Марк Цукерберг продал акции Meta* стоимостью около $185 млн на фоне роста котировок Статьи редакции
Последний раз он продавал бумаги компании в ноябре 2021 года.
- В ноябре 2023 года соучредитель Meta* продал акции, которыми владели его трастовый фонд и другие юрлица, занимающиеся благотворительным и политическим финансированием, рассказало Bloomberg со ссылкой на данные регуляторов. Это 682 тысячи акций на сумму около $185 млн.
- По данным платформы MarketWatch («дочка» агентства Dow Jones & Company), опубликованным 1 декабря, Цукерберг продавал бумаги по частям — «каждый день» в течение всего ноября. MarketWatch тогда сообщило, что речь шла о 588 тысячах акций на сумму около $192 млн.
- Как отмечает Bloomberg, стоимость акций Meta* выросла с начала 2023 года к концу ноября на 172%: по данным Nasdaq, 3 января, например, они торговались по цене $124,74 за штуку, а 22 ноября — $341,49. На момент публикации заметки они стоят по $315.
- На начало декабря 2023-го Цукерберг владеет примерно 13% в компании — именно эти активы составляют практически всё его состояние, которое оценивают в $117,7 млрд.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Выходит из токсичного актива, ломбард на Мосбирже закупит на всю котлету.
Чтобы купить акции ВК! Это не рофл, Марк еврей и всегда ищет выгоду, рынок РФ он не может потерять и входит в капитал ВК
Поэтому и один из самых богатых
Скоро попрощаемся с Meta. Вы расстроены? Я нет
А с чего прощаться? Сама компания рост показывает, судя из новости
Новость отражает лишь ценовой график на акции, который растет, но это не значит, что лела компании так же хороши. Сейчас ВК и телеграм откусывают рынок, особенно в США и Китае
Какой там ВК рынок в Китае откусывает, сказочник?
Рынок социальных сетей, Китай наш брат давно перебанил американские сети, ВК медленно но верно занимает нишу, ВК видео вообще на хайпе, там и Ютуб недоступен, наше айти лучшее в мире это знать нужно
Скорее попрощаемся со старым Цукербергом.
Просто переименуют в Y
Нормал, 13% акций и состояние больше 100 ярдов. Главное, что своим умом. Образец для подрожания
ну, подрожи
нормально отросли после делистинга.
Вроде ж такие дела по графику происходят?
Продай уже все акции. С тобой ни один нормально проект не запустился. Все что можете - покупать проекты с аудиторией и внедрять в них украденные функции. Каждый сервис это образец убого UX UI дизайна. Такой неудобное г делать нужно постараться. .
Думаю он с радостью продал бы свой пакет акций и уехал бы из США, но никто не хочет купить.