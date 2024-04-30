Adidas по итогам первого квартала 2024 года вернулась к чистой прибыли — та составила €170 млн Статьи редакции
Помог спрос на обувь из линеек Samba, Gazelle, Spezial и Campus.
- За январь-март 2024 года чистая прибыль немецкого производителя обуви и спортивной одежды составила €170 млн против €39 млн убытка за тот же период в 2023 году, пишет WSJ. Компания превзошла ожидания аналитиков. Те полагали, что показатель составит €163,7 млн.
- Операционная прибыль достигла €336 млн против €60 млн в первом квартале прошлого года. А объём чистых продаж вырос на 3,5% год к году — до €5,46 млрд.
- Показатель валовой рентабельности увеличился до 51,2%, что указывает на более оптимальный уровень товарных запасов (они сократились на 22% — до €4,4 млрд) и на меньшее количество скидок, пишет WSJ.
- Продажи в Северной Америке — это второй по величине рынок для Adidas — сократились на 4%, но зато на 8% они выросли в Китае, где компания планирует развиваться и дальше, увеличивая инвестиции и «улучшая цены», пишет Reuters.
- В отчёте за 2023 год Adidas впервые с 1992 года отчиталась о годовом чистом убытке. Тот составил €58 млн. Основной причиной стал разрыв контракта с Канье Уэстом и его брендом Yeezy.
- Производитель намерен продать оставшиеся запасы продукции Yeezy по «средней» цене в течение 2024 года и получить около €200 млн выручки.
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Ничего себе, каким образом они так быстро подняли прибыль? Уволили всех сотрудников?)
Скорее всего она и в прошлом периоде была, просто прибыль реинвестировали, например, в основные фонды, и вышел убыток в цифрах. Условно такая же ситуация, схожая, была в бюджете РФ на начало 23 года, когда деньги раздали в экономику, а начало сбора налогов было отложено до мая.
Самба, Газель, Шпециал и Кэмпус - вот кто сейчас танцует на пике популярности
До абибаса с абибусами всё ещё очень далеко.
ну фирма хорошая! чего уж там
Мизуно и Асикс – вот что реально круто
В первый раз слышу название этой компании. Наверно, вы имели ввиду Abidas
Спрос на ретро-обувь помог им вернуться к прибыли
Не ретро, а классика.
Хорошая новость.