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Деньги
Маша Цепелева

День 801: выручка музыкальных сервисов выросла на 40%, Denizbank отрицает запрет на открытие счетов россиянам Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 мая: доллар — 91,69 рубля (на 36 копеек меньше, чем 3 мая), евро — 98,56 рубля (на восемь копеек меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 3 мая: доллар — 91,6 рубля, евро — 98,76 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 90,91 рубля, евро — 97,91 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Турецкий Denizbank начал отказывать в открытии счёта россиянам с местным ВНЖ и пропиской, выяснило РБК. Из десяти заявок с полным пакетом документов одобряют одну. Исключения делают для клиентов с депозитом от $100 тысяч.

Источник ТАСС в банковской сфере Турции отрицает, что Denizbank ввёл официальный запрет на открытие счетов для россиян, но уточнил, что заявки проходят более усиленные проверки.

Кто и как адаптируется

Объём рынка музыкальных сервисов («ВКонтакте», «Яндекс Музыка», «Звук», Apple Music, Spotify, YouTube) в России по итогам 2023 года вырос почти на 40%, до 25,4 млрд рублей. Такую оценку привела Национальная федерация музыкальной индустрии. Общая среднемесячная аудитория таких сервисов составляет 76,3 млн, за подписку платят 21,7 млн пользователей. Доля российских стримингов в общем объёме рынка составила 95%, еще 5% — это в основном подписки Apple Music.

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Контекст

Кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранд заявил, что страна работает над расширением возможностей для туризма из России. Например, с июне ожидаются новые рейсы, в том числе из Санкт-Петербурга. «Кубинская культура может стать наиболее привлекательным мотивом, но она должна развиваться, ..., те, кто разрабатывают продукцию на Кубе, не могут ограничиваться лишь солнцем и пляжами, а должны искать другие сегменты рынка, такие как кино, музыка, балет, но также это может быть и спорт, и культура потребления сигар и рома», — добавил министр.

За год спрос на услуги по ремонту квартир по России вырос на 19%, пишет «Ъ». Тренд на сдачу квартир без отделки сохраняется, а среди мастеров наблюдается кадровый дефицит, поэтому эксперты ожидают роста стоимости ремонта на 10–15% до конца 2024 года. За последние два года он уже подорожал на 30%.

Новости предыдущего дня, 3 мая — здесь.

#новости

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Отрицательный Веган
и культура потребления сигар и рома

Не надо нам этого! Бутылка беленькой под Беломор — и точка!

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Отрицательный Веган

В руках айфон, а на ушах — Marshall. Не хватило деняк на Airpods Max?
А слушает Яндекс.Музыку 😱

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Станислав Пржембольский

"Denizbank отрицает запрет на открытие счетов россиянам"
Нож в псину

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