Деньги
Таня Боброва

Отчёт Apple за квартал: выручка от продаж Mac упала на 34%, iPad — на 10% Статьи редакции

Квартальная чистая прибыль составила $22,96 млрд против $20,72 млрд годом ранее.

  • Компания отчиталась за четвёртый квартал 2023 финансового года, который завершился 30 сентября. Выручка упала на 1% год к году и составила $89,5 млрд (аналитики ожидали $89,28 млрд, пишет CNBC).
  • Продажи iPhone принесли $43,8 млрд выручки (рост более чем на 2% год к году), Mac — $7,6 млрд (на 34% меньше), iPad — $6,4 млрд (на 10% меньше), AirPods, Apple Watch и другие устройства и аксессуары — $9,3 млрд против $9,6 годом ранее.
  • Сервисы (Apple Music, Apple TV+ и другие) — $22,3 млрд против $19,2 млрд годом ранее.
  • По словам главы компании Тима Кука, продажи представленных в сентябре 2023 года iPhone 15 идут лучше, чем iPhone 14 за тот же период. Он также считает, что «декабрьский квартал будет значительно лучше для Mac», в частности, благодаря чипам M3 и новым продуктам.
  • Акции производителя техники упали примерно на 3% после закрытия торгов.
Источник: Josh Edelson / AFP / Getty Images

#новость #отчётности #apple

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63 комментария
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 Цифровые комплексы

Кажется, настало время замедлять маки и айпады

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Настя Савельева

Скорее настало время сильнее замедлять старые версии. Чтобы через пару лет уже невозможно было пользоваться

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Echo

Если они будут дальше клепать производительные процессоры с такими темпами, то спрос будет ещё ниже. Многим хватает пока за глаза производительности M1. Весь остальной спад по другим сервисам и продуктам ожидаем. Но, как отмечают многие покупатели, компания пока охотно пользуется замедлением производительности прошлых моделей и жизни аккумулятора. Все ограничения приходят с обновлениями операционных систем. Компанию необходимо обязать отчитываться за нововведения, касающихся работы процессоров и аккумуляторов. Иначе, углеродный след ещё долго будет тянуться. Главу компании тоже можно понять. Инвесторы всегда привыкли к росту. Компания делает все, чтобы оправдать избалованных инвесторов. С этим надо что-то делать.

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Ekaterina Soboleva

А вот не нужно было российских пользователей оставлять без гарантийного обслуживания…

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Pavel Cree

Скоро обанкротятся без Россиюшки-то

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4 комментария
Тихон Устинов

Ну вполне логично, выпущенные ранее маки и пады на M1 получились очень хорошими, многие перешли на ни, и покупать новые устройства не видят смысла.

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Абырвалг Абырвалг

Да, забавная ситуация.
Делаешь кайфовые штуки, люди покупать перестают новые, потому что старое огонь.

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9 комментариев
Gogi Jan

Дело не в нескольких факторах. Глобально покупательская способность населения снижается. Дале сами продукты эпл слабо развивается, чип м3 мало чем отличается по потребительским свойствам от м1, а именно эти чипы пихают с маки и айпады. Далее китайцы стали заметно меньше брать продукции эпол из-за национальной гордости и запретов чиновникам. Ну и русские тоже, но этот фактор наименьший из всех

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Leo Uvarov

и с чем связан рост национальной гордости в КНР?

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2 комментария
Лариса Титова

Странно, что люди не хотят покупать по сути одно и тоже, просто под разными циферками

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Зоя Ш

Может компания отчиталась таки за третий квартал?

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Посторонним В

@Невероятный Блондин поднимай людям выручку

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Вадим Д.

Ай-ай-ай, вот горюшко-то.
Ушли из России-матушки, клятые западные буржуины?! (-:

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Ян Павел

По сути, MAC не нужон

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Михаил Смирнов

ну да по сути, старбокса то больше нет

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1 комментарий
Саша Буланов

Ну так новые не сильно лучше

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Слегка Придурковатый

Старый гей борозды не испортит.

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Mike Amir

это все Россия виновата 😅

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Сергей Сергеев
Акции производителя техники упали примерно на 3% после закрытия торгов.

Голову сломаешь, пока поймешь, о ком идет речь. Из-за бездумных замен повторяющихся слов становится только хуже.

Ничего страшного не случилось бы, если вы написали «Акции Эпла упали на 3 процента».

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Дмитрий Зима

Это все было ожидаемо. У меня например MACBOOK Air на M1 для дороги и его производительности хватит еще на несколько лет точно, потому как М1 в отличии от прошлых моделей air справляется не только с обычной офисной работой, но и с многими более тяжелыми задачами. Второй PRO (последней серии на intel) тоже смысла пока особого менять не вижу, потому как производительности максимального на тот момент i7 тоже хватает

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Дмитрий Зима

А вот 27 imac в линейке явно не хватает. На него может быть я бы 16 прошку и поменял бы (все равно его с собой практически не беру из-за его веса, air для дороги удобнее)

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Igor Mylnikov

Это наверно потому, что в этом году я не сменил свой Мак и Айфон на свежие :))))

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Антон Большаков

Все деньги ушли на покупку Москвича 3го ?))

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Asf

Разница между М2 и М1 не очевидна, особенно с учётом скидок на М1. Интереснее будет через квартал (под Рождество/НГ), когда М3 массово в розницу пойдут.

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Тоже хочу

Apple - это производитель девайсов. сегодня модные, завта в топку

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60 комментариев
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