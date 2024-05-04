День 801: выручка музыкальных сервисов выросла на 40%, Denizbank отрицает запрет на открытие счетов россиянам Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4-6 мая: доллар — 91,69 рубля (на 36 копеек меньше, чем 3 мая), евро — 98,56 рубля (на восемь копеек меньше).
Какие есть проблемы и трудности
Турецкий Denizbank начал отказывать в открытии счёта россиянам с местным ВНЖ и пропиской, выяснило РБК. Из десяти заявок с полным пакетом документов одобряют одну. Исключения делают для клиентов с депозитом от $100 тысяч.
Источник ТАСС в банковской сфере Турции отрицает, что Denizbank ввёл официальный запрет на открытие счетов для россиян, но уточнил, что заявки проходят более усиленные проверки.
Кто и как адаптируется
Объём рынка музыкальных сервисов («ВКонтакте», «Яндекс Музыка», «Звук», Apple Music, Spotify, YouTube) в России по итогам 2023 года вырос почти на 40%, до 25,4 млрд рублей. Такую оценку привела Национальная федерация музыкальной индустрии. Общая среднемесячная аудитория таких сервисов составляет 76,3 млн, за подписку платят 21,7 млн пользователей. Доля российских стримингов в общем объёме рынка составила 95%, еще 5% — это в основном подписки Apple Music.
Контекст
Кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранд заявил, что страна работает над расширением возможностей для туризма из России. Например, с июне ожидаются новые рейсы, в том числе из Санкт-Петербурга. «Кубинская культура может стать наиболее привлекательным мотивом, но она должна развиваться, ..., те, кто разрабатывают продукцию на Кубе, не могут ограничиваться лишь солнцем и пляжами, а должны искать другие сегменты рынка, такие как кино, музыка, балет, но также это может быть и спорт, и культура потребления сигар и рома», — добавил министр.
За год спрос на услуги по ремонту квартир по России вырос на 19%, пишет «Ъ». Тренд на сдачу квартир без отделки сохраняется, а среди мастеров наблюдается кадровый дефицит, поэтому эксперты ожидают роста стоимости ремонта на 10–15% до конца 2024 года. За последние два года он уже подорожал на 30%.
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"Denizbank отрицает запрет на открытие счетов россиянам"
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