Amazon будет отслеживать движения мышки на компьютерах сотрудников для безопасности данных клиентов — Vice Статьи редакции
Компания будет составлять на основе этих данных «профиль» сотрудника, чтобы убедиться, что компьютером управляет он, а не хакер.
- Amazon планирует внедрить технологию, чтобы предотвратить доступ мошенников и хакеров к конфиденциальным данным клиентов, пишет Vice со ссылкой на внутренний документ компании.
- Как сообщает издание, использовать технологию от компании по кибербезопасности BehavioSec согласились команды по безопасности, финансам и юриспруденции Amazon.
- Amazon будет следить за движениями мышки и нажатиями на клавиатуру у сотрудников службы поддержки пользователей. На основе этих данных система составит «профиль» сотрудника. Затем она будет проверять его, чтобы убедиться, что за компьютером нужный человек, а не хакер.
- Система не будет следить за тем, какие сайты и приложения использует сотрудник, а также не будет контролировать рабочие коммуникации, сообщает издание.
- Кроме того, в документе описаны несколько успешных попыток злоумышленников выдать себя за сотрудников службы поддержки Amazon. Так они получили доступ к конфиденциальным данным пользователей.
- Amazon в феврале 2021 года установила камеры с ИИ в фургонах, которые арендуют водители, участвующие в программе Partner Service Delivery. А в марте компания обязала водителей в США согласиться на сбор данных с камер, чтобы они могли продолжить доставлять посылки.
А затем Биг-дата будет увольнять непродуктивных работников?
А мышка будет бить током, если курсор не двигается дольше 30 секунд?
Ну зачем же так бесчеловечно. Штраф или лишение премии намного гуманнее )
У меня друг в SearchInform (российская контора, которая софт для слежки за сотрудниками делает) работал продажником. Спрашивал как можно автоматизировать периодическое дерганье курсором, т.к. за этим следили.
Ректальные зонды с GPS еще не собираются работникам вставлять, уроды охуевшие?
Ого! Амазон узнал что есть DLP?
чтобы убедиться, что компьютером управляет он, а не хакер. -
это вообще о чем? хакер взломал сотрудника амазона и управляет его мышкой? Как они понимают, что мышкой управляет хакер, а не сотрудник? Евгения - вы вообще понимаете что пишите?
технология давно используется банками и мфо для тех же целей - со стороны браузера должен быть человек, а не "робот"
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Да они гонят, ведь браслеты для осужденных уже давно придуманы, не?)
Ну сворачиваемся, теперь не только в почту/чатики/jira спамить придется, но и неистово дергать мышкой)
Какой-то театр абсурда в корп.культуре творится...
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Работник: *быстро печатает вслепую формулы в экселе*
Amazon: ЪУЪ ХАЦКЕР!!!11
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