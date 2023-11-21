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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 ноября: доллар — 88,49 рубля (на 63 копейки меньше, чем 20 ноября), евро — 96,65 рубля (на 9 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:36 мск: доллар — 88,05 рубля, евро — 96,51 рубля.

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Курсы на Forex на 19:56 мск 17 ноября: доллар — 88,95 рубля, евро — 97,41 рубля.

Кто и как адаптируется

Минпромторг объявил тендер на проведение научных и конструкторских изысканий, а также создание до 2025 года производства порошка тантала, который нужен для выпуска электроники, пишет «Ъ». Стоимость — 300 млн рублей. По оценкам экспертов, этого достаточно на поведение исследований, но полноценный запуск производства может потребовать дополнительных вложений. В числе претендентов на получение контракта они называют «Росатом» и профильные вузы.

Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших в мире книжных издательств Penguin Random House вернулись к работе в России, сообщил гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин. Участники рынка, опрошенные «Ъ», рассчитывают на возобновление отношений с иностранными коллегами, но отмечают, что региональные подразделения могут распоряжаться только правами локальных авторов.

Правительство решило ужесточить контроль за зарубежными операциями российских ИП и компаний. Согласно утверждённому кабмином постановлению, они должны будут раскрывать информацию о движении денег на счетах в иностранных финансовых организациях, а также о переводах без открытия банковского счёта. До 2022 года предполагалось, что такие данные власти смогут получать в рамках международного обмена налоговой информацией.

Российские автоконцерны попросили правительство перенести уплату утильсбора на конец 2024 года. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил это необходимостью решить проблему дефицита оборотных средств из-за высоких процентных ставок по кредитам.

Контекст

Большинству российских компаний в 2023 году удалось успешно адаптироваться к санкциям и найти новых поставщиков, говорится в исследовании РСПП. Если в 2022-м о «критической потребности» в замещении продукции сообщали около 30% предпринимателей, то сейчас этот показатель колеблется в районе 3% (для сырья) и 14,8% (для оборудования). При этом общая потребность в замещении по-прежнему остаётся высокой: при закупках сырья — для 13,8% компаний, при приобретении оборудования — для 37-38% предприятий.