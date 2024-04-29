День 796: европейские банки заплатили в России в четыре раза больше налогов, чем в 2021 году Статьи редакции
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Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP отчитались о совокупной прибыли в размере более €3 млрд за 2023 год — втрое больше, чем в 2021-м. В итоге в российский бюджет они перечислили более €800 млн налогов — в четыре раза больше, чем до начала военных действий в Украине, пишет Financial Times.
Некоторые китайские экспортёры начали пользоваться услугами мелких сельских банков, работающих на границе с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Так они хотят избежать вторичных санкций США за работу с российскими партнёрами. Часть экспортёров была вынуждена полностью уйти с российского рынка. Из-за того, что банки на северо-востоке Китая всё ещё могут принимать платежи, некоторые бизнесмены месяцами стоят в очереди, чтобы открыть там счета.
Контекст
Инвесторы вложат в 2024 году более 1 млрд рублей в создание в Дагестане девяти отелей на 550 номеров, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма региона.
В официальном журнале ЕС опубликовали директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне Евросоюза. Максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет. Директива вступит в силу через 20 дней.
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