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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 апреля: доллар — 92,01 рубля (на 12 копеек меньше, чем 26 апреля), евро — 98,78 рубля (на 7 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже на 11:05 мск: доллар — 91,84 рубля, евро — 97,99 рубля.

Курсы на Forex на 11:20 мск: доллар — 91,74 рубля, евро — 98,09 рубля.

Кто и как адаптируется

В России появится аналог экзамена CFA (Chartered Financial Analyst, выдаётся CFA Institute) на получение международного сертификата для финансистов – называться отечественный документ будет «сертификат финансового аналитика», пишут «Ведомости». Программа российского экзамена будет строиться на подходах международных аналогичных сертификаций. Пилотный запуск запланирован на конец 2024 года.

Разработчик и производитель электроники «Рикор электроникс» планирует выпускать ноутбуки под собственным брендом, узнали «Ведомости». Продажи планируются на маркетплейсах и в сетевых магазинах.

Natura Siberica (Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи») в «ближайшее время» начнёт продажи своей продукции в Индонезии, Боливии, Индии, Новой Каледонии, а также на Ямайке. По словам гендиректора группы Феликса Либа, компания в 2024 году планирует увеличить долю от продаж на международных рынках до 30% в общей выручке.

Какие есть проблемы и трудности

Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 рубля до 98,1 рубля в декабре 2024 года, следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы. Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнёт ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 рубля. Затем она перейдёт к потере примерно 50 копеек в месяц и уже к сентябрю достигнет 96,6 рубля.

Новости предыдущего дня, 26 апреля — здесь.