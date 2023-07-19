Деньги
Евгения Евсеева

CloudOne Digital купила хостинговую компанию Servers.com Алексея Губарева Статьи редакции

Сумма сделки не раскрывается.

  • Американская облачная платформа CloudOne Digital объявила, что закрыла сделку по покупке Servers.com — поставщика серверов класса bare-metal, то есть серверных платформ без операционной системы.
  • Компанию основал в 2013 году Алексей Губарев. По данным TechCrunch, тот продал свою долю за $200 млн. Её размер неизвестен, Forbes сообщает, что Губарев был мажоритарным акционером и в последние пять лет не участвовал в управлении Servers.com.
  • Совладельцы компании Константин Безрученко и Ник Двас перейдут в CloudOne Digital: Двас станет президентом Servers.com, Безрученко будет руководить инфраструктурой и закупками для CloudOne Digital.
  • В 2016 году Губарев вместе с бывшим вице-президентом Mail.ru Group (сейчас — VK) Юрием Гурским основал фонд Haxus, который в 2020-м переименовали в Palta. Он инвестировал в Prisma Labs — разработчика фотосервисов Prisma и Lensa AI, а также в приложение для анализа женского здоровья Flo.
  • В материале TechCrunch указывает, что Губарев отказался от российского гражданства. В комментарии Forbes его представитель сообщил, что «это произошло больше года назад» — в начале 2022-го. У Губарева также есть гражданство Кипра.
Истории
«Мы стали настолько большими, что нас могут купить не так много компаний»

Интервью с совладельцем и руководителем хостинговой компании Servers.com Алексеем Губаревым.

Алексей Губарев

#новость

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12 комментариев
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 Ебигейл Ротстер

Лол, заглянула на их сайт... Скажем так то что стоит 200 миллионов, выглядит на 200 даларау

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Dee

еще поглядите как выглядит хетцнер или рэкспейс, вообще ужаснетесь

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Хозяин

они только за домен 300к отвалили

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Pasha Z

За какой домен? Серверс.ком,?

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Дмитрий Башкиров

Это один из топовых игроков рынка.
Fozzy тоже им принадлежит

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SegaBoy

ноунейм хостинг какой то)

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Илья Корнеев

"Сумма сделки не раскрывается."-а это ведь самый интересный момент

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kova7ev

"Компанию основал в 2013 году Алексей Губарев. По данным TechCrunch, тот продал свою долю за $200 млн" - я надеюсь это с учетом скидки в 50%

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Вадим Д.

И жили они долго и счастливо. Конец.

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Nikolay Kostomarov

ну и флаг им в зубы

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Поручик молчать

Непонятный бизнес.. купил железки, продал железки. Откуда там вообще какая-то соимость компании может быть?

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Sasha Step

Красавец. Искренни рад за Алексея. С 0 на свои бабки, без всяких инвест пузырей до 200 лямов. Хороший пример настоящего правильного предпринимателя.

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