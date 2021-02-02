Спирали с пешеходными дорожками в окружении деревьев: Amazon показала проект штаб-квартиры в Вирджинии Статьи редакции
Компания планирует построить офис на 13 тысяч человек.
Американский интернет-ритейлер Amazon собирается построить три 22-х этажных офиса и небольшие торговые здания, с парковкой на 950 велосипедов и местом для выгула собак.
Центральным элементом коплекса станет четвёртая башня, получившая название Helix. В ней будет две спиральные пешеходные дорожки с деревьями. Кампус будет частью района, а не изолированным пространством, отмечает компания.
Офисы и торговые здания рассчитаны на 13 тысяч сотрудников. Проект — часть кампуса Amazon на 25 тысяч человек в Вирджинии, в который компания планирует инвестировать $2,5 млрд за десять лет.
Компания рассчитывает, что офисы будут важной частью корпоративной культуры и после окончания пандемии, пишет WSJ. Однако растущая популярность удалённой работы повлияла на планы зданий: например, Amazon сделает больше мест для совместной работы и встреч. Срок строительства — 2025 год.
Блоги компаний
Показать еще