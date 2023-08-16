Деньги
Артур Томилко

OpenAI купила стартап Global Illumination — разработчика онлайн-игры Biomes Статьи редакции

Его сотрудники присоединятся к работе над продуктами ИИ, в частности ChatGPT.

  • О приобретении OpenAI сообщила в своём блоге, не раскрыв деталей сделки. Это первая покупка компании с момента основания, отмечает TechCrunch.
  • Вся команда Global Illumination присоединится к работе над основными продуктами OpenAI, включая ChatGPT. Чем именно будут заниматься сотрудники стартапа — не сообщается.
  • Global Illumination основана в 2021 году выходцами из Meta* и Google и специализируется на «цифровых продуктах». «Стартап использует ИИ для создания творческих инструментов, инфраструктуры и цифрового опыта» — говорится в сообщении OpenAI.
  • В июле 2023 года Global Illumination представила многопользовательскую онлайн-игру Biomes с открытым исходным кодом, которую The Verge называет клоном Minecraft.

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #openai

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8 комментариев
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 SegaBoy

вот в какую сторону должен "интернет" развиваться в нормальной стране) а не всякие там - дайте нам доступ к базе, нужен доступ к базе, больше данных) вдруг кто что-то нехорошее напишет) нах так жить?

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Wittgenstein

Страна нормальная, к государству есть вопросы.

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mr g

А душнилам 10 уровня есть вопросы?

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lakoros

Так ИИ сам берёт доступ к базе)

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Вадим Д.
Его сотрудники

станут частью нейросети, чего уж там.

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Сергей Мазур

Иллюминаты станут частью нейросети...

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Вадим Д.

Иллюмтнаты, опус Деи и остальные — игровые кластеры продвинутой нейронки.

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Stas Worldin

Дайте, пожалуйста, invite code, если есть у кого. в лс

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