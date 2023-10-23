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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21-23 октября: доллар — 95,90 рубля (на 1,40 рубля меньше, чем 19 октября), евро — 101,42 рубля (на 1,20 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:55 мск: доллар — 97,02 рубля, евро — 102,64 рубля.

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Курсы на Forex на 07:55 мск: доллар — 96,98 рубля, евро — 102,61 рубля.

На заседании 27 октября Банк России может поднять ключевую ставку до 14%, считают опрошенные «Ведомостями» и РБК эксперты.

Кто и как адаптируется

Общественная организация «Деловая Россия» отправила в администрацию президента предложения внести поправки в Уголовный кодекс, выяснил «Ъ». Например, изменить статью об организации преступного сообщества, сейчас её часто применяют к предпринимателям, обходя президентский запрет.

Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines выбирает московский аэропорт для возобновления рейсов в Россию, рассказал «Ведомостям» источник в одном из столичных аэропортов и подтвердил собеседник в одной из российских авиакомпаний. Рейсов не было с 25 марта 2022 года.

В магазинах «М.видео-Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами китайских брендов Realme, Tecno, ICL и Thunderobot от Haier. Они заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD.

На месте бывшего магазина IKEA в московском ТЦ «Европолис» откроется мультибрендовый гипермаркет мебели и товаров для дома от Lazurit. Компания планирует вложить в проект более 100 млн рублей.

Какие есть проблемы и трудности

В июле—сентябре 2023 года цены на материалы для отделки квартир выросли до 8,3% год к году, а по некоторым категориям — до 37% из-за ослабления рубля и проблем с логистикой, посчитали в Infoline. Ассортимент большинства профильный торговых сетей примерно наполовину состоит из импортной продукции.

За последние два года доля россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросла на 20 процентных пунктов, до 45%, пишет РБК со ссылкой на данные опроса hh.ru.

Начиная с 2027 года максимальные потери банков от внедрения цифрового рубля могут составить 45–95 млрд рублей комиссионных доходов. Это около 8–10% совокупной чистой прибыли, оценили в Национальном рейтинговом агентстве.