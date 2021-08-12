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Евгения Евсеева

Amazon будет отслеживать движения мышки на компьютерах сотрудников для безопасности данных клиентов — Vice Статьи редакции

Компания будет составлять на основе этих данных «профиль» сотрудника, чтобы убедиться, что компьютером управляет он, а не хакер.

  • Amazon планирует внедрить технологию, чтобы предотвратить доступ мошенников и хакеров к конфиденциальным данным клиентов, пишет Vice со ссылкой на внутренний документ компании.
  • Как сообщает издание, использовать технологию от компании по кибербезопасности BehavioSec согласились команды по безопасности, финансам и юриспруденции Amazon.
  • Amazon будет следить за движениями мышки и нажатиями на клавиатуру у сотрудников службы поддержки пользователей. На основе этих данных система составит «профиль» сотрудника. Затем она будет проверять его, чтобы убедиться, что за компьютером нужный человек, а не хакер.
  • Система не будет следить за тем, какие сайты и приложения использует сотрудник, а также не будет контролировать рабочие коммуникации, сообщает издание.
  • Кроме того, в документе описаны несколько успешных попыток злоумышленников выдать себя за сотрудников службы поддержки Amazon. Так они получили доступ к конфиденциальным данным пользователей.
  • Amazon в феврале 2021 года установила камеры с ИИ в фургонах, которые арендуют водители, участвующие в программе Partner Service Delivery. А в марте компания обязала водителей в США согласиться на сбор данных с камер, чтобы они могли продолжить доставлять посылки.

#новость #amazon

1254 просмотров
15 15 комментариев
2
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15 комментариев
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Allestor Krei

18

А затем Биг-дата будет увольнять непродуктивных работников?

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Igor Novák

Allestor
3

Заставлять их работает быстрее. )))

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Ген Анти

10

А мышка будет бить током, если курсор не двигается дольше 30 секунд? 

Ответить

ur spam

Ген
2

Ну зачем же так бесчеловечно. Штраф или лишение премии намного гуманнее )

У меня друг в SearchInform (российская контора, которая софт для слежки за сотрудниками делает) работал продажником. Спрашивал как можно автоматизировать периодическое дерганье курсором, т.к. за этим следили.

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Мурад Муртазалиев

ur
0

Тренд в принципе ясен)

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Mikhail Dragunov

6

Ректальные зонды с GPS еще не собираются работникам вставлять, уроды охуевшие?

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Большой жёлтый робот

6

Завоняло иксоллой

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Хозяин

3

Для выявления педофилов!

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Сергей Сетров

1

Ого! Амазон узнал что есть DLP?

 чтобы убедиться, что компьютером управляет он, а не хакер. - 

 это вообще о чем? хакер взломал сотрудника амазона и управляет его мышкой? Как они понимают, что мышкой управляет хакер, а не сотрудник? Евгения - вы вообще понимаете что пишите?

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ur spam

Сергей
1

Написано же
На основе этих данных система составит «профиль» сотрудника. Затем она будет проверять его, чтобы убедиться, что за компьютером нужный человек, а не хакер.

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Иван Шеметов

1

Странно, что xsolla не первые ввели 

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Илья Шишкунов

1

Когда браслеты для отслеживания маятникового движения рукой? 

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Алексей Дымов

0

технология давно используется банками и мфо для тех же целей - со стороны браузера должен быть человек,  а не "робот" 

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TricksterDox

0

Да они гонят, ведь браслеты для осужденных уже давно придуманы, не?)
Ну сворачиваемся, теперь не только в почту/чатики/jira спамить придется, но и неистово дергать мышкой)
Какой-то театр абсурда в корп.культуре творится...

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Artem Kravchenko

0

Работник: *быстро печатает вслепую формулы в экселе*
Amazon: ЪУЪ ХАЦКЕР!!!11

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