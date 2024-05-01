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Деньги
Полина Лааксо

День 798: Сенат США одобрил законопроект о запрете на импорт низкообогащённого урана из России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Прайм»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ c 28 апреля по 2 мая: доллар — 91,77 рубля (на 24 копейки меньше, чем 27 апреля), евро — 98,02 рубля (на 76 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 30 апреля: доллар — 93,05 рубля, евро — 99,71 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 30 апреля: доллар — 93,05 рубля, евро — 99,70 рубля.

Кто и как адаптируется

ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 19,2 тысячи рублей до 30 тысяч. По словам главы думского комитета по труду Ярослава Нилова, «труд в России до сих пор недооценён».

Какие есть проблемы и трудности

Сенат США одобрил законопроект о запрете на импорт низкообогащённого урана из России до 2040 года. Закон вступит в силу через 90 дней после подписания Джо Байденом.

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НКО Aleksanterin Liitto — объединение русскоязычных жителей Финляндии — рассказало, что подаст апелляцию на бессрочное решение финских властей закрыть границу с Россией в Европейский суд по правам человека. В НКО понимают, что, скорее всего, заявление отклонят, но считают «превентивную меру» необходимой.

Контекст

С 1 мая 2024 года Сирия ввела электронные визы для туристов. Получить их смогут и россияне, подтвердили ТАСС в посольстве страны в Москве. Заявки рассматривают в течение 72 часов.

РБК в инфографике показало, как менялась динамика снятия наличных и других банковских операций в России. В 2023 году, например, операции по снятию наличных денег с карт приросли на 13% год к году.

Источник графика: РБК
Источник графика: РБК

Новости предыдущего дня, 30 апреля — здесь.

#новости

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25 комментариев
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 Nix Green

В каком чтении инициативу ЛДПР срубят на корню? 🤡
30т.р. на мрот, помечтают и хватит

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Андрей Иванов

Как раз не удивлюсь, что примут. Это очень популистски. Так любят делать правительства в любых странах. Вот только вы как думаете, если всем зарплату по 1 миллион рублей сделают, все сразу жить хорошо будут?

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Nix Green

Если в контексте уплаты штрафов - несколько МРОТ, то примут, да еще и без проблем.

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Fred Han

Страна невозможностей😶‍🌫️

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Megan Porter

Ничего себе, неожиданный законопроект, ставим ставки господа примут или нет?

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Запопу Кусь

Ну и ладно… 🇺🇸😝
Мы им можем и бесплатно урана отправить 🤭🚀🧨

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S.Capusta

Сирия, туризм? Серьёзно?

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Андрей Иванов

Люди и в Иран путешествовать ездят и в Конго какое-нибудь

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местный житель

Это экстремалы. Хочется отдохнуть, а не быть в напряжении что тебя где-то грохнут за углом

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Roman Hmelevsky

В Иране никто тебя не "грохнет". Вполне безопасная страна.

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Андрей Иванов

И вы конечно же можете подтвердить свои слова цифрами? Ведь все нищие страны безопасные, ага. Чем беднее народ тем безопаснее. Или вы с чем сравниваете? Я там выше не зря по Тегеран именно написал.

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Roman Hmelevsky

Иран не нищая страна, с чего вы взяли?

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Андрей Иванов

Ну по инфляции в 50% и по 120 месту в мире по ВВП на душу населения к примеру и 10% безработицы официально. Опять же смотря с кем сравнивать конечно.

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Кулек

В Иране довольно спокойно на самом деле.

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Андрей Иванов

Так там по Тегерану бродит повсюду полиция с автоматами. Особо не забалуешь. Вот если самой полиции не понравиться...

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Roman Hmelevsky

Что за сказки венского леса? Вы вообще были в Иране, или по рассказам Госдепа США для граждан США складываете свои представления о стране?

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Андрей Иванов

Вы считаете что это госдеп мне подсказывает, что если у тебя соседи ребята типа ИГИЛ, то у тебя в столице должно быть много вооружённых людей, как и у любого скопления народа для охраны правопорядка? Или может это здравый смысл? Попробуйте тоже им руководствоваться, а не стоимостью комментария.

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Бро

Только это далеко не массовый туризм

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Андрей Иванов

Ну человек удивляется Сирии в таком качестве, а я заметил что и не такое бывает. Даже в Северной Корее есть горнолыжный курорт.

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Alexey

с электронной-то визой грех отказываться

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Атмосферный Раскочегар

В Сирии безопасней, чем в Италии.

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Томский Сибирячок

Ну ладно пока значит не надо им

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Виктор

Только на пользу

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Yuri Hill

30 к слишком жирно ,не одобрят 100% это ж стольким людям придется деньги платить -не положено

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Максим Корнеев
С 1 мая 2024 года Сирия ввела электронные визы для туристов. Получить их смогут и россияне, подтвердили ТАСС в посольстве страны в Москве. Заявки рассматривают в течение 72 часов.

как быстро они рассматривают заявки , удивительно

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22 комментария
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