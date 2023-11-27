В картотеке дел появился банкротный иск к «СПБ Бирже» — площадка заявила, что не подавала документы на банкротство Статьи редакции
Акции компании в моменте падали на 30%.
- 24 ноября 2023 года в Арбитражный суд Москвы подали иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа», обратило внимание РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
- Заявление пока не принято к производству. Истец и третьи лица по делу не указаны, сумма требований также не раскрывается.
- Представитель биржи сообщил, что компания не подавала документы на банкротство: «“СПБ Биржа” обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет».
- На фоне новости об иске акции площадки падали, в моменте — на 34,89%, но после опровержения начали восстанавливаться, отмечал Telegram-канал «Сам ты инвестор!».
- В начале ноября 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. Минфин США продлил до 31 января 2024 года возможность отдельных операций с площадкой.
- После введения санкций биржа временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
Первым на vc.ru на новость обратил внимание Дима инвестирует.
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Как человек, который покупал акции через СПб биржу и не могу их продать после некоторых событий говорю огромное спасибо всем причастным (ЦБ, ВТБ и другим структурам) за то что у меня украли деньги.
Сперва нельзя было ничего продать, а потом с трибуны мне говорят "сами виноваты". Спасибо, блять.
Минфину США спасибо скажи.2 ноября 2023 года, «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов, а также запрет на сотрудничество с американскими компаниями.
Кто вам сказал, что вы что-то покупали? Вы просто игрались с CFD через Тинек Кухню + СПб кухню. Не для того Сахипзадовна поляну зачищала, чтобы в чем-то там владели)
Конечно, сами, нечего было в какие-то акции вкладываться! Надо было государство рублем поддерживать.
Санкции нам только на пользу 🤭
Говорят люди, которые понятия не имеют, как работает мировая экономика.
Боты вылезли
А иск-то есть.
Как в том анекдоте: ложки нашлись, но осадочек остался.
Наверно Роман Горюнов его подал, гори оно все синим пламенем :)
Иск не обязательно же сама компания подает. Кто угодно может его подать
Кто-то сомневается что именно этим все это и закончится? Или кто-то думает, что когда активы разблокируют там (скажем лет через 10), тут заявят что спб биржа это уже не та спб биржа и мы не знаем где ваши акции, как со в кладами в сбербанке
Эх, талантливые люди. Умеют же акциями манипулировать и торговать.
Странно валить проблемы на Минфин США, санкции и т.п. Их введение было вопросом времени - не в ноябре, так в декабре и или январе ввели бы. Вопрос к подготовке - они ведь продолжали торговать американскими бумагами, значит должны были быть готовы к такому повороту.
Ссылаться на то, что "мы предупреждали об инфраструктуры рисках", а клиенты виноваты сами - фундаментально неправильно. Если биржа дает торговать, а ЦБ не запрещает это (ведь акции запретограма убрали, военные компании убрали), значит все ок. В ином случае - это ведь какая-то финансовая пирамида, которой потворствовал ЦБ и другие регулирующие органы.
Когда ЦБ что-то запрещает, либералы орут что мы возвращаемся в совок и к гулагам.
Когда ЦБ не запрещает, но везде кричит о рисках и накладывает ограничения, либералы кричат- козлы московские всех ободрали. Определитесь наконец-таки чего вам нужно. Свобода, и свободная торговля со всеми рисками или что-то иное.
Конечно они торговали, им нужны деньги с комиссии, а как брать комиссию без торгов?
Банкротства не будет! Твердо и четко
Правильно, нечего финансировать иностранные компании, СПб биржа торговала американскими и европейскими бумагами! Если ты инвестор российский то будь любезен и покупать российские акции, а не вражеские, амазоны, альфабеты с эплами. Свою страну поднимать нужно, тем более у нас тоже есть озон, Яндекс, амира Линукс.
Про березовый сок забыли 🤣
У меня на районе шаурмичная от Джалинбека, давно предлагал ему акции залистить на биржу
Казино закрывается
Через сколько-то там дней:
Представитель биржи сообщил: «“СПБ Биржа” скоро ёк, сорян всем пацанам-инвесторам»
Ту зе муна не будет....
Когда там хомячки будут линчевать экспертов из ТГ-каналов?)
Акции «СПБ Биржи» рухнули более чем на треть на сообщениях о банкротном иске. Однако после опровержения, которое опубликовал РБК со ссылкой на неназванного представителя биржи, падение сократилось. По данным на 10:19, стоимость ценных бумаг площадки на Московской бирже в моменте упала на 35%, достигнув минимума в 63,8 рубля. После этого падение начало так же стремительно сокращаться. К 10:29 цена акций «СПб Биржи» составила уже 90,8 рубля, что соответствует падению на 7,35%. Из-за резкого падения Московская биржа ввела по бумагам площадки дискретный аукцион.
Санкции на пользу пошли
Автор переобулся, наверное запад проплатил, аррррр
Одним росчерком пера из-за океана, в "великой" России задыхаются целые структуры.