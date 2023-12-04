The Bell: правкомиссия всё ещё не согласовала раздел активов Baring Vostok, причина — доля в 27,7% в Ozon Статьи редакции
Акции хотят передать «более подходящему претенденту» с точки зрения администрации президента России.
- В конце декабря 2022 года РБК рассказало о планах инвестиционного фонда Baring Vostok разделить активы на российские и международные. Основатель Майкл Калви назвал решение о реструктуризации «логичным в нынешних условиях».
- Однако, как выяснило The Bell, правкомиссия до сих пор не согласовала сделку. Одной из возможных причин источники издания называют «интерес Кремля» к доле в 27,7% в Ozon, которой владеет Baring Vostok
- Администрация президента не согласовывает реструктуризацию фонда именно из-за доли в Ozon, утверждает один из источников, знакомый с ходом реструктуризации. По словам другого, в Кремле не хотят, чтобы актив достался российским менеджерам Baring Vostok — на него есть «более подходящие претенденты».
- В их числе собеседники называют структуры Ивана Таврина (владеет «Авито» и долей в HeadHunter), которого источники Forbes также приводят в числе претендентов на покупку «Яндекса» (его представитель это опроверг). Но близкий к предпринимателю собеседник интерес к Ozon отрицает.
- Один из чиновников также рассказывал The Bell, что раздел Baring Vostok столкнулся с «большими проблемами, некоторым активам может грозить даже национализация». Представитель Baring Vostok не стал комментировать детали сделки и её текущий статус. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на запрос The Bell не ответил.
Как Baring Vostok планировал разделить активы
- Реструктуризация фонда предполагала раздел активов между двумя компаниями — Baring Private Equity и «Восток Инвестиции», писало РБК со ссылкой на источники. Детали сделки в начале 2023 года раскрыл Ozon, направивший в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) соглашение между партнёрами Baring Vostok.
- Из него следовало, что «Восток Инвестиции» под руководством старшего партнёра Елены Ивашенцевой получит доли фонда в 12 связанных с Россией компаниях. Среди них — Ozon, «Солофарм», Skyeng, «Вкусвилл», Familia и другие. Российская структура также должна взять на себя обязательства Baring Vostok перед банками на $140 млн, а через три года после сделки выплатить иностранным продавцам во главе с Калви ещё $150 млн.
- Долю Baring Vostok в Ozon тогда оценили в символические $60 тысяч. При этом рыночная цена 27,7% составляла $1,37 млрд, а капитализация всей компании превышала 380 млрд рублей.
- Ozon — крупнейший актив в российском портфеле Baring Vostok, пишет The Bell. Интерес к нему понятен, считает издание: второй по размерам маркетплейс продолжает «уверенно расти» на фоне ухода бренда. За девять месяцев 2023 года оборот Ozon вырос на 110%, до 1,12 трлн рублей, а количество активных пользователей достигло 42,5 млн человек. Чистый убыток компании сократился на 48% год к году, до 24,5 млрд рублей.
- Майкл Калви вместе с партнёрами основал Baring Vostok в 1994 году. За годы работы фонд привлёк в Россию около $4 млрд инвестиций и стал одним из первых инвесторов «Яндекса», Ozon, «Тинькофф», «Авито», «1C», «Вкусвилла» и других российских компаний.
В феврале 2019 года Калви и его партнёров арестовали по обвинению в мошенничестве, затем дело переквалифицировали на растрату. Следствие утверждало, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.
В октябре 2020 года «Восточный» сообщил о договорённости по возмещению ущерба. После этого структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артёма Аветисяна «Финвижн» — акционеры «Восточного» — заявили, что откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах.
В декабре 2020 года Верховный суд России освободил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста. В марте 2021 года «Совкомбанк» объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и другими акционерами соглашений о покупке банка «Восточный». 6 августа 2021 года суд приговорил Майкла Калви к 5,5 годам условно. Другие обвиняемые получили условные сроки от 3,5 до 5 лет.
Разве можно здесь сказать что-то кроме: "ИНВЕСТИРОВЫВАЙ В РОССИЮ"?!
Сейчас набегут новореги и скажут, что так везде. Небось ещё Газпром вспомнят и картинно спросят "или это другое", хотя ситуации вообще разные.
Здесь стоит только удивляться чего ждал Калви после своих так сказать приключений в новой россии после ареста. Почему не слил токсичные российские активы ещё 2021. Теперь закономерно режим отожмет по максимому.