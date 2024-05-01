Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Прайм»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 30 апреля: доллар — 93,05 рубля, евро — 99,71 рубля.

{ "osnovaUnitId": 0, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на закрытии торгов 30 апреля: доллар — 93,05 рубля, евро — 99,70 рубля.

Кто и как адаптируется

ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19,2 тысячи рублей до 30 тысяч. По словам главы думского комитета по труду Ярослава Нилова, «труд в России до сих пор недооценён».

Какие есть проблемы и трудности

Сенат США одобрил законопроект о запрете на импорт низкообогащённого урана из России до 2040 года. Закон вступит в силу через 90 дней после подписания Джо Байденом.

НКО Aleksanterin Liitto — объединение русскоязычных жителей Финляндии — рассказало, что подаст апелляцию на бессрочное решение финских властей закрыть границу с Россией в Европейский суд по правам человека. В НКО понимают, что, скорее всего, заявление отклонят, но считают «превентивную меру» необходимой.

Контекст

С 1 мая 2024 года Сирия ввела электронные визы для туристов. Получить их смогут и россияне, подтвердили ТАСС в посольстве страны в Москве. Заявки рассматривают в течение 72 часов.

РБК в инфографике показало, как менялась динамика снятия наличных и других банковских операций в России. В 2023 году, например, операции по снятию наличных денег с карт приросли на 13% год к году.

Источник графика: РБК

Источник графика: РБК

Новости предыдущего дня, 30 апреля — здесь.