Компания планирует построить офис на 13 тысяч человек.

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Американский интернет-ритейлер Amazon собирается построить три 22-х этажных офиса и небольшие торговые здания, с парковкой на 950 велосипедов и местом для выгула собак.

Центральным элементом коплекса станет четвёртая башня, получившая название Helix. В ней будет две спиральные пешеходные дорожки с деревьями. Кампус будет частью района, а не изолированным пространством, отмечает компания.

Офисы и торговые здания рассчитаны на 13 тысяч сотрудников. Проект — часть кампуса Amazon на 25 тысяч человек в Вирджинии, в который компания планирует инвестировать $2,5 млрд за десять лет.