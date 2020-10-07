Свободное от работы время сотрудники могут потратить, например, на уход за детьми или на самообразование.

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Третий по величине банк Японии Mizuho Financial Group ведет переговоры с профсоюзами о сокращении рабочей недели до трех или четырех дней, пишет Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора банка Тацуфуми Сакаи. Вместе с рабочей неделей сократится и зарплата сотрудников.

Сокращенную рабочую неделю могут ввести с декабря, подтвердила пресс-секретарь банка. Банк ожидает, что так у сотрудников будет больше времени, например, на уход за детьми и пожилыми или на самообразование.

Банк может внедрить программу на шести своих предприятиях — сокращенную рабочую неделю получат около 45 тысяч сотрудников. Те, кто будут работать три дня, получат 60% зарплаты, а те, кто четыре, — 80%.

Mizuho пытается переосмыслить отношение к работе на фоне Covid-19. Компания планирует сократить офисные помещения в Нью-Йорке и Лондоне, так как некоторые сотрудники будут продолжать работать из дома и после кризиса.