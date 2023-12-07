«Играют в пинг-понг»: инвесторы расспросили главу «СПБ Биржи» о своих заблокированных активах, но ответов не получили Статьи редакции
По их словам, он не рассказал, где находятся бумаги, и отказал в помощи с получением индивидуальных лицензий на вывод активов.
- Гендиректор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков встретился с инициативной группой частных инвесторов, чтобы обсудить вопросы, возникшие из-за санкций против платформы со стороны США и ограничении торгов. Как прошла встреча — узнали у инвесторов «Ведомости» и «РБК Инвестиции».
- Сердюков рассказал им, что все контрагенты — даже из «дружественных» стран — приостановили работу с компанией, боясь попасть под вторичные санкции. От биржи требуют «соблюсти процедуру комплаенса» и получить лицензию на вывод бумаг от Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).
- OFAC при этом обязало иностранных контрагентов прекратить отношения с биржей и выйти из её активов до 31 января 2024 года. В первую очередь это касается американских лиц. Инвесторы спросили у гендиректора, что это значит. Тот посоветовал не обращать внимания на сроки и признался, что «понимания нет» и у самой биржи.
- Получить разъяснения должны помочь юристы, при этом документы на лицензию компания пока не подавала. Инвесторы попросили помочь им самостоятельно направить обращения в OFAC, чтобы получить частные разрешения, но компания якобы отказалась. «Мы сами хотим первые пойти, а вы ждите», — пересказала ответ Сердюкова одна из собеседниц РБК.
- Группа также пыталась узнать, где заблокированы бумаги. Гендиректор озвучил несколько цепочек для акций, эмитированных в долларах. Одна включала «СПБ Банк», американский банк BNY Mellon и депозитарий DTCC в США. Другая — Национальный расчётный депозитарий (НРД), а также европейские депозитарии Euroclear и Clearstream.
- Где именно и чьи конкретно бумаги застряли, Сердюков не рассказал, так что подать заявку на индивидуальную лицензию и перевести активы в «дружественные» депозитарии инвесторы не смогут. Участникам торгового рынка нужно подтверждение местонахождения акций.
- Собеседники изданий «полностью разочарованы встречей». По их словам, компании «играют с [ними] пинг-понг». «Биржа цепляется за тот факт, что у нас нет договорных отношений с [ней], и перенаправляет практически по каждому вопросу к брокеру, а брокер говорит, что эта информация у биржи», — пожаловалась одна из инвесторов.
- В ЦБ «пострадавшие» якобы тоже обращались, но регулятор посоветовал им идти в суд. Инвесторы допускают, что так и поступят, чтобы «довести дело до конца», так как многие из-за санкций столкнулись с «серьёзными финансовыми проблемами и невыплатой кредитов».
- В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об обмене заблокированными активами. Согласно ему, иностранцы, в том числе из «недружественных» стран, смогут выкупить у россиян замороженные бумаги за счёт средств со счетов типа «С». Сделки будут заключаться «путём проведения торгов». Стоимость портфелей ограничена суммой в 100 тысяч рублей.
- 6 декабря «РБК Инвестиции» рассказали, что «СПБ Биржа» готовится к обмену и сняла ограничения на перевод бумаг между неторговыми разделами. НРД, в свою очередь, отменил комиссии за транзакции, предусмотренные президентским указом.
- На встрече с главой биржи вопрос об обмене бумаг не обсуждался.
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какие же мудаки. им дали время два месяца чтобы всё закрыть. а они прикинулись трупиком и ждут пока о них все забудут, в там глядишь и денежки прикарманить можно. я думаю что они прям мечтали о таком исходе
Кажется этот гой начала о чем-то догадываться...
Европейская часть Яндекса похоже тем же занимается! Вкратце, отказываться выплачивать с 2022 года заработанное в рся! Но почему то никто не освещает эту проблему на вс!
Можно подробности, вроде в рся зарабатываю, но не слышал
В том то и дело, что "слышали " это те, кто никакого отношение к рся не имеют
За 2022 год! Не выплачивает yandex ea group , ссылаясь на санкции, при этом, я не гражданин РФ
Тут пишут что работают с другими странами https://yandex.ru/support/partner/payments/with-other-individuals.html а где-то через партнеров.
Из вашего коммента не понятно, что у вас за ситуация
стойкие конечно инвесторы после марта 22 оставались на спб.., тут уже на всякие православные сберы то косо на мосбирже смотришь, не то чтобы
У большинства инвесторов в СПб деньги отняли ещё до марта 2022. ВТБ. И ЦБ их прикрыл. Сейчас просто надежда на возвращение хоть чего-то тает на глазах.
А не пора ли сажать инвесторов за такие вопросы уважаемому человеку? Раскачивают. Надо задаться вопросом, на чьи деньги они эти вопросы задают. Предметно побеседовать с каждым.
Согласен, стоит задуматься, ведь инвесторы скупали запрещённые Фейсбуки, а некоторые и в палантиры с локинмартинами залезли тут 15-20 лет словить можно, бесстрашные люди эти инвесторы
Российский инвестор be like:
Святые люди, всё ещё рассчитывают вернуть свои деньги
Когда речь о приличных суммах верить будешь до последнего
Приличные деньги надо было держать не на СПБ
То есть вам каким-то чудом с неба упали приличные суммы, а вы даже поленились потратить несколько дней, чтобы их безопасно припарковать?
«...смогут выкупить у россиян замороженные бумаги... Стоимость портфелей ограничена суммой в 100 тысяч рублей»
Ясно. Понятно.
Это же почти полугодовой доход среднего класса по мнению президента.
Этих денег нам с Лёлей надолго хватит
Полина, спать-режим
Чот рановато вы...
Гойда
Иностранные активы - это пережиток загнивающего запада
Не переживайте, ваши средства пойдут на благо Родины, хотя американцы и дали время бирже, ключевое слово бирже!
Месяц прошёл, а биржа ничего не сделала, ну такое
Почему не сделала? Сделала: договорилась с брокерами о совместном броске с прогибом хомяков через хуй. Разве мало?
инвестировали в "хлебушек"
Главное чтобы не сладкий
Работайте братья!
А чего не в «снежки»?
Жаль, конечно, этих добряков
Они утонули, в смысле пропали.
В каком ужасном мире мы живем, когда люди боятся строить бизнес из-за заокеанских угроз.
Уже налетели "на проекте с", которые кричат, что запад всех заблокировал, СПб биржа не причем и вообще инвесторы сами дураки, что вкладывались в иностранные акции?
https://youtube.com/shorts/W2GTWzgSZo8?si=LK9zP4bs2L5OQx1N
Ну спустя два месяца тут же подадут на банкротство, спиздив все бабки, скриньте.
https://youtu.be/uYzIxSizwZc?si=JqgoAmQT0MglwY4v
Это как-нибудь связано с недавним заявлением какого-то большого чинуши о том, что экономическая система в России никогда не будет прежней, но наша главная задача это поиск новых инвесторов?