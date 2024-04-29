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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на 11:40 мск: доллар — 92,95 рубля, евро — 99,63 рубля.

Курсы на Forex на 11:40 мск: доллар — 92,93 рубля, евро — 99,56 рубля.

Кто и как адаптируется

Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP отчитались о совокупной прибыли в размере более €3 млрд за 2023 год — втрое больше, чем в 2021-м. В итоге в российский бюджет они перечислили более €800 млн налогов — в четыре раза больше, чем до начала военных действий в Украине, пишет Financial Times.

Некоторые китайские экспортёры начали пользоваться услугами мелких сельских банков, работающих на границе с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Так они хотят избежать вторичных санкций США за работу с российскими партнёрами. Часть экспортёров была вынуждена полностью уйти с российского рынка. Из-за того, что банки на северо-востоке Китая всё ещё могут принимать платежи, некоторые бизнесмены месяцами стоят в очереди, чтобы открыть там счета.

Контекст

Инвесторы вложат в 2024 году более 1 млрд рублей в создание в Дагестане девяти отелей на 550 номеров, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма региона.

В официальном журнале ЕС опубликовали директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне Евросоюза. Максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет. Директива вступит в силу через 20 дней.

Новости предыдущего дня, 28 апреля — здесь.