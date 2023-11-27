Деньги
Таня Боброва

В картотеке дел появился банкротный иск к «СПБ Бирже» — площадка заявила, что не подавала документы на банкротство Статьи редакции

Акции компании в моменте падали на 30%.

  • 24 ноября 2023 года в Арбитражный суд Москвы подали иск о банкротстве, ответчик по которому — ПАО «СПб Биржа», обратило внимание РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
  • Заявление пока не принято к производству. Истец и третьи лица по делу не указаны, сумма требований также не раскрывается.
  • Представитель биржи сообщил, что компания не подавала документы на банкротство: «“СПБ Биржа” обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет».
  • На фоне новости об иске акции площадки падали, в моменте — на 34,89%, но после опровержения начали восстанавливаться, отмечал Telegram-канал «Сам ты инвестор!».
  • В начале ноября 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. Минфин США продлил до 31 января 2024 года возможность отдельных операций с площадкой.
  • После введения санкций биржа временно приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.

Первым на vc.ru на новость обратил внимание Дима инвестирует.

#новости #спббиржа

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97 комментариев
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 Александр Озерцов

Как человек, который покупал акции через СПб биржу и не могу их продать после некоторых событий говорю огромное спасибо всем причастным (ЦБ, ВТБ и другим структурам) за то что у меня украли деньги.

Сперва нельзя было ничего продать, а потом с трибуны мне говорят "сами виноваты". Спасибо, блять.

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John Smith

Минфину США спасибо скажи.

2 ноября 2023 года, «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США — они подразумевают блокировку активов, а также запрет на сотрудничество с американскими компаниями.
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45 комментариев
Zoringer
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1 комментарий
Невкусно и грустно

Кто вам сказал, что вы что-то покупали? Вы просто игрались с CFD через Тинек Кухню + СПб кухню. Не для того Сахипзадовна поляну зачищала, чтобы в чем-то там владели)

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2 комментария
Режиссер Максим

Конечно, сами, нечего было в какие-то акции вкладываться! Надо было государство рублем поддерживать.

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1 комментарий
Артем Якимов

Санкции нам только на пользу 🤭

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Alexander Bobylev

Говорят люди, которые понятия не имеют, как работает мировая экономика.

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15 комментариев
Андрей Панов

Боты вылезли

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2 комментария
Вадим Д.
площадка заявила, что не подавала документы на банкротство

А иск-то есть.

Как в том анекдоте: ложки нашлись, но осадочек остался.

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sunblade

Наверно Роман Горюнов его подал, гори оно все синим пламенем :)

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Антон Храмченко

Иск не обязательно же сама компания подает. Кто угодно может его подать

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1 комментарий
Михаил

Кто-то сомневается что именно этим все это и закончится? Или кто-то думает, что когда активы разблокируют там (скажем лет через 10), тут заявят что спб биржа это уже не та спб биржа и мы не знаем где ваши акции, как со в кладами в сбербанке

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Alex

Эх, талантливые люди. Умеют же акциями манипулировать и торговать.

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Руслан Трофимов

Странно валить проблемы на Минфин США, санкции и т.п. Их введение было вопросом времени - не в ноябре, так в декабре и или январе ввели бы. Вопрос к подготовке - они ведь продолжали торговать американскими бумагами, значит должны были быть готовы к такому повороту.
Ссылаться на то, что "мы предупреждали об инфраструктуры рисках", а клиенты виноваты сами - фундаментально неправильно. Если биржа дает торговать, а ЦБ не запрещает это (ведь акции запретограма убрали, военные компании убрали), значит все ок. В ином случае - это ведь какая-то финансовая пирамида, которой потворствовал ЦБ и другие регулирующие органы.

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Чёрный Ленин

Когда ЦБ что-то запрещает, либералы орут что мы возвращаемся в совок и к гулагам.

Когда ЦБ не запрещает, но везде кричит о рисках и накладывает ограничения, либералы кричат- козлы московские всех ободрали. Определитесь наконец-таки чего вам нужно. Свобода, и свободная торговля со всеми рисками или что-то иное.

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Grinders11

Конечно они торговали, им нужны деньги с комиссии, а как брать комиссию без торгов?

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Кирилл Фотькин

Банкротства не будет! Твердо и четко

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Grinders11

Правильно, нечего финансировать иностранные компании, СПб биржа торговала американскими и европейскими бумагами! Если ты инвестор российский то будь любезен и покупать российские акции, а не вражеские, амазоны, альфабеты с эплами. Свою страну поднимать нужно, тем более у нас тоже есть озон, Яндекс, амира Линукс.

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Evgeny Makovsky

Про березовый сок забыли 🤣

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1 комментарий
Колян

У меня на районе шаурмичная от Джалинбека, давно предлагал ему акции залистить на биржу

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1 комментарий
Энтони Лавджой

Казино закрывается

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Слегка Придурковатый

Через сколько-то там дней:

Представитель биржи сообщил: «“СПБ Биржа” скоро ёк, сорян всем пацанам-инвесторам»

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Nikita Klimanov

Ту зе муна не будет....
Когда там хомячки будут линчевать экспертов из ТГ-каналов?)

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Zoringer

Акции «СПБ Биржи» рухнули более чем на треть на сообщениях о банкротном иске. Однако после опровержения, которое опубликовал РБК со ссылкой на неназванного представителя биржи, падение сократилось. По данным на 10:19, стоимость ценных бумаг площадки на Московской бирже в моменте упала на 35%, достигнув минимума в 63,8 рубля. После этого падение начало так же стремительно сокращаться. К 10:29 цена акций «СПб Биржи» составила уже 90,8 рубля, что соответствует падению на 7,35%. Из-за резкого падения Московская биржа ввела по бумагам площадки дискретный аукцион.

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Колян

Санкции на пользу пошли

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Игрок
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Игрок

Автор переобулся, наверное запад проплатил, аррррр

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Kiss1nger

Одним росчерком пера из-за океана, в "великой" России задыхаются целые структуры.

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94 комментария
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