День 616: госкомпании попросили о субсидировании кредитов из-за роста ставок Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1 ноября: доллар — 92,02 рубля (на 1,22 рубля меньше, чем 31 октября), евро — 97,93 рубля (на 42 копейки меньше).
Банк «Открытие» попросил Арбитражный суд удвоить сумму его требований по иску к Goldman Sachs до 1,2 млрд рублей. Представители российской организации назвали это необходимостью на случай неисполнения решения суда и попыток инициировать аналогичное разбирательство в иностранных судах. Защита Goldman Sachs назвала требование немотивированным.
ВТБ подал второй иск к бывшей европейской «дочке» VTB Bank Europe. Банк попросил наложить запрет на подачу исков в иностранных судах, несмотря на соглашение между компаниями, по которому все разбирательства должны происходить в Гонконге. По первому заявлению ВТБ требует взыскать с €112 млн.
HeadHunter предложил иностранным держателям своих акций выкупить их за 24% стоимости или обменять на вновь выпущенные бумаги. Предложение направленно на зарубежных инвесторов из-за прекращения торгов акциями компании в США.
Кто и как адаптируется
«Аэрофлот» за январь–сентябрь 2023-го увеличил выручку на 42% год к году, до 357 млрд рублей. Чистый убыток авиакомпании а этот период составил 94,6 млрд с учётом нового стандарта бухгалтерского учёта.
Крупные российские госкомпании пожаловались на рост ставок по кредитам, выяснило РБК. РЖД, «АвтоВАЗ», «Роскосмос», «Аэрофлот» и другие попросили правительство о субсидировании, чтобы не сокращать инвестиции и не повышать тарифы.
Контекст
За девять месяцев 2023-го число хакерских атак на российские компании с использованием информации из утечек данных сотрудников выросло на 10% год к году. На них пришлось 80% от общего числа взломов, в том числе сайта НСПК, провайдера «Транстелеком» и операторов связи в Крыму, следует из данных «Информзащиты».
Новости предыдущего дня, 31 октября — здесь.
Они этой ставкой ударили абсолютно по всем, ковровая бомбардировка. Надо было просто выебать по льготным ипотекам, авто и потребительским кредитам. В итоге самые жирные сейчас выпросят государственных денег на субсидиях, а нормальный средний и малый бизнес будет сосать
Хорошо быть госкомпанией. О прибыли можно вообще не париться и просто тратить государственные деньги. Мало дало государство - берем кредит и просим государство субсидировать.
Мне тут инсайдеры из ЦБ (Эльвира, привет!) сообщают, что до конца года будет ещё одно повышение ставки. Так что отставить преждевременную панику.
По кому, по всем? Я напротив рад, пусть еще увеличивают. Надоело это потреблядство людей. Денег нет, но наберем 3 кредита, купим и квартиру и машину и технику, повысим своим спросом еще сильнее цену на это все, чтобы следующие покупатели еще дольше копили кровно заработанные или же брали уже 4 кредита на покупку того же самого. Нет денег - сиди и не выпендривайся. Кредиты вообще запретить надо. Норм людям, которые кредиты не берут, приходится копить в 10 раз чаще, потому что цены взлетают покруче боинга благодаря высокому спросу.а нормальный средний и малый бизнес будет сосать
Что значит будет сосать? Нет денег - пиздуй в найм, опять таки. Бизнес на кредитах - это кабала. Есть малый шанс, что выстрелит, и при этом огромный, что все закончится плохо, будут огромные долги и банкротство. А деньги с неба не берутся. Если банк проебывает условные 5 лямов на васе и феде, которые стали банкротами, значит эти 10 лямов надо откуда-то еще взять. Вы на мигрантов гляньте. Приезжают нулями, как-то устраиваются быстро. Торгуют на рынках, шабашат. И хапают по 300к в месяц. А наши умные интеллигентные славяне наберут 10 кредитов, откроют бесполезный бизнес, закроют, обонкротятся - пойдут в найм за 40к работать. Збс.
