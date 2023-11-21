День 636: российские автопроизводители попросили правительство перенести уплату утильсбора на конец 2024 года Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 21 ноября: доллар — 88,49 рубля (на 63 копейки меньше, чем 20 ноября), евро — 96,65 рубля (на 9 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Минпромторг объявил тендер на проведение научных и конструкторских изысканий, а также создание до 2025 года производства порошка тантала, который нужен для выпуска электроники, пишет «Ъ». Стоимость — 300 млн рублей. По оценкам экспертов, этого достаточно на поведение исследований, но полноценный запуск производства может потребовать дополнительных вложений. В числе претендентов на получение контракта они называют «Росатом» и профильные вузы.
Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших в мире книжных издательств Penguin Random House вернулись к работе в России, сообщил гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин. Участники рынка, опрошенные «Ъ», рассчитывают на возобновление отношений с иностранными коллегами, но отмечают, что региональные подразделения могут распоряжаться только правами локальных авторов.
Правительство решило ужесточить контроль за зарубежными операциями российских ИП и компаний. Согласно утверждённому кабмином постановлению, они должны будут раскрывать информацию о движении денег на счетах в иностранных финансовых организациях, а также о переводах без открытия банковского счёта. До 2022 года предполагалось, что такие данные власти смогут получать в рамках международного обмена налоговой информацией.
Российские автоконцерны попросили правительство перенести уплату утильсбора на конец 2024 года. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил это необходимостью решить проблему дефицита оборотных средств из-за высоких процентных ставок по кредитам.
Контекст
Большинству российских компаний в 2023 году удалось успешно адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков, говорится в исследовании РСПП. Если в 2022-м о «критической потребности» в замещении продукции сообщали около 30% предпринимателей, то сейчас этот показатель колеблется в районе 3% (для сырья) и 14,8% (для оборудования). При этом общая потребность в замещении по-прежнему остаётся высокой: при закупках сырья — для 13,8% компаний, при приобретении оборудования — для 37-38% предприятий.
Новости предыдущего дня, 19 ноября — здесь.
Автомобилесобиратели снова ноют? Автовазу молчать бы в тряпочку, конечно. Автогигант-попрошайка, бляха.
"ну, дура - не дура, а свои сто рублей в месяц имею"
Сказ о том, как Минпромторг из Росатома порошок добывал.
Порошок то не простой! Целебный!
Ага, безногие бегать начинают!
Пускай у МИДа попросит. Первым же рейсом из Аргентины :)
Есть же и отличные новости.
За последний месяц среди продовольственных товаров – всё те же лидеры по удорожанию: огурцы и помидоры, яйца и курятина. Если подорожание части овощей логично – включился сезонный фактор (тепличные овощи вместо овощей из открытого грунта), то с яйцами и курятиной происходят чудеса!
Рост цен за месяц на яйца на 10,3%, а за последнюю неделю на 2,4% - это запредельные темпы (если всё продолжится, как есть, то годовое удорожание яиц превысит 100%). Минсельхозу РФ давно пора решать эту проблему.
Надо вот так:
"Сокрушительный удар по яйцам!!!"
Ох, ну нельзя же так... сокрушительно-то.
А так? ))
Взялся за яйца масло пропало
Они их высиживают. Яйца же по цене в столичном регионе догоняют остальную Россию
Ставку ЦБ повышают, чтобы остановить инфляцию, инфляция возрастает из-за удорожания товаров и услуг, удорожание происходит из-за высоких ставок по кредитам, высокие ставки по кредитам из-за повышение ставки ЦБ. Мы в каком-то зазеркалье живём? Все же всё понимают, что делает госпожа Наебулина.
Хуя, экономисты в тредике. Научи, как надо правильно.
Политика количественного смягчения. Не благодари
(в сторону)
Эльвира, пшла вон! Освободи до конца рабочего дня кресло. Берём Олега.
Антон Германович, а вы шутник
Инфляция это есть удорожание товаров и услуг
За счёт их удорожания
Напишите Путину, подайте заявку на должность главы ЦБ. Безусловно, у вас есть все шансы исправить ситуацию в экономике.
Ну и славненько. Разум видимо возвращается потихоньку.Большинству российских компаний в 2023 году удалось успешно адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков, говорится в исследовании РСПП
Лица адептов санкций, которые обязательно сломают бизнес и экономику - представили?)
А зачем нам санкций, политики ЦБ хватит чтобы сломать экономику
Тебя сейчас заклюют. Здесь запрещено под угрозой минусов даже 0.001% положительного писать , тут не разделяют государство и страну
Наоборот тут за государство топят, смотри как минусуют моё сообщение с критикой ЦБ
Да потому что хуйню пишете же
знаю, по этому и пишу. нужно же как то разбавлять местную фабрику эльфов из Вильнюса :D
бизнесъ при тоталитаризме... каких только красочных галлюцинаций у адептов режима не бывает)
Да вы мои хорошие )))
..
тут тогда пирамидка сложится из-за переноса. А если не уплатят? И своих долгов ведь хватает. А бюджет тогда с кого возьмет до 2024?
Хотя... можно же просто напечатать