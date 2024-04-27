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Деньги
Евгения Евсеева

День 794: в России создадут аналог экзамена CFA, Минэк ожидает роста курса доллара до 98 рублей к концу 2024 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: Gropen

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 апреля: доллар — 92,01 рубля (на 12 копеек меньше, чем 26 апреля), евро — 98,78 рубля (на 7 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 11:05 мск: доллар — 91,84 рубля, евро — 97,99 рубля.

Курсы на Forex на 11:20 мск: доллар — 91,74 рубля, евро — 98,09 рубля.

Кто и как адаптируется

В России появится аналог экзамена CFA (Chartered Financial Analyst, выдаётся CFA Institute) на получение международного сертификата для финансистов – называться отечественный документ будет «сертификат финансового аналитика», пишут «Ведомости». Программа российского экзамена будет строиться на подходах международных аналогичных сертификаций. Пилотный запуск запланирован на конец 2024 года.

Разработчик и производитель электроники «Рикор электроникс» планирует выпускать ноутбуки под собственным брендом, узнали «Ведомости». Продажи планируются на маркетплейсах и в сетевых магазинах.

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Natura Siberica (Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи») в «ближайшее время» начнёт продажи своей продукции в Индонезии, Боливии, Индии, Новой Каледонии, а также на Ямайке. По словам гендиректора группы Феликса Либа, компания в 2024 году планирует увеличить долю от продаж на международных рынках до 30% в общей выручке.

Какие есть проблемы и трудности

Минэкономразвития ожидает ослабления рубля к доллару с ожидаемых в апреле 93,5 рубля до 98,1 рубля в декабре 2024 года, следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы. Уже в мае, согласно базовому сценарию, нацвалюта начнёт ощутимо дешеветь: курс опустится до 94,6 рубля. Затем она перейдёт к потере примерно 50 копеек в месяц и уже к сентябрю достигнет 96,6 рубля.

Новости предыдущего дня, 26 апреля — здесь.

#новости

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 Вадим Д.

Аналог сертификата будет признан дружественными казахами и Эритреей?

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Вадим Д.

О, новые «отечественные» ноутбуки Рикор! Новые шильдики изготовили, молодцы.

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Шерварли
В России появится аналог экзамена CFA

А для чего, если его по-любому не будут принимать во всем мире

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Zloy Sniper

Хмм там и многие дипломы универов не признаются. Предлагаете отменить дипломы или сразу универы?

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Вадим Д.

Минэкономразвития готовит россиян к светлому будущему, создавая впечатление что всё под контролем.

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Zloy Sniper

Вадим, я вас забанил, но вы все равно появляетесь в ленте. У вас абонемент на индульгенции?

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Kiss1nger

Без девальвации бюджет они не наполнят. Об этом давно говорилось. Повышение налогов и девальвация - лучшие друзья неназываемого.

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Maxim Fox

Когда война закончится? Заебала уже.

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Zloy Sniper

Падает рубль - цены растут, падает доллар - цены растут.

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Запопу Кусь

Не знаю что такое CFA 🙄
Но за доллары грустно 😔
Но если зарабатывать в долларах то это вообще супер! 🙋‍♀️😋💵

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Stanislav Barkov

Снова ослабление рубля? Но это же сценарий, прогноз.. может и не будет такого. Так что не нужно раньше времени огорчаться. Может ещё вообще в другую сторону пойдёт.

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8 комментариев
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