Эээ, Ржд цены повысил, Автоваз повысил, Аэрофлот повысил... Роскосмос пусть повышает, все равно ерундой страдают. Так что всё впорядке, субсидии уже не требуются.
Вот из них Роскосмос лучше всех устроился - государство дает деньги, государство субсидирует взятые в долг деньги, государство является заказчиком услуг и можно как угодно крутить цены.
Кого как не госкомпании поддерживать? Еле-еле выживают, доходяги. Надо всем миром поддержать, скинемся «добровольно», как бюджетники на СВО?
ХитрО придумано. С другой стороны, для зарубежных инвесторов это теперь просто мусор, так что хоть что-то вернуть можно.
Главное, чтобы не предложили выкупать за рубли, а то получится, что мусор за мусор
"Хитро придумано" это постараться вернуть хотя бы 24% вместо 0, потому что тебе больше нельзя торговать акциями в США?
Это еще по человечески. Могли бы ручками развести.
Подняли лучше бы зарплату, чем ставку. А то подняли ставку. Это равносильно тому, что человек умирает от голода, а они ему костюм новый купили. Так он и умер от голода а этом костюме. Поднимите зарплату, а не ставку. Кардинально поднимите, до 60 - 70 тыс.
Заходит как-то Путин в бар и говорит:
- Всем увеличить зп за счет заведения!
За счет чего они ее повысят? Большинство занято в коммерческом секторе. Чтобы компания подняла зарплату, это либо государство должно субсидировать, либо компания увеличить расходы. Достаточно вспомнить нерабочие не выходные дни во время ковида. Тогда государство первым слилось с вопроса оплаты людям этих дней. А компании для увеличения расходов надо увеличить доходы.
Да, подыми, подыми мне зарплату !!
"в том числе сайта НСПК"
Главная НСПК от позавчерашнего дня, кто пропустил: https://web.archive.org/web/20231030172937/https://www.nspk.ru/
Лол, кек, чебурек.
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Расходы сотовых операторов за использование частот LTE могут вырасти в 10 раз, а общие издержки на все частоты — вдвое.
Минцифры готовит новую методику расчета этой платы, исключающую скидку компаниям за пользование спектром для 4G как за перспективную технологию.
Плохо что ли ? Хорошо.
https://iz.ru/1597555/valerii-kodachigov/chastotnaia-zaniatost-operatoram-uvelichat-platu-za-ispolzovanie-4g-v-10-raz
Как вы умело выдергиваете нужные паттерны. Давайте ту же новость подам, но под своим соусом:
В 2024 государство убирает льготный режим для LTE сетей, который ввели в 2010 для стимулирования внедрения технологии 4G. Операторы будут платить за частоты около 1% от своих доходов и сравняется с ценой за 3G и 2G сети.
Вырученные средства нужны для реализации социальных проектов в области связи, в частности подключения к интернету небольших населенных пунктов, утверждает источник.
Цепная реакция не заставила себя долго ждать))
Кто бы сомневался, что круг замкнётся)
Крупные российские госкомпании пожаловались на рост ставок по кредитам, выяснило РБК. РЖД, «АвтоВАЗ», «Роскосмос», «Аэрофлот» и другие попросили правительство о субсидировании [...]
Отечественный эффективный бизнес в России по-русски.
Почему «Почты России» в списке нет?
Ещё не вечер, как говорится.
Она давно уже на самообеспечении. Оттуда и все эти странные инициативы с превращением почты в магазин
Они еще не доросли до такого уровня
То, что они попросили о субсидировании-вообще не удивительно
Жалко всякие мелкие бизнесы
В Госдуме еще не предложили субсидировать их ставки за счет "инфраструктурных сборов" с маркетплейсов? Ну подумаешь, еще плюс пара процентов в ценам, никто же не заметит.
главное же что доллар скукоживается