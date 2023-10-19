Мосбиржа сообщила о возобновлении торгов бумагами VK с 20 октября 2023 года — они были приостановлены с сентября Статьи редакции
Частные инвесторы не могли купить или продать бумаги группы с 18 сентября.
- Торги обыкновенными акциями МКПАО «ВК» (торговый код — VKCO) начнутся 20 октября 2023 года, сообщила площадка: в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции.
- Акционеры и совет директоров VK утвердили переезд компании с Британских Виргинских островов в «российский офшор» на острове Октябрьский Калининградской области в августе 2023 года. Из-за этого с 21 сентября 2023 года Мосбиржа приостановила торги бумагами компании. Частные инвесторы не могли купить или продать их с 18 сентября.
- В конце сентября VK сообщила о завершении регистрации в России. «РБК Инвестиции» отмечает, что от инвесторов не потребуется никаких дополнительных действий в связи с конвертацией.
- В том же месяце группа сообщила о прекращении листинга и торгов глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций на Лондонской бирже. Площадка приостановила торги бумагами VK и других компаний из России в марте 2022 года.
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Самая ценная из российских ценных бумаг (-:
И каждому инвестору точно пригодится!
Не купил на низах, вот и бесишься😂
держи в курсе, чем пользуешся
ЧЕ пацаны, ракета?🚀
Не. Такую только шортить похоже.
Ага, земля-земля
Вот поперло, так поперло, Пендальф ... (с)
Благодарю за благую весть :)
Вот горе-то какое. Думаю, они больше хотели продать (-:
ша ютуб забанят, чтоб они передумали
Комментарий удален модератором
Не понимаю, то есть раньше их цена зависела напрямую от курса валюты, а теперь нет? Тиньков показывает, что сейчас оно стоит 666 руб, а до войны раза в 3-4 больше.
тинЁк - днищщенское днищще, это понимают не только лишь все.
После блокирования ЮТУБа в этой стране - ВК видео ВЗЛЕТИТ.