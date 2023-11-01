«Тинькофф» подал заявку на включение в список «экономически значимых» российских компаний Статьи редакции
Этот статус упрощает переход компании в российскую юрисдикцию.
- Обращение о включении «Тинькофф» в список направил в сентябре 2023 года Владимир Потанин, президент «Интерроса» — крупнейшего акционера TCS Group (владеет долей в 35%), материнской компании банка, сообщил «Интерфаксу» источник. По его словам, сейчас заявку рассматривают заинтересованные ведомства.
- Заявка касается сразу девяти компаний группы, среди которых в том числе АО «Тинькофф Банк» и АО «Тинькофф Страхование», говорит собеседник издания. В Минэкономразвития рассказали «Интерфаксу», что обращение ещё рассматривается.
- В августе 2023 года Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых организаций (ЭЗО) в российскую юрисдикцию из других стран. Он вступил в силу в сентябре 2023-го. Пока правительство не сообщало о включении в перечень каких-либо компаний.
- Экономически значимыми считаются те организации, что «имеют существенное значение для обеспечения суверенитета и безопасности России в сфере экономики». Чтобы получить статус ЭЗО, нужно соответствовать хотя бы одному условию: в компании работают более 4000 сотрудников, стоимость активов превышает 150 млрд рублей, выручка — больше 75 млрд рублей в год, сумма уплаченных за предшествующий год налогов — не менее 10 млрд рублей.
- Есть и другие возможные критерии — наприм, статус градообразующего предприятия, системно значимого банка, субъекта критической информационной инфраструктуры.
- Включение в список в том числе позволяет до конца 2024 года через суд приостановить корпоративные права иностранной холдинговой компании — например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также статус позволяет предпринимателям, которые владеют компанией через иностранную фирму, получить акции и доли в прямое владение через суд, а также перейти на прямую выплату дивидендов.
- В феврале 2023 года ЕС ввёл санкции против «Тинькофф». После этого в марте глава правления «Тинькофф» Станислав Близнюк рассказал «Ведомостям», что TCS Group рассматривает вариант редомициляции с Кипра. Он не стал называть варианты для переезда, которые изучает группа, но сказал, что та «надеется найти решение, которое даст стопроцентный успех».
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Очень странно, что системно-значимые банки автоматически не попадают в экономически важные компании
Автоматически под санкции попадет. Или он уже там?
Добрый вечер)
Какая клевая неоднозначность в вашем нике. Отлично подходит под название какой-нибудь шараги :)
я диспетчер
ну наверное потому что первое это игрушки цб и было придумано задолго до
Какой талант, будучи чиновником ,придумывает аукционы, и через год ставится миллиардером, купив неэффективное предприятие
Жаль, что для получения статуса ЭЗО нет примерно такого условия: иметь хотя бы один офис в каждом городе присутствия. Лол.
А давайте переименуем банк в честь меня и назовем его Денисофф. Denisoff Bank.
Или что там надо купить? Сколько? Я куплю.
Купи у меня деньги. Не знаю куда деть уже.
Ага, правильно. А вторым шагом ребрендинг и нах эту фамилию в небытие)
Когда все прочие попытки показать свою значимость с треском провалились.
Осталось у Raiffeisen желтый цвет отсудить — и жизнь удалась.
Автоматом в санкционный список
Это в какой же они еще не успели попасть?
Банк всё же не из последних. Многие им пользуются. Оборот должен быть не маленьким. Странно, что он ещё не стал экономически значимым автоматом.
Банк реально большой и народу в нем держит очень нормально денег. Я думаю в топ 10 он уже, если не в топ 5. Хотя сервис порой тако "г". Но имеем, что имеем.
Насчёт сервиса не знаю. Офк, были негативные новости о банке, но я не сталкивался с какими-либо проблемами. По личному опыту просто лучший банк в РФ.
У меня есть с чем сравнить и у меня реально есть там счет. Проблем у меня не было никогда. Один раз заблочили счет, пришлось ехать в офис, потратил целый день, после этого 3 года все ровно. Но все-же, держать более 1 мио, стрёмно.
Куплю Тинькофф банк
думаю Потанин не одобрит сделку....