CloudOne Digital купила хостинговую компанию Servers.com Алексея Губарева Статьи редакции
Сумма сделки не раскрывается.
- Американская облачная платформа CloudOne Digital объявила, что закрыла сделку по покупке Servers.com — поставщика серверов класса bare-metal, то есть серверных платформ без операционной системы.
- Компанию основал в 2013 году Алексей Губарев. По данным TechCrunch, тот продал свою долю за $200 млн. Её размер неизвестен, Forbes сообщает, что Губарев был мажоритарным акционером и в последние пять лет не участвовал в управлении Servers.com.
- Совладельцы компании Константин Безрученко и Ник Двас перейдут в CloudOne Digital: Двас станет президентом Servers.com, Безрученко будет руководить инфраструктурой и закупками для CloudOne Digital.
- В 2016 году Губарев вместе с бывшим вице-президентом Mail.ru Group (сейчас — VK) Юрием Гурским основал фонд Haxus, который в 2020-м переименовали в Palta. Он инвестировал в Prisma Labs — разработчика фотосервисов Prisma и Lensa AI, а также в приложение для анализа женского здоровья Flo.
- В материале TechCrunch указывает, что Губарев отказался от российского гражданства. В комментарии Forbes его представитель сообщил, что «это произошло больше года назад» — в начале 2022-го. У Губарева также есть гражданство Кипра.
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Лол, заглянула на их сайт... Скажем так то что стоит 200 миллионов, выглядит на 200 даларау
еще поглядите как выглядит хетцнер или рэкспейс, вообще ужаснетесь
они только за домен 300к отвалили
За какой домен? Серверс.ком,?
Это один из топовых игроков рынка.
Fozzy тоже им принадлежит
ноунейм хостинг какой то)
"Сумма сделки не раскрывается."-а это ведь самый интересный момент
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"Компанию основал в 2013 году Алексей Губарев. По данным TechCrunch, тот продал свою долю за $200 млн" - я надеюсь это с учетом скидки в 50%
И жили они долго и счастливо. Конец.
ну и флаг им в зубы
Непонятный бизнес.. купил железки, продал железки. Откуда там вообще какая-то соимость компании может быть?
Красавец. Искренни рад за Алексея. С 0 на свои бабки, без всяких инвест пузырей до 200 лямов. Хороший пример настоящего правильного предпринимателя.