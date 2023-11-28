Россияне во Франции пожаловались на требование Revolut подтвердить проживание в стране — банк принимает не все документы Статьи редакции
Банк требует предоставить вид на жительство или визу типа D, а другие документы не принимает и грозит ограничением по счетам.
- 28 ноября 2023 года россияне, проживающие во Франции, получили от банка сообщение с требованием предоставить документы, подтверждающие право жить в стране, пишет Forbes со ссылкой на рассказы клиентов Revolut. Сделать это нужно до 19 декабря.
- Служба поддержки сообщила одному из клиентов, что банк требует в качестве подтверждения визу D сроком на 180 дней либо карточку вида на жительство. В приложении также указаны только эти два типа документов.
- При этом во Франции часть россиян с 2022 года проживает по другим документам, временным видам на жительство — APS. Они относятся к так называемым «гуманитарным» визам, выданным тем, кто уехал из России после февраля 2022 года, отмечает издание.
- Эти документы Revolut принимать отказывается. В поддержке ответили, что банк признаёт их подлинность и легальность, но документы «не поддерживаются в системе». Если не подтвердить проживание, с 19 декабря счета ограничат: на них нельзя будет зачислить деньги, только тратить остатки.
- В июне 2023 года клиенты Revolut во Франции и Латвии уже жаловались на ограничения по счетам. Тогда в компании подтвердили, что ужесточили формальные требования в связи с ограничениями, введёнными ЕС в отношении граждан России и Беларуси.
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Не думайте, что это банки мутят воду - что оттуда ☝️ приказывают, то и делают. Мне жаль, что из-за политиков простые люди страдают.
коллективная ответственность до сих пор в тренде (правда только для определенных стран) :)
прям и вижу как наверху, специально одному банку дали указание всех россиян с неправильной визой исключить.
И наплевали на остальные банки, и на остальные виды документов.
По твоей логике ведь вид на жительство россияне не оформляют.
Илюша, ты всё понял правильно - бахни туда арматом сарматом и сатаной, только микрозайм выплати сначала, а то в геополитике ты освоился, амв финансах не очень..
ещё непонятно, как ты объясняешь, почему оттудова приказывают☝️ а отсюдава приказывалка не работает 🤔 довай приказовай более лучше
Откуда «оттуда»? Вообще это прямо противоречит закону «о базовом счёте», по которому все банки в ЕС обязаны открывать счёт резидентам.
Из-за политикА.
Ну понятное дело, это же не микрочипы поставлять, там требовать ничего не нужно https://thebell.io/amp/financial-times-raskryla-skhemu-kontrabandy-chipov-v-rossiyu-iz-frantsii
@Инспектор упоминание иноагентов без должной процедуры
цитируешь экстремистское СМИ иноагентов? ну ну, жди кару.
В Англии Револют всегда спрашивал BRP если нет гражданства. До Брекзита ещё можно было европейским паспортом обойтись
Сдается мне, это чисто техническая проблема их бэка. Допилят. Но можно и в надзорные органы стукануть, там быстро прилетит по шапке.
Вася, стукни, кто тебе не даёт? сидишь в каментах, там уже мог бы свой микрозайм погасить по дороге в стукачную.
Дни РИА "Новости" на виси
Отличное требование. Всегда и везде должны люди подтверждать свою связь с страной: контракт на аренду недвижимости на 6/12 месяцев, уплата налогов за прошлый год, контракт с работы. Иначе будет карточный туризм.
1) Не у всех есть долгосрочная аренда, кто-то может жить у знакомых, дальних родственников и так далее.
2) Что плохого в карточном туризме? Разумеется он будет в той или иной форме, страна со средними доходами и населением в 150 миллионов практически без международных платежных систем.
ну хоть кто-то сюда без сармата пришёл, голос разума. ставлю лайк
Ну значит будут без revolut, делов-то.
Развели панику.
Во Франции сейчас вообще находиться не безопасно. Постоянные беспорядки на улицах по всей стране.
А если удастся чудом спастись от алжирца, ночью сожрут клопы.
WISE открывайте или 100500 аналогов