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Источник: Yahoo Finanza / Spot

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 октября: доллар — 99,67 рубля (на 22 копейки больше, чем 5 октября), евро — 104,78 рубля (на 48 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 100,66 рубля, евро — 106,12 рубля.

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Курсы на Forex на 23:33 5 октября: доллар — 99,61 рубля, евро — 104,93 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

На фоне вступления в силу нового закона о такси рост цен на эти услуги в отдельных регионах России достигает 44%, в среднем по стране — 5%, приводит РБК данные Минтранса. Рост цен зафиксирован в половине российских регионов, в 45% цена осталась без изменений и в 5% — снизилась.

Контекст

Ужесточения регулирования со стороны ЦБ могут привести к сокращению микрофинансового рынка, пишет «Ъ» со ссылкой на его участников. Они предлагают смягчить некоторые требования. Например, позволить компаниям использовать собственные модели оценки платёжеспособности клиента, вводить часть ограничений поэтапно. В ЦБ «готовы к диалогу», но отмечают, что обходы регулирования ведут к его ужесточению.

Бизнес начал чаще использовать бартер во внешней торговле, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с деталями взаиморасчётов крупных компаний. Сделки проводятся с разными странами по широкой номенклатуре товаров, подтвердили в ФТС. Но количество таких операций, по крайней мере тех, которые таможня ставит на учёт, «незначительно» в сравнении со всеми экспортно-импортными контрактами.

По словам четырёх источников «Ъ», Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса: 100% ПАО «Вымпелком» перейдёт ОАО «Коперник-инвест 3». Один из собеседников уточнил, что обратного выкупа не предполагается. В Veon не ответили на запрос, в «Билайне» сказали, что «информация о закрытии сделки с Veon не соответствует действительности».

За время существования процедуры судебного банкротства в России — с октября 2015-го по сентябрь 2023-го — суды признали финансово несостоятельными чуть более 1 млн граждан, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, которую приводит РБК.