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Фото РБК

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 ноября: доллар — 92,02 рубля (на 1,22 рубля меньше, чем 31 октября), евро — 97,93 рубля (на 42 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:39 мск: доллар — 93,2 рубля, евро — 98,57 рублей.

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Курсы на Forex на 07:40 мск: доллар — 93,71 рубля, евро — 99,15 рубля.

Банк «Открытие» попросил Арбитражный суд удвоить сумму его требований по иску к Goldman Sachs до 1,2 млрд рублей. Представители российской организации назвали это необходимостью на случай неисполнения решения суда и попыток инициировать аналогичное разбирательство в иностранных судах. Защита Goldman Sachs назвала требование немотивированным.

ВТБ подал второй иск к бывшей европейской «дочке» VTB Bank Europe. Банк попросил наложить запрет на подачу исков в иностранных судах, несмотря на соглашение между компаниями, по которому все разбирательства должны происходить в Гонконге. По первому заявлению ВТБ требует взыскать с €112 млн.

HeadHunter предложил иностранным держателям своих акций выкупить их за 24% стоимости или обменять на вновь выпущенные бумаги. Предложение направленно на зарубежных инвесторов из-за прекращения торгов акциями компании в США.

Кто и как адаптируется

«Аэрофлот» за январь–сентябрь 2023-го увеличил выручку на 42% год к году, до 357 млрд рублей. Чистый убыток авиакомпании а этот период составил 94,6 млрд с учётом нового стандарта бухгалтерского учёта.

Крупные российские госкомпании пожаловались на рост ставок по кредитам, выяснило РБК. РЖД, «АвтоВАЗ», «Роскосмос», «Аэрофлот» и другие попросили правительство о субсидировании, чтобы не сокращать инвестиции и не повышать тарифы.

Контекст

За девять месяцев 2023-го число хакерских атак на российские компании с использованием информации из утечек данных сотрудников выросло на 10% год к году. На них пришлось 80% от общего числа взломов, в том числе сайта НСПК, провайдера «Транстелеком» и операторов связи в Крыму, следует из данных «Информзащиты».