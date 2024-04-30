Деньги
Полина Лааксо

Adidas по итогам первого квартала 2024 года вернулась к чистой прибыли — та составила €170 млн Статьи редакции

Помог спрос на обувь из линеек Samba, Gazelle, Spezial и Campus.

  • За январь-март 2024 года чистая прибыль немецкого производителя обуви и спортивной одежды составила €170 млн против €39 млн убытка за тот же период в 2023 году, пишет WSJ. Компания превзошла ожидания аналитиков. Те полагали, что показатель составит €163,7 млн.
  • Операционная прибыль достигла €336 млн против €60 млн в первом квартале прошлого года. А объём чистых продаж вырос на 3,5% год к году — до €5,46 млрд.
  • Показатель валовой рентабельности увеличился до 51,2%, что указывает на более оптимальный уровень товарных запасов (они сократились на 22% — до €4,4 млрд) и на меньшее количество скидок, пишет WSJ.
  • Продажи в Северной Америке — это второй по величине рынок для Adidas — сократились на 4%, но зато на 8% они выросли в Китае, где компания планирует развиваться и дальше, увеличивая инвестиции и «улучшая цены», пишет Reuters.
Adidas Samba. Источник фото: The Week
  • В отчёте за 2023 год Adidas впервые с 1992 года отчиталась о годовом чистом убытке. Тот составил €58 млн. Основной причиной стал разрыв контракта с Канье Уэстом и его брендом Yeezy.
  • Производитель намерен продать оставшиеся запасы продукции Yeezy по «средней» цене в течение 2024 года и получить около €200 млн выручки.

#новости #adidas

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10 комментариев
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 Михаил Колмаков

Ничего себе, каким образом они так быстро подняли прибыль? Уволили всех сотрудников?)

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Томский Сибирячок

Скорее всего она и в прошлом периоде была, просто прибыль реинвестировали, например, в основные фонды, и вышел убыток в цифрах. Условно такая же ситуация, схожая, была в бюджете РФ на начало 23 года, когда деньги раздали в экономику, а начало сбора налогов было отложено до мая.

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Никашин Аркадий

Самба, Газель, Шпециал и Кэмпус - вот кто сейчас танцует на пике популярности

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Вадим Д.

До абибаса с абибусами всё ещё очень далеко.

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Тони Василевский

ну фирма хорошая! чего уж там

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Максим Абдрахманов

Мизуно и Асикс – вот что реально круто

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Владимир Егоров

В первый раз слышу название этой компании. Наверно, вы имели ввиду Abidas

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Полина Антонова

Спрос на ретро-обувь помог им вернуться к прибыли

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redpanda

Не ретро, а классика.

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redpanda

Хорошая новость.

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7 комментариев
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