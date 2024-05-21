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Источник: postium.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 мая: доллар — 90,65 рубля (на 33 копейки меньше, чем 20 мая), евро — 98,58 рубля (на 19 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:20 мск 21 мая: доллар — 91,05 рубля, евро — 99,15 рубля.

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Курсы на Forex на 17 мая: доллар — 90,83 рубля, евро — 98,76 рубля.

Организаторы IPO «Элемент» оценили стоимость компании в 117-140 млрд рублей, рассказали источники РБК.

Кто и как адаптируется

Автомобили Lada появились в продаже на Wildberries, на первом этапе их смогут купить жители Волгоградской области, пишет ТАСС со ссылкой на маркетплейс.

«Милфудс», выкупившая российский бизнес финского производителя кофе Paulig, запустила вендинговую сеть, обратил внимание «Ъ». Более 130 автоматов под маркой Poetti работают на станциях МЦК, МЦД и метро.

Издательская группа АСТ планирует заняться выпуском товаров для девочек — кукол, ролевых наборов, плюшевых игрушек — в рамках своего бренда Neo Stars, пишет «Ъ». В компании не раскрывают инвестиции в проект, но полагают, что текущая ситуация на рынке после ухода компании Mattel (бренды Barbie, Monster High) «позволит достаточно быстро окупить вложения».

Контекст

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting впервые провела исследование рынка цифровых книг в России. До этого независимые эксперты этот рынок не оценивали, пишут «Ведомости». По данным аналитиков, доля «Букмейт» составила 5,5%, «Строк» по итогам первого полного года работы занял 2% рынка цифровых книг. Весь рынок в 2023 году достиг 14,2 млрд рублей.

В первом квартале 2024 года россияне досрочно погасили из собственных средств ипотечные кредиты на 397,4 млрд рублей, приводит РБК статистику ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объём ссуд, закрытых раньше срока, упал на 10%. Меньший объём погашений наблюдался только в третьем квартале 2022 года (342 млрд рублей).

Доля перепродаж товаров российских дизайнеров в январе-марте 2024 года выросла на 17% год к году, приводит «Ъ» данные «Авито». В целом сегмент ресейла в первом квартале 2024-го увеличился на 3%.

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