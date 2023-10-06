День 590: курс евро превысил 106 рублей на открытии торгов на Мосбирже Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6 октября: доллар — 99,67 рубля (на 22 копейки больше, чем 5 октября), евро — 104,78 рубля (на 48 копеек больше).
Какие есть проблемы и трудности
На фоне вступления в силу нового закона о такси рост цен на эти услуги в отдельных регионах России достигает 44%, в среднем по стране — 5%, приводит РБК данные Минтранса. Рост цен зафиксирован в половине российских регионов, в 45% цена осталась без изменений и в 5% — снизилась.
Контекст
Ужесточения регулирования со стороны ЦБ могут привести к сокращению микрофинансового рынка, пишет «Ъ» со ссылкой на его участников. Они предлагают смягчить некоторые требования. Например, позволить компаниям использовать собственные модели оценки платёжеспособности клиента, вводить часть ограничений поэтапно. В ЦБ «готовы к диалогу», но отмечают, что обходы регулирования ведут к его ужесточению.
Бизнес начал чаще использовать бартер во внешней торговле, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с деталями взаиморасчётов крупных компаний. Сделки проводятся с разными странами по широкой номенклатуре товаров, подтвердили в ФТС. Но количество таких операций, по крайней мере тех, которые таможня ставит на учёт, «незначительно» в сравнении со всеми экспортно-импортными контрактами.
По словам четырёх источников «Ъ», Veon договорился о финальных условиях выхода из российского бизнеса: 100% ПАО «Вымпелком» перейдёт ОАО «Коперник-инвест 3». Один из собеседников уточнил, что обратного выкупа не предполагается. В Veon не ответили на запрос, в «Билайне» сказали, что «информация о закрытии сделки с Veon не соответствует действительности».
За время существования процедуры судебного банкротства в России — с октября 2015-го по сентябрь 2023-го — суды признали финансово несостоятельными чуть более 1 млн граждан, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, которую приводит РБК.
Новости предыдущего дня, 5 октября — здесь.
Посмотрел тезисы вчерашней речи солнцеликого и понял, как охуенно жил 15 минут назад
Зато прикинь если всё вернётся хотя бы в половину обратно, как ты себя хорошо чувствовать будешь!)
"курс евро превысил 106 рублей на открытии торгов на Мосбирже"
"Бизнес начал чаще использовать бартер во внешней торговле"
Победа за победой...
То есть у нас яшка-монополист брал днём без дождя не в пятницу 400-500 ₽ за 15-минутную поездку, теперь будет 700?
Да идите вы на хер, таксёры и таксогрегаторы. Ну а законодателям желаю потерять свои мандаты и пожить жизнью обычных людей, авось перемрут от невыносимой тягости бытия.
Учат переходить на ноги и терпеть бабкин бубнёж в транспорте.
Интеграция!
З — забота, не заипать? (-:
Так если бы ещё этот транспорт был. В Москве огромные очереди на автобусы по утрам, потому шо их не хватает
А у нас есть! Пердячие Пазики в моём мухосранске....
ну например автомобиль стоит 3кк
чтобы окупить его нужно сделать 6 000 поездок по 500 рублей
а если учесть расходы на топливо, зарплату и долю яндекса, то эти 6 000 умножать в разы
со стороны потребителя да, грабеж, а что нам говорит простейший расчет?
Во первых где в такси особенно в регионах машины по 3 000 000?
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Ну ладно. b класс это по-любому 1800-2000к
Надо ещё учесть обслуживание комиссии маржинальность монополизм , так что такси как раз и выглядит оправданной
Ну так машины в такси служат не один год еще. А несколько. В лучшем случае по три года.
Да и ситуация такая в нашей стране, что купив машину сегодня, через три года вы ее можете даже дороже продать, чем покупали.
Пусть надо 12000 поездок чтобы окупить авто и выйти в плюс. 12000 делим на количество дней в году 365, получается примерно 32 поездки в сутки, что не выглядит чем-то сверхъестественным. Т.е. за 2 года авто точно отобьется и будет работать в плюс. Об этом нам говорит простейший расчет.
Ждите очередное повышение цен на все , начиная с товаров заканчивая бензином и дизелем
ФАС не позволит, Путин выразит озабоченность и все наладится будут за 1 доллар давать 6 рублей, как в старые добрые времена!
Точно и не $ ни товаров как в старые добрые времена!
Знаете, вчера заходил пошопиться. Очень радует наличие дизайнерских брендов российских, совместных и тд. В принципе, есть и выбор и качество. А многие и отшиваются в ателье. С обувью сложнее, наших брендов нет в масссегменте, но есть зенден, респект, саламандра ... Короче без трусов не останемся.
Цены только конские стали на одежду и обувь, кмк. Я люблю комфорт и тратить деньги на хорошие вещи, но вот одежду и обувь всегда покупал практичную, но вот недавно зашёл в какой-то бутик брендированной обуви и в итоге купил себе неизвестные мне Anta за 7к, это самые дешёвые были (но выбирал по удобству и отсутствию шнурков). А раньше шикраные скетчерсы в спортмастере за 3.5к брал :(
Если ничего не изменится из задуманного, то доллар может и не понадобится. Разве что в турпоездки.
Да, мы думаем что такого не может быть. Но мир так устроен, что все эксперты потом разводят руками - этого никто не мог предположить. Ессно, никто и не моделирует ситуацию, прогнозы строятся от существующих реалий. А реалии таковы, что Германия отказалась от атома ... В пользу угля. Но это не правильная новость.
Сша инвестируют в атом.. А как где же зелёные?
Ну и не забывайте, что есть страны, которые в определенной степени непредсказуемы завтра. Проснулись... А оно вона что...
Отдохните от телевизера хоть пару месяцев...
Телевизора у меня нет. 😃 читаю СОКР. Виси. Ваши комментарии.
И бутылку шампанского придачу
*на
Ну, таксеры не виноваты, они не назначают цену. Но жесть, когда за 200р набивается коробочка студентов от общаги до института. А откажешься тире минус карма. Меньше заказов. Правда тут и Яндексу плохо. Машинки пролоббировали, а вывоза нет.
Ну а все остальное в экономике следствие игры либеральной тусовки. И там все прекрасно понимают, заигрались ребята. И курсы все сплошь спекуляция на валютном рынке. Да, разрыв между экспортом и импортом есть, но ребята, ну не также топорно. Однако это работает. Камень если бросить. Круги расходятся. Лодка качается. Новости пишутся. Народ читает и обуевает, как выразился один из комментаторов.
Запомни, висишник, всегда и во всём виноваты либералы. Даже в курсе доллара. Именно либералы, а не те, кто устроил мутные схемы по экспорту нефти и нефтепродуктов, когда невозможно ни отследить куда делась валюта, ни заставить экспортёров (по совместительству членов кооператива Озеро) её вернуть в страну.
Либералы и гегемоны-колонизаторы. Всё из-за них.
Сидят у власти не дают продохнуть
Вы бы хоть закусывали что-ли...
А в чем проблема отвезти студентов? Они же садятся по количеству мест в авто. Один поедет за 200 или 4 какая разница таксисту или его жаба давит?
че когда там уже ключевую ставку опять пошатают, мне надо рубли в нормальную валюту поменять
Не ранее 2 квартала 2024
я твой ипотека дом шатал. все помнят март прошлого года
Да, бакс как-то нерешителен, то ли дело €. Ну ничего, недолго осталось, ща ₽ каааааак...
А что сделает ₽ мы узнаем с следующей серии «Крутого пике».
— Как считаешь, потянет?
— Да точно потянет, видишь, боярышник пьёт, значит, о здоровье заботится и деньги есть.
— Э, мужик, иди сюда, дело есть!
О, там гарант 20+ лет вещает о том как он всё обуительно устроил, чтобы 90-е не вернулись, а тут вон чё. Вы нам опилки, трусы и кур, а мы вам золото-нефть-уран-алмазы.
Так это же прекрасно
Считай экономическая деятельность какой она должна была быть по учебнику - обмен услугами и товарами минуя монетарную систему!
"Глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин ожидает рост цен на услуги такси в два раза к концу года на фоне вступившего закона"
То есть Игорь Жмакин считает, что уже через три месяца цены вырастут в два раза? Это он хватанул, канеш.
Это всего лишь короткий раздел. Фильм еще не вышел в кинотеатрах.
Вполне вероятно, что после выборов начнутся очень жесткие экономические меры.
Манит манит манит карусель карусель любви по замкнутому кругу
курс доллара все-таки оказался немножко еврейский. а нельзя этот курс фрагментом ручной гранаты как-то сбить?
Ну самое простое что сделают люди, это просто выйдут ловить такси на улицу. Чтобы великий яндекс свою доляну не снимал.