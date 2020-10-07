Японский банк опробует сокращенные недели, чтобы у сотрудников было больше личного времени — но с понижением зарплаты Материал редакции
Свободное от работы время сотрудники могут потратить, например, на уход за детьми или на самообразование.
Третий по величине банк Японии Mizuho Financial Group ведет переговоры с профсоюзами о сокращении рабочей недели до трех или четырех дней, пишет Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора банка Тацуфуми Сакаи. Вместе с рабочей неделей сократится и зарплата сотрудников.
Сокращенную рабочую неделю могут ввести с декабря, подтвердила пресс-секретарь банка. Банк ожидает, что так у сотрудников будет больше времени, например, на уход за детьми и пожилыми или на самообразование.
Банк может внедрить программу на шести своих предприятиях — сокращенную рабочую неделю получат около 45 тысяч сотрудников. Те, кто будут работать три дня, получат 60% зарплаты, а те, кто четыре, — 80%.
Mizuho пытается переосмыслить отношение к работе на фоне Covid-19. Компания планирует сократить офисные помещения в Нью-Йорке и Лондоне, так как некоторые сотрудники будут продолжать работать из дома и после кризиса.
В 2017 году банк подготовил десятилетний план по сокращению расходов за счет оптимизации операций, сокращения рабочих мест и внедрения цифровых технологий, пишет издание. Ожидается, что к концу марта 2027 года штат сотрудников уменьшится на 19 тысяч человек. На 2016 год у компании было 56 тысяч сотрудников.
Можно работать на 2х работах. 3 дня на одной и 4 на второй. Иначе как на студию 12 метров заработать?
12 это слишком шикарно. Апартаменты 8 квадратов на окраине Балашихи – вот это возможности большинства к сожалению, но так устроен мир)
Дайте ссылку, я тут себе автодом планирую запилить из прицепа, нужны идеи как и чего впихнуть туда, правда у меня 7 кв будет))))
О, я так лет 10 назад делал: когда в кризис начали всем резать зарплаты, под шумок перешел на четырехдневку, чтобы к поступлению на MBA подготовиться.
Возможно хороший вариант для тех, кто хочет попробовать свой бизнес, но боится уходить с работы. А так перешёл на 3х дневку, открыл лавку, закрыл, вернулся на 5ти дневку или окончательно уволился, если бизнес пошёл.
"у вас будет больше времени на подработку, чтобы оплачивать те же самые цены ипотеки, кредитов и обучения детей"
PR-отдел банка:
1. Сокращаешь зп сотрудников через уменьшение кол-ва рабочих дней.
2. Пишешь, что это для их же пользы.
3. Все пишут, какой банк молодец и дал отдохнуть работникам.
Японцы , конечно, молодцы. НО как всегда отстают от нашей великой нации.
Мы и трехдневку практиковали еще в 90-х!
И занимались личными хозяйствами, проектами!
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