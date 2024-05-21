День 818: доля перепродаж товаров российских дизайнеров выросла на 17%, россияне снизили досрочное погашение ипотеки Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 21 мая: доллар — 90,65 рубля (на 33 копейки меньше, чем 20 мая), евро — 98,58 рубля (на 19 копеек меньше).
Организаторы IPO «Элемент» оценили стоимость компании в 117-140 млрд рублей, рассказали источники РБК.
Кто и как адаптируется
Автомобили Lada появились в продаже на Wildberries, на первом этапе их смогут купить жители Волгоградской области, пишет ТАСС со ссылкой на маркетплейс.
«Милфудс», выкупившая российский бизнес финского производителя кофе Paulig, запустила вендинговую сеть, обратил внимание «Ъ». Более 130 автоматов под маркой Poetti работают на станциях МЦК, МЦД и метро.
Издательская группа АСТ планирует заняться выпуском товаров для девочек — кукол, ролевых наборов, плюшевых игрушек — в рамках своего бренда Neo Stars, пишет «Ъ». В компании не раскрывают инвестиции в проект, но полагают, что текущая ситуация на рынке после ухода компании Mattel (бренды Barbie, Monster High) «позволит достаточно быстро окупить вложения».
Контекст
Аналитическая компания J’son & Partners Consulting впервые провела исследование рынка цифровых книг в России. До этого независимые эксперты этот рынок не оценивали, пишут «Ведомости». По данным аналитиков, доля «Букмейт» составила 5,5%, «Строк» по итогам первого полного года работы занял 2% рынка цифровых книг. Весь рынок в 2023 году достиг 14,2 млрд рублей.
В первом квартале 2024 года россияне досрочно погасили из собственных средств ипотечные кредиты на 397,4 млрд рублей, приводит РБК статистику ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объём ссуд, закрытых раньше срока, упал на 10%. Меньший объём погашений наблюдался только в третьем квартале 2022 года (342 млрд рублей).
Доля перепродаж товаров российских дизайнеров в январе-марте 2024 года выросла на 17% год к году, приводит «Ъ» данные «Авито». В целом сегмент ресейла в первом квартале 2024-го увеличился на 3%.
Новости предыдущего дня, 20 мая — здесь.
С платным возвратом?
И может встречаться китайская подделка, отличить можно по наличию современных опций и светодиодных фар.
Зачем гасить досрочно льготные ипотеки, когда депозиты под 16%
↑ This. У меня ставка 3.6% Есть сумма для полного погашения, но я ее кручу в Альфе. Плюс, ЦБ думает еще ставку повысить.
У 99% суммы даже на 50% досрочного погашения нет
Для них есть тема, как получать 200к месяц.
Только курс надо купить?
Да, у Минобороны.
там ещё единоразовая выплата, так что побольше будет
И шанс 5 млн получить
Единоразовая выплата в начале и в конце
получайте
Не, я евро предпочитаю.
1% ипотека в хуй не впала
Народ умнеет, милорд
Ну так там весь хлам и продают, где бы им ещё появиться.
Волгоградцев, конечно, жаль.
С одной стороны - на пользу, с другой - жалко, что с самолетами и литографией так не работает
Я думаю, что получится как раз как с литографией и самолетами
Получится, но не сразу?
Да, надо только по традиции немного подождать, лет 30
Так и с куклами так работать не будет. Это только на бумаге «позволит достаточно быстро окупить вложения». Через пару лет поймут, что никаких вложений они отбить не смогут в ближайшие годы.
Мульт сериал в GenAI сделал, эфир заполонил - вот и спрос от детей
Да, хуйня, действительно.
Именно
@Издательская группа АСТ планирует заняться выпуском товаров для девочек@
Традиционные скрепнаборы...
для мальчиков пилорама
"Онлайн-ретейлер в середине апреля сообщил о запуске на маркетплейсе новой категории "Транспортные средства". Как рассказали в компании, за первый месяц покупатели приобрели 11 автомобилей и 1 мотоцикл"
Видится мне, чисто ради угара будут вазики-тазики покупать какие-нибудь блогеры.
Правительство РФ выпустило распоряжение, которым предписывает не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям Газпрома за 2023 год, говорится в документе.
К 20:05 МСК акции Газпрома на Московской бирже показывали падение на 5,12%.
Газпром в 2023 году получил чистый убыток в 629,1 миллиарда рублей, и аналитики не исключали, что компания может отказаться от выплаты дивидендов.
По итогам 2022 года Газпром получил 1,23 триллиона рублей чистой прибыли, но также отказался от выплаты дивидендов.
А помните как скрепыши переживали за тех, кто купил доллар по 120 ?
Имаджинируйте их физиономии теперь.
АСТ с ролевыми наборами может и 18+ товары выпускать, глядишь, ещё лучше продажи пойдут.
Россияне с ипотекой то ли считать научились, то ли деньги заканчиваются всё быстрее. Во второе больше верится.
переходят на жрадло, оно пока дешевле ипотеки на бетон
Автомобили Lada появились в продаже на Wildberries-нормально,такой зашел на ВБ заказал контейнеры для хранения и автомобиль ...