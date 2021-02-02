Офис
Таня Боброва

Спирали с пешеходными дорожками в окружении деревьев: Amazon показала проект штаб-квартиры в Вирджинии Статьи редакции

Компания планирует построить офис на 13 тысяч человек.

2 2 комментария
933 просмотров

Американский интернет-ритейлер Amazon собирается построить три 22-х этажных офиса и небольшие торговые здания, с парковкой на 950 велосипедов и местом для выгула собак.

Центральным элементом коплекса станет четвёртая башня, получившая название Helix. В ней будет две спиральные пешеходные дорожки с деревьями. Кампус будет частью района, а не изолированным пространством, отмечает компания.

Офисы и торговые здания рассчитаны на 13 тысяч сотрудников. Проект — часть кампуса Amazon на 25 тысяч человек в Вирджинии, в который компания планирует инвестировать $2,5 млрд за десять лет.

Компания рассчитывает, что офисы будут важной частью корпоративной культуры и после окончания пандемии, пишет WSJ. Однако растущая популярность удалённой работы повлияла на планы зданий: например, Amazon сделает больше мест для совместной работы и встреч. Срок строительства — 2025 год.

#новость #amazon

2 2 комментария
3
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 2, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "office", "id": 203869, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 02 Feb 2021 17:41:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Михаил Б

0
Ответить

Сергей Леопольдович

0

Извините, видел в кино - это анальная пробка или нет?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
5 признаков, что акцию не стоит покупать
Для каждой компании характерен свой инвестиционный кейс, в котором стоит разобраться перед покупкой акций. Каждая ситуа…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Process mining: опыт применения, условия и инструменты
Современные технологии стали неотъемлемой частью жизни не только отдельно взятого человека, но и всего общества в целом…
0
Мегаплан
Подписан
Отписаться
«Перейдя на Мегаплан, мы лишились половины сотрудников»: как юридическая фирма внедрила Мегаплан и показала рост продаж
Компания «КФК Кредитные решения» на рынке 12 лет, специализируется на делах о банкротстве физических лиц. Сейчас в ее с…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Arsentyev
за день
Facebook начала тестировать уведомления о собираемых данных на iOS, чтобы обыграть Apple: её сообщение вызывает «панику»
Igor Kachura
за неделю
Забавно получается. Люди в соответствии с предоставляемым робингудом сервисом им пользовались. Робингуд в одностороннем порядке закрыл их позиции и запретил открывать новые - по факту не дал заработать или украл…
Google удалила около 100 тысяч отзывов о Robinhood в магазине приложений после «атаки» пользователей

Комментарии

Антон

McDonald's начала продавать…

Руслан Ишмухамедов

Фреймворки против Битрикс

Николай Филимонов

Инвесторы подали коллективный…

Julian Russinhoff

Spotify на vc.ru

BDCenter Digital

Кейс: Как за 5 месяцев…

Антон

McDonald's начала продавать…

Tvg Gaminz

Суд обязал «Яндекс» выплатить…

Владислав Брючко

5 млн рублей на контент и PR…

Сергей Леопольдович

Спирали с пешеходными дорожками…

Denis Smirnov

Фондовые и сырьевые рынки…

Антон

McDonald's начала продавать…

Владислав Брючко

5 млн рублей на контент и PR…

Кирилл Вечкасов

Написали приложение для…

Павел

Spotify на vc.ru

Mike Sverdlov

Платформа развития карьеры…

Alexandr Brovin

Фреймворки против Битрикс

Alexander BRK

Кейс: Как за 5 месяцев…

Andrew

Как перестать выгорать и найти…

boba4z

Google удалила около 100 тысяч…

Николай Филимонов

Инвесторы подали коллективный…
null