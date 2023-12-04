Майкл Калви вместе с партнёрами основал Baring Vostok в 1994 году. За годы работы фонд привлёк в Россию около $4 млрд инвестиций и стал одним из первых инвесторов «Яндекса», Ozon, «Тинькофф», «Авито», «1C», «Вкусвилла» и других российских компаний.

В феврале 2019 года Калви и его партнёров арестовали по обвинению в мошенничестве, затем дело переквалифицировали на растрату. Следствие утверждало, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.

В октябре 2020 года «Восточный» сообщил о договорённости по возмещению ущерба. После этого структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артёма Аветисяна «Финвижн» — акционеры «Восточного» — заявили, что откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах.