{"id":14276,"url":"\/distributions\/14276\/click?bit=1&hash=721b78297d313f451e61a17537482715c74771bae8c8ce438ed30c5ac3bb4196","title":"\u0418\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0443 \u0431\u0435\u0437 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}
Деньги
Маша Цепелева

День 796: европейские банки заплатили в России в четыре раза больше налогов, чем в 2021 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 11:40 мск: доллар — 92,95 рубля, евро — 99,63 рубля.

Курсы на Forex на 11:40 мск: доллар — 92,93 рубля, евро — 99,56 рубля.

Кто и как адаптируется

Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP отчитались о совокупной прибыли в размере более €3 млрд за 2023 год — втрое больше, чем в 2021-м. В итоге в российский бюджет они перечислили более €800 млн налогов — в четыре раза больше, чем до начала военных действий в Украине, пишет Financial Times.

Некоторые китайские экспортёры начали пользоваться услугами мелких сельских банков, работающих на границе с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Так они хотят избежать вторичных санкций США за работу с российскими партнёрами. Часть экспортёров была вынуждена полностью уйти с российского рынка. Из-за того, что банки на северо-востоке Китая всё ещё могут принимать платежи, некоторые бизнесмены месяцами стоят в очереди, чтобы открыть там счета.

Купить рекламу Отключить

Контекст

Инвесторы вложат в 2024 году более 1 млрд рублей в создание в Дагестане девяти отелей на 550 номеров, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтуризма региона.

В официальном журнале ЕС опубликовали директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне Евросоюза. Максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет. Директива вступит в силу через 20 дней.

Новости предыдущего дня, 28 апреля — здесь.

#новости

14 показов
40 открытий
0
Комментарии
Написать комментарий...
-3 комментариев
Раскрывать всегда