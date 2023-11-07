Сеть коворкингов WeWork подала заявление на банкротство в США Статьи редакции
Оно не коснётся филиалов компании в других странах.
- Компания объявила, что подала заявление в суд на банкротство в соответствии с главой 11 — она обычно предполагает реорганизацию для сохранения бизнеса и позволяет продолжать работу. Также WeWork планирует подать заявление на банкротство в Канаде — но не указывает возможные сроки.
- В заявлении WeWork указала, что на 30 июня располагала активами стоимостью $15 млрд и накопила обязательств на $19 млрд, пишет Bloomberg. CNBC отмечает, что обязательства составляют от $10 млрд до $50 млрд.
- Компания заявила, что заключила соглашение с держателями 92% облигаций. В рамках банкротства WeWork планирует реструктуризировать свою задолженность и откажется от аренды неиспользуемых офисов.
- Процесс банкротства затрагивает только США, он не коснётся филиалов WeWork в других странах и франчайзи компании. Сеть коворкингов обещает в обычном режиме обслуживать своих партнёров и поставщиков.
- WeWork основана Адамом Ньюманом в 2010 году и развивает сеть коворкингов по всему миру. В 2019-м Ньюман покинул пост главы компании после претензий со стороны инвесторов. Из-за их сомнений в состоятельности бизнес-модели оценка WeWork упала с $47 млрд до $20-30 млрд, а IPO отложили. Компания стала публичной в 2021-м.
- На лето 2023 года, по данным WSJ, WeWork управляла 777 коворкингами в 39 странах. Её обязательства по аренде офисов до 2027 года составляют около $10 млрд. Капитализация компании на 7 ноября 2023 года — $44 млн.
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We crashed. Пинг Видимо высокий если до сих пор на плаву.
а вот теперь захотелось посмотреть
Банкротство WeWork, как само определение может быть не совсем физическим, а скорее юридическим. Подписали бумаги нужные люди, поменяли буквы местами в названии, бабло разделили между собой и поехали в свои замки на Гаваях прятаться от правосудия. Адам Ньюман имеет большие связи и не отдаст свой бизнес. Это тоже нужно учитывать.
Прое...ли все полимеры ...
Тут и сказочке конец
А сколько ещё таких скам контор - не сосчитать
Так это же типо просто пространство, которое компания даёт в разовую аренду. Например группа каких-нибудь творческих людей работают над проектом удалённо и решают собраться вместе на день-два. Они арендуют пространство в таких каворкингах. Это не скам-контора
Библиотека это тоже, что-то типа каворкинга, только бесплатная. Там читатели могут находиться, собираться в группы. We work сдаёт в аренду, также офисы, на длительный срок
Вот и крах стартапов
Удивительно, что только сейчас обанкротились, долго протянули
WeWork теперь WeWorkOff