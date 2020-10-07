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Рая Хачатрян
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Японский банк опробует сокращенные недели, чтобы у сотрудников было больше личного времени — но с понижением зарплаты Материал редакции

Свободное от работы время сотрудники могут потратить, например, на уход за детьми или на самообразование.

13 комментариев
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Третий по величине банк Японии Mizuho Financial Group ведет переговоры с профсоюзами о сокращении рабочей недели до трех или четырех дней, пишет Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора банка Тацуфуми Сакаи. Вместе с рабочей неделей сократится и зарплата сотрудников.

Сокращенную рабочую неделю могут ввести с декабря, подтвердила пресс-секретарь банка. Банк ожидает, что так у сотрудников будет больше времени, например, на уход за детьми и пожилыми или на самообразование.

Банк может внедрить программу на шести своих предприятиях — сокращенную рабочую неделю получат около 45 тысяч сотрудников. Те, кто будут работать три дня, получат 60% зарплаты, а те, кто четыре, — 80%.

Mizuho пытается переосмыслить отношение к работе на фоне Covid-19. Компания планирует сократить офисные помещения в Нью-Йорке и Лондоне, так как некоторые сотрудники будут продолжать работать из дома и после кризиса.

В 2017 году банк подготовил десятилетний план по сокращению расходов за счет оптимизации операций, сокращения рабочих мест и внедрения цифровых технологий, пишет издание. Ожидается, что к концу марта 2027 года штат сотрудников уменьшится на 19 тысяч человек. На 2016 год у компании было 56 тысяч сотрудников.

#новости

Рая Хачатрян
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13 комментариев
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Sergey Bespalov

8

Можно работать на 2х работах. 3 дня на одной и 4 на второй. Иначе как на студию 12 метров заработать?

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Николай Шелопугин

Sergey
3

12 это слишком шикарно. Апартаменты 8 квадратов на окраине Балашихи – вот это возможности большинства к сожалению, но так устроен мир)

Ответить

Kelerius

Николай
2

Я видел 5,5 кв2.

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
0

Дайте ссылку, я тут себе автодом планирую запилить из прицепа, нужны идеи как и чего впихнуть туда, правда у меня 7 кв будет))))

Ответить

Artemy

4

О, я так лет 10 назад делал: когда в кризис начали всем резать зарплаты, под шумок перешел на четырехдневку, чтобы к поступлению на MBA подготовиться.

Ответить

Вася Пражкин

Artemy
2

Каковы Ваши успехи за 10 лет, помог ли MBA?

Ответить

Максим Калинин

3

Возможно хороший вариант для тех, кто хочет попробовать свой бизнес, но боится уходить с работы. А так перешёл на 3х дневку, открыл лавку, закрыл, вернулся на 5ти дневку или окончательно уволился, если бизнес пошёл. 

Ответить

Kelerius

Максим
0

Офигенно. Но зачем это бизнесу?

Ответить

Sergey Bespalov

Kelerius
1

Что бы работники постепенно увольнялись. У них задача - сократить 16к за 7 лет

Ответить

Kelerius

Sergey
0

Пусть подождут и не набирают новых сотрудников.

Ответить

Michael Petrov

2

"у вас будет больше времени на подработку, чтобы оплачивать те же самые цены ипотеки, кредитов и обучения детей"

Ответить

Вася Пражкин

1

PR-отдел банка:
1. Сокращаешь зп сотрудников через уменьшение кол-ва рабочих дней.
2. Пишешь, что это для их же пользы.
3. Все пишут, какой банк молодец и дал отдохнуть работникам.

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Kelerius

0

Японцы , конечно, молодцы. НО как всегда отстают от нашей великой нации.
Мы и трехдневку практиковали еще в 90-х!
И занимались личными хозяйствами, проектами!

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