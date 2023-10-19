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Таня Боброва

Мосбиржа сообщила о возобновлении торгов бумагами VK с 20 октября 2023 года — они были приостановлены с сентября Статьи редакции

Частные инвесторы не могли купить или продать бумаги группы с 18 сентября.

  • Торги обыкновенными акциями МКПАО «ВК» (торговый код — VKCO) начнутся 20 октября 2023 года, сообщила площадка: в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции.
  • Акционеры и совет директоров VK утвердили переезд компании с Британских Виргинских островов в «российский офшор» на острове Октябрьский Калининградской области в августе 2023 года. Из-за этого с 21 сентября 2023 года Мосбиржа приостановила торги бумагами компании. Частные инвесторы не могли купить или продать их с 18 сентября.
  • В конце сентября VK сообщила о завершении регистрации в России. «РБК Инвестиции» отмечает, что от инвесторов не потребуется никаких дополнительных действий в связи с конвертацией.
  • В том же месяце группа сообщила о прекращении листинга и торгов глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций на Лондонской бирже. Площадка приостановила торги бумагами VK и других компаний из России в марте 2022 года.

#новость #мосбиржа #vk

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52 комментария
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 Piu-piu
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Вадим Д.

Самая ценная из российских ценных бумаг (-:
И каждому инвестору точно пригодится!

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7 комментариев
Сергей Я

Не купил на низах, вот и бесишься😂

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9 комментариев
Dima Alexeev
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21 комментарий
Дмитрий Че

держи в курсе, чем пользуешся

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Сергей Я

ЧЕ пацаны, ракета?🚀

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Ярослав

Не. Такую только шортить похоже.

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1 комментарий
Eli
ЧЕ пацаны, ракета?

Ага, земля-земля

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Alexandr Yurovskih

Вот поперло, так поперло, Пендальф ... (с)
Благодарю за благую весть :)

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Вадим Д.
Частные инвесторы не могли купить или продать бумаги группы

Вот горе-то какое. Думаю, они больше хотели продать (-:

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Марат

ша ютуб забанят, чтоб они передумали

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Комментарий удален модератором

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Zamir Saidov

Не понимаю, то есть раньше их цена зависела напрямую от курса валюты, а теперь нет? Тиньков показывает, что сейчас оно стоит 666 руб, а до войны раза в 3-4 больше.

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Abnatop Sky

тинЁк - днищщенское днищще, это понимают не только лишь все.

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Abnatop Sky

После блокирования ЮТУБа в этой стране - ВК видео ВЗЛЕТИТ.

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49 комментариев
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