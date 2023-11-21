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Деньги
Артур Томилко

День 636: российские автопроизводители попросили правительство перенести уплату утильсбора на конец 2024 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 ноября: доллар — 88,49 рубля (на 63 копейки меньше, чем 20 ноября), евро — 96,65 рубля (на 9 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:36 мск: доллар — 88,05 рубля, евро — 96,51 рубля.

Курсы на Forex на 19:56 мск 17 ноября: доллар — 88,95 рубля, евро — 97,41 рубля.

Кто и как адаптируется

Минпромторг объявил тендер на проведение научных и конструкторских изысканий, а также создание до 2025 года производства порошка тантала, который нужен для выпуска электроники, пишет «Ъ». Стоимость — 300 млн рублей. По оценкам экспертов, этого достаточно на поведение исследований, но полноценный запуск производства может потребовать дополнительных вложений. В числе претендентов на получение контракта они называют «Росатом» и профильные вузы.

Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших в мире книжных издательств Penguin Random House вернулись к работе в России, сообщил гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин. Участники рынка, опрошенные «Ъ», рассчитывают на возобновление отношений с иностранными коллегами, но отмечают, что региональные подразделения могут распоряжаться только правами локальных авторов.

Правительство решило ужесточить контроль за зарубежными операциями российских ИП и компаний. Согласно утверждённому кабмином постановлению, они должны будут раскрывать информацию о движении денег на счетах в иностранных финансовых организациях, а также о переводах без открытия банковского счёта. До 2022 года предполагалось, что такие данные власти смогут получать в рамках международного обмена налоговой информацией.

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Российские автоконцерны попросили правительство перенести уплату утильсбора на конец 2024 года. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил это необходимостью решить проблему дефицита оборотных средств из-за высоких процентных ставок по кредитам.

Контекст

Большинству российских компаний в 2023 году удалось успешно адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков, говорится в исследовании РСПП. Если в 2022-м о «критической потребности» в замещении продукции сообщали около 30% предпринимателей, то сейчас этот показатель колеблется в районе 3% (для сырья) и 14,8% (для оборудования). При этом общая потребность в замещении по-прежнему остаётся высокой: при закупках сырья — для 13,8% компаний, при приобретении оборудования — для 37-38% предприятий.

Новости предыдущего дня, 19 ноября — здесь.

#новости

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30 комментариев
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 Вадим Д.

Автомобилесобиратели снова ноют? Автовазу молчать бы в тряпочку, конечно. Автогигант-попрошайка, бляха.

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Буратина

"ну, дура - не дура, а свои сто рублей в месяц имею"

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Вадим Д.

Сказ о том, как Минпромторг из Росатома порошок добывал.

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Александр Голубев

Порошок то не простой! Целебный!

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Вадим Д.

Ага, безногие бегать начинают!

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Доктор Шкутко

Пускай у МИДа попросит. Первым же рейсом из Аргентины :)

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Александр Голубев

Есть же и отличные новости.
За последний месяц среди продовольственных товаров – всё те же лидеры по удорожанию: огурцы и помидоры, яйца и курятина. Если подорожание части овощей логично – включился сезонный фактор (тепличные овощи вместо овощей из открытого грунта), то с яйцами и курятиной происходят чудеса!
Рост цен за месяц на яйца на 10,3%, а за последнюю неделю на 2,4% - это запредельные темпы (если всё продолжится, как есть, то годовое удорожание яиц превысит 100%). Минсельхозу РФ давно пора решать эту проблему.

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S.Capusta

Надо вот так:
"Сокрушительный удар по яйцам!!!"

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Вадим Д.

Ох, ну нельзя же так... сокрушительно-то.

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S.Capusta

А так? ))

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Доктор Шкутко

Взялся за яйца масло пропало

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Sergei Timofeyev

Они их высиживают. Яйца же по цене в столичном регионе догоняют остальную Россию

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Олег Ермак

Ставку ЦБ повышают, чтобы остановить инфляцию, инфляция возрастает из-за удорожания товаров и услуг, удорожание происходит из-за высоких ставок по кредитам, высокие ставки по кредитам из-за повышение ставки ЦБ. Мы в каком-то зазеркалье живём? Все же всё понимают, что делает госпожа Наебулина.

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Слегка Придурковатый

Хуя, экономисты в тредике. Научи, как надо правильно.

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Олег Ермак

Политика количественного смягчения. Не благодари

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Слегка Придурковатый

(в сторону)

Эльвира, пшла вон! Освободи до конца рабочего дня кресло. Берём Олега.

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Олег Ермак

Антон Германович, а вы шутник

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Я сказал свое имя машине
инфляция возрастает из-за удорожания товаров и услуг

Инфляция это есть удорожание товаров и услуг

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Sergei Timofeyev

За счёт их удорожания

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John Smith

Напишите Путину, подайте заявку на должность главы ЦБ. Безусловно, у вас есть все шансы исправить ситуацию в экономике.

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Leonid Bushuev
Немецкое и испанское подразделение одного из крупнейших в мире книжных издательств Penguin Random House вернулись к работе в России, сообщил гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин.

Ну и славненько. Разум видимо возвращается потихоньку.

Большинству российских компаний в 2023 году удалось успешно адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков, говорится в исследовании РСПП

Лица адептов санкций, которые обязательно сломают бизнес и экономику - представили?)

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Олег Ермак

А зачем нам санкций, политики ЦБ хватит чтобы сломать экономику

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Алексей

Тебя сейчас заклюют. Здесь запрещено под угрозой минусов даже 0.001% положительного писать , тут не разделяют государство и страну

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Олег Ермак

Наоборот тут за государство топят, смотри как минусуют моё сообщение с критикой ЦБ

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Я сказал свое имя машине

Да потому что хуйню пишете же

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Leonid Bushuev

знаю, по этому и пишу. нужно же как то разбавлять местную фабрику эльфов из Вильнюса :D

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ELIFAS LEVi

бизнесъ при тоталитаризме... каких только красочных галлюцинаций у адептов режима не бывает)

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Николай Тишков

Да вы мои хорошие )))

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Иван Горошанский

..

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Кот.Финанс

тут тогда пирамидка сложится из-за переноса. А если не уплатят? И своих долгов ведь хватает. А бюджет тогда с кого возьмет до 2024?
Хотя... можно же просто напечатать

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