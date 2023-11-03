Отчёт Apple за квартал: выручка от продаж Mac упала на 34%, iPad — на 10% Статьи редакции
Квартальная чистая прибыль составила $22,96 млрд против $20,72 млрд годом ранее.
- Компания отчиталась за четвёртый квартал 2023 финансового года, который завершился 30 сентября. Выручка упала на 1% год к году и составила $89,5 млрд (аналитики ожидали $89,28 млрд, пишет CNBC).
- Продажи iPhone принесли $43,8 млрд выручки (рост более чем на 2% год к году), Mac — $7,6 млрд (на 34% меньше), iPad — $6,4 млрд (на 10% меньше), AirPods, Apple Watch и другие устройства и аксессуары — $9,3 млрд против $9,6 годом ранее.
- Сервисы (Apple Music, Apple TV+ и другие) — $22,3 млрд против $19,2 млрд годом ранее.
- По словам главы компании Тима Кука, продажи представленных в сентябре 2023 года iPhone 15 идут лучше, чем iPhone 14 за тот же период. Он также считает, что «декабрьский квартал будет значительно лучше для Mac», в частности, благодаря чипам M3 и новым продуктам.
- Акции производителя техники упали примерно на 3% после закрытия торгов.
468 показов
1.7K открытий
Кажется, настало время замедлять маки и айпады
Скорее настало время сильнее замедлять старые версии. Чтобы через пару лет уже невозможно было пользоваться
Если они будут дальше клепать производительные процессоры с такими темпами, то спрос будет ещё ниже. Многим хватает пока за глаза производительности M1. Весь остальной спад по другим сервисам и продуктам ожидаем. Но, как отмечают многие покупатели, компания пока охотно пользуется замедлением производительности прошлых моделей и жизни аккумулятора. Все ограничения приходят с обновлениями операционных систем. Компанию необходимо обязать отчитываться за нововведения, касающихся работы процессоров и аккумуляторов. Иначе, углеродный след ещё долго будет тянуться. Главу компании тоже можно понять. Инвесторы всегда привыкли к росту. Компания делает все, чтобы оправдать избалованных инвесторов. С этим надо что-то делать.
А вот не нужно было российских пользователей оставлять без гарантийного обслуживания…
Скоро обанкротятся без Россиюшки-то
Ну вполне логично, выпущенные ранее маки и пады на M1 получились очень хорошими, многие перешли на ни, и покупать новые устройства не видят смысла.
Да, забавная ситуация.
Делаешь кайфовые штуки, люди покупать перестают новые, потому что старое огонь.
Дело не в нескольких факторах. Глобально покупательская способность населения снижается. Дале сами продукты эпл слабо развивается, чип м3 мало чем отличается по потребительским свойствам от м1, а именно эти чипы пихают с маки и айпады. Далее китайцы стали заметно меньше брать продукции эпол из-за национальной гордости и запретов чиновникам. Ну и русские тоже, но этот фактор наименьший из всех
и с чем связан рост национальной гордости в КНР?
Странно, что люди не хотят покупать по сути одно и тоже, просто под разными циферками
Может компания отчиталась таки за третий квартал?
@Невероятный Блондин поднимай людям выручку
Ай-ай-ай, вот горюшко-то.
Ушли из России-матушки, клятые западные буржуины?! (-:
По сути, MAC не нужон
ну да по сути, старбокса то больше нет
Ну так новые не сильно лучше
Старый гей борозды не испортит.
это все Россия виновата 😅
Голову сломаешь, пока поймешь, о ком идет речь. Из-за бездумных замен повторяющихся слов становится только хуже.
Ничего страшного не случилось бы, если вы написали «Акции Эпла упали на 3 процента».
Это все было ожидаемо. У меня например MACBOOK Air на M1 для дороги и его производительности хватит еще на несколько лет точно, потому как М1 в отличии от прошлых моделей air справляется не только с обычной офисной работой, но и с многими более тяжелыми задачами. Второй PRO (последней серии на intel) тоже смысла пока особого менять не вижу, потому как производительности максимального на тот момент i7 тоже хватает
А вот 27 imac в линейке явно не хватает. На него может быть я бы 16 прошку и поменял бы (все равно его с собой практически не беру из-за его веса, air для дороги удобнее)
Это наверно потому, что в этом году я не сменил свой Мак и Айфон на свежие :))))
Все деньги ушли на покупку Москвича 3го ?))
Разница между М2 и М1 не очевидна, особенно с учётом скидок на М1. Интереснее будет через квартал (под Рождество/НГ), когда М3 массово в розницу пойдут.
Apple - это производитель девайсов. сегодня модные, завта в топку