экзамена будет строиться на подходах международных аналогичных сертификаций. Пилотный запуск запланирован на конец 2024 года.
Разработчик и производитель электроники «Рикор электроникс» планирует выпускать ноутбуки под собственным брендом, узнали «Ведомости». Продажи планируются на маркетплейсах и в сетевых магазинах.
Natura Siberica (Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи») в «ближайшее время» начнёт продажи своей продукции в Индонезии, Боливии, Индии, Новой Каледонии, а также на Ямайке. По словам гендиректора группы Феликса Либа, компания в 2024 году планирует увеличить долю от продаж на международных рынках до 30% в общей выручке.
Какие есть проблемы и трудности
Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 рубля до 98,1 рубля в декабре 2024 года, следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы. Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнёт ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 рубля. Затем она перейдёт к потере примерно 50 копеек в месяц и уже к сентябрю достигнет 96,6 рубля.
Новости предыдущего дня, 26 апреля — здесь.
Аналог сертификата будет признан дружественными казахами и Эритреей?
О, новые «отечественные» ноутбуки Рикор! Новые шильдики изготовили, молодцы.
А для чего, если его по-любому не будут принимать во всем мире
Хмм там и многие дипломы универов не признаются. Предлагаете отменить дипломы или сразу универы?
Минэкономразвития готовит россиян к светлому будущему, создавая впечатление что всё под контролем.
Вадим, я вас забанил, но вы все равно появляетесь в ленте. У вас абонемент на индульгенции?
Без девальвации бюджет они не наполнят. Об этом давно говорилось. Повышение налогов и девальвация - лучшие друзья неназываемого.
Когда война закончится? Заебала уже.
Падает рубль - цены растут, падает доллар - цены растут.
Не знаю что такое CFA 🙄
Но за доллары грустно 😔
Но если зарабатывать в долларах то это вообще супер! 🙋♀️😋💵
Снова ослабление рубля? Но это же сценарий, прогноз.. может и не будет такого. Так что не нужно раньше времени огорчаться. Может ещё вообще в другую сторону пойдёт